অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই! জীৱন বৰঠাকুৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গলৈ...কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰা

অসমবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই! জীৱন বৰঠাকুৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গলৈ...কেনেকুৱা আছিল তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰা
জুবিন গাৰ্গে নিজৰ কণ্ঠ আৰু সংগীতেৰে লাখ লাখ লোকৰ হৃদয় জয় কৰিছিল, অসমীয়াৰ বাবে সদায় যুঁজ দিয়া জুবিন গাৰ্গে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে সুদূৰ ছিংগাপুৰত-
Published : September 19, 2025 at 5:09 PM IST
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, নৱপ্ৰজন্মৰ হিয়াৰ আমঠু ৷ জুবিন গাৰ্গ কেৱল এটা নাম নহয় ৷ অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ হৈছে এটা সত্বা ৷ এটা কণ্ঠৰ নাম জুবিন, এটা আবেগৰ নাম জুবিন, এক অনুপ্ৰেৰণাৰ নাম জুবিন, বিধ্বস্ত জীৱনত নতুন বৰষা নমোৱা এটি আশাৰ নাম জুবিন, হাজাৰ জনক জগোৱা এটা আহ্বানৰ নাম জুবিন, এটি অনুষ্ঠানৰ নাম জুবিন, উজাগৰী নিশা সাৰথি হৈ ৰোৱা এটি জীৱনদায়িনী শক্তিৰ নাম জুবিন ৷ জুবিনৰ বাবে উপমাৰ শেষ নাই ৷ জুবিন কি বুলিলে এটা লেখাত সেয়া বৰ্ণনা কৰি অঁতাব নোৱাৰি ৷
কিন্তু আজি সেই শিল্পীগৰাকীয়েই অগণন গুণমুগ্ধক কন্দুৱাই চিৰ বিদায় মাগিলে এই সংসাৰৰ পৰা ৷ অসম আৰু অসমীয়াক মৰি মুজি ভালপোৱা জুবিন গাৰ্গে অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল’লে সুদূৰ ছিংগাপুৰত ৷ এনে এটা খবৰৰ বাবে হয়তো কোনো অসমীয়াই কেতিয়াও অপেক্ষা কৰা নাছিল ৷ জুবিনৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণটোকো বিসৰ্জন দিব পৰা অসমীয়া ৰাইজে আজি চকুলো টুকিবলগীয়া হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰত ৷
কি নাছিল জুবিন গাৰ্গ ? একাধাৰে কণ্ঠশিল্পী, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, অভিনেতা, পৰিচালক, আবৃত্তিকাৰ…সকলোৰে ঊৰ্ধত এজন মানৱ দৰদী ব্যক্তি ৷ কাৰোবাৰ অসহায় অৱস্থাই বাৰুকৈয়ে কন্দুৱাইছিল তেওঁক ৷ কাক কিমান ধৰণে যে জুবিন গাৰ্গে সহায় কৰিছিল সেয়া কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি ৷ কিন্তু এইগৰাকী শিল্পীয়ে এনেকৈ বিদায় মাগিব বুলি কচমিন কালেও অসমীয়াই কল্পনা কৰা নাছিল ৷ কেতিয়াও নাভাগৰা, কেতিয়াও জীৱন হেৰুৱা নোখোজা জুবিন গাৰ্গ আজি শুই পৰিল নিয়তিৰ শীতল কোলাত ৷
জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম হৈছিল ১৯৭২ চনৰ ১৮ নৱেম্বৰত মেঘালয়ৰ তুৰাত ৷ তেওঁৰ পিতৃ হৈছে কপিল বৰঠাকুৰ আৰু মাতৃ স্বৰ্গীয় ইলি বৰঠাকুৰ ৷ তেওঁলোকৰ মূল ঘৰ আছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ জাঁজীত ৷ কৰ্মসূত্ৰে দেউতাক আছিল মেজিষ্টেট ৷ সেয়েহে চাকিৰৰ খাতিৰত বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰিব লগীয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ ৷ তামুলপুৰত স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গে গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল ৷
১৯৯২ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱত পাশ্চাত্য একক সংগীত পৰিৱেশনত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ সেয়াই আছিল টাৰ্ণিং পইণ্ট ৷ তাৰ পাছত জুবিন গাৰ্গে যেন সোণৰ জখলাৰে বগাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ১৯৯২ চনতেই মুক্তি পাইছিল তেওঁৰ প্ৰথমটো এলবাম অনামিকা ৷ পেছাদাৰী সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত এয়া জুবিনৰ প্ৰথমখোজ ৷
অনামিকাৰ গীতসমূহ ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰে যে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে আজিও সেই গীত গুণগুণায় ৷ কেৱল অসমীয়া ভাষাতেই নহয়, বাংলা, হিন্দী, তামিল, ওড়িয়া, তামিল, পাঞ্জাৱী, মাৰাঠী, নেপালী আদি বিভিন্ন ভাষাত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ তাৰোপৰি অসমীয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভাষা যেনে বড়ো, কাৰ্বি, মিছিং, ৰাভা, আদিবাসী (চাহ জনগোষ্ঠী) ৰ ভাষাতো জুবিন গাৰ্গে অলেখ গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷
কণ্ঠশিল্পীৰ উপৰিও জুবিন এগৰাকী সফল সংগীত পৰিচালক, ছবি নিৰ্দেশক আৰু সু-অভিনেতাও ৷ জুবিনৰ প্ৰথমটো হিন্দী গান ‘য়া য়ালী’য়ে বলিউডত সৰ্ববৃহৎ ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷
জুবিন এগৰাকী সমাজ কৰ্মীও ৷ ‘কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্য়ন’ নামৰ সংস্থাটোৰ তেওঁ এগৰাকী মূল অংশীদাৰ ৷ এই সকলোবোৰৰ উপৰিও জুবিন এগৰাকী ফুলবট প্ৰেমী হোৱা হেতুকে সময়ে সময়ে তেওঁ ফুটবল খেলা পৰিলক্ষিত হয় ৷ 2002 চনত গোলাঘাট নিৱাসী এগৰাকী ফেশ্বন ডিজাইনাৰ গৰিমা শইকীয়াৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হয় জুবিন গাৰ্গ ৷
সংগীত পৰিচালক হিচাপে জুবিন গাৰ্গে জনপ্ৰিয় কথাছবি হিয়া দিয়া নিয়া(2000), তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ(2000), শেষ উপহাৰ(2001) আদি প্ৰায় 26 খন ছবিত কাম কৰিছে ৷ অভিনেতা হিচাপেও জুবিনে মনযায় তুমি মোৰ মাথো মোৰ, দীনবন্ধু, প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়, অহেতুক, মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা আদি ছবিত কাম কৰিছে ৷
55 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত তেওঁ ‘Echoes Of Silence’ ছবিখনৰ বাবে ‘বেষ্ট মিউজিক ডাইৰেক্টৰ’ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ইয়াৰোপৰি সংগীত আৰু ছবি জগতত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বহু ৰাজ্যিক, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে জুবিন গাৰ্গে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ গীত মানেই যেন এক অনুপ্ৰেৰণা ৷ তেওঁৰ গীতত আছিল মাটিৰ গোন্ধৰ পৰা ডাৱৰৰ কোমলতালৈ বিভিন্ন পৰশ ৷ তাৰোপৰি ছবি পৰিচালক, অভিনেতা হিচাপেও জুবিনৰ খ্যাতি আছিল ৷ তেওঁৰ অভিনীত মন যায় আজিও জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত ৷ আচলতে জুবিন গাৰ্গ এখন লিখি শেষ কৰিব নোৱৰা উপন্যাসৰ দৰেই ৷ তেওঁৰ কাহিনী লিখি অন্ত কৰিব পৰা নাযায় ৷ প্ৰাণৰ এই শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই আজি উকা হৈ পৰিছে অসমীয়াৰ হৃদয় ৷
তেওঁৰ কেইটিমান জনপ্ৰিয় গীত
- "য়া আলী": গ্ল'বেল হিট কঢ়িয়াই অনা গীতটো
গেংষ্টাৰ ছবিৰ "য়া আলী" য়ে জুবিন গাৰ্গক ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সুনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় । গীতটোৰ "চেন্টিমেণ্টেল মেলডি আৰু লোকসংগীতৰ মিশ্ৰণে সকলোৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল," যাৰ ফলত এই গীত আজিও সমগ্ৰ ভাৰততে জনপ্ৰিয় এটি গীত হৈ আছে
- "মায়াবিনি": ৰোমান্টিক বেলাড
এই গীতটিত ৰোমান্টিক গায়ক হিচাপে গাৰ্গৰ বহুমুখীতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ইয়াৰ সুৰীয়া সুৰ আৰু হৃদয়স্পৰ্শী গীতে প্ৰত্যেক প্ৰজন্মৰ শ্ৰোতাৰ প্ৰিয় গীত হৈ পৰিছে । এসময়ত আছাম ট্ৰিবিউনে লিখাৰ দৰে এই গীতটোৱে "যৌৱনৰ ৰোমাঞ্চৰ মনোভাৱক অতুলনীয়ভাৱে ধৰি ৰাখিছিল," যাৰ ফলত গীতটোৱে চিৰসেউজ হিট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ৷
- "গানে কি আনে": ডান্সফ্ল'ৰ এণ্টেম
এটা শক্তিশালী, আশাবাদী গীত "গানে কি আনে" পাৰ্টি আৰু সভাত প্ৰিয় হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় ছন্দ আৰু সহজ, মজাৰ গীতে তেওঁৰ যিকোনো আমেজৰ বাবে সংগীত ৰচনা কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে। শক্তিশালী হ'বলৈ এই গীতটো আপোনাৰ প্লেলিষ্টত নিশ্চিতভাৱে যোগ কৰক ৷
- "পাখি পাখি মন": আত্মাস্পৰ্শী সুৰ
মন জয় ছবিৰ "পাখি পাখি মন" গাৰ্গৰ হৃদয়স্পৰ্শী কণ্ঠৰ প্ৰমাণ । ইয়াৰ গীতিময় গভীৰতা আৰু বিষাদময় সুৰে শ্ৰোতাক গভীৰ স্তৰত স্পৰ্শ কৰে। এজন বিশিষ্ট অসমীয়া সংগীত সমালোচকে বৰ্ণনা কৰা মতে গীতটো "আৱেগিক কাহিনী কোৱাৰ এক মাষ্টাৰপিছ।"
- "মন যায়": টাইটেল গীত
একে নামৰ ছবিখনৰ "মন জয়" হৈছে বন্ধুত্ব আৰু স্বাধীনতাৰ মনোভাৱক ধৰি ৰখা এক অতি জনপ্ৰিয় ট্ৰেক। বহু সংবাদ মাধ্যমে এই গীতটোৰ পৰ্যালোচনা কৰি গীতটোক "অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত অনুৰণন ঘটোৱা এক হৃদয়স্পৰ্শী গীত" বুলি অভিহিত কৰে । লং ড্ৰাইভৰ বাবে বা নষ্টালজিয়াত হেৰাই যোৱাৰ বাবে ই এক নিখুঁত গীত ৷
