ভাৰত আৰু এবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলে। এই সময়ত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কৃষকসকল দেশৰ প্ৰাথমিকতা আৰু ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব। সেই বাবে, ভাৰত চৰকাৰৰ বাবে সমুখত থকা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ল বিলাহী আৰু শাক-পাচলিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মূল্য । ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল, যদি আমি আমাৰ কৃষকসকলৰ চিন্তা কৰিছোঁ, তেন্তে আমি শাক-পাচলিৰ ভাঙি পৰা যোগান শৃংখলক ঠিক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো বৰ্ষাত শাক-পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিৰ পৰা ভাৰতীয়সকলক মুক্তি দিব লাগিব।
এই অস্থিৰতাৰ প্ৰমাণ ক'ত ? কেৱল, এজন শাক-পাচলি বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু টমেটো, পিঁয়াজ বা আন শাক-পাচলি বিচাৰক। আপুনি নিজে দামত বৃহৎ বৃদ্ধি অনুভৱ কৰিব। এই সময়ছোৱাত, চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লিৰ দৰে মুখ্য নগৰকেন্দ্ৰসমূহত বিলাহীৰ দাম ₹ ৯০-₹১১০ ৰ মাজত বুলি জনা গৈছে। পিঁয়াজ আৰু আন মুখ্য শাক-পাচলিৰ দামো ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে।
এতিয়া কোনোবাই এইটো ধৰি ল'ব পাৰে যে শাক-পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৃষকসকলৰ বাবে ভাল। কিন্তু দুঃখজনকভাৱে, কৃষকে এই পৰিমাণৰ কেৱল এটি সৰু অংশহে পাই আছে। বিলাহী উৎপাদনকাৰী কৃষকসকলৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া যে তেওঁলোকে দাম স্থিৰ ৰাখিবলৈ বিলাহী ৰাস্তাত পেলাই দিছে। বহু কৃষকে কেৱল ₹৮ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম দাম পাইছে, য’ত নেকি বিলাহী এতিয়া ₹৯০-₹১১০ ত বিক্ৰী হৈ আছে। চাবলৈ গ’লে, দাম ১০ গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে। পিঁয়াজ উৎপাদনকাৰী কৃষকসকলৰো একে কাহিনী, যিসকলে ভাল দিনত এক কিলোগ্ৰাম পিঁয়াজৰ বাবে ₹১০-₹১২ হে পায় ।
যোৱা বৰ্ষসমূহত শাক-পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা পাঠ লৈ চৰকাৰে ততাতৈয়াকৈ নিজৰ ওচৰত থকা পিঁয়াজৰ মজুত খোলা বজাৰত এৰি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। প্ৰায় ৩ লাখ টন পিঁয়াজ এৰি দিয়া হৈছিল। লগতে বিলাহীৰ বাবে, দাম স্থিৰ ৰাখিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চলত প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয় আৰু বিতৰণৰ বাবে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সহকাৰী উপভোক্তা সংঘ (এনচিচিএফ) ক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল।
সৰ্বপ্ৰথমে, চৰকাৰৰ মতে, অনিয়মিত বতৰ, বৰ্তমান সংকটৰ এটা মুখ্য কাৰণ হিচাপে দেখা দিছে। কাশ্মীৰৰ পৰা হিমাচল প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আদিলৈকে, সকলো অঞ্চলত বৰষুণ বহুত আগতেই আহি গৈছে, যাৰ ফলত আমাৰ পৰম্পৰাগত যোগান শৃংখলত এটা ডাঙৰ ব্যৱধান সৃষ্টি হৈছে।
ইয়াৰ ফলত কেৱল ৰাস্তাঘাট প্রভাৱিত হোৱা নাই, বহু কৃষকে বানপানী আৰু শস্যৰ বৃহৎ ক্ষতি সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে । কীটৰ আক্ৰমণৰো খবৰ আহিছে আৰু বিশেষকৈ উত্তৰাঞ্চলত আবতৰীয়া সময়ত কৃষকসকলে উপভোক্তাসকলক শাক-পাচলি যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।
সেই বাবে, আমি সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ বতৰ পূৰ্বাভাস প্ৰণালী শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । আমি আমাৰ উন্নত উপগ্ৰহ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ থাকিব লাগিব। লগতে ব্লক স্তৰত অধিক সক্ৰিয় বতৰ সম্পৰ্কীয় বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব লাগিব। এই কাম অঞ্চলসমূহ আৰু উপ-অঞ্চলসমূহক তেওঁলোকৰ কৃষি-জলবায়ুৰ আধাৰত শ্ৰেণীবদ্ধ কৰি সহজ পদ্ধতিত কৰিব পৰা যায়।
ইয়াৰ সৈতে ডাঙৰ আৰু সূক্ষ্ম জলবায়ু সম্পৰ্কীয় ঘটনাসমূহ SMS আদিৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ ফোনত প্ৰেৰণ কৰা উচিত।
বাস্তৱত, চৰকাৰে কেৱল কৃষকসকলকহে পৃথক কৰিব নালাগিব, বৰং ৰোপণ কৰাৰ আগত, বৰ্ষাত আৰু ফচল কটাৰ পিছত সাধাৰণ গ্ৰাম্য জনসংখ্যাকো প্ৰয়োজনীয় সতর্কবার্তাও প্ৰেৰণ কৰা উচিত। এইদৰে এই সমাজৰ লোকসকলে কৃষক আৰু বিস্তৃত গ্ৰাম্য সমাজক সতৰ্ক কৰিব পাৰে। প্ৰতিখন গাঁৱৰ বিদ্যালয়ত দৈনিক আপডেট বা গুৰুত্বপূর্ণ আপডেট পোষ্ট কৰিব পৰা যায়।
দ্বিতীয় ডাঙৰ সমস্যা হৈছে ফচল কটাৰ পিছত হোৱা অপচয়, যি মুখ্যভাৱে অনুপযুক্ত যত্ন, অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবে হয়। এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰ আমাৰ যোগান শৃংখল পৰিবহণত এক ডাঙৰ সুৰুঙা । ফলস্বৰূপে, ভাল শস্যৰ এটা ডাঙৰ অংশ অপচয় হয় বা বজাৰ বা উপভোক্তালৈ কেতিয়াও গৈ নাপায় । এইটো উদ্ভাৱন আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তাৰ বাবে এটা সুযোগ। কিন্তু আমি সদায় নতুনকৈ ভবাৰ প্ৰয়োজন নাই । চৰকাৰৰ ওচৰত আগৰে পৰাই সমাধান বিদ্যমান, আৰু আমি সেইবোৰৰ বাস্তৱায়ন কৰিবলৈহে কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন।
বিলাহী পাউডাৰ কাৰখানাৰ বাবে বুনিয়াদী কাঠামো নিৰ্মাণ এটা নতুন সমাধান। খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মন্ত্ৰ্যালয়ে নিফটেম তঞ্জাভুৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বত টমেটো পাউডাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ বাবে আগতেই মডেল বিকশিত কৰি তুলিছে। এই অনন্য প্ৰক্ৰিয়া ₹৩০ লাখতকৈ কম ব্যয়ত স্থাপন কৰা যাব পাৰে আৰু আমাৰ বিলাহী খেতি ৰক্ষাৰ এটা স্থায়ী উপায় প্ৰদান কৰে। বিলাহীক পাউডাৰত পৰিণত কৰি, আমি বিলাহীৰ আয়ু বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটোও নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ যে বৰষুণৰ দৰে গুৰুত্বপূর্ণ সময়ত যোগান কম নহওঁক।
বিলাহী পিউৰি কাৰখানা, সৌৰ ড্ৰায়াৰ, শাক-পাচলি ডিহাইড্ৰেটৰৰ দৰে আন প্ৰযুক্তিসমূহ বিলাহী উৎপাদন হোৱা প্ৰধান অঞ্চলসমূহত ব্লক স্তৰত স্থাপন কৰা যাব পাৰে, যাতে কৃষকে কম খৰচত নিজৰ বিলাহীক এটা তৈয়াৰ সামগ্ৰীত পৰিণত কৰিব পাৰে যাক উপভোক্তা আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ উদ্যোগ, দুয়োৱে কিনিব পাৰে।
যদি এই প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰসমূহ স্থাপন কৰা হয়, তেন্তে এইসমূহে গ্ৰাম্য ৰোজগাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু গ্ৰাম্য উদ্যমিতাকো উৎসাহিত কৰিব। লগতে, খেতিৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰলৈ আৰু তাৰ পৰা উভতাৰ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা কম ব্যয়ৰ পৰিবহণ নেটৱৰ্কৰ এটা নতুন নেটৱৰ্ক সংযোগ কৰা যাব পাৰে। কৃষকে ফোনকল বা তেওঁলোকৰ ফোনৰ জৰিয়তে পৰিবহণ বুকিং কৰিব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো নিশ্চিত হ'ব যে কোনো কৃষক বঞ্চিত নহয় আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত অতিৰিক্ত ৰোজগাৰো সৃষ্টি হ'ব।
আমি কেৱল বিলাহী নহয়, বৰঞ্চ সকলো শাক-পাচলিত ক্ষেত্ৰতে শস্য কটাৰ পিছত হোৱা ক্ষতি কমাবলৈ ওপৰত বৰ্ণিত উপ-অঞ্চলভিত্তিক বুনিয়াদী কাঠামোৰ এটা শক্তিশালী নেটৱৰ্ক নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰয়োজন। একে যন্ত্ৰপাতি আন বহু শাক-পাচলিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা যাব পাৰে, গতিকে এইটো চৰকাৰৰ বাবে এটা ভাল বিনিয়োগ হ’ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধিত সহায় হ‘ব। লগতে শাক-পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত ফচল কটাৰ পিছত হোৱা ক্ষতিও যথেষ্ট পৰিমাণে কমোৱাত সহায় হ’ব।
এতিয়া তৃতীয় প্ৰধান সমস্যা হৈছে বিলাহীৰ ফচল কটা সময়ত পাইকাৰী বজাৰত দামৰ পতন। বিলাহী এক পচি যোৱা পাচলি, সেয়ে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ বাবে, যদি আমি শীতল গুদাম ব্যৱহাৰৰ পথ অৱলম্বন কৰোঁ, তেন্তে ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বহুত ব্যয়বহুল হ'ব। আৰু মাত্ৰ অল্পসংখ্যক কৃষকৰ বাবেহে ইয়াত প্ৰৱেশৰ সুযোগ থাকিব। সেই কাৰণে, আমি পূৰ্ব বৰ্ণিত কম খৰচৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ পদ্ধতিৰ ওপৰতে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন।
এবাৰ কম খৰচৰ মজবুত প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ এক স্বচ্ছ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত, চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰি এমএসপি পদ্ধতিৰ মাধ্যমৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৃষকসকলৰ পৰা বিলাহী কিনিব লাগিব। এই পদক্ষেপে মধ্যভোগী বা বেপাৰীসকলক আঁতৰাই পেলাব আৰু কৃষকসকলক শক্তিশালী কৰিব, আৰু একে সময়তে গ্ৰাহকৰ বাবেও মূল্য হ্ৰাস কৰিব । একে সময়ত, চৰকাৰে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, এই উদ্যোগৰ পৰা অতিৰিক্ত ৰাজহ লাভ কৰিব।
আৰম্ভণিতে, চৰকাৰে পাইলট প্ৰকল্প হিচাপে এটা বা দুটা অঞ্চল বাছি ল'ব পাৰে, যাৰ ভিতৰত এটা উত্তৰত আৰু আনটো দক্ষিণত, আৰু কম খৰচৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বুনিয়াদী কাঠামো আৰু সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বিকাশ কৰিব পাৰে। যদি প্ৰকল্পটো সফল হয়, তেন্তে সেয়া মডেলটো অনুসৰণ কৰি অন্যান্য অঞ্চলসমূহত ইয়াক প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি।
