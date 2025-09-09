নেপালত Gen Z প্ৰতিবাদ: কিহৰ বাবে হঠাতে পৰিস্থিতি ইমান হিংসাত্মক হৈ পৰিল
নেপালত অব্যাহত থকা প্ৰতিবাদত কমেও ১৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২০০ জন আহত হৈছে ৷
Published : September 9, 2025 at 12:47 PM IST
কাঠমাণ্ডু: সোমবাৰে নেপালত যি ঘটিল, সেয়া একেবাৰে অপ্ৰত্যাশিত আছিল । সোমবাৰে জেন জেড (১৯৯৭ চনৰ পৰা ২০১২ চনৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোক) নামেৰে পৰিচিত যুৱক-যুৱতীসকলে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডু আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ ৰাজপথত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৷ পুৱা ১০ বজালৈকে চৰকাৰী মুখ্য কাৰ্যালয় সিংহা দৰবাৰৰ সমীপৰ কাঠমাণ্ডুৰ মৈতিঘৰ মণ্ডলত প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা হাজাৰ হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছিল ।
দেশখনৰ দ্বৈত ত্ৰিকোণীয় পতাকা পৰিধান কৰি যুৱ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নেপালীসকলৰ জাতীয় সংগীত বজাই আৰু হাতত দুৰ্নীতিৰ অন্ত পেলাওক বুলি লিখা প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উচ্চস্বৰে “দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক, ছ’চিয়েল মিডিয়া নহয়” ইত্যাদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছিল ৰাজপথ ।
দুপৰীয়ালৈকে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ ধৰে । আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ পিছতো ‘‘জেনেৰেচন জেড’’ ৰ লগতে আন আন বয়সৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সিংহা দৰবাৰৰ দেৱাল বগাই মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় ৷ প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ দূৰৈত আন এটা প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে সংসদ ভৱনটোৰ দেৱালৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে ৷
September 7, 2025
তাৰ পিছত পৰিস্থিতি আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰে । আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছৰ লগতে ৰবৰৰ গুলী, পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰাত কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় । সন্ধিয়া ৫ বজালৈকে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২০০ প্ৰতিবাদকাৰীক ততাতৈয়াকৈ সমীপৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । পৰিস্থিতি বিষম দেখি সংঘৰ্ষৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ পিছতো পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি নাহিল । আহতসকলৰ ভিতৰত কেইবাজনো সাংবাদিকো আছে ।
কোনে এই প্ৰতিবাদৰ গুৰি ধৰিছিল ?
হামি নেপাল (আমি নেপাল) নামৰ এটা আংশিকভাৱে পৰিচিত যুৱ গোটে এই প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল । গোটটোৰ নেতা চুডান গুৰুঙে ইয়াক “অৰাজনৈতিক আৰু স্বাধীন” বুলি অভিহিত কৰিছে । কিন্তু বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী দুৰ্গা প্ৰসাইন আৰু ৰাজতন্ত্ৰ সমৰ্থক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰজাতন্ত্ৰ পাৰ্টিৰ নেতা জ্ঞানেন্দ্ৰ শ্বাহীকে ধৰি কেইবাজনো বিৰোধী নেতাই সংহতি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ শীঘ্ৰে আগবাঢ়ি আহে ৷
সোমবাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী সমৰ্থক আছিল কাঠমাণ্ডুৰ মেয়ৰ বলেন্দ্ৰ শ্বাহ, যিজন জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ আৰু যাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত আছে বিপুল অনুৰাগী তথা ফ’ল’ৱাৰ । দেওবাৰে তেওঁ ফেচবুকত লিখিছে যে যদিও তেওঁ যুৱসকলৰ প্ৰতিবাদত সোঁ-শৰীৰে যোগদান নকৰে, তথাপিও তেওঁ যুৱচামৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে থিয় হৈ আছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ এনে ব্যাপক বিৰোধিতাই সমগ্ৰ নেপালত জেন-জেড আন্দোলনৰ জন্ম দিয়া বুলি অনুমান কৰা হৈছে । দৰাচলতে ইউ টিউব, ফেচবুক, হোৱাটছ এপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, লিংকডইন, পিনটেষ্টাৰ, ৰেডিট, ৱে চাটৰ দৰে সকলো বৃহৎ বৃহৎ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে অলি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ মাওবাদী নেতা পুষ্প কমল দাহাল প্ৰচণ্ডকে ধৰি কোনো বিৰোধী দলৰ নেতাই ভালপোৱা নাই ৷
যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ মাজনিশাৰ পৰা অধিকাংশ এপ অফলাইন হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও নেপালত পঞ্জীয়ন কৰা টিকটক আৰু ভাইবাৰ অনলাইনত উপলব্ধ হৈয়েই আছে ৷
সাংবাদিককে ধৰি মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ সমৰ্থকসকলে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
কাঠমাণ্ডু আৰু অন্যান্য চহৰসমূহে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিবলৈ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি অলিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক আহ্বান কৰি দেশখনৰ পৰিস্থিতি আৰু সম্ভাব্য পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ইয়াৰ পিছৰ কিছু সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ জৰুৰীকালীনভাৱে আয়োজন কৰা কেবিনেট বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰাৰ কথা, য'ত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰতিবাদৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ বিপৰীতে বহু পৰিমাণৰ সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ৷ এই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাই নাগৰিক সমাজৰ গোটসমূহৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
মানৱ অধিকাৰ আৰু শান্তিৰক্ষা সমিতিয়ে এক বিবৃতিত কোৱা হয়, ‘‘দুৰ্নীতিপূৰ্ণ আৰু অন্যায়ৰ কাম লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টাৰে সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰাটো এক জঘন্য অপৰাধ । এনে নৃশংস কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লোৱা চৰকাৰক গণতান্ত্ৰিক বুলি ক’ব নোৱাৰি । গতিকে আমাৰ সিদ্ধান্ত হ’ল যে এই চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে নিজৰ নৈতিক ভিত্তি হেৰুৱাই পেলাইছে ৷’’
বিশ্লেষকসকলে কয় যে এটা কথা নিশ্চিত যে জেন জেড আন্দোলনে নিশ্চিতভাৱে কে পি অলি, তেওঁৰ মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ শ্বেৰ বাহাদুৰ দেউবা আৰু অন্যান্য পুৰণি প্ৰজন্মৰ নেতাসকলক আত্মনিৰীক্ষণ আৰু পুৰণি পদ্ধতিৰ সংশোধন কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব ।
তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা জেন জেড প্ৰতিবাদৰ আয়োজকসকলে কয়, ‘‘বিভিন্ন ন্যস্ত স্বাৰ্থজড়িত গোটৰ অনুপ্ৰৱেশৰ পিছতো আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব । প্ৰকৃত অনুপ্ৰৱেশকাৰী কোন আৰু কোন ৰাজনৈতিক দল বা গোটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, সেয়া স্পষ্ট নহয় ।’’
জেন জেড মুভমেণ্ট নেপালে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘সংসদৰ চৌহদত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে কৰা লণ্ড-ভণ্ড আৰু বেদখলৰ ফলত ন্যায়, জবাবদিহিতা আৰু সুশাসনৰ লক্ষ্যৰে কৰা আমাৰ শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন প্ৰভাৱিত হৈছে । আহক আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে এইটো আমাৰ লক্ষ্য নাছিল ।’’
‘‘আমাৰ আন্দোলন কোনো অট্টালিকা বা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে নহয় । বৰঞ্চ ই ৰাজহুৱা ধনৰ অপব্যৱহাৰ আৰু বিশ্বাসঘাতকৰ বিৰুদ্ধে... আমি শান্তিৰ পক্ষত, আমি ন্যায়ৰ পক্ষত আৰু আমি আমাৰ নিৰাপদ ভৱিষ্যতৰ পক্ষত’’ - বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
