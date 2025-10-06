বিশ্ব নুডলছ দিৱস: বিশ্বৰ এই পাঁচবিধ জনপ্ৰিয় নুডলছ আপুনি খাই পাইছেনে ?
বিশ্ব নুডলছ দিৱসৰ এই উপলক্ষে আহক পাঁচবিধ জনপ্ৰিয় নুডলছৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ-
নুডলছ এনে এবিধ খাদ্য সামগ্ৰী যাক প্ৰায় সকলোৱে নিজৰ জীৱনত এবাৰ নহয় এবাৰ খাইছে । কম সময়ৰ বাবেই হওক বা কেৱল লোভ পূৰণৰ বাবেই হওক, তৎক্ষণাত নুডলছ প্ৰায়ভাগ লোকৰে এবিধ প্ৰিয় খাদ্য । গতিকে নুডলছ বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় খাদ্য বুলি ক'ব পাৰি ৷
নুডলছৰ সহায়ত বিশ্বজুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰা হয়, প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব সুকীয়া সোৱাদ আৰু অনন্য সোৱাদ থাকে । গতিকে, বিশ্ব নুডলছ দিৱস (World Noodles Day 2025) উপলক্ষে আহক আমি বিশ্বৰ পাঁচবিধ জনপ্ৰিয় নুডলছ খাদ্যৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰোঁ ৷
- জাপানৰ ৰেমেন
ৰেমেন হৈছে জাপানীজ নুডলছ চূপ যিয়ে নিজৰ স্বকীয় সোৱাদৰ বাবে বিশ্বজুৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ চহকী, ডাঠ জোল, প্ৰায়ে গাহৰিৰ মাংস, কুকুৰা বা সৰিয়হৰ চচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াত পাতল নুডলছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷
টপিংছত সাধাৰণতে গাহৰিৰ মাংস, সিজোৱা কণী, বাঁহগাজ, সাগৰীয় শাক-পাচলি আৰু সেউজীয়া পিয়াঁজৰ সৰু সৰু টুকুৰা থাকে । ই এক লোভনীয় খাদ্য যিটো এতিয়া কেৱল জাপানতে নহয়, বিশ্বজুৰিও প্ৰিয় ৷
- চীনৰ চৌ মেইন
চৌ মেইন (চাওমিন) চীনৰ জনপ্ৰিয় খাদ্য, আৰু ভাৰততো ই খুবেই জনপ্ৰিয় । ইয়াক প্ৰায়ে শাক-পাচলি, কুকুৰা, গৰুৰ মাংস আৰু সৰিয়হৰ চচৰ দৰে উপাদানেৰে তেলত ভাজি তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ চৌ মেইনৰ সোৱাদ অনন্য । ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাৰ বাবে এই নুডলছ খাদ্য বিশ্বজুৰি প্ৰিয় ৷
- ভিয়েটনামৰ ফ’
ফ’ হৈছে ভিয়েটনামৰ জাতীয় খাদ্য । ই ৰাইচ নুডলছৰ চূপ, সাধাৰণতে গৰুৰ মাংস বা কুকুৰাৰ মাংসৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াৰ জোল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা সময় লাগে, অসংখ্য সুগন্ধি মছলাৰ সৈতে ইয়াক ৰন্ধা হয় ৷
ফ’ক বিভিন্ন বনৌষধি, নেমু আৰু ৰঙা জলকীয়াৰ সৈতে পৰিবেশন কৰা হয়, যিবোৰে ৰুচি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা পোৱা ই এটা সোৱাদ ৷
- থাইলেণ্ডৰ পেড থাই
পেড থাই হৈছে থাইলেণ্ডৰ জনপ্ৰিয় ৰাজপথৰ খাদ্য । ইয়াক পাতল চাউলৰ নুডলছ, কণী, টোফু বা মিচা মাছ, বাদাম আৰু বীনৰ গজালিৰে তৈয়াৰ কৰা হয় । পেড থাই নুডলছ বহু থাই খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷
- ইটালীৰ স্পেগেটি কাৰ্বোনাৰা
যদিও এছিয়ান নুডলছ নহয়, তথাপিও ই এটা ক্লাছিক ইটালীয় পাস্তা খাদ্য যি নুডলছৰ সৈতে একে শ্ৰেণীতে পৰে । বিশ্বজুৰি ইও এক জনপ্ৰিয় খাদ্য ৷
