কাঠমাণ্ডুৰ হিংসা: দক্ষিণ এছিয়াৰ যুৱচামৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদ ভাইৰেল হৈছেনে...
নেপালৰ প্ৰতিবাদে হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত কমেও ১৯ জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে শ শ লোক আহত হয় ।
Published : September 10, 2025 at 8:17 PM IST
পুনৰবাৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে হিমালয়ৰ পাদদেশত অৱস্থিত দেশ নেপাল । বিগত কিছুদিনত দেশখনৰ যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত চলি থকা এক প্ৰতিবাদ সম্প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটলৈ পৰিণত হৈছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷
নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা হিংসাত্মক সংঘৰ্ষত কমেও ১৯ জন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । সংসদ, উচ্চতম ন্যায়ালয়কে ধৰি ৰাজহুৱা ভৱনসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ পিছত হতাশাৰ প্ৰকাশ হিচাপে আৰম্ভ হোৱা কথাটোৱে নেপালৰ এক দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰতে হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ নাগৰিক বিদ্ৰোহলৈ পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া আছিল চলিত বৰ্ষৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বহুকেইটা বৃহৎ বৃহৎ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত ।
১৭ আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ সমৰ্থনত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল, য’ত টেক কোম্পানীসমূহে নেপালত পঞ্জীয়ন কৰা আৰু স্থানীয় কৰ মানি চলাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল । যদিও এই পদক্ষেপক নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰয়োজনীয়তা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল, তথাপিও ইয়াক মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হৈছিল ।
নেপালৰ যুৱ প্ৰতিনিধিৰ যাৰ বহুতেই যোগাযোগ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য আনকি জীৱিকাৰ বাবেও ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হয় । কিন্তু এয়া কোনো বিচ্ছিন্নতাৰ গোচৰ নহয় । সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াতে এনে এটা আৰ্হিৰ উন্মেষ ঘটিছে য’ত যুৱচামৰ নেতৃত্বত বিকেন্দ্ৰীকৃত প্ৰতিবাদে শিপাই থকা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।
বিগত সময়ত শ্ৰীলংকাত চলি থকা অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ মাজতে শক্তিশালী ৰাজাপাকচা শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাত যুৱচামৰ প্ৰতিবাদে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । একেদৰে বাংলাদেশত শিক্ষা সংস্কাৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ হৈছিল যদিও এই প্ৰতিবাদসমূহ জনগোষ্ঠীয়-ধৰ্মীয় উত্তেজনাৰ সৈতে পিছলৈ অধিক জড়িত হৈ পৰে ৷ এতিয়া এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নেপাল ।
প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়- দক্ষিণ এছিয়াত যুৱচামৰ নেতৃত্বত ক্ষমতা পৰিৱৰ্তনৰ নতুন ঢৌ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোনে ?
সামান্য সূত্ৰ, সুকীয়া প্ৰসংগ
যদিও এই সকলোবোৰ আন্দোলন বিভিন্ন জাতীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে, তথাপিও ইয়াৰ কাৰণ, গাঁথনি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে । শ্ৰীলংকাত অস্থায়ী ঋণ, দুৰ্নীতি, ইন্ধনৰ নাটনিৰ ফলত অৰ্থনীতিৰ পতন হোৱাৰ বাবে গণ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাকচাই পদত্যাগ কৰিছিল ।
বাংলাদেশত সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু কথিত বৈষম্যক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অসন্তুষ্টি ডিজিটেল সক্ৰিয়তা আৰু বিচ্ছিন্ন হিংসালৈ পৰিণত হৈছিল । দুয়োখন দেশতে বাংলাদেশত আমেৰিকা আৰু শ্ৰীলংকাত চীন-আমেৰিকা দুয়োখন দেশৰ দৰে বহিঃশক্তিৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ জল্পনা-কল্পনাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ।
নেপালৰ এই প্ৰতিবাদত যদিও এতিয়ালৈকে বিদেশী প্ৰভাৱৰ স্পষ্ট প্ৰমাণৰ অভাৱ, তথাপিও ইয়াক পৃথকে দেখা নাযায় । সংগঠনৰ পৰিসৰ, গতি আৰু সমন্বিত প্ৰতিবাদত ৰাজপথলৈ ওলাই অহা হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে গভীৰ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি উথলি থকা অসন্তুষ্টিৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে ।
যদিও ছ’চিয়েল মিডিয়াত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাই এই জুইৰ তাৎক্ষণিক স্ফুলিংগ হিচাপে কাম কৰিলেও বছৰ বছৰ ধৰি এই জুইৰ ধোঁৱা ওলায়েই আছিল । এইটোক কেৱল স্বতঃস্ফূৰ্ত বিস্ফোৰণ বুলি গণ্য কৰাতো সৰলতা হ’ব । বাংলাদেশ আৰু শ্ৰীলংকাৰ দৰে নহয়, য’ত বিদেশী শক্তিৰ জড়িততা অধিক দৃশ্যমান আছিল, নেপালৰ অস্থিৰতা বহুলাংশে আভ্যন্তৰীণ কাৰকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা যেন লাগে ।
কিন্তু ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত ভূ-ৰাজনৈতিক বাফাৰ হিচাপে নেপালৰ কৌশলগত অৱস্থান আৰু ইতিহাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰ্দাৰ আঁৰত বিদেশী স্বাৰ্থই নীৰৱে উন্নয়নক গঢ় দিয়াৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিব নোৱাৰি ।
নেপালৰ যুৱ বিদ্ৰোহত কিহে ইন্ধন যোগাইছে ?
এই অশান্তিৰ মূল কাৰণ হ’ল দেশখনত শিপাই থকা ৰাজনৈতিক অভিজাত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি গভীৰ হতাশা । ২০১৫ চনত নতুন সংবিধান জাৰি কৰাৰ পিছৰে পৰা গণতান্ত্ৰিক একত্ৰীকৰণ আৰু সুশাসনৰ আশা ক্ৰমাৎ কমি আহিছে ।
ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে বাৰে বাৰে গঢ়ি উঠা মিত্ৰতা ভংগ কৰা নেতাসকল বিশেষকৈ কে পি শৰ্মা অলি, শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা, প্ৰচণ্ডৰ হাতলৈ ক্ষমতা ঘূৰি আহিছে । এই ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ ফলত শাসন ব্যৱস্থাৰ শূন্যতা আৰু জনসাধাৰণৰ ব্যাপক সন্দেহৰ উদ্ৰেক ঘটিছে ৷
এই সংবিধানোত্তৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা বহু নেপালী যুৱক-যুৱতীৰ ক্ৰমান্বয়ে মোহভংগ হৈ পৰিছে । যুৱ নিবনুৱা সমস্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নোহোৱাৰ লগে লগে হতাশাৰ চৰম শিখৰত উপনীত হৈছে ।
কেৱল ২০২৪ চনতে বিদেশত উন্নত সুযোগৰ সন্ধানত ৭ লাখ ৪১ হাজাৰতকৈ অধিক নেপালীয়ে দেশ এৰি থৈ গৈছিল, যিটো প্ৰায় ৩ কোটি জনসংখ্যাৰ দেশৰ বাবে এক আচৰিত পৰিসংখ্যা । যদিও এই শ্ৰমিকসকলৰ পৰা ৰেমিটেন্সে ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়, তথাপিও চৰকাৰে ঘৰুৱাভাৱে সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলোৱা নাই ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিষেধাজ্ঞা কেৱল মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ কথা নাছিল, বৰং এয়া প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত বাকী থকা সম্পৰ্ক ভঙাৰ প্ৰয়াস হিচাপে পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ এই প্ৰতীকী বিচ্ছিন্নতা আৰু চৰকাৰে দৈনন্দিন বাস্তৱৰ প্ৰতি অৱহেলিত বুলি ধাৰণা কৰাটোৱে প্ৰতিবাদত ইন্ধন যোগাইছিল ।
আন এটা ডাঙৰ অভিযোগ হৈছে ব্যাপক আৰু শাস্তিমুক্ত দুৰ্নীতি । প্ৰতিবেদনসমূহে ৰাজনীতিবিদ, আমোলা আৰু ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থৰ মাজত গভীৰ সংযোগৰ ইংগিত দিয়ে । শেহতীয়াকৈ পোখৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ প্ৰকল্পৰ তদন্তত কোটি কোটি নেপালী টকা আত্মসাৎ হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
বিৰোধী দলসমূহে অলিৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু জবাবদিহি ব্যৱস্থা স্থবিৰ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এনে প্ৰকাশে জনতাৰ ক্ষোভ অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নেপোটিজিম, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক অভিজাত শ্ৰেণীৰ সন্তানক দিয়া বিশেষাধিকাৰকো লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
যিখন দেশত লাখ লাখ লোকে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আছে, সেইখন দেশত ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ আপাত ধন-সম্পত্তি আৰু প্ৰভাৱ ক্ষোভৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । এই প্ৰতিবাদ কেৱল চৰকাৰ বিৰোধী নহয়, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধীও ।
যুৱচামৰ নেতৃত্ব ডিজিটেলভাৱে পৰিবৰ্ধিত: এটা নতুন প্ৰতিবাদী ফৰ্মেট ?
সমগ্ৰ নেপাল, শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশত উল্লেখযোগ্য কথাটো হ’ল পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে প্ৰায়ে জড়িত নথকা যুৱক-যুৱতীসকলে লোৱা বিশিষ্ট ভূমিকা, যিসকলে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, ক্ৰাউডছ’ৰ্চিং সম্পদৰ জৰিয়তে সংগঠিত হৈছে আৰু বিশ্বজুৰি নিজৰ কাৰণসমূহ বৃদ্ধি কৰিছে ।
অঞ্চলটোৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিবাদৰ তুলনাত এয়া এক লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন, য’ত প্ৰায়ে সংঘ, দলীয় কৰ্মী বা ধৰ্মীয় সংগঠনৰ আধিপত্য আছিল । এই আন্দোলনসমূহ অনুভূমিক, নেতাহীন আৰু অনুভূত অন্যায়ৰ প্ৰতি অতি সংবেদনশীল । যদিও স্থায়ী ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ ক্ষেত্ৰত এনে বিকেন্দ্ৰীকৃত আন্দোলনৰ ফলপ্ৰসূতা সম্পৰ্কে বিতৰ্ক হ’ব পাৰে, তথাপিও ইয়াৰ যথাৰ্থ অৱস্থা সলনি কৰাৰ ক্ষমতা অনস্বীকাৰ্য ।
কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নহয়, ৰাজপথৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে চৰকাৰক ওফৰাই পেলোৱা “হিংসাত্মক মানসিকতাৰ” উত্থানে গণতান্ত্ৰিক স্থিতিস্থাপকতাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । নাগৰিক অবাধ্যতা আৰু অৰাজকতাৰ মাজত এডাল সূক্ষ্ম ৰেখা আছে । যদিও প্ৰতিবাদ এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস আৰু হিংসা বৃদ্ধি কৰাটোৱে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰক্ষা কৰিব বিচৰা স্বাধীনতাকেই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ আশংকা থাকে ।
নেপালৰ ভংগুৰ গণতান্ত্ৰিক ভৱিষ্যৎ
শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাৰ সমান্তৰালভাৱে নেপালৰ যুৱ নেতৃত্বৰ প্ৰতিবাদে সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াত প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মোহভংগৰ বিস্তৃত ধাৰাক আঙুলিয়াই দিয়ে । প্ৰতিটো গোচৰৰ নিজস্ব জটিলতা থাকিলেও অৰ্থনৈতিক কষ্ট, অভিজাত শ্ৰেণীৰ শাস্তিহীনতা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ষয়ৰ সাধাৰণ বিষয়বস্তু স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰে ।
যুৱ সক্ৰিয়তাৰ এই ঢৌক গঠনমূলক ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যাব নেকি, সেয়া হ’ব লক্ষণীয় । ইতিমধ্যে ভাৰত, চীন আৰু আমেৰিকাৰ ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাতত আবদ্ধ নেপালৰ দৰে দেশৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া অশান্তিৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিণতি হ’ব পাৰে । শেষত ৰাজনৈতিক অভিজাত শ্ৰেণী আৰু যুৱ প্ৰতিবাদকাৰী উভয়েই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে এই সংকটৰ প্ৰকৃত বলি হ’ব পাৰে গণতন্ত্ৰ নিজেই ।
(বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ ৷ ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)
