শৰীৰৰ এইসমূহ অংশত কেতিয়াও নলগাব পাৰফিউম! জানি লওক পাৰফিউম ক’ত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত

শৰীৰৰ এইসমূহ অংশত কেতিয়াও নলগাব পাৰফিউম! জানি লওক পাৰফিউম ক’ত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত
Published : September 10, 2025 at 4:26 PM IST
পাৰফিউম বা সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰাটো অধিকাংশ লোকৰে দৈনন্দিন অভ্যাসৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ৷ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠান বা কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সতেজ অনুভৱ কৰিবলৈ বহুতেই সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু, সুগন্ধি ব্যৱহাৰ যে শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক জানেনে ? হয়, কিছুমান অংশত সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰিলে শৰীৰটোলৈ বিপদ আহে ৷ শৰীৰৰ এইসমূহ অংশত সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰিলে ছাল, স্বাস্থ্য তথা সৌন্দৰ্যত প্ৰভাৱ পৰে ৷ সুগন্ধিয়ে গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা অংশসমূহ হৈছে-
মুখ
বহুতে ভুলতে মুখ বা ডিঙিৰ ওচৰত সুগন্ধি স্প্ৰে কৰে, যাৰ বাবে সুগন্ধি পোনে পোনে বতাহত বিয়পি পৰে ৷ সুগন্ধিত থকা এলক’হল বা আন ৰাসায়নিক পদাৰ্থই মুখৰ ছালত এলাৰ্জী, ফোহা বা বিৰক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ দীৰ্ঘদিনধৰি এইদৰে সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ছালখন ক’লা আৰু শুকান হৈ পৰে ৷
কাষলতিৰ তল
কাষলতিৰ তল সাধাৰণতে বেছিকৈ ঘামে ৷ সেয়েহে এই ঠাইত বহুতেই অলপ বেছিকৈ সুগন্ধি স্প্ৰে কৰে ৷ কিন্তু ঘাম আৰু ছালৰ লগত মিহলি হোৱা সুগন্ধিৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থই এলাৰ্জী বা বিৰক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷ প্ৰয়োজনত আপুনি এলক’হলমুক্ত ডিঅ’ডৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷
কটা বা জ্বলা অংশ
যদি আপোনাৰ শৰীৰৰ যিকোনো ঠাইত কটা, পোৰা বা ছালৰ কোনো সংক্ৰমণ হয়, তেন্তে সেই ঠাইত সুগন্ধি প্ৰয়োগ নকৰিব ৷ সুগন্ধিত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থই সেই ঠাইখনৰ অধিক ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত বিষ, ফুলা আৰু ছালৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে ৷
চকু
কিছুমান মানুহে ডিঙিৰ ওচৰত বা কাণৰ পিছফালে সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰে ৷ কিন্তু তেওঁলোকে পাহৰি যায় যে সুগন্ধিৰ বতাহ বা ছিটিকনিও চকুত আহি পৰিব পাৰে ৷ দুই এটা টোপাল সুগন্ধিও যদি চকুলৈ যায়, তেতিয়া বিৰক্তি, পানী ওলোৱা বা দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱাৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ এই অভ্যাস পাছলৈ বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷
যৌনাংগ
বহুতে শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা গোন্ধ লুকুৱাবলৈ ব্যক্তিগত অংগৰ ওচৰত সুগন্ধি স্প্ৰে কৰে ৷ কিন্তু ইয়াৰ ফলত কেৱল ছালৰ ক্ষতি হোৱাই নহয়, সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি হয় ৷ এই অংশবোৰৰ ছাল অতি সংবেদনশীল ৷ সেয়েহে, এনে অংশত চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়া সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
সুগন্ধি ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপযুক্ত ঠাই
যদি আপুনি সুগন্ধি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে শৰীৰৰ নাড়ী বিন্দু (pulse points) যেনে হাতৰ মনিবন্ধ, কাণৰ পিছফালৰ অংশ, কিলাকুটিৰ সন্মুখভাগত লগাব ৷ এই ঠাইবোৰে শৰীৰৰ তাপ বাহিৰ কৰে, যাৰ বাবে সুগন্ধি বেছি সময় থাকে আৰু ছালৰ ক্ষতি কম হয় ৷
উল্লেখ্য যে,সুগন্ধিয়ে আপোনাক আত্মবিশ্বাস দিব পাৰে ঠিকেই, কিন্তু ভুল ঠাইত প্ৰয়োগ কৰা সুগন্ধি আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু ছাল দুয়োটাৰে বাবে বিপদজনক হ’ব পাৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়াই আপুনি সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া ওপৰত উল্লেখিত কথাবোৰত মন দিব ৷
পাৰফিউম লগালে সতেজতা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বৃদ্ধি হয় যদিও শৰীৰৰ ভুল অংশত প্ৰয়োগ কৰিলে ই আপোনাৰ বাবে ক্ষতিকাৰকো প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । মুখ, কাষলতিৰ অংশ, কটা বা পোৰা অংশ, চকু আৰু যৌনাংগ আদি স্পৰ্শকাতৰ অংশত সুগন্ধি প্ৰয়োগ কৰিলে ছালৰ বিষ, এলাৰ্জী, সংক্ৰমণ, বিষ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । সেয়ে সদায় ভালদৰে ভাবি-চিন্তিহে পাৰফিউম প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত আৰু কেৱল শৰীৰৰ স্পন্দন বিন্দু যেনে হাতৰ মণিবন্ধ, কাণৰ পিছফালে আৰু ভৰিৰ গোৰোহাৰ সন্মুখতহে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে । সঠিকভাৱে পাৰফিউম প্ৰয়োগ কৰিলে ইয়াৰ সুগন্ধি বেছি সময়লৈকে টিকি থকাত সহায় কৰে আৰু ছালৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও কম হয় । আপোনাৰ শৰীৰৰ কোনো অপকাৰ নোহোৱাকৈ নিৰাপদভাৱে সদায় পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।
