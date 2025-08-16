ETV Bharat / lifestyle

দেওবাৰে ভুলতো নকৰিব তুলসীৰ আৰাধনা, নজ্বলাব প্ৰদীপ, কাৰণ জানি লওক - TULSI DIYA RULES

ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি তুলসী পূজাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যিবোৰ মানি চলিলেহে শুভ ফল পোৱা যায় আজি ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক-

Why You Shouldn't Light a Diya Under Tulsi on Sundays ? Know the Right Time for Lighting a Diya
দেওবাৰে ভুলতো নকৰিব তুলসীৰ আৰাধনা, নজ্বলাব প্ৰদীপ (ETV Bharat Assam)
Published : August 16, 2025 at 5:27 PM IST

হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম পবিত্ৰ উদ্ভিদ হৈছে তুলসী ৷ দেশৰ বেছিভাগ মানুহৰ ঘৰতেই আছে তুলসী গছ ৷ হিন্দু ধৰ্মত প্ৰকৃততে তুলসীক দেৱীৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় ৷ ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ অতি প্ৰিয়, যাৰ বাবে তুলসীক হৰিবল্লভ বুলিও কোৱা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী হেমন্ত বৰুৱাই কয় যে, ’তুলসী হিন্দু ধৰ্মৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পবিত্ৰ উদ্ভিদ ৷ দেৱী তুলসী ভগৱান বিষ্ণুৰ ৰূপ শালিগ্ৰামৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে ৷ এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে ভগৱান বিষ্ণুৱে তেতিয়াহে দেৱুথানি একাদশীত সাৰ পায়, যেতিয়া তেওঁক হৰিবল্লভ বুলি কোৱা হয় ৷

হিন্দু ধৰ্মত তুলসী উদ্ভিদ অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াত লক্ষ্মী দেৱী বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই কাৰণেই তুলসী পূজা কৰাটো অতি শুভ আৰু ফলদায়ক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰ মতে তুলসী পূজাৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যিবোৰ মানি চলিলেহে শুভ ফল পোৱা যায় ৷ এই নিয়ম অনুসৰি দেওবাৰে তুলসী পূজাৰ সময়ত কিছু কথা মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক-

বিশ্বাস কৰা হয় যে, তুলসী মাৰ (তুলসী পূজা) পূজা কৰিলে ঘৰত ইতিবাচক শক্তি আহে আৰু দেৱী লক্ষ্মীও বাস কৰে, কিন্তু দেওবাৰে তুলসী পূজা সন্দৰ্ভত কিছু কথা মনত ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ আচলতে শাস্ত্ৰ মতে দেওবাৰে তুলসী পূজা কৰাটো বৰ্জিত বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে আজিৰ দিনটোত তুলসীৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলোৱা উচিত নে নহয় ৷ ইয়াৰ বিষয়ে জানো আহক-

দেওবাৰে তুলসীৰ ওচৰত কিয় প্ৰদীপ জ্বলাব নালাগে ?

শাস্ত্ৰ মতে দেওবাৰে তুলসী পূজা (তুলসী পূজা নিয়ম) বৰ্জিত ৷ এই দিনটোত তুলসী গছত জল আগবঢ়াব নালাগে আৰু পূজাও কৰিব নালাগে ৷ আনকি তুলসী গছজোপাকো এই দিনটোত ভুলকৈ স্পৰ্শ কৰিব নালাগে ৷ কাৰণ দেওবাৰে মা তুলসীয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ বাবে নিৰ্জলা উপবাস পালন কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে এই দিনটোত তুলসীৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলোৱা, পানী আগবঢ়োৱা আৰু পূজা কৰাটো নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

তুলসীৰ ওচৰত কেতিয়া প্ৰদীপ জ্বলাব নালাগে ?

ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি সূৰ্যাস্তৰ পিছতো তুলসীৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলোৱা উচিত নহয়, কাৰণ তুলসী উদ্ভিদ সন্ধিয়া শুই থাকে, যাৰ বাবে পূজা গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা নহয় ৷ এনে পৰিস্থিতিত সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে তুলসীত সদায় এটা প্ৰদীপ জ্বলাব লাগে ৷

তুলসীৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলোৱা কেতিয়া শুভ ?

পুৱা তুলসীৰ ওচৰত প্ৰদীপ জ্বলোৱাৰ বাবে অতি শুভ সময় বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ এনে কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদো ৰৈ যায় ৷

তদুপৰি, তুলসীৰ গছ ঘৰত থাকিলে ঘৰলৈ সুখ আৰু সমৃদ্ধি আহে ৷ কিন্তু ঘৰত তুলসী থাকিলে কেতবোৰ বিশেষ দিশত মন দিয়া উচিত ৷ সেইসমূহ হৈছে-তুলসী সদায় টাব বা যিকোনো পাত্ৰত ৰোপণ কৰিব লাগে ৷ ইয়াক কেতিয়াও মাটিত পোনপটীয়াকৈ ৰোপণ কৰিব নালাগে ৷ কিয়নো তুলসী অতি পবিত্ৰ,যাৰ বাবে মাটিত পোনপটীয়াকৈ ৰোপণ কৰাটো উচিত নহয় ৷ বেছিভাগ লোকে তুলসীক দৈনিক উপাসনা কৰে ৷ কিন্তু দেওবাৰে কেতিয়াও তুলসীক উপাসনা কৰিব নালাগে ৷ এই দিনটোত তুলসীত পানীও দিব নালাগে ৷

বাস্তুৰ মতে, ঘৰৰ চোতালৰ উত্তৰ-পূব বা উত্তৰ দিশত তুলসী গছ ৰোপণ কৰিব লাগে ৷ তুলসী কেতিয়াও দক্ষিণ দিশত ৰোপণ কৰিব নালাগে ৷ কিয়নো এই দিশত তুলসীৰ গছ থাকিলে ঘৰৰ মূল মানুহজনৰ খং উঠি থাকিব পাৰে ৷ দক্ষিণ দিশটো যমদূতৰ দিশ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়েহে এই দিশত তুলসী ৰোপণ কৰিলে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে আৰু ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা আহিব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি সূৰ্যোদয়ৰ পিছত তুলসীক কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব নালাগে ৷ লগতে কোৱা হয় যে দেওবাৰে তুলসীৰ তলত জল দিব নালাগে ৷

(বিঃদ্রঃ ধৰ্ম, জ্যোতিষ, বাস্তু, ফেংচুই, টেৰ’ কাৰ্ড আদি বিষয়ত আধাৰিত এই লেখাসমূহ কেৱল পাঠকে জানিবৰ বাবেহে । এই উপায়সমূহ অৱলম্বনৰ পূৰ্বে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো জৰুৰী । আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল পাঠকক অৱগত কৰা। ইটিভি ভাৰতে এই তথ্য নিশ্চিত কৰা নাই ।)

