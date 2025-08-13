নতুন দিল্লী: 'দ্য ইক'ন'মিষ্ট' নামৰ ব্ৰিটিছ আলোচনী এখনে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানী সেনাৰ মুৰব্বী ফিল্ড মাৰ্শ্বেল আছিম মুনীৰৰ ওপৰত এক বিশদ প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰবন্ধটোত তেওঁক কেৱল এজন উদীয়মান পাকিস্তানী সামৰিক নেতা হিচাপেই নহয়, এক আখ্যানো ৰচনা কৰা হৈছিল । প্ৰবন্ধটো বিস্তৃত আৰু ব্যতিক্ৰমী আছিল, যিয়ে মুনীৰক যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছিল ।
প্ৰবন্ধটোত মুনীৰক এগৰাকী ধৰ্মপৰায়ণ অথচ ব্যৱহাৰিকভাৱে শক্তিশালী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধী এক শক্তিশালী সত্তা আৰু অঞ্চলটোৰ পশ্চিমৰ নিৰ্ভৰযোগ্য মিত্ৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমিত সামৰিক যুঁজ আৰু ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে মুনীৰৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাতৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে প্ৰকাশ পোৱা এই প্ৰবন্ধটোক আওকাণ কৰাটো অসম্ভৱ । ইয়াত কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিয় কৈছে সেইটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এই প্ৰবন্ধটো ৰাৱালপিণ্ডিৰ দ্বাৰা এখন বৃহত্তৰ ছবি নিৰ্মাণ অভিযানৰ অংশ হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰাৰ বিশ্বাসযোগ্য কাৰণ আছে । কিয়নো পাকিস্তানী সেনাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাধুনিক আখ্যান ব্যৱস্থাপনা কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।
তেওঁলোকে সহানুভূতিশীল থিংক টেংক, বিদেশী সাংবাদিক সাজু কৰিছে আৰু সামৰিক নেতাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰফাইলৰ প্ৰচাৰৰ বাবে পাকিস্তান ভিত্তিক মধ্যস্থতাকাৰীক ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
মুনীৰক ধৰ্মপৰায়ণ আৰু আধুনিকীকৰণ বিচৰা হিচাপে চিহ্নিত কৰাটো এজন সৈনিক-ৰক্ষকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আদৰ্শৰ লগত খাপ খাইছে যিয়ে পাকিস্তানক ৰাজনৈতিক শিথিলতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে, সন্ত্ৰাসবাদক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু পশ্চিমৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ।
মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ৱাশ্বিংটনৰ অন্যান্য বিশ্লেষকসকলৰ সৰু অথচ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা এটা অংশইও এই সুৰতে সুৰ মিলাইছে, যিয়ে মুনীৰক ভূ-ৰাজনৈতিক উপযোগী এজন স্থিতিশীল নেতা হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পো কাৰক । স্বৈৰাচাৰী ব্যক্তিৰ লগত ট্ৰাম্পৰ সম্পৰ্ক ভাল । তেওঁ এনে শক্তিশালী লোকৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পছন্দ কৰে যিয়ে কোনো ধৰণৰ জবাবদিহি অবিহনে বাণিজ্য, নিৰাপত্তা সহযোগিতা বা সীমান্ত নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক ফলাফলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰে ।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাবে মুনীৰক পাকিস্তানৰ নতুন মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাটো কৌশলগতভাৱে স্মাৰ্ট পদক্ষেপ । ই কূটনীতি সৰল কৰি তোলে আৰু হোৱাইট হাউছক দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি কেন্দ্ৰলৈ প্ৰত্যক্ষ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । লেনদেনমূলক কূটনীতিৰ প্ৰতি ট্ৰাম্পৰ প্ৰৱণতাৰ লগতো ই খাপ খাব । যদি আপুনি ৰাষ্ট্ৰক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে জেনেৰেলক বিশ্বাস কৰক ।
ভাৰতে এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে ল'ব লাগে । পৃথিৱীখন নিশাটোৰ ভিতৰতে যে সলনি হৈছে সেয়া নহয় । হোৱা নাই ৷ কিন্তু নীতি পৰিৱৰ্তনৰ পূৰ্বে প্ৰায়ে ধাৰণা ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন হয় । ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিখন পুনৰ্স্থাপন কৰা হৈছে । আখ্যান শক্তি যদি বিনা বিৰোধিতা কৰি এৰি দিয়া হয় তেন্তে গতানুগতিক প্ৰজ্ঞালৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা থাকে ।
পাকিস্তানত মুনীৰৰ প্ৰকৃত উত্থান এই আখ্যানমূলক হেঁচাৰ বহু আগতেই আৰম্ভ হৈছিল । ভাৰত-পাকিস্তানৰ সংঘৰ্ষৰ কেইসপ্তাহমান পিছত ২০২৫ চনৰ মে' মাহত মুনীৰক ফিল্ড মাৰ্শ্বেল পদত পদোন্নতি দিয়া হয়, যিটো আয়ুব খানৰ পিছত এনে প্ৰথম পদোন্নতি আছিল । যদিও এই পদক্ষেপক প্ৰতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিৰ চিন হিচাপে দেখা গৈছিল, তথাপিও ইয়াৰ প্ৰতীকী অৰ্থ স্পষ্ট আছিল ।
ই পাকিস্তানী জনসাধাৰণক বুজাই দিছে যে তেওঁলোকৰ সেনাই নিজৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতক পৰাস্ত কৰিছে । মুনীৰক সন্মানিত কৰি সেনাই পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ ৰাজনৈতিক সংস্থা হিচাপে নিজৰ কেন্দ্ৰীয় স্থিতিও অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।
নিশ্চিতভাৱে মুনীৰ পাকিস্তানৰ একমাত্ৰ প্ৰকৃত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ধৰ্মীয় বৈধতা, জাতীয়তাবাদী স্থিতি আৰু কৌশলগত যোগাযোগৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে তেওঁ কাম কৰে । তেওঁ পৰোক্ষ শাসনৰ জিএইছকিউ (GHQ) মডেলটোক অধিক শিথিল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত গ্ৰহণযোগ্য ৰূপত পৰিশোধন কৰিছে ।
কাবুলৰ পতনৰ পিছত বহুদিনৰ পৰা কূটনৈতিকভাৱে একাষৰীয়া হৈ থকা পাকিস্তানে হঠাতে ৱাশ্বিংটনৰ অংকত পুনৰ স্থান পালে ৷ কিন্তু মিলাপ্ৰীতি এতিয়া মসৃণ নহয় । গণতন্ত্ৰতকৈ ব্যৱস্থাপনাক অধিক মূল্য দিব পাৰে ট্ৰাম্পে । কিন্তু আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানে আই এছ আইৰ অভিলেখ, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযানত পাকিস্তানৰ দ্বিধাবোধ বা আফগানিস্তানত কৰা দুই ধৰণৰ চৰিত্ৰৰ কথা পাহৰা নাই ।
ৱাশ্বিংটনত মুনীৰৰ সফলতা চৰ্তসাপেক্ষ । দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাৰ সূচনা নকৰাকৈ হ্ৰস্বম্যাদী ফলাফল প্ৰদান কৰাৰ তেওঁৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰশীল ।
ভাৰতৰ বাবে চিন্তা কেৱল অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা বাণিজ্যিক পছন্দই নহয়, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ শক্তি হিচাপে পাকিস্তানী সেনাৰ আৰ্হিক বৈধতা প্ৰদান কৰাও অন্যতম । সেইটোৱে যিকোনো সীমান্তৰ সংঘৰ্ষতকৈ আখ্যানমূলক যুদ্ধক্ষেত্ৰখনক অধিক সলনি কৰিব ।
মুনীৰে ৱাশ্বিংটনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু চীনৰ সমৰ্থনো বজাই ৰাখিব লাগিব । বেইজিং পাকিস্তানৰ মূল প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ উদাৰ ঋণদাতা হৈয়ে আছে । চীন-পাকিস্তান অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ কেৱল এক ভৌতিক আন্তঃগাঁথনিৰ নেটৱৰ্ক নহয়, বৰঞ্চ পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰা এক কৌশলগত কাঠামো ।
মুনীৰে সৰ্বাধিক লাভৰ বাবে আমেৰিকা আৰু চীনক ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰাই দিয়া ভুট্টো যুগৰ দ্বৈত কৌশল পুনৰ সজীৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি ? ১৯৭০ চনত পাকিস্তানে চীনৰ সৈতে কিচিঞ্জাৰৰ (আমেৰিকান কূটনীতিবিদ) সম্পৰ্ক সহজ কৰি তোলাত সহায় কৰিছিল ।
মুনীৰে হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিৰ মাজত সেতু হিচাপে পাকিস্তানক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ আশা কৰিব পাৰে । কিন্তু এতিয়া এনে কৌশলৰ স্থান নাই । চীনৰ কৌশলগত ধৈৰ্য্য সীমিত । যদিও বেইজিঙে ৱাশ্বিংটনলৈ মুনীৰৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে, দীৰ্ঘম্যাদী স্থিতিৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনে নিৰৱে পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ সূচনা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ধন, সীমিত অস্ত্ৰ হস্তান্তৰ বা কৌশলগত দূৰত্বত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । যদি মুনীৰৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা ভুল হয় তেন্তে পাকিস্তান দুয়োটা ফ্ৰণ্টতে অসহায় হৈ পৰিব পাৰে ।
মুনীৰৰ নেতৃত্বত আটাইতকৈ প্ৰত্যক্ষ পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ নতুন দৃষ্টিভংগী । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত দিয়া ভাষণত তেওঁ কাশ্মীৰক পাকিস্তানৰ ডিঙিৰ কাঁইট বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰৰ হিন্দু-মুছলমানৰ সহাৱস্থানৰ ধাৰণাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
মুনীৰৰ ভাষাই জিয়াউল হকৰ মতাদৰ্শগত কাঠামোৰ প্ৰতিধ্বনি দিছিল । ইয়াত মুনীৰৰ জাতীয়তাবাদ, ধৰ্মীয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু অন্তৰ্নিহিত সংঘাতৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল । এয়া ভুলৱশতঃ হোৱা নাছিল । ই আছিল মতাদৰ্শগত সংঘাতৰ গুৰুত্ব আৰু সামৰিক মতবাদত পুনৰ প্ৰৱৰ্তন ।
এই ভাষণৰ পিছত সমগ্ৰ এলঅ'চিত সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পালে । চাইবাৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পালে আৰু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সামৰিক কাৰ্য্যক লক্ষ্য কৰি আখ্যানমূলক অভিযান ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিল ।
মুনীৰে মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাৰতৰ সহনশীলতাৰ স্তৰ সলনি হৈছে । 'অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ' এক নতুন মতবাদৰ প্ৰতীক আছিল । ই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংকেতৰ সৈতে সংযুক্ত দ্ৰুত, ছাৰ্জিকেল প্ৰতিশোধ আছিল । পাকিস্তানৰ আন এটা ভুল পদক্ষেপে হয়তো উত্তেজনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় নকৰিব ।
উপৰোক্ত কথাখিনিৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সঁহাৰি শান্ত, পৰিমাপক আৰু কৌশলগত হ'ব লাগিব । প্ৰথমে ৱাশ্বিংটনত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।
ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পাকিস্তানৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ উদঙাই দিবলৈ আমেৰিকাৰ সাংসদ, থিংক টেংক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ বজাই ৰখা । দ্বিতীয়তে ভাৰতে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা কূটনীতিৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব ।
ইয়াৰ অংশীদাৰিত্ব যাতে একক অক্ষৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত হয় তাৰ বাবে ফ্ৰান্স, ইজৰাইল, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন । তৃতীয়তে ই তথ্যভিত্তিক যুদ্ধত মনোযোগ দিব লাগিব । অপপ্ৰচাৰ নহয়, নিখুঁত আৰু প্ৰমাণভিত্তিক বাৰ্তা যিয়ে পাকিস্তানক স্থিতিশীল শক্তি হিচাপে লোৱা ভাবমূৰ্তিক ম্লান পেলাব পাৰিব ।
ভাৰতে আটাইতকৈ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক শক্তিয়ে মুনীৰৰ নেতৃত্বক পশ্চিমৰ লগত খাপ খুৱাই গঢ় দিয়াৰ কাম কৰি আছে । এনে আখ্যানে এবাৰ শিপাই গ'লেই বৈধতা আৰু সংযমৰ ধাৰণাক গঢ় দিয়ে । সংকটৰ সময়ত কাক দোষাৰোপ কৰা হয়, কাক মধ্যস্থতা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় আৰু সন্দেহৰ আঙুলি কালৈ উঠাব লাগে সেইটোও এইবোৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
মুনীৰ পৰিৱৰ্তনশীল নেতা হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে । কিন্তু তেওঁ উচ্চাকাংক্ষা, প্ৰতিষ্ঠানিক সমৰ্থন আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উপস্থিতিৰ সৈতে এজন গুৰুতৰ নেতা । ভাৰতে অতিমাত্ৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয় । কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁক তুচ্ছজ্ঞান কৰাও উচিত নহয় । মুনীৰক ভয় কৰা উচিত নহয় । তেওঁ পাকিস্তানৰ কি সংস্কৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেয়া বুজি পোৱা আৰু পাকিস্তানে ইয়াৰ পিছত কি চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সাজু হোৱা উচিত ।
