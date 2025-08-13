ETV Bharat / opinion

প্ৰাক্তন জেনেৰেল জিয়াউল হকৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিছে নেকি মুনীৰে ? - ASIM MUNIR

এসময়ত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেৰেল জিয়াউল হকৰ একনায়কত্ববাদ চলিছিল । এতিয়া ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰেও একেই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নেকি ?

n this photo released by the Inter Services Public Relations, newly elevated Field Marshal General Asim Munir prays after laying wreath on the Martyrs monument during a special guard of honor ceremony at General Headquarters, in Rawalpindi, Pakistan, Wednesday, May 21, 2025
ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2025 at 4:30 PM IST

9 Min Read

নতুন দিল্লী: 'দ্য ইক'ন'মিষ্ট' নামৰ ব্ৰিটিছ আলোচনী এখনে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী সেনাৰ মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰৰ ওপৰত এক বিশদ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰবন্ধটোত তেওঁক কেৱল এজন উদীয়মান পাকিস্তানী সামৰিক নেতা হিচাপেই নহয়, এক আখ্যানো ৰচনা কৰা হৈছিল । প্ৰবন্ধটো বিস্তৃত আৰু ব্যতিক্ৰমী আছিল, যিয়ে মুনীৰক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছিল ।

প্ৰবন্ধটোত মুনীৰক এগৰাকী ধৰ্মপৰায়ণ অথচ ব্যৱহাৰিকভাৱে শক্তিশালী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধী এক শক্তিশালী সত্তা আৰু অঞ্চলটোৰ পশ্চিমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য মিত্ৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

n this photo released by the Prime Minister Office, Prime Minister Shehbaz Sharif, center, checks on a child injured in the suicide bombing in Khuzdar, as Army Chief Field Marshal Asim Munir, second right, looks on during their visit to a hospital in Quetta, Pakistan, Wednesday, May 21, 2025
আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত আহত যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুনীৰ (AP)

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমিত সামৰিক যুঁজ আৰু ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে মুনীৰৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাতৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে প্ৰকাশ পোৱা এই প্ৰবন্ধটোক আওকাণ কৰাটো অসম্ভৱ । ইয়াত কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিয় কৈছে সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

এই প্ৰবন্ধটো ৰাৱালপিণ্ডিৰ দ্বাৰা এখন বৃহত্তৰ ছবি নিৰ্মাণ অভিযানৰ অংশ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰাৰ বিশ্বাসযোগ্য কাৰণ আছে । কিয়নো পাকিস্তানী সেনাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাধুনিক আখ্যান ব্যৱস্থাপনা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।

তেওঁলোকে সহানুভূতিশীল থিংক টেংক, বিদেশী সাংবাদিক সাজু কৰিছে আৰু সামৰিক নেতাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰফাইলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পাকিস্তান ভিত্তিক মধ্যস্থতাকাৰীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

মুনীৰক ধৰ্মপৰায়ণ আৰু আধুনিকীকৰণ বিচৰা হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো এজন সৈনিক-ৰক্ষকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আদৰ্শৰ লগত খাপ খাইছে যিয়ে পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক শিথিলতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, সন্ত্ৰাসবাদক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু পশ্চিমৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ।

মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ৱাশ্বিংটনৰ অন্যান্য বিশ্লেষকসকলৰ সৰু অথচ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এটা অংশইও এই সুৰতে সুৰ মিলাইছে, যিয়ে মুনীৰক ভূ-ৰাজনৈতিক উপযোগী এজন স্থিতিশীল নেতা হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।

Pakistanis, who were stuck in Iran due to Israeli strikes on Iran, enter homeland through Taftan, a joint border crossing point on Pakistan Iran border, Thursday, June 19, 2025
ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইৰাণত আবদ্ধ পাকিস্তানী (AP)

ইয়াৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পো কাৰক । স্বৈৰাচাৰী ব্যক্তিৰ লগত ট্ৰাম্পৰ সম্পৰ্ক ভাল । তেওঁ এনে শক্তিশালী লোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পছন্দ কৰে যিয়ে কোনো ধৰণৰ জবাবদিহি অবিহনে বাণিজ্য, নিৰাপত্তা সহযোগিতা বা সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক ফলাফলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে ।

ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাবে মুনীৰক পাকিস্তানৰ নতুন মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাটো কৌশলগতভাৱে স্মাৰ্ট পদক্ষেপ । ই কূটনীতি সৰল কৰি তোলে আৰু হোৱাইট হাউছক দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । লেনদেনমূলক কূটনীতিৰ প্ৰতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰৱণতাৰ লগতো ই খাপ খাব । যদি আপুনি ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেলক বিশ্বাস কৰক ।

ভাৰতে এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে ল'ব লাগে । পৃথিৱীখন নিশাটোৰ ভিতৰতে যে সলনি হৈছে সেয়া নহয় । হোৱা নাই ৷ কিন্তু নীতি পৰিৱৰ্তনৰ পূৰ্বে প্ৰায়ে ধাৰণা ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয় । ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিখন পুনৰ্স্থাপন কৰা হৈছে । আখ্যান শক্তি যদি বিনা বিৰোধিতা কৰি এৰি দিয়া হয় তেন্তে গতানুগতিক প্ৰজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ।

পাকিস্তানত মুনীৰৰ প্ৰকৃত উত্থান এই আখ্যানমূলক হেঁচাৰ বহু আগতেই আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘৰ্ষৰ কেইসপ্তাহমান পিছত ২০২৫ চনৰ মে' মাহত মুনীৰক ফিল্ড মাৰ্শ্বেল পদত পদোন্নতি দিয়া হয়, যিটো আয়ুব খানৰ পিছত এনে প্ৰথম পদোন্নতি আছিল । যদিও এই পদক্ষেপক প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিৰ চিন হিচাপে দেখা গৈছিল, তথাপিও ইয়াৰ প্ৰতীকী অৰ্থ স্পষ্ট আছিল ।

ই পাকিস্তানী জনসাধাৰণক বুজাই দিছে যে তেওঁলোকৰ সেনাই নিজৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতক পৰাস্ত কৰিছে । মুনীৰক সন্মানিত কৰি সেনাই পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাজনৈতিক সংস্থা হিচাপে নিজৰ কেন্দ্ৰীয় স্থিতিও অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।

নিশ্চিতভাৱে মুনীৰ পাকিস্তানৰ একমাত্ৰ প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ধৰ্মীয় বৈধতা, জাতীয়তাবাদী স্থিতি আৰু কৌশলগত যোগাযোগৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁ কাম কৰে । তেওঁ পৰোক্ষ শাসনৰ জিএইছকিউ (GHQ) মডেলটোক অধিক শিথিল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত গ্ৰহণযোগ্য ৰূপত পৰিশোধন কৰিছে ।

কাবুলৰ পতনৰ পিছত বহুদিনৰ পৰা কূটনৈতিকভাৱে একাষৰীয়া হৈ থকা পাকিস্তানে হঠাতে ৱাশ্বিংটনৰ অংকত পুনৰ স্থান পালে ৷ কিন্তু মিলাপ্ৰীতি এতিয়া মসৃণ নহয় । গণতন্ত্ৰতকৈ ব্যৱস্থাপনাক অধিক মূল্য দিব পাৰে ট্ৰাম্পে । কিন্তু আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানে আই এছ আইৰ অভিলেখ, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত পাকিস্তানৰ দ্বিধাবোধ বা আফগানিস্তানত কৰা দুই ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ কথা পাহৰা নাই ।

File - Col. Sofiya Qureshi addresses the media regarding the ‘Operation Sindoor' missile strike after Pahalgam terror attack, at the National Media Centre in New Delhi on May 7, 2025. Foreign Secretary Vikram Misri and Wing Commander Vyomika Singh, also seen
কৰ্ণেল ছ'ফিয়া কুৰেশ্বী (ANI)

ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ সফলতা চৰ্তসাপেক্ষ । দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাৰ সূচনা নকৰাকৈ হ্ৰস্বম্যাদী ফলাফল প্ৰদান কৰাৰ তেওঁৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰশীল ।

ভাৰতৰ বাবে চিন্তা কেৱল অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা বাণিজ্যিক পছন্দই নহয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ শক্তি হিচাপে পাকিস্তানী সেনাৰ আৰ্হিক বৈধতা প্ৰদান কৰাও অন্যতম । সেইটোৱে যিকোনো সীমান্তৰ সংঘৰ্ষতকৈ আখ্যানমূলক যুদ্ধক্ষেত্ৰখনক অধিক সলনি কৰিব ।

মুনীৰে ৱাশ্বিংটনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু চীনৰ সমৰ্থনো বজাই ৰাখিব লাগিব । বেইজিং পাকিস্তানৰ মূল প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ উদাৰ ঋণদাতা হৈয়ে আছে । চীন-পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ কেৱল এক ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ নেটৱৰ্ক নহয়, বৰঞ্চ পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰা এক কৌশলগত কাঠামো ।

মুনীৰে সৰ্বাধিক লাভৰ বাবে আমেৰিকা আৰু চীনক ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰাই দিয়া ভুট্টো যুগৰ দ্বৈত কৌশল পুনৰ সজীৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি ? ১৯৭০ চনত পাকিস্তানে চীনৰ সৈতে কিচিঞ্জাৰৰ (আমেৰিকান কূটনীতিবিদ) সম্পৰ্ক সহজ কৰি তোলাত সহায় কৰিছিল ।

Residents of the last village near the LoC in Salotri return to their home, which they had left behind during heavy cross-border shelling by Pakistan on May 6-7, in Poonch on May 16, 2025
গুলীবৰ্ষণ সমাপ্তিৰ পিছত ঘৰলৈ যাত্ৰা ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তৰ বাসিন্দাৰ (ANI)

মুনীৰে হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিৰ মাজত সেতু হিচাপে পাকিস্তানক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আশা কৰিব পাৰে । কিন্তু এতিয়া এনে কৌশলৰ স্থান নাই । চীনৰ কৌশলগত ধৈৰ্য্য সীমিত । যদিও বেইজিঙে ৱাশ্বিংটনলৈ মুনীৰৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, দীৰ্ঘম্যাদী স্থিতিৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনে নিৰৱে পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ সূচনা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ধন, সীমিত অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা কৌশলগত দূৰত্বত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । যদি মুনীৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা ভুল হয় তেন্তে পাকিস্তান দুয়োটা ফ্ৰণ্টতে অসহায় হৈ পৰিব পাৰে ।

মুনীৰৰ নেতৃত্বত আটাইতকৈ প্ৰত্যক্ষ পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ নতুন দৃষ্টিভংগী । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত দিয়া ভাষণত তেওঁ কাশ্মীৰক পাকিস্তানৰ ডিঙিৰ কাঁইট বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰৰ হিন্দু-মুছলমানৰ সহাৱস্থানৰ ধাৰণাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।

মুনীৰৰ ভাষাই জিয়াউল হকৰ মতাদৰ্শগত কাঠামোৰ প্ৰতিধ্বনি দিছিল । ইয়াত মুনীৰৰ জাতীয়তাবাদ, ধৰ্মীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু অন্তৰ্নিহিত সংঘাতৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল । এয়া ভুলৱশতঃ হোৱা নাছিল । ই আছিল মতাদৰ্শগত সংঘাতৰ গুৰুত্ব আৰু সামৰিক মতবাদত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন ।

এই ভাষণৰ পিছত সমগ্ৰ এলঅ'চিত সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পালে । চাইবাৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পালে আৰু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সামৰিক কাৰ্য্যক লক্ষ্য কৰি আখ্যানমূলক অভিযান ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিল ।

মুনীৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাৰতৰ সহনশীলতাৰ স্তৰ সলনি হৈছে । 'অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ' এক নতুন মতবাদৰ প্ৰতীক আছিল । ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংকেতৰ সৈতে সংযুক্ত দ্ৰুত, ছাৰ্জিকেল প্ৰতিশোধ আছিল । পাকিস্তানৰ আন এটা ভুল পদক্ষেপে হয়তো উত্তেজনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় নকৰিব ।

উপৰোক্ত কথাখিনিৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সঁহাৰি শান্ত, পৰিমাপক আৰু কৌশলগত হ'ব লাগিব । প্ৰথমে ৱাশ্বিংটনত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পাকিস্তানৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ উদঙাই দিবলৈ আমেৰিকাৰ সাংসদ, থিংক টেংক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ বজাই ৰখা । দ্বিতীয়তে ভাৰতে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা কূটনীতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ অংশীদাৰিত্ব যাতে একক অক্ষৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত হয় তাৰ বাবে ফ্ৰান্স, ইজৰাইল, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন । তৃতীয়তে ই তথ্যভিত্তিক যুদ্ধত মনোযোগ দিব লাগিব । অপপ্ৰচাৰ নহয়, নিখুঁত আৰু প্ৰমাণভিত্তিক বাৰ্তা যিয়ে পাকিস্তানক স্থিতিশীল শক্তি হিচাপে লোৱা ভাবমূৰ্তিক ম্লান পেলাব পাৰিব ।

ভাৰতে আটাইতকৈ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক শক্তিয়ে মুনীৰৰ নেতৃত্বক পশ্চিমৰ লগত খাপ খুৱাই গঢ় দিয়াৰ কাম কৰি আছে । এনে আখ্যানে এবাৰ শিপাই গ'লেই বৈধতা আৰু সংযমৰ ধাৰণাক গঢ় দিয়ে । সংকটৰ সময়ত কাক দোষাৰোপ কৰা হয়, কাক মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু সন্দেহৰ আঙুলি কালৈ উঠাব লাগে সেইটোও এইবোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

মুনীৰ পৰিৱৰ্তনশীল নেতা হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে । কিন্তু তেওঁ উচ্চাকাংক্ষা, প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থন আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপস্থিতিৰ সৈতে এজন গুৰুতৰ নেতা । ভাৰতে অতিমাত্ৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয় । কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁক তুচ্ছজ্ঞান কৰাও উচিত নহয় । মুনীৰক ভয় কৰা উচিত নহয় । তেওঁ পাকিস্তানৰ কি সংস্কৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেয়া বুজি পোৱা আৰু পাকিস্তানে ইয়াৰ পিছত কি চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত ।

লগতে পঢ়ক :মান-সন্মান সকলো শেষ হোৱাৰ পিছতো পাকিস্তানৰ নতুন কৌতুক: যুদ্ধ হ'লে আধা বিশ্বক শেষ কৰি দিম - ASIM MUNIR THREAT

নতুন দিল্লী: 'দ্য ইক'ন'মিষ্ট' নামৰ ব্ৰিটিছ আলোচনী এখনে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী সেনাৰ মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰৰ ওপৰত এক বিশদ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰবন্ধটোত তেওঁক কেৱল এজন উদীয়মান পাকিস্তানী সামৰিক নেতা হিচাপেই নহয়, এক আখ্যানো ৰচনা কৰা হৈছিল । প্ৰবন্ধটো বিস্তৃত আৰু ব্যতিক্ৰমী আছিল, যিয়ে মুনীৰক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছিল ।

প্ৰবন্ধটোত মুনীৰক এগৰাকী ধৰ্মপৰায়ণ অথচ ব্যৱহাৰিকভাৱে শক্তিশালী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধী এক শক্তিশালী সত্তা আৰু অঞ্চলটোৰ পশ্চিমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য মিত্ৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

n this photo released by the Prime Minister Office, Prime Minister Shehbaz Sharif, center, checks on a child injured in the suicide bombing in Khuzdar, as Army Chief Field Marshal Asim Munir, second right, looks on during their visit to a hospital in Quetta, Pakistan, Wednesday, May 21, 2025
আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত আহত যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱা সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মুনীৰ (AP)

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমিত সামৰিক যুঁজ আৰু ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে মুনীৰৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাতৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে প্ৰকাশ পোৱা এই প্ৰবন্ধটোক আওকাণ কৰাটো অসম্ভৱ । ইয়াত কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিয় কৈছে সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

এই প্ৰবন্ধটো ৰাৱালপিণ্ডিৰ দ্বাৰা এখন বৃহত্তৰ ছবি নিৰ্মাণ অভিযানৰ অংশ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰাৰ বিশ্বাসযোগ্য কাৰণ আছে । কিয়নো পাকিস্তানী সেনাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাধুনিক আখ্যান ব্যৱস্থাপনা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।

তেওঁলোকে সহানুভূতিশীল থিংক টেংক, বিদেশী সাংবাদিক সাজু কৰিছে আৰু সামৰিক নেতাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰফাইলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পাকিস্তান ভিত্তিক মধ্যস্থতাকাৰীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

মুনীৰক ধৰ্মপৰায়ণ আৰু আধুনিকীকৰণ বিচৰা হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো এজন সৈনিক-ৰক্ষকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আদৰ্শৰ লগত খাপ খাইছে যিয়ে পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক শিথিলতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, সন্ত্ৰাসবাদক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু পশ্চিমৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ।

মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ৱাশ্বিংটনৰ অন্যান্য বিশ্লেষকসকলৰ সৰু অথচ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এটা অংশইও এই সুৰতে সুৰ মিলাইছে, যিয়ে মুনীৰক ভূ-ৰাজনৈতিক উপযোগী এজন স্থিতিশীল নেতা হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।

Pakistanis, who were stuck in Iran due to Israeli strikes on Iran, enter homeland through Taftan, a joint border crossing point on Pakistan Iran border, Thursday, June 19, 2025
ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইৰাণত আবদ্ধ পাকিস্তানী (AP)

ইয়াৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পো কাৰক । স্বৈৰাচাৰী ব্যক্তিৰ লগত ট্ৰাম্পৰ সম্পৰ্ক ভাল । তেওঁ এনে শক্তিশালী লোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পছন্দ কৰে যিয়ে কোনো ধৰণৰ জবাবদিহি অবিহনে বাণিজ্য, নিৰাপত্তা সহযোগিতা বা সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক ফলাফলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে ।

ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাবে মুনীৰক পাকিস্তানৰ নতুন মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাটো কৌশলগতভাৱে স্মাৰ্ট পদক্ষেপ । ই কূটনীতি সৰল কৰি তোলে আৰু হোৱাইট হাউছক দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । লেনদেনমূলক কূটনীতিৰ প্ৰতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰৱণতাৰ লগতো ই খাপ খাব । যদি আপুনি ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেলক বিশ্বাস কৰক ।

ভাৰতে এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে ল'ব লাগে । পৃথিৱীখন নিশাটোৰ ভিতৰতে যে সলনি হৈছে সেয়া নহয় । হোৱা নাই ৷ কিন্তু নীতি পৰিৱৰ্তনৰ পূৰ্বে প্ৰায়ে ধাৰণা ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয় । ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিখন পুনৰ্স্থাপন কৰা হৈছে । আখ্যান শক্তি যদি বিনা বিৰোধিতা কৰি এৰি দিয়া হয় তেন্তে গতানুগতিক প্ৰজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ।

পাকিস্তানত মুনীৰৰ প্ৰকৃত উত্থান এই আখ্যানমূলক হেঁচাৰ বহু আগতেই আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘৰ্ষৰ কেইসপ্তাহমান পিছত ২০২৫ চনৰ মে' মাহত মুনীৰক ফিল্ড মাৰ্শ্বেল পদত পদোন্নতি দিয়া হয়, যিটো আয়ুব খানৰ পিছত এনে প্ৰথম পদোন্নতি আছিল । যদিও এই পদক্ষেপক প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিৰ চিন হিচাপে দেখা গৈছিল, তথাপিও ইয়াৰ প্ৰতীকী অৰ্থ স্পষ্ট আছিল ।

ই পাকিস্তানী জনসাধাৰণক বুজাই দিছে যে তেওঁলোকৰ সেনাই নিজৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতক পৰাস্ত কৰিছে । মুনীৰক সন্মানিত কৰি সেনাই পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাজনৈতিক সংস্থা হিচাপে নিজৰ কেন্দ্ৰীয় স্থিতিও অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।

নিশ্চিতভাৱে মুনীৰ পাকিস্তানৰ একমাত্ৰ প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ধৰ্মীয় বৈধতা, জাতীয়তাবাদী স্থিতি আৰু কৌশলগত যোগাযোগৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁ কাম কৰে । তেওঁ পৰোক্ষ শাসনৰ জিএইছকিউ (GHQ) মডেলটোক অধিক শিথিল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত গ্ৰহণযোগ্য ৰূপত পৰিশোধন কৰিছে ।

কাবুলৰ পতনৰ পিছত বহুদিনৰ পৰা কূটনৈতিকভাৱে একাষৰীয়া হৈ থকা পাকিস্তানে হঠাতে ৱাশ্বিংটনৰ অংকত পুনৰ স্থান পালে ৷ কিন্তু মিলাপ্ৰীতি এতিয়া মসৃণ নহয় । গণতন্ত্ৰতকৈ ব্যৱস্থাপনাক অধিক মূল্য দিব পাৰে ট্ৰাম্পে । কিন্তু আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানে আই এছ আইৰ অভিলেখ, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত পাকিস্তানৰ দ্বিধাবোধ বা আফগানিস্তানত কৰা দুই ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ কথা পাহৰা নাই ।

File - Col. Sofiya Qureshi addresses the media regarding the ‘Operation Sindoor' missile strike after Pahalgam terror attack, at the National Media Centre in New Delhi on May 7, 2025. Foreign Secretary Vikram Misri and Wing Commander Vyomika Singh, also seen
কৰ্ণেল ছ'ফিয়া কুৰেশ্বী (ANI)

ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ সফলতা চৰ্তসাপেক্ষ । দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাৰ সূচনা নকৰাকৈ হ্ৰস্বম্যাদী ফলাফল প্ৰদান কৰাৰ তেওঁৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰশীল ।

ভাৰতৰ বাবে চিন্তা কেৱল অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা বাণিজ্যিক পছন্দই নহয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ শক্তি হিচাপে পাকিস্তানী সেনাৰ আৰ্হিক বৈধতা প্ৰদান কৰাও অন্যতম । সেইটোৱে যিকোনো সীমান্তৰ সংঘৰ্ষতকৈ আখ্যানমূলক যুদ্ধক্ষেত্ৰখনক অধিক সলনি কৰিব ।

মুনীৰে ৱাশ্বিংটনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু চীনৰ সমৰ্থনো বজাই ৰাখিব লাগিব । বেইজিং পাকিস্তানৰ মূল প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ উদাৰ ঋণদাতা হৈয়ে আছে । চীন-পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ কেৱল এক ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ নেটৱৰ্ক নহয়, বৰঞ্চ পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰা এক কৌশলগত কাঠামো ।

মুনীৰে সৰ্বাধিক লাভৰ বাবে আমেৰিকা আৰু চীনক ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰাই দিয়া ভুট্টো যুগৰ দ্বৈত কৌশল পুনৰ সজীৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি ? ১৯৭০ চনত পাকিস্তানে চীনৰ সৈতে কিচিঞ্জাৰৰ (আমেৰিকান কূটনীতিবিদ) সম্পৰ্ক সহজ কৰি তোলাত সহায় কৰিছিল ।

Residents of the last village near the LoC in Salotri return to their home, which they had left behind during heavy cross-border shelling by Pakistan on May 6-7, in Poonch on May 16, 2025
গুলীবৰ্ষণ সমাপ্তিৰ পিছত ঘৰলৈ যাত্ৰা ভাৰত পাকিস্তান সীমান্তৰ বাসিন্দাৰ (ANI)

মুনীৰে হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিৰ মাজত সেতু হিচাপে পাকিস্তানক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আশা কৰিব পাৰে । কিন্তু এতিয়া এনে কৌশলৰ স্থান নাই । চীনৰ কৌশলগত ধৈৰ্য্য সীমিত । যদিও বেইজিঙে ৱাশ্বিংটনলৈ মুনীৰৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, দীৰ্ঘম্যাদী স্থিতিৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনে নিৰৱে পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ সূচনা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ধন, সীমিত অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা কৌশলগত দূৰত্বত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । যদি মুনীৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা ভুল হয় তেন্তে পাকিস্তান দুয়োটা ফ্ৰণ্টতে অসহায় হৈ পৰিব পাৰে ।

মুনীৰৰ নেতৃত্বত আটাইতকৈ প্ৰত্যক্ষ পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ নতুন দৃষ্টিভংগী । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত দিয়া ভাষণত তেওঁ কাশ্মীৰক পাকিস্তানৰ ডিঙিৰ কাঁইট বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰৰ হিন্দু-মুছলমানৰ সহাৱস্থানৰ ধাৰণাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।

মুনীৰৰ ভাষাই জিয়াউল হকৰ মতাদৰ্শগত কাঠামোৰ প্ৰতিধ্বনি দিছিল । ইয়াত মুনীৰৰ জাতীয়তাবাদ, ধৰ্মীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু অন্তৰ্নিহিত সংঘাতৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল । এয়া ভুলৱশতঃ হোৱা নাছিল । ই আছিল মতাদৰ্শগত সংঘাতৰ গুৰুত্ব আৰু সামৰিক মতবাদত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন ।

এই ভাষণৰ পিছত সমগ্ৰ এলঅ'চিত সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পালে । চাইবাৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পালে আৰু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সামৰিক কাৰ্য্যক লক্ষ্য কৰি আখ্যানমূলক অভিযান ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিল ।

মুনীৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাৰতৰ সহনশীলতাৰ স্তৰ সলনি হৈছে । 'অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ' এক নতুন মতবাদৰ প্ৰতীক আছিল । ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংকেতৰ সৈতে সংযুক্ত দ্ৰুত, ছাৰ্জিকেল প্ৰতিশোধ আছিল । পাকিস্তানৰ আন এটা ভুল পদক্ষেপে হয়তো উত্তেজনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় নকৰিব ।

উপৰোক্ত কথাখিনিৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সঁহাৰি শান্ত, পৰিমাপক আৰু কৌশলগত হ'ব লাগিব । প্ৰথমে ৱাশ্বিংটনত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পাকিস্তানৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ উদঙাই দিবলৈ আমেৰিকাৰ সাংসদ, থিংক টেংক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ বজাই ৰখা । দ্বিতীয়তে ভাৰতে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা কূটনীতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।

ইয়াৰ অংশীদাৰিত্ব যাতে একক অক্ষৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত হয় তাৰ বাবে ফ্ৰান্স, ইজৰাইল, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন । তৃতীয়তে ই তথ্যভিত্তিক যুদ্ধত মনোযোগ দিব লাগিব । অপপ্ৰচাৰ নহয়, নিখুঁত আৰু প্ৰমাণভিত্তিক বাৰ্তা যিয়ে পাকিস্তানক স্থিতিশীল শক্তি হিচাপে লোৱা ভাবমূৰ্তিক ম্লান পেলাব পাৰিব ।

ভাৰতে আটাইতকৈ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক শক্তিয়ে মুনীৰৰ নেতৃত্বক পশ্চিমৰ লগত খাপ খুৱাই গঢ় দিয়াৰ কাম কৰি আছে । এনে আখ্যানে এবাৰ শিপাই গ'লেই বৈধতা আৰু সংযমৰ ধাৰণাক গঢ় দিয়ে । সংকটৰ সময়ত কাক দোষাৰোপ কৰা হয়, কাক মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু সন্দেহৰ আঙুলি কালৈ উঠাব লাগে সেইটোও এইবোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

মুনীৰ পৰিৱৰ্তনশীল নেতা হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে । কিন্তু তেওঁ উচ্চাকাংক্ষা, প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থন আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপস্থিতিৰ সৈতে এজন গুৰুতৰ নেতা । ভাৰতে অতিমাত্ৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয় । কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁক তুচ্ছজ্ঞান কৰাও উচিত নহয় । মুনীৰক ভয় কৰা উচিত নহয় । তেওঁ পাকিস্তানৰ কি সংস্কৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেয়া বুজি পোৱা আৰু পাকিস্তানে ইয়াৰ পিছত কি চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত ।

লগতে পঢ়ক :মান-সন্মান সকলো শেষ হোৱাৰ পিছতো পাকিস্তানৰ নতুন কৌতুক: যুদ্ধ হ'লে আধা বিশ্বক শেষ কৰি দিম - ASIM MUNIR THREAT

For All Latest Updates

TAGGED:

ZIA UL HAQASIM MUNIR THREATইটিভি ভাৰত অসমOPERATION SINDOORASIM MUNIR

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.