আমেৰিকাৰ সৈতে সম্পৰ্কত ফাঁট মেলাৰ বাবেই চীনৰ সৈতে বাঢ়িছে নেকি ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠতা ? - INDIA CHINA RELATIONS

চীনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৱাং য়িৰ ভ্ৰমণে ভাৰত-চীন সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিছে ।

Prime Minister Narendra Modi meets Chinese Foreign Minister Wang Yi, in New Delhi on Tuesday, Aug 19, 2025
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৱাং য়িৰ বৈঠক (IANS)
Achal Malhotra

August 23, 2025

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ আমন্ত্ৰণত চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰ'ৰ সদস্য তথা চীনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৱাং য়িয়ে ১৮-১৯ আগষ্টত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে । ভ্ৰমণৰ সময়ত চীনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অজিত ডোভালৰ সৈতে বিশেষ প্ৰতিনিধি (এছ আৰ এছ) বৈঠকত মিলিত হয় । য'ত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত ২০০৩ চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সীমান্ত বিবাদ নিষ্পত্তিৰ এক ব্যৱস্থাপনাৰ অধীনত এই জটিল বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে ।

এই সময়ছোৱাত চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰকো সাক্ষাৎ কৰে । ২০২০ চনৰ জুন মাহত গলৱান উপত্যকাত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত ভাৰত আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত সংঘটিত ভয়ংকৰ হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ পিছত ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাভাৱিক কৰাৰ দিশত ক্ৰমাগতভাৱে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত ই অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar meets Chinese Foreign Minister and Politburo member Wang Yi, in New Delhi, Monday, August 18, 2025
এছ জয়শংকৰক সাক্ষাৎ চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ (IANS)

২০২০ চনৰ ঘটনাৰ পিছতে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ অৱনতি হৈছিল যদিও সেই ঘটনাৰ চাৰি বছৰৰ অন্তত ২০২৪ চনৰ ২১ অক্টোবৰত এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হৈছিল যে ভাৰত আৰু চীনে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষেৰে টহল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি বিচ্ছিন্নতা আৰু এই অঞ্চলসমূহত উত্থাপিত হোৱা সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব । তাৰ পিছতে দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক কিছু ভাললৈ গতি কৰিছে ।

এই ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা যোৱা ১০ মাহত ভাৰত আৰু চীনে বৈদেশিক আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী পৰ্যায়কে ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকৰ লগতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নিযুক্তি, ভাৰতীয় তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাবে কৈলাশ মানস সৰোবৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা, প্ৰত্যক্ষ বিমান যাত্ৰা আদিৰ দৰে প্ৰতীকী অথচ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ ধাৰাবাহিকতাও ঘোষণা কৰিছে ।

চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এছ চি অ' শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত চীনত ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দুয়োখন দেশৰ বৰ্তমানৰ এনে ঘনিষ্ঠতাৰ ওপৰত মতামত বেলেগ বেলেগ দেখা গৈছে । চীনৰ কূটনৈতিক সম্প্ৰদায়ৰ মতে ভাৰতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত কাম কৰা নাই । অৱশ্যে ভাৰতত এই সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তনক সাধাৰণতে আদৰণি জনোৱা হৈছে যদিও সাৱধানতাৰে খোজ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাও আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে । এতিয়াও বিশ্বাসযোগ্যতাক লৈ সন্দেহ আছে ।

উদাহৰণস্বৰূপে সীমান্ত সম্পৰ্কত আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ ১০ দিনৰ ভিতৰতে চীনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । চীনে অবৈধভাৱে দখল কৰা আকচাই চিনত ভাৰতীয় ভূখণ্ডকে ধৰি দুখন নতুন কাউন্টি গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰে; ইয়াৰ উপৰিও ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে চীনে তিব্বতৰ পৰিৱেশগতভাৱে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত এটা মেগা বান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে চীনে জলক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰি ।

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval meets Chinese Foreign Minister Wang Yi, in New Delhi on Tuesday, Aug 19, 2025
অজিত ডোভালক সাক্ষাৎ চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ (IANS)

ইফালে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিছু পৰিমাণে অপ্ৰত্যাশিত উন্নয়নৰ বিষয় হিচাপে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কত চাপৰ লক্ষণ দেখা গৈছে, যাৰ মূল কাৰণ হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ ভাৰতৰ প্ৰতি বাণিজ্য আৰু শুল্ক সম্পৰ্কে অত্যন্ত আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ । তেওঁ এক প্ৰকাৰে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ একপক্ষীয় নিষেধাজ্ঞাক আওকাণ কৰি ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক আৰু শাস্তি আৰোপ কৰি ভাৰতৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় মিত্ৰ দুয়োখন দেশেই ৰাছিয়াৰ সৈতে বাণিজ্য অব্যাহত ৰখাৰ পিছতো ট্ৰাম্পে এনে কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰাম্পে নীতি সলনি কৰি পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । যদিও তেওঁ পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত কোটি কোটি ডলাৰৰ বিদেশী সাহায্য লাভ কৰা পাকিস্তানক মিছা কথা কোৱা আৰু প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ আৰম্ভ কৰা বা ভাৰতৰ সৈতে আক্ৰোশমূলক স্থিতি লোৱা ট্ৰাম্পৰ বাধ্যবাধকতা কি সেয়া পৃথক বিতৰ্কৰ বিষয় । কিন্তু এইটো স্পষ্ট যে ভাৰতৰ প্ৰতি এই মুহূৰ্তত ট্ৰাম্পৰ মনোভাৱ যোৱা দুটা দশকত ভাৰত আৰু আমেৰিকাই কষ্টেৰে গঢ়ি তোলা গোলকীয় ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে মিল নাই । আমেৰিকাত ভাৰতে ৰিপাব্লিকান আৰু ডেম'ক্ৰেট উভয়ৰে মাজত দশক দশক ধৰি লাভ কৰা দ্বিপাক্ষিক সমৰ্থনকো একাষৰীয়া কৰিছে ট্ৰাম্পে ।

মুঠতে যোৱা কেইমাহমানত দুটা কথা লক্ষণীয় হৈ পৰিছে : এফালে ২০২০ চনত চীনৰ সৈতে অৱনতি হোৱা ভাৰতৰ কঠোৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক হোৱা যেন লাগিছে; আনফালে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ শক্তিশালী আৰু ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত সৰু সৰু ফাঁট মেলিছে ।

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval during a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi, in New Delhi on Tuesday, Aug 19, 2025
অজিত ডোভালৰ সৈতে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক (IANS)

কিছুমান বিশ্লেষকে এই দুটা কথাক ভুলকৈ সংযোগ কৰি ভাৰতে চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰি আমেৰিকালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰা যেন লাগে । এইখিনিতে আঙুলিয়াই দিব লাগিব যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত অৱনতি ঘটাৰ আৰম্ভণিৰ কেইবামাহো পূৰ্বে ভাৰতে সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু নিজৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হৈছিল ।

সেয়েহে ভাৰতে এই প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । যিমান সম্ভৱ ভাৰতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত শান্তি চুক্তি অনাৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলাফল ওলোৱালৈ সংযম হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদিহে এই সংঘাতৰ সমাধান হয় তেন্তে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইউৰোপৰ নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা/শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যি পৰিস্থিতিত ৰাছিয়াৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত শাস্তি আৰোপ কৰাটো উঠাই ল'বলৈ ট্ৰাম্পৰ কোনো যুক্তি নাথাকিব ।

যদি সেয়া নহয়, তথাপিও ভাৰতে ট্ৰাম্পৰ স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্তই সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উপায় বিচাৰি উলিয়াব । যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো কাৰণতে ভাৰতে নিজৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ হেঁচা বা আপোচৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বা নিজৰ জাতীয় স্বাৰ্থক ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই ।

(টোকা : এই লিখনিত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ নিজৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)

লগতে পঢ়ক :

