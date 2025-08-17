নতুন দিল্লী: চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা পলিটব্যুৰোৰ সদস্য ৱাং য়ীয়ে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ ২৪ সংখ্যক বৈঠকৰ বাবে ১৮-১৯ আগষ্টত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিব ৷ য’ত ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্কক এক সূক্ষ্ম পৰ্যায়ত আলোচনা কৰা হ’ব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলিত মাহৰ শেষৰফালে চাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এছ চি অ’) শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে চীনৰ টিয়ানজিন ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এনে সময়তে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে ৱাঙৰ আলোচনাৰ ফলাফল সেই যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হ’ব ।
শনিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পলিটব্যুৰোৰ সদস্য তথা চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং য়ীয়ে ২০২৫ চনৰ ১৮-১৯ আগষ্টত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব । তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ সৈতে ভাৰত-চীনৰ সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ (এছ আৰ) আলোচনাৰ ২৪ সংখ্যক ৰাউণ্ড অনুষ্ঠিত হ’ব ।’’
এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ৱাঙৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব বুলি মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় ।
নতুন দিল্লী আৰু ইয়াৰ বাহিৰতো ৱাঙৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হৈছে । চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ পলিটব্যুৰোৰ সদস্য আৰু বেইজিঙৰ শীৰ্ষ কূটনীতিবিদ হিচাপে ৱাঙৰ দুদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণৰ তাৎপৰ্য স্বাভাৱিক কূটনীতিৰ বাহিৰত । যদিও তেওঁ ডোভালৰ সৈতে ভাৰত-চীন সীমান্ত বিষয়ক বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাত অংশ ল’ব, তথাপিও কিন্তু এই আলোচনাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷ কাৰণ এই আলোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টিয়ানজিন ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনাৰ মাত্ৰ দুসপ্তাহ পূৰ্বেই অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ উত্তেজনাপূৰ্ণ সীমান্তৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱৰ্তিত ভূ-ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ পটভূমিত ৱাঙৰ ভাৰত ভ্ৰমণে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবে সুযোগ আৰু প্ৰত্যাহ্বান দুয়োটাকে উপস্থাপন কৰিছে ।
ভাৰত-চীন সীমা বিবাদেই এছিয়াৰ দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা হিচাপে থিয় হৈ আছে ৷ তিনি দশকৰো অধিক সময় ধৰি আলোচনা চলি থকাৰ পাছতো প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা (এল এ চি) অচিনাক্ত আৰু বিতৰ্কিত হৈ আছে, যাৰ ফলত সঘনাই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় ।
২০২০ চনত পূব লাডাখত সংঘটিত হোৱা গালৱান উপত্যকাৰ সংঘৰ্ষ, যিটো এক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হয় আৰু যাৰ ফলত এই সম্পৰ্ক দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থবিৰ হৈ পৰে । অৱশ্যে যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাছিয়াৰ কাজানত অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিকছ (ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা) শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি জিনপিঙে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হৈ এক চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে ৷
২০০৩ চনত স্থাপিত বিশেষ প্ৰতিনিধি দল (এছ আৰ) ব্যৱস্থাটোক ৰাজনৈতিক নিষ্পত্তিৰ দিশত কাম কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । কিন্তু শেহতীয়া বছৰবোৰত ইয়াৰ গুৰুত্ব সীমা বিবাদ সমাধানৰ পৰিৱৰ্তে উত্তেজনা ব্যৱস্থাপনাৰ দিশতহে অধিক স্থানান্তৰিত হৈছে । দুয়োপক্ষই কেনেকৈ সৈন্য বিচ্ছিন্নতাৰ আলোচনাক গতি প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ চীন ভ্ৰমণৰ সময়ত অধিক সুস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তাৰ বাবেই ডোভালৰ সৈতে ৱাঙৰ বৈঠক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হ’ব ৷
ৱাঙৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময় ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ । টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ৷ ২০২০ চনৰ সীমান্ত সমস্যাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়া প্ৰথমটো চীন ভ্ৰমণ ৷ এনে উচ্চ পৰ্যায়ৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ বাবে সীমান্তত অন্ততঃ নূন্যতম পৰ্যায়ৰ স্থিৰতাৰ প্ৰয়োজন । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আতিথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে বেইজিঙে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব, যাতে এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত এই উত্তেজনাৰ ছাঁ নপৰে ।
নতুন দিল্লীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে জোৰ দি আহিছে যে, সম্পৰ্কত স্বাভাৱিকতাৰ বাবে সীমান্তত শান্তি আৰু সৌহাৰ্দ্য এক পূৰ্বচৰ্ত ৷ বিশেষ প্ৰতিনিধিৰ আলোচনাত যিকোনো অগ্ৰগতিৰ ফলত টিয়ানজিনত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰাৰ ঘৰুৱা সমালোচনাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ মোদীয়ে আলোচনাৰ বাবে অধিক কূটনৈতিক স্থান লাভ কৰিব ।
চীনে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ঘনিষ্ঠতা আৰু কোৱাডত অংশগ্ৰহণক এক নিয়ন্ত্ৰণকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে লয় ৷ আনহাতে ভাৰতে সীমান্ত আৰু ভাৰত মহাসাগৰত চীনৰ আগ্ৰাসনক ভাবুকি হিচাপে লয় । উত্তেজনাৰ মাজতো ভাৰত আৰু চীনৰ ব্ৰিকছ আৰু চাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO)ৰ মাজত এক মিল আছে, য’ত তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিশ্ব শাসন সংস্কাৰ আৰু পশ্চিমীয়া সুৰক্ষাবাদৰ বিৰোধিতা আদি বিষয়ত একে ধৰণৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে ।
শ্বিলংস্থিত এছিয়ান কনফ্লুয়েন্স থিংক টেংকৰ ফেলো কে ৱাইহমে এই কথাটো আঙুলিয়াই দিয়ে যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শুল্ক যুদ্ধৰ মাজতে ভূ-অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি থকা সময়তে ৱাঙৰ এই ভ্ৰমণ ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৱাইহমে কয়, ‘‘কেৱল ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্কতে নহয়, বিশ্বৰ বাকী দেশসমূহৰ মাজতো পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ সৃষ্টি হৈছে । ২০২০ চনৰ সীমান্ত সংঘৰ্ষৰ পিছত যদিও ৱাঙে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব, ভাৰত-চীন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও ইয়াক চোৱা উচিত ৷’’
তেওঁ কয়, ‘‘ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে চীন । চীনে বিশ্ব অৰ্থনীতি দখল কৰিব বুলি চিন্তিত হৈ পৰিছে আমেৰিকানসকল । চীনক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন প্ৰশাসনে একাংশ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলেও ট্ৰাম্পে সম্প্ৰতি কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।’’ ৱাইহমে আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চীনে শেহতীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰা নতুন নীতিৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
‘‘এইবোৰ এনে বিষয়, যিয়ে ভাৰতক চীনৰ সৈতে নিজৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব । নতুন দিল্লীয়ে বিশ্বাস কৰে যে ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতিৰ সামূহিক উত্তৰ আছে । সেয়েহে ভাৰতে চীনৰ সৈতে পুনৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ উপায় বিচাৰিছে’’ বুলি তেওঁ লগতে কয় ৷
ভাৰত আৰু চীন - দুয়োখন দেশে অৰ্থনীতিৰ পৰা ৰাজনীতি পৃথক কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথাও ৱাইহমে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘ৱাশ্বিংটনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত আৰু চীন দুয়োখন দেশেই লোকচানৰ দিশত আছে । দুয়োপক্ষই এনে এক কাহিনী গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰাখিব, যিয়ে জনসমৰ্থন লাভ কৰিব ।’’
শেষত ক’বলৈ গ’লে ভাৰত-চীনৰ সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিক্ষণত ৱাঙৰ আগন্তুক ভাৰত ভ্ৰমণ । এয়া কেৱল সীমান্ত আলোচনাৰ আন এক পৰ্যায় নহয়, বৰং ই এক সযতনে চিন্তা-চৰ্চা কৰা কূটনৈতিক কচৰৎ ৷ যিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ (এছ চি অ’) শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে টিয়ানজিন ভ্ৰমণৰ পৰা আশা কৰা ধৰণৰ সুৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।
