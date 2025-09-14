ETV Bharat / opinion

চাপ, প্ৰতিৰোধ আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ মাজত ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক...

ভাৰতে এছ চি অ’ৰ দৰে মঞ্চৰ জৰিয়তে নিজৰ বিকল্পৰ সংকেত দিওঁতে ইয়াৰ কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ অৰ্থ আমেৰিকা বিৰোধী নহয় বুলি ধাৰাবাহিকভাৱে দাবী কৰি আহিছে ৷

India US Relations
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
author img

By Vivek Mishra

Published : September 14, 2025 at 7:17 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

কেইবাসপ্তাহ ধৰি চলি থকা উত্তেজনাৰ অন্তত ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ প্ৰতি নিজৰ স্থিতি নমনীয় কৰা যেন অনুভৱ হৈছে । সম্ভৱতঃ নতুন দিল্লীক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ স্বাৰ্থত ৱাশ্বিংটনে প্ৰয়োগ কৰা আক্ৰমণাত্মক বাক্যবাণ সম্প্ৰতি হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা বিশেষকৈ পিটাৰ নাভাৰো, স্কট বেছাণ্ট আৰু হাৱাৰ্ড লুটনিকৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ কৰা কঠোৰ বাক্যবাণ ভাৰতৰ ওপৰত চাপ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কূটনীতিৰ অংশ যেন লাগিছিল । কিন্তু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে অনুভৱ কৰিছে যে এই বাকযুদ্ধই আকাংক্ষিত ফলাফল নিদিলে ।

ট্ৰাম্পৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ দৰে হোৱা এইবেলি দেখা নগ’ল ৷ কিয়নো ভাৰতে এইবেলি ‘‘যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন’’ সদৃশ প্ৰতিশোধৰ পৰা বিৰত আছিল । নতুন দিল্লীয়ে ৱাশ্বিংটনৰ এই বাক্যবাণৰ প্ৰতি ৰাজহুৱাভাৱে কোনো সঁহাৰি নিদিয়াৰ লগতে আমেৰিকাৰ ওপৰত প্ৰতিশোধমূলক শুল্কও আৰোপ কৰা নাছিল । বৰঞ্চ ভাৰতে কৌশলগতভাৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰিলে ।

চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ সন্মিলনত চীন আৰু ৰাছিয়াৰ নেতাসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আপাত বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱভংগী ট্ৰাম্পৰ কৌশলৰ বিৰুদ্ধে এক সূক্ষ্ম সঁহাৰি হিচাপেও কাম কৰিছিল । ঝি জিনপিং আৰু ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে মোদীয়ে কৰমৰ্দন কৰি থকা বিশেষ ছবিখনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিয়ে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে ঘোষণা কৰিছিল, ‘‘ভাৰত আটাইতকৈ গভীৰ, আটাইতকৈ অন্ধকাৰ চীনৰ হাতত হেৰাই গৈছে ।’’ ভাৰতে কৌশলগত বিকল্পৰ প্ৰকাশ্য ইংগিত দিয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৱাশ্বিংটনৰ অস্বস্তি স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ।

ট্ৰাম্প চৰকাৰে এইটোও বুজি পাইছে যে তেওঁলোকৰ হাতত আগ্ৰাসী বাণিজ্যিক কৌশল থকাৰ পিছতো পশ্চিম আৰু ৱাশ্বিংটনৰ ক্ৰমান্বয়ে বিৰোধিতা কৰা দেশসমূহৰ মাজত ভাৰতে অন্যতম শক্তিশালী দলং হিচাপে স্থিতি অটুট ৰাখিছে ৷ এই গোটটোক যিটোক এতিয়া একাংশ বিশ্লেষকে CRINK বুলি কয় (চীন, ৰাছিয়া, ইৰাণ, উত্তৰ কোৰিয়া আৰু তেওঁলোকৰ অংশীদাৰসকলে) শিথিলভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই গোটটো বিস্তৃত বিশ্বৰ দক্ষিণৰ সৈতে ওভাৰলেপ হোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় । তথাপিও ৱাশ্বিংটনৰ বাবে এই মিত্ৰতাসমূহৰ প্ৰতীকী গুৰুত্ব হ্ৰাস পোৱা নাই ।

বিকল্পৰ উত্থান

ব্ৰিকছৰ দৰে উদীয়মান অৰ্থনীতি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বত ৰাজনৈতিক-কৌশলগত পক্ষ গঢ় লৈ উঠিছে বুলি ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ ভিতৰত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় ৪০% অংশগ্ৰহণ কৰা এই দেশসমূহে যথেষ্ট আৰ্থিক আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ পেলায় । বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশ চীনে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে ইয়াৰ প্ৰতিশোধমূলক নীতিয়ে আমেৰিকাৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰকৃত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, যিটো চলি থকা বাণিজ্যিক আলোচনাত দেখা যায় ।

আপুৰুগীয়া খনিজ পদাৰ্থৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰপ্তানি ৰোধ কৰি বেইজিঙে ৱাশ্বিংটনক বাণিজ্যিক বিবাদ সমাধানৰ বাবে অস্থায়ী তিনিমাহৰ সময়সীমাকে ধৰি ৰেহাই দিবলৈ বাধ্য কৰে । ৰাছিয়াৰ সন্মুখত আমেৰিকাই নিজৰ বৈদেশিক নীতিৰ অন্যতম কঠিন প্ৰত্যাহ্বান ‘ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সামৰণি’ ৰ সৈতে যুঁজি আছে । ট্ৰাম্প আৰু পুটিনৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলাস্কা শীৰ্ষ সন্মিলন হোৱাৰ পিছতো সংঘাত সমাধানৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও দূৰৈত থকা দেখা গৈছে ।

এই পটভূমিত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতত ভূমিকা নগণ্য ভাৰতৰ দৰে নিৰপেক্ষ দেশৰ ওপৰত ৱাশ্বিংটনে কৰা হেঁচা অযুক্তিকৰ যেন লাগে । নতুন দিল্লীয়ে শিৰণত কৰাতকৈ নতুন দিল্লীয়ে নতুন অংশীদাৰিত্ব বিচাৰিছে আৰু নিজৰ বৈদেশিক নীতিৰ পছন্দসমূহ পুনৰ মূল্যাংকন কৰিছে ।

জোৰ-জবৰদস্তিৰ সীমা

ট্ৰাম্পৰ এই পন্থাই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাস্তৱক আওকাণ কৰে । প্ৰথমতে, তীব্ৰ স্বাৰ্থৰ পৃথিৱীখনতো অংশীদাৰসকলে তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ প্ৰতি কিছু পৰিমাণে মনোযোগ আশা কৰে । দ্বিতীয়তে, ঐতিহাসিকভাৱে আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱ কেৱল অৰ্থনৈতিক লিভাৰেজৰ ওপৰত নহয়, ইয়াৰ কোমল শক্তিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল – যিটো কৌশল কেৱল জোৰ-জবৰদস্তিৰ ওপৰতো লাভৱান হ’ব নোৱাৰে । শীতল যুদ্ধৰ পিছৰ আমেৰিকাৰ বৈদেশিক নীতি এই বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল যে কোনো এখন দেশেই আনকি আমেৰিকায়ো বিশ্বৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অকলে মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে ।

বহুমেৰুত্বৰ উত্থান আৰু ‘‘বাকীসকলৰ উত্থানে’’ সামূহিক সংযোগ অনিবাৰ্য কৰি তুলিছে । আজি অৱশ্যে ট্ৰাম্পৰ দ্বিতীয় প্ৰশাসনে বৈদেশিক নীতিৰ লেনদেন দৃষ্টিভংগী দুগুণে হ্ৰাস কৰিছে, য’ত বাণিজ্যই আন প্ৰতিটো মাত্ৰাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে । এনে সংকীৰ্ণ মনোনিৱেশে সহযোগিতাৰ বহল ক্ষেত্ৰসমূহ, যেনে - প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তি, জলবায়ু আৰু জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ ভাবুকি দিছে, যিয়ে ঐতিহাসিকভাৱে আমেৰিকাৰ কোমল শক্তিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

ঐতিহাসিক অন্ধতা

ইয়াৰ পূৰ্বেও আমেৰিকা এই অৱস্থাত আছিল । ১৯৭০ চনৰ শেষৰফালে চীনৰ অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰসাৰণৰ পিছৰে পৰা ৱাশ্বিংটন শীতল যুদ্ধৰ পৰা ৯/১১ ৰ পিছৰ সংঘাতলৈকে ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাতত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ সময়তে বেইজিঙৰ অবিৰত উত্থানক তুচ্ছজ্ঞান কৰি আহিছে । ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিতে চীন এখন অৰ্থনৈতিক মহাশক্তি আৰু উত্থানশীল সামৰিক প্ৰত্যাহ্বানকাৰী দেশ হৈ পৰিছিল, যিয়ে ৱাশ্বিংটনক প্ৰযুক্তিগত উন্নতি আৰু সামুদ্ৰিক ক্ষমতাৰে আচৰিত কৰি তুলিছিল । যাক চীনৰ আঘাত বুলি কোৱা হৈছিল ৷

আজি ট্ৰাম্পৰ অন্তৰ্মুখী নীতিয়ে ভাৰতৰ দৰে অংশীদাৰৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ মূল্যত একে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ আশংকা আছে । আমেৰিকাক বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কেন্দ্ৰ আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰধান গন্তব্যস্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ট্ৰাম্পৰ দৃষ্টিভংগী অভিলাষী । এই পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ হাতত সম্পদ আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আছে ।

কিন্তু হাইপাৰছ’নিক চিষ্টেম, মানৱবিহীন প্লেটফৰ্ম আৰু ছাবচি প্ৰযুক্তিৰ দৰে মূলক্ষেত্ৰত চীন ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে । বন্ধু আৰু মিত্ৰসকলক বিচ্ছিন্ন কৰিলে ৱাশ্বিংটনৰ এই অঞ্চলসমূহত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা দুৰ্বল হ’ব পাৰে ৷

সম্ভাৱ্য বিভক্তি বিন্দু

বিড়ম্বনাৰ কথাটো হ’ল যে সম্পৰ্কৰ এই অৱনতি এনে এটা সময়ত ঘটিছে, যিটো ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক টাৰ্ণিং পইণ্ট হিচাপে প্ৰমাণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল ৷ বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে নতুন দিল্লীৰ দ্ৰুতগতিত উত্থান ঘটিছে আৰু ইয়াৰ জনগাঁথনিগত লভ্যাংশ আছে, যাৰ তুলনা কৰাটো কঠিন ।

ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত ইয়াৰ দায়িত্বশীল নেতৃত্বৰ লগতে আমেৰিকাৰ সৈতে শক্তিশালী আৰু সুস্থিৰ অংশীদাৰিত্বই দুয়োখন দেশৰ এক শক্তিশালী বিকাশত ইন্ধন যোগাব পাৰে । বিশ্বৰ অন্যতম সফল প্ৰবাসী সম্প্ৰদায় আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীয়ে এই সম্ভাৱনাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । যাৰ বাবে এই আকাংক্ষাবোৰে অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হৈছে । ট্ৰাম্পে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ৫০% পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তই দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্কত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

এই বিপৰ্যয়ৰ মাজতো পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । শেহতীয়াকৈ দুয়োপক্ষই নিজৰ বাক্যবাণক কিছু পৰিমাণে নৰম কৰি আলোচনা আৰু আপোচৰ ইংগিত দিছে । ভাৰতে ধাৰাবাহিকভাৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে যে ইয়াৰ কৌশলগত স্বায়ত্ত শাসন আৰু আমেৰিকা বিৰোধী নীতি একে নহয় ৷

চাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ দৰে মঞ্চৰ জৰিয়তে নিজৰ বিকল্পৰ সংকেত দিছে ভাৰতে । নিজৰ ফালৰ পৰা ৱাশ্বিংটনে ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰৰ বিৰুদ্ধে জোৰ-জবৰদস্তিৰ কৌশলৰ ফলপ্ৰসূতাক পুনৰ মূল্যায়ন কৰা যেন লাগে ।

আগুৱাই যোৱাৰ পথটো নিহিত হৈ আছে বাণিজ্যিক আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰা আৰু শুল্কৰ বাহিৰেও এজেণ্ডা বিস্তৃত কৰাত । দুয়োখন দেশে পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব সমীকৰণৰ সৈতে যুঁজ দি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকে এটা পছন্দৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে - লেনদেনমূলক ৰাজনীতিক দশক দশক ধৰি চলি অহা আস্থাক ক্ষয় কৰিবলৈ দিব নে তেওঁলোকৰ কৌশলগত অভিসৰণক পুনৰ দৃঢ় কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব ।

বিগত কেইটামান সপ্তাহ আৰু মাহৰ অস্থিৰতাই আনকি শক্তিশালী অংশীদাৰিত্বৰ ভংগুৰতাক আলোকপাত কৰিছে ৷ যদি ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাক্যবাণৰ বাহিৰলৈ গৈ নিজৰ স্বাভাৱিক পৰিপূৰকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে, তেন্তে এয়া স্থায়ী বিভাজন নহয়, সাময়িক ধুমুহা বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।

(বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)

লগতে পঢ়ক: কাঠমাণ্ডুৰ হিংসা: দক্ষিণ এছিয়াৰ যুৱচামৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদ ভাইৰেল হৈছেনে...

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমINDIA US TIESTRUMP TARIFFSট্ৰাম্প চৰকাৰINDIA US RELATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.