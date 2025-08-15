ETV Bharat / photos

সগৌৰৱে উৰিল তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা: ৰাজ্যজুৰি উদযাপন ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস - INDEPENDENCE DAY 2025

79th Independence Day
সমগ্ৰ অসমৰ ভিন্ন স্থানত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে উদযাপন ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উদযাপিত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী-বিধায়কে পতাকা উত্তোলন কৰে । মাৰ্চপাষ্টৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় বাৰেৰহণীয়া অনুষ্ঠান ৷ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে চৌদিশে দেখা গৈছে উছাহৰ ঢল ৷ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 11:44 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 12:10 PM IST

