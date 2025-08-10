Essay Contest 2025

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত আমেৰিকাৰ বাধাৰ মাজতে মোদী-পুটিনৰ বাৰ্তালাপ; ই কিহৰ ইংগিত ?

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত আমেৰিকাই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ মাজতে মোদী-পুটিনৰ আলোচনাই ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিছে । নতুন দিল্লীৰ কৌশলগত ৰণনীতি কি ?

ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয়ত আমেৰিকাৰ বাধাৰ মাজতে মোদী-পুটিনৰ বাৰ্তালাপ (ANI)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 10, 2025 at 4:42 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় আমেৰিকা ! যাৰ বাবে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলকভাৱে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ভাৰতৰ ওপৰত একপ্ৰকাৰ আমেৰিকাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে । তেনে সময়তে শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মাজত হোৱা বাৰ্তালাপে অশান্ত বিশ্ব ব্যৱস্থাত নতুন দিল্লীৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ মস্কো ভ্ৰমণৰ লগে লগে দুয়োৰে মাজত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপো হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা দা ছিলভাই মোদীলৈ কৰা ফোন কলৰ পিছতে এই বাৰ্তালাপ হৈছিল । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পিছতে এই সকলোবোৰ ঘটিছে ।

মোদীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে অতি ভাল আৰু বিশদ কথা-বতৰা পাতিলোঁ । ইউক্ৰেইনৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহ আলোচনা কৰাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আমি আমাৰ দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনাও কৰিলোঁ । লগতে ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিলোঁ । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতত আতিথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক সুকীয়া প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া পৰিঘটনাসমূহৰ বিষয়ে মোদীক অৱগত কৰিছে ।

মন্ত্ৰালয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক তেওঁৰ বিশদ মূল্যায়নৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংঘাতৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচীৰ অগ্ৰগতিও পৰ্যালোচনা কৰে আৰু ভাৰত-ৰাছিয়াৰ মাজত বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ২৩ সংখ্যক ভাৰত-ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক আমন্ত্ৰণ জনায় ।"

এই বাৰ্তালাপক যদিও সাধাৰণ কূটনৈতিক পাৰস্পৰিক পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে দেখা যায়, তথাপিও বিশ্ব ভূ-ৰাজনীতিৰ স্পৰ্শকাতৰ সংযোগস্থলত ই ঘটিছে, যিয়ে ইয়াৰ কৌশলগত গুৰুত্ব বৃদ্ধি কৰিছে ।

ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আমদানি অব্যাহত ৰখাৰ বাবে আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছত নতুন দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত ক্ৰমাৎ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পটভূমিত এই বাৰ্তালাপ হৈছে । ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ পিছত ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ ভাৰতৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ কাৰ্যক ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনৰ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালত ৱাশ্বিংটনে নিজৰ স্থিতি কঠোৰ কৰি তুলিছে ।

ট্ৰাম্পে ভাৰতীয় পণ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ নতুন শুল্ক আৰোপ কৰি অৰ্থনৈতিক উত্তেজনা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত ৰাছিয়াৰ সৈতে শক্তি সহযোগিতা ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱ্য ফ্লেছপইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

মোদীয়ে পুটিনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ আলোচনা কৰাৰ সিদ্ধান্তই এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ভাৰতে নিজৰ সাৰ্বভৌম শক্তিৰ পছন্দক লৈ আমেৰিকাৰ হেঁচাত সম্পূৰ্ণৰূপে বলি হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ সংকেত দিছে । ইয়াৰ উপৰিও মূল অংশীদাৰ হিচাপে ৰাছিয়াৰ তেল যোগানৰ দীৰ্ঘম্যাদী বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি নতুন দিল্লীৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই ভাৰতীয় বৈদেশিক নীতিৰ মূল নীতি হিচাপে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীৰ সংকেত দিয়ে ।

ভাৰত-ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা আৰু শক্তি বাণিজ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিলেও আন্তঃগাঁথনি, পাৰমাণৱিক শক্তি আৰু প্ৰযুক্তিগত সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । দুয়োখন দেশৰ মাজত বিশেষ আৰু বিশেষাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক হ্ৰস্বম্যাদী ভূ-ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ পাৰস্পৰিক উদ্দেশ্যক আলোকপাত কৰিছে ।

৩১ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে ভাষণ দি মোদীয়ে আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তৰ-দক্ষিণ পৰিবহণ কৰিডৰ (আইএনএছটিচি)ৰ দৰে যোগাযোগ প্ৰকল্প আৰু আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত অৰ্থনৈতিক চাপৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত পুটিনৰ সৈতে নিজৰ স্থিতি পূৰ্ব-সংহতি কৰিছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ শেহতীয়া পৰিঘটনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰাটোৱে ভাৰতে মস্কো আৰু কিয়েভ দুয়োৰে সৈতে কূটনৈতিকভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ লগতে কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ্য যোগাযোগৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দেখুৱাইছে । পুটিনে মোদীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাতৰ সুবিধা দিয়াটোৱে নতুন দিল্লীক পোনপটীয়াকৈ আৰু ক্ৰেমলিনৰ পৰা কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ইউক্ৰেইনৰ সন্দর্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ সুযোগ দিছে ৷

ইউক্ৰেইনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতি আৰু অধিক সুক্ষ্ম হৈ পৰে । ৱাশ্বিংটন বা মস্কোৰ মাজত বিভেদ অনাৰ পৰিৱৰ্তে স্বাধীনতা প্ৰদৰ্শন কৰাটো প্ৰয়োজন ।

ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা দা চিলভাৰ সৈতে হোৱা ফোন কলৰ এদিন পিছতে মোদী আৰু পুটিনৰ এই বাৰ্তালাপ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে । সেই সময়ত দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক কাঠামোৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় ।

শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক পৃথক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয় যে এই আলোচনাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে ভাৰত-ব্ৰাজিলৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক নতুন দিশলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰে । বিবৃতিত কয়, "দুয়োগৰাকী নেতাই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়ত মত বিনিময় কৰে ।"

ভাৰত, ব্ৰাজিল আৰু ৰাছিয়া তিনিওখন দেশ ব্ৰিকছ (ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন, দক্ষিণ আফ্ৰিকা) গোটৰ সদস্য । ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ব্ৰিকছক আমেৰিকা বিৰোধী বুলি অভিহিত কৰি আহিছে ।

সমাজ বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক এছ নাৰায়ণ ৰয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "ইয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো ব্ৰিকছৰ সৈতে জড়িত ।" ভাৰত আৰু ব্ৰাজিল দুখন দেশৰ ওপৰতে ট্ৰাম্পে ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে । এনে লাগিছে যেন আমেৰিকাই ব্ৰিকছক ডাঙৰ ভাবুকি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকে ব্ৰিকছক নতুন বিশ্ব ব্যৱস্থা গঢ় দিয়া দেশ হিচাপে গণ্য কৰে ।

ৰয়ে কয় যে ব্ৰিকছ হৈছে এক আনুষ্ঠানিক সংস্থা, যিয়ে অধিক সংখ্যক দেশক সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰভাৱিত কৰি আছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে এই কাৰণেই ট্ৰাম্পে ব্ৰিকছক গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । অৱশ্যে ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহে ডলাৰমুক্তকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িছে বুলি ট্ৰাম্পৰ আশংকা ভুল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ৰয়ে কয়, "ভাৰত ডি-ডলাৰাইজেচনৰ দিশে আগবাঢ়িব পৰা নাই । চীনেও ডি-ডলাৰাইজেচনৰ দিশত আগবাঢ়িব পৰা নাই । তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ বিদেশী মুদ্ৰাৰ প্ৰয়োজন ।"

অ' পি জিন্দাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জিন্দাল স্কুল অৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছৰ সহযোগী অধ্যাপক স্বস্তি ৰাওৰ মতে পুটিনৰ সৈতে মোদীৰ আলোচনাই যদিও কৌশলগত স্থিতিৰ ইংগিত দিব পাৰে, তথাপিও ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত আলোচনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছে ।

ৰাৱে কয়, "আমাক এই কৌশলগত স্থিতিৰ প্ৰয়োজন । আমি আমেৰিকাক দেখুৱাব লাগিব যে আপুনি আমাৰ ওপৰত আপোনাৰ চৰ্ত জাপি দিব নোৱাৰে ।" তেওঁৰ মতে ব্ৰিকছত ভাৰতৰ স্থিতি চীনতকৈ পৃথক ।

ৰাৱে লগতে কয়, "ভাৰত ব্ৰিকছত এইকাৰণে নাই যে আমি চীনৰ বিশ্ব দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰোঁ । ভাৰত ব্ৰিকছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ কাৰণ নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান । বহু মধ্যবিত্তীয় দেশে ব্ৰিকছত যোগদান কৰিব বিচাৰে । বিশ্বত বহু অনিশ্চয়তা আছে আৰু ভাৰতে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ।"

তেওঁ কয় যে ভাৰত বহুমেৰু বিশ্বৰ পক্ষত আছে, একে সময়তে ভাৰত পশ্চিম বিৰোধী নহয় । ৰাওৰ মতে ভাৰতেও ৰাছিয়াক চীনৰ শিবিৰলৈ যোৱাটো নিবিচাৰে ।

মুঠতে শুকুৰবাৰৰ মোদী-পুটিনৰ বাৰ্তালাপ সাধাৰণ কূটনৈতিক আলোচনাতকৈও অধিক । পশ্চিমৰ পৰা ক্ৰমাৎ অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত হেঁচা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভূ-ৰাজনৈতিক কৌশলৰ ইচ্ছাকৃত দাবী ।

শক্তিৰ সুৰক্ষাৰ বাজি চলি আছে, শুল্কই ৰপ্তানিৰ উপাৰ্জনত আঘাত হানিছে আৰু ইউক্ৰেইন যুদ্ধই এতিয়াও বিশ্বৰ মিত্ৰতাক পুনৰ নতুন ৰূপ দিছে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতে নিজকে এক স্বতন্ত্ৰ শক্তিৰ ৰূপত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ।

TRUMP TARIFFS INDIA INDIA RUSSIA TALKS VLADIMIR PUTIN MODI PUTIN TALKS

