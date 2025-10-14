ETV Bharat / opinion

বিশ্ববিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্ত শাসিত আৰু জবাবদিহি হোৱা উচিত: এক বিশ্লেষণ

পাঠ্যক্ৰম, পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া, মূল্যায়ন পদ্ধতি আৰু শিক্ষা প্ৰদানৰ গতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক স্বায়ত্ত শাসন সৰ্বোচ্চ ।

INDIAN EDUCATION SYSTEM
সন্ত গৰ্গে বাবা অমৰাৱতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat)
author img

By Appa Rao Podile

Published : October 14, 2025 at 4:42 PM IST

7 Min Read
ভাৰতৰ তৃতীয় বৃহত্তম উচ্চ শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা বিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ ইয়াৰ বিশাল সম্ভাৱনা আছে যদিও গতিশীলতা সীমিত যেন অনুভৱ হয় ৷ ভাৰতৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ (HEI) বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, যাৰ সংখ্যা প্ৰায় ১১০০, স্বায়ত্ত শাসিত বুলি গণ্য কৰা হয় । একবিংশ শতিকাত জ্ঞান অৰ্থনীতিৰ আধিপত্যৰ বাবে স্বায়ত্ত শাসনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে ।

জ্ঞান সৃষ্টি, প্ৰসাৰ আৰু প্ৰয়োগ কৰাৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ বিশ্বব্যাপী অৱস্থান ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ধাৰিত হয় ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি (এন ই পি) ২০২০ ত বহুবিষয়ক, নমনীয় আৰু উদ্ভাৱন-চালিত প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা কল্পনা কৰা হৈছে যদিও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অধিকাংশই কঠোৰ, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিৰ্ধাৰিত নিয়মৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই আছে ।

এন ই পি(NEP) ২০২০ তো আশা কৰা হৈছিল যে অধিকাংশ মহাবিদ্যালয়(প্ৰায় ৪৫,০০০) অতি সোনকালে স্বায়ত্ত শাসিত হ’ব । প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত, গেজেট-চালিত, লক্ষ্যমুখী আৰু বৃদ্ধি বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ (সাধাৰণতে ‘জেনেৰেচন জি’ বুলি কোৱা হয়) প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ সক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ কৰাটো আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । আজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে টেক টুলৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ বাধ্য হয় আৰু বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভংগীৰে একাধিকবাৰ কেৰিয়াৰ সলনি কৰিবলৈ কোনো কুণ্ঠাবোধ নকৰে । ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত পৰিৱৰ্তিত প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্বিশেষে অধ্যাপকসকল এক কমফ’ৰ্ট জ’নত থাকে ৷

স্বায়ত্ত শাসন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ

উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত স্বায়ত্ত শাসনক কেৱল প্ৰশাসনিক স্বাধীনতা হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নালাগে । পাঠ্যক্ৰম, পাঠদান পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি আৰু প্ৰদানৰ গতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে শৈক্ষিক স্বায়ত্ত শাসনেই হৈছে সৰ্বোচ্চ । অত্যধিক নিয়ন্ত্ৰণমূলক হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ অধ্যাপক নিযুক্তি, সাংগঠনিক গাঁথনি নিৰ্ধাৰণ আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰশাসন পৰিচালনা কৰিবলৈ প্ৰশাসনিক স্বায়ত্ত শাসন সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

সম্পদ সৃষ্টি আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, মাচুলৰ গাঁথনি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰু আমোলাতান্ত্ৰিক পলম নোহোৱাকৈ উদ্যোগৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিবলৈ বিত্তীয় স্বায়ত্ত শাসন তথা গৱেষণাৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ, সহযোগিতা গঢ়ি তোলা আৰু বৌদ্ধিক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে গৱেষণা স্বায়ত্ত শাসন এনে অতিৰিক্ত ক্ষেত্ৰ, য’ত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ স্বায়ত্ত শাসিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন ।

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI), জৈৱ প্ৰযুক্তি, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, জলবায়ু বিজ্ঞান আৰু মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি দ্ৰুত সঁহাৰি জনাবলৈ, উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিয়ন্ত্ৰণকাৰী সংস্থাতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন যাতে পাঠ্যক্ৰমসমূহ তৎক্ষণাত খাপ খুৱাব পৰা যায় ৷ এইক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰম আপডেট কৰা, নতুন আন্তঃশাখা কাৰ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল অনুষদক পুনৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া ।

উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নৱ প্ৰজন্মৰ শিক্ষণ পছন্দসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব, যিটো অনলাইন আৰু অফলাইনৰ সংমিশ্ৰণ হ’ব পাৰে । ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, ষ্টাৰ্ট-আপ ইনকিউবেটৰ, লাইভ প্ৰজেক্ট আদিৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ডিগ্ৰীৰ সৈতে সংযুক্ত উদ্যোগৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ জৰিয়তে দক্ষতা-প্ৰথম পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন । এই সকলোবোৰ দিশতে ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত দেখা পোৱা কঠিন, একঘেয়ামী নিয়মৰ পৰা মুক্তিৰ প্ৰয়োজন ।

বিশ্বব্যাপী ধাৰা

ভাৰতৰ বিশ্বৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়াও বহু দূৰ বাকী আছে, কিয়নো বিশ্বৰ কেইখনমান উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানহে শীৰ্ষ ৫০০ ৰেংকিঙত স্থান লাভ কৰিছে । হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়, এম আই টি, অক্সফ’ৰ্ড আৰু ছিংগাপুৰৰ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছিটি (এন ইউ এছ)ৰ দৰে বিশ্বমানৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সৰ্বোচ্চ স্বায়ত্ত শাসনৰ সৈতে কাম কৰিছিল ৷ স্বায়ত্ত শাসন অবিহনে ভাৰতীয় উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যাপক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু গৱেষণাৰ পুঁজি আকৰ্ষণ কৰাত পিছ পৰি থকাৰ আশংকা থাকে ।

স্বায়ত্ত শাসিত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সীমা অতিক্ৰম কৰি দ্ৰুতভাৱে সহযোগিতা স্থাপন কৰিব পাৰে, গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু সমাজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰকল্পসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে । অনডাৰপাৰ্ফৰ্মিং উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক মাইক্ৰ’মেনেজড নহয়, মেণ্টৰ বা একত্ৰিত কৰা উচিত । আমি কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তম পদ্ধতি শিকিব পাৰো বা স্বায়ত্ত শাসনৰ পৰা লাভ কৰা স্বাধীনতাই দায়িত্ব আনে, ইয়াৰ বাবে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে স্নাতকসকলৰ নিয়োগযোগ্যতা, গৱেষণামূলক উদ্ধৃতি আৰু সমাজৰ প্ৰভাৱৰ ক্ষেত্ৰত গুণগত নিশ্চয়তাৰ বাবে ‘নিয়ন্ত্ৰণৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ’ৰ পৰা ‘ফলৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ’লৈ স্থানান্তৰিত হ’ব লাগিব । আমি কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উত্তম পদ্ধতি শিকিব পাৰো বা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰো আৰু গ্ৰহণ কৰিব পাৰো । ছিংগাপুৰৰ নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছিটি (এন ইউ এছ) আৰু নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্ছিটি অৱ টেকন’ল’জি (এন টি ইউ)ৰ স্বতন্ত্ৰ ব’ৰ্ড আছে যদিও চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা পৰিৱেশন চুক্তিৰ প্ৰতি জবাবদিহি ।

জাৰ্মানীৰ উৎকৃষ্টতা পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰে যে পুঁজিৰ ব্যৱস্থা আমোলাতন্ত্ৰিক অনুসৰণৰ সৈতে নহয়, প্ৰদৰ্শিত উদ্ভাৱন আৰু গৱেষণা নেতৃত্বৰ সৈতে জড়িত । ব্ৰিটেইনৰ গুণগত নিশ্চয়তা সংস্থাই (QAA) মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে যদিও পাঠ্যক্ৰম নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজাকৈ কাৰ্যসূচী ডিজাইন কৰে ।

নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা

ৰাজ্যিক ৰাজহুৱা বিশ্ববিদ্যালয় (SPU) আৰু একাংশ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যধিক নিয়ন্ত্ৰণমূলক ওভাৰলেপ (UGC, AICTE, NCTE আদি)ৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, যাৰ ফলত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া হয় । বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে একেধৰণৰ নিয়মে গ্ৰাম্য, মহানগৰ, পাঠদান-নিবিড় আৰু গৱেষণা-নিবিড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন বহু দিশৰ মাজৰ পাৰ্থক্যক আওকাণ কৰে ।

বহু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ’ল এ আই আৰু ডাটা এনালাইটিক্সৰ দৰে দক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খুৱাই লোৱাটো, যি প্ৰায়ে পলম হয় আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন লাভ কৰিবলৈ বছৰ বছৰ সময় লাগে । এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহে ব্ৰেইন ড্ৰেইনত অৰিহণা যোগাইছে, যাৰ বাবে ভাৰতত আধুনিক আৰু নমনীয় কাৰ্যসূচীৰ অভাৱৰ বাবে আমাৰ বহু মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলে ৷ গৰিষ্ঠসংখ্যক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানতে কাগজত লিপিবদ্ধ স্বায়ত্ত শাসন আখৰ আৰু মনোভাৱত দেখা নাযায় ।

জেন জি আৰু ইয়াৰ বাহিৰত, ভাৰতৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক দ্ৰুত পাঠ্যক্ৰম অভিযোজন, বহুবিষয়ক, ক্ষুদ্ৰ প্ৰমাণপত্ৰ ভিত্তিক, সংকৰ শিক্ষণ আৰ্হিত উচ্চ শিক্ষাত জড়িত হ’বলৈ পাঠ্যক্ৰমৰ দ্ৰুত অভিযোজন আৰু নমনীয়তাৰ প্ৰয়োজন । বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব, যৌথ ডিগ্ৰী, অনুষদৰ বিনিময় আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল গৱেষণা উদ্যান আৰু ষ্টাৰ্ট-আপ হাবৰ ৰূপত উদ্ভাৱন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত । এইটো বুজিব লাগিব যে স্বায়ত্ত শাসন ঐচ্ছিক নহয়, ভাৰতীয় উচ্চশিক্ষাক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক, ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু আৰু টেক-চেভি, সুযোগ বিচৰা প্ৰজন্মৰ আকাংক্ষাক লালন-পালন কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলাৰ বাবে ই এক পূৰ্বচৰ্ত ।

স্বায়ত্ত শাসন আৰু জবাবদিহিতা

স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদানৰ লগত ফলাফলভিত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব লাগিব । স্নাতকসকলৰ নিয়োগযোগ্যতা, গৱেষণাৰ ফলাফল আৰু সামাজিক প্ৰভাৱ জুখিব — পদ্ধতিগত অনুসৰণ নহয় । অনুষদৰ চেনেট, ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু স্বতন্ত্ৰ ব’ৰ্ডসমূহ স্বচ্ছ আৰু জবাবদিহি হ’ব লাগিব । সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ বাবে বাধ্যতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ মানি চলিব লাগিব, য’ত অন্তৰ্ভুক্ততা, আঞ্চলিক সংযোগ আৰু বহনক্ষমতাৰ পদক্ষেপসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

স্বায়ত্ত শাসন কোনো বিশেষ সুবিধা নহয়, দায়িত্বহে । উচ্চ শিক্ষাত ‘বিশ্ব গুৰু’ হোৱা আৰু জেন জিৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক কৌশলগত আৱশ্যকতা । স্বায়ত্ত শাসন অবিহনে আমি স্নাতকসকলক ভৱিষ্যতৰ সুযোগৰ বাবে নহয়, ভৱিষ্যতৰ চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ ৷ ভাৰতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক নিৰ্ধাৰিত কৰ্মক্ষমতাৰ মাপকাঠী পূৰণৰ ভিত্তিত সম্পূৰ্ণ শৈক্ষিক, প্ৰশাসনিক, বিত্তীয় আৰু গৱেষণামূলক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰিব লাগে ।

(স্পষ্টীকৰণ: এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ৷)

লগতে পঢ়ক: চাপ, প্ৰতিৰোধ আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ মাজত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক...

