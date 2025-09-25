অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ চিতাভস্মক সাক্ষী কৰি ৩০ সহস্ৰাধিকে গালে 'মায়াবিনী'

অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীৰ চিতাভস্মক সাক্ষী কৰি ৩০ সহস্ৰাধিকে গালে 'মায়াবিনী'
ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলালৈ প্ৰথমে অনা হৈছে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চিতাভস্ম । কলঙৰ পাৰৰ নেহৰুবালিত চিতাভস্ম সন্মুখত ৰাখি অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে নগাঁওবাসীয়ে । ৩০ সহস্ৰাধিক জুবিন অনুৰাগী একত্ৰিত হৈ গাইছে মায়াবিনী গীত । নগাঁও ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ কলঙৰ পাৰত নিৰ্মীয়মান উদ্যানখন জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে হ'ব । (Tribute to Zubeen Garg)
Published : September 25, 2025 at 11:52 AM IST