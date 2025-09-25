ETV Bharat / photos

অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ চিতাভস্মক সাক্ষী কৰি ৩০ সহস্ৰাধিকে গালে 'মায়াবিনী'

প্ৰিয় শিল্পীৰ চিতাভস্মক সাক্ষী কৰি ৩০ সহস্ৰাধিকে গালে 'মায়াবিনী'
ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলালৈ প্ৰথমে অনা হৈছে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চিতাভস্ম । কলঙৰ পাৰৰ নেহৰুবালিত চিতাভস্ম সন্মুখত ৰাখি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে নগাঁওবাসীয়ে । ৩০ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগী একত্ৰিত হৈ গাইছে মায়াবিনী গীত । নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ কলঙৰ পাৰত নিৰ্মীয়মান উদ্যানখন জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে হ'ব । (Tribute to Zubeen Garg)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2025 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG ASHES IN NAGAONইটিভি ভাৰত অসমNAGAONTRIBUTE TO ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.