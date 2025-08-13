ETV Bharat / opinion

শুল্ক যুদ্ধ আৰু ভাৰত-আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক: এক বিশ্লেষণ - INDIA US DEFENCE TIES

প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক বাণিজ্য যুদ্ধৰ সৈতে সংযোগ কৰাটো এৰাই চলি দুয়োপক্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা পৰিকল্পনাকাৰীয়ে পৰিপক্বতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব ।

হোৱাইট হাউছৰ এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আলিংগন ট্ৰাম্পৰ (AP)
By Major General Harsha Kakar

Published : August 13, 2025 at 1:26 PM IST

হৰ্ষ কাকৰ

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ ওপৰত ৫০% শুল্ক আৰোপ কৰে । ইয়াৰ একাধিক কাৰণ উল্লেখ কৰিছে । সেইবোৰৰ ভিতৰত আছে কৰ পৰিশোধৰ প্ৰতিকূল ভাৰসাম্য, উচ্চ শুল্ক আৰু ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় আদি । ইয়াৰ উপৰি অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ঘোষণা কৰা যুদ্ধবিৰতিত ট্ৰাম্পৰ কোনো ভূমিকা নাছিল বুলি মোদীয়ে দাবী কৰাৰ বাবেও সেয়া সম্ভৱপৰ হ'ব পাৰে । বৰ্তমান দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সৰ্বকালৰ নিম্নতম স্তৰত আছে । আনহাতে, দেশৰ ভিতৰতো সকলো ৰাজনৈতিক দলেই ট্ৰাম্পৰ ‘অৰ্থনৈতিক ব্লেকমেইল’ৰ প্ৰতি চৰকাৰে শিৰ নত নকৰাৰ স্থিতিক সমৰ্থন জনাইছে ।

ভাৰতে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ সঁহাৰিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপক্বতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । এই নিষেধাজ্ঞাক ‘অন্যায়’ বুলি অভিহিত কৰাৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ নকৰে । তেওঁৰ বক্তব্যত কয়, "ভাৰতে কেতিয়াও নিজৰ কৃষক, পশুপালক আৰু মাছমৰীয়াৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ নকৰে ।" এই বাৰ্তাই ভাৰতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াৰ উদ্দেশ্যক প্ৰকাশ কৰিছে ।

মুম্বাইত গুৰুকুল স্কুল অব আৰ্টৰ এগৰাকী ছাত্ৰই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিল্পকৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিছে (AP)

ইফালে অন্য নেতাৰ তুলনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ট্ৰাম্পক শুল্ক পুনৰ মূল্যায়নৰ বাবে অনুৰোধ কৰা নাই নাইবা আলোচনাৰ বাবে ৱাশ্বিংটনলৈও দৌৰি যোৱা নাই । যাৰ ফলত ট্ৰাম্পৰ অহংকাৰত আঘাত লাগিছে । আনহাতে, ভাৰতে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ৰাছিয়া আৰু চীনৰ সৈতেও যোগাযোগ বৃদ্ধি কৰিলে । ইয়াৰ ফলত ট্ৰাম্প ক্ষুব্ধ হৈ পৰে আৰু তেওঁ বাণিজ্যিক আলোচনা আগবঢ়াই নিয়াটো স্থগিত ৰাখে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে "যেতিয়ালৈকে আমি ইয়াৰ সমাধান নাপাওঁ", তেতিয়ালৈকে আৰু কোনো আলোচনা নহ'ব ।

ভাৰতৰ বাবে আমেৰিকা এক প্ৰধান বাণিজ্যিক অংশীদাৰ হোৱাৰ উপৰি প্ৰতিৰক্ষাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মিত্ৰ আৰু যোগানকাৰীও । দুয়োখন দেশ কোৱাডৰ (QUAD) সদস্য, যাৰ নেতৃত্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলন চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব । কিন্তু এয়া সম্ভৱতঃ নহ'ব, কিয়নো বৰ্তমানৰ পৰিৱেশটো এনেধৰণৰ যিকোনো বৈঠকৰ বাবে প্ৰতিকূল হৈ আছে ।

নতুন দিল্লীত এক আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এজন বিদেশী মুৰব্বীক আদৰণি জনাবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (AP)

দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো স্বাক্ষৰ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে সামৰিক তথ্যৰ সাধাৰণ নিৰাপত্তা চুক্তি, যিটো গোপনীয় সামৰিক তথ্যৰ বিনিময়ৰ সৈতে জড়িত; লজিষ্টিক বিনিময় চুক্তি, যিয়ে লজিষ্টিক সমৰ্থনৰ বাবে ইখন দেশে সিখন দেশৰ সামৰিক সুবিধাসমূহৰ প্ৰৱেশ সক্ষম কৰে; যোগাযোগ সামঞ্জস্যতা আৰু নিৰাপত্তা চুক্তি, দুয়োটা সামৰিক বাহিনীৰ মাজত নিৰাপদ যোগাযোগৰ সৈতে জড়িত আৰু মৌলিক বিনিময় আৰু সহযোগিতা চুক্তি; যিটো হৈছে ভূ-স্থানীয় তথ্য বিনিময় । এইবোৰে দুয়োখন দেশৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা আস্থা আৰু পৰস্পৰৰ বুজাবুজিৰ ইংগিত দিয়ে ।

প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ, শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা INDUS-X (US-India Defense Technology and Trade Initiative)ৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত Initiative on Critical and Emerging Technologies, য’ত উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্ধিত সহযোগিতা জড়িত হৈ আছে ।

ভাৰতক মুখ্য প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় আৰু ইয়াক কৌশলগত বাণিজ্য অনুমোদন-১ (Strategic Trade Authorisation-1) মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় । যাৰ ফলত প্ৰতিৰক্ষা বাণিজ্যৰ লাভ হয় । বৰ্তমান দুয়োখন দেশে পাৰস্পৰিক সুৰক্ষা সামগ্ৰী ক্ৰয় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো চিন্তা কৰি আছে, যাৰ দ্বাৰা ক্ৰয় ব্যৱস্থাত সমন্বয় স্থাপন কৰিব পৰা যায় ।

ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে তিনিওটা বাহিনীৰ সৈতে জড়িত সৰ্বাধিক যৌথ চুক্তি কৰিছে । আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য হ’ল মালাবাৰ নৌসেনাৰ অনুশীলন আৰু যুদ্ধ অভ্যাস । প্ৰতিৰক্ষা আৰু কৌশলগত সম্পৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ১০ বছৰীয়া প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিও অপেক্ষা কৰি আছে ।

সুৰক্ষা সম্বন্ধ মজবুত কৰাটো দুয়োখন দেশৰ এই স্বীকৃতিৰ ওপৰত আধাৰিত যে তেওঁলোকে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ আৰু চীনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দুয়োখন দেশে একেলগে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যিটো দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে ।

ইয়াৰ উপৰি আমেৰিকাৰ সৈতে বহু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিও চলি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে তেজশ মাৰ্ক ১ (Tejas Mark 1) যুদ্ধ বিমানৰ বাবে জি ই এফ ৪০৪ (GE F404) ইঞ্জিন, বহু বিলম্বৰ পিছত ইয়াৰ যোগান আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ বিমান শক্তিত প্ৰভাৱ পৰিছে । তেজশ মাৰ্ক ২ (Tejas Mark 2) আৰু নৌসেনাৰ দ্বৈত ইঞ্জিন ডেক ভিত্তিক যুঁজাৰু বিমানৰ বাবে জি ই এফ ৪১৪ (GE F414) ইঞ্জিনৰ সহ-উৎপাদনৰ বাবে আলোচনা চলি আছে ।

নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাত জোকাৰি অভিবাদন (AP)

ইয়াৰ উপৰি ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত স্বাক্ষৰিত ৩১ খন জেনেৰেল এট'মিক্স এম কিউ-৯বি ছী গাৰ্ডিয়ান/প্ৰিডেটৰ (General Atomics MQ-9B Sea Guardian/Predator) মানৱবিহীন বিমান (ইউ এ ভি) ক্ৰয়ৰ বাবে ৩.৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ চুক্তি । এই চুক্তিত স্থানীয়ভাৱে এছেম্বল আৰু ভাৰতত বিশ্বজনীন ৰক্ষণাবেক্ষণ, মেৰামতি আৰু অ'ভাৰহল সুবিধা স্থাপনো অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।

বৰ্তমান ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে স্থবিৰ হৈ পৰা ছখন প’ছিডন পি-৮আই সামুদ্ৰিক নিৰীক্ষণ বিমান (Poseidon P-8I maritime surveillance aircraft) ক্ৰয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা অব্যাহত আছে । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত জেভেলিন এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল (Javelin anti-tank guided missiles) আৰু ষ্ট্ৰাইকাৰ পদাতিক যুদ্ধ বাহনৰ (Stryker infantry combat vehicle) ক্ৰয় আৰু স্থানীয় উৎপাদনৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় । ভাৰতে আপাচি হেলিকপ্টাৰসমূহৰ বাবেও অতিৰিক্ত অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, ইয়াৰে ছখন বৰ্তমান ক্ৰয়ৰ অধীনত আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অন্তিমবাৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ট্ৰাম্পে আগবঢ়োৱা এফ-৩৫ যুদ্ধ বিমান ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰত আগ্ৰহী নহয় বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতো আমেৰিকা ভাৰতৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰধান যোগানকাৰী হৈয়ে আছে ।

দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ সামৰিক নেতৃত্বই উপলব্ধি কৰিছে যে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত চীনৰ সম্প্ৰসাৰণবাদক প্ৰতিহত কৰাত মনোনিবেশ অব্যাহত থাকিব লাগিব । সেয়েহে বৰ্তমান বৃদ্ধি পোৱা কূটনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিবাদে এতিয়ালৈকে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই । কিন্তু এইবাৰ এই বিবাদে নতুন মাত্ৰা লাভ কৰা যেন লাগে । কিয়নো বাণিজ্য যুদ্ধত ট্ৰাম্পে যুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিশোধ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । প্ৰথম সম্ভাৱ্য লক্ষ্য হ’ব কোৱাড নেতাসকলৰ শীৰ্ষ সন্মিলন ।

আনহাতে, পাকিস্তানৰ সৈতে নিকট সান্নিধ্য প্ৰদৰ্শন কৰা ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ অস্বস্তিত আৰু অধিক ইন্ধন যোগাইছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাক-কাৰ্ড খেলা যেন লাগে । প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পাক-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ প্ৰতিফলিত হ’ব, ই ভৱিষ্যতৰ ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় কৰাত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব ।

ভাৰতে নিজৰ ফালৰ পৰা দুটা ডাঙৰ বিৰোধীৰ সন্মুখীন হ’বলৈ সামৰিক সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাৰ কাম কৰি আছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিত বাণিজ্যিক বিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ দিব নোৱাৰে । বিশেষকৈ ইউৰোপে ইউক্ৰেইনক সামৰিক সম্পদ যোগান ধৰি থকা থকা আৰু ৰাছিয়াই চলিত সংঘাতত লিপ্ত থকাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰযুক্তি আৰু যোগানকাৰীৰ উপলব্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বিকল্প সীমিত ।

মুম্বাইত গুৰুকুল স্কুল অব আৰ্টৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিল্পকৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়ত কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকে চাই গৈছে (AP)

আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে ভাৰতক ৰাছিয়াৰ কাষত থকাৰ বাবে লক্ষ্য কৰি ল’ব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয়ত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, ইয়াৰ ফলত স্থানীয় উৎপাদনকে ধৰি ভাৰতলৈ প্ৰযুক্তিৰ হস্তান্তৰ সীমিত হ’ব পাৰে । যাৰ ফলত চৰকাৰৰ ‘মে'ক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাম্পৰ লেনদেনমূলক দৃষ্টিভংগীৰ লগতে তেওঁৰ অহংকাৰত আঘাতলগাৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা সীমিত কৰিব পাৰে বা ভাৰতক অধিক হেঁচা প্ৰয়োগৰ উপায় হিচাপে পাকিস্তানক একেধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । আমেৰিকা-ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ অৱনতি ঘটিলে পাকিস্তান আৰু চীনৰ বাবে অধিক দুঃসাহসিকতাৰ দুৱাৰ মুকলি হ’ব ।

ভাৰতৰ ভিতৰতো আমেৰিকা দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে নিৰ্ভৰযোগ্য মিত্ৰ নহয় বুলি এটা স্বৰৰ উত্থান ঘটিছে, যিদৰে পূৰ্বে বিশ্বাস কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয় অব্যাহত ৰখাত দ্বিধাবোধ হ’ব পাৰে । আমেৰিকাৰ সামগ্ৰীত ‘কিল-ছুইচ’ৰ উৰাবাতৰিয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব । ভাৰত-আমেৰিকাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তুলিবলৈ কেইবা দশক সময় লাগিছিল আৰু এতিয়া ট্ৰাম্পৰ প্ৰতিশোধৰ একক উদ্দেশ্যৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে । সম্পৰ্কৰ চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ট্ৰাম্পে প্ৰতিৰক্ষা ক্ৰয়ৰ সহায় লৈ বাণিজ্য আৰু কূটনৈতিক ৰেহাইৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰিণতিস্বৰূপ হ’ব পাৰে ।

বৰ্তমান প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক বাণিজ্য যুদ্ধৰ সৈতে সংযোগ কৰাটো এৰাই চলি দুয়োপক্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা পৰিকল্পনাকাৰীয়ে পৰিপক্বতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে কৌশলগত সম্পৰ্ক পুনৰ সৃষ্টিৰ মূল শিলাস্তম্ভ হৈ থাকিব লাগিব প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰিত্ব । এই মুহূৰ্তৰ বাবে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা পৰিকল্পনাকাৰীসকলে প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিসমূহক চলি থকা বাণিজ্যিক সংঘাতৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগিব ।

(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ই টিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

