কিয় পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস ? জানো আহক এই দিনটোৰ তাৎপৰ্য তথা ইতিহাস - INTERNATIONAL LEFT HANDERS DAY 2025

বিশ্বৰ প্ৰায় ১২ শতাংশ লোক বাঁওহতীয়া, সমাজত বাঁওহতীয়া লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, এই লোকসকলৰ বিভিন্ন সুবিধাও আছে, পঢ়ক আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱসৰ উদ্দেশ্য তথা তাৎপৰ্য

International Left Handers Day
কিয় পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস ? জানো আহক এই দিনটোৰ তাৎপৰ্য তথা ইতিহাস (ETV Bharat Assam)
Published : August 13, 2025 at 4:19 PM IST

প্ৰতি বছৰে ১৩ আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বতে আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস (International Left Handers Day 2025) পালন কৰা হয় ৷ এই দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে বাওঁহতীয়া লোকৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাই দিয়া আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা । বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ১০-১২% বাওঁহতীয়া । বাওঁহতীয়া মানুহক সমাজত প্ৰায়ে হেয়জ্ঞান কৰা হয়, আনহাতে ইতিহাসৰ সাক্ষী যে বহু মহান বিজ্ঞানী, শিল্পী, ক্ৰীড়াবিদ আৰু নেতা বাওঁহতীয়া হৈ আহিছে । এই দিৱস কেৱল তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য উদযাপন কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰয়োজনীয়তা বুজি পোৱাৰ মাধ্যম। বাওঁহতীয়া লোকৰ বিশেষ গুণ আৰু তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে মানুহক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় ৷

আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰ ইতিহাস কি জানো আহক-

এই দিৱস পালন কৰাটো পোনপ্ৰথমে কেনেকৈ আৰম্ভ হ’ল ?

১৯৭৬ চনত বাওঁহতীয়া ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডিন আৰ কেম্পবেলে আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বাওঁহতীয়া লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ লগতে সোঁহতীয়া লোকৰ জগতখনত বাওঁহতীয়া লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বিষয়ে সমাজখনক জনাবলৈ তেওঁ এই দিৱস উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

বাওঁহতীয়া খেলুৱৈসকলৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান

বিশ্বৰ প্ৰায় ১০% জনসংখ্যা বাওঁহতীয়া , কিন্তু বেছিভাগ সঁজুলি, মেচিন আনকি দৈনন্দিন বস্তুও সোঁহতীয়া লোকৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ ইয়াৰ বাবে বাওঁহতীয়া বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়, যেনে-

স্কুল আৰু কৰ্মস্থলীৰ সমস্যা - বেছিভাগ ডেস্ক, কেঁচি, বহী আৰু কম্পিউটাৰ মাউছ সোঁহতীয়া মানুহৰ বাবে ডিজাইন কৰা হয় ৷

  • সামাজিক বৈষম্য - কিছুমান সংস্কৃতিত বাওঁহাতেৰে কাম কৰাটো অশুভ বা অদ্ভুত বুলি গণ্য কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে বাওঁহতীয়া লোকসকলে বৈষম্যৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ৷

এই দিনটোৰ গুৰুত্ব কি ?

আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস কেৱল বাওঁহতীয়া বিশেষত্বক উদযাপন কৰাই নহয়, বাওঁহতীয়া বাবেও সঠিক সুবিধা উপলব্ধ হ’ব লাগে বুলি সমাজখনক বুজাই দিয়াৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷ এই দিনটোত বহু অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়, য’ত বাওঁহতীয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহ উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় ৷

কিছুমান বিখ্যাত বাওঁহতীয়া খেলুৱৈ

বাওঁহতীয়া আৰু নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত উৎকৃষ্ট হোৱা বহুতো চেলিব্ৰিটি হৈছে বা আছে, যেনে-

  • বিজ্ঞান- এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন, আইজাক নিউটন
  • ৰাজনীতি- বাৰাক ওবামা, বিল গেটছ
  • ক্ৰীড়া- শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ৰাফেল নাডাল
  • মনোৰঞ্জন- অপ্ৰা উইনফ্ৰে, লেডী গাগা

আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱসত সমাজক সোঁৱৰাই দিয়া হয় যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত ৷ এই দিৱস বাওঁহতীয়া প্ৰতি সমৰ্থন দেখুৱাবলৈ এক সুযোগ ৷

আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে বৈচিত্ৰ্য কেৱল সংস্কৃতি বা ভাষাতেই নহয়, আমাৰ শাৰীৰিক ক্ষমতা আৰু অভ্যাসতো আছে ৷ বাওঁহতীয়া মানুহবোৰ প্ৰায়ে সোঁহতীয়া লোকৰ বাবে ডিজাইন কৰা পৰিৱেশত ডাঙৰ-দীঘল হয়—সেয়া স্কুলৰ বেঞ্চেই হওক, কেঁচিৰ ডিজাইনেই হওক বা কম্পিউটাৰ মাউছৰ অৱস্থান হওক ৷ এইদৰে এই দিনটো এক বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে যিয়ে সমাজক চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰে যে সকলোকে সম সুযোগ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰাটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷

ঐতিহাসিক আৰু বৰ্তমান দুয়োটা দিশতে বাওঁহতীয়া মানুহে নিজৰ অনন্য চিন্তা আৰু সৃষ্টিশীলতাৰে প্ৰমাণ কৰিছে যে হাতৰ ব্যৱহাৰ সামৰ্থ্যৰ পৰিমাপ নহয় ৷ লিঅ’নাৰ্ডো দা ভিঞ্চি, আইনষ্টাইন, শচীন টেণ্ডুলকাৰ, অমিতাভ বচ্চন, বিল গেটছ আদি বহুকেইজন বাওঁহাতীয়া হোৱাটো যে কোনো অভাৱ নহয়, ই এক সম্পদ, তাৰ উদাহৰণ ৷

আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাৰ্তাটো হ’ল আমি মতানৈক্যক গ্ৰহণ আৰু সন্মান কৰা উচিত ৷ কোনোবাই সোঁহাতেৰে লিখক বা বাওঁহাতেৰে লিখক, আচল অৰ্থ নিহিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ চিন্তা, কষ্ট আৰু অৱদানত ৷ শিক্ষা, কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু দৈনন্দিন জীৱনত বাওঁহতীয়া বাবে যদি আমি এক আৰামদায়ক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰো তেন্তে ই কেৱল তেওঁলোকৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ সমাজৰ বাবেও উপকাৰী হ’ব ৷

শেষত ক’ব পাৰি যে আন্তৰ্জাতিক বাওঁহতীয়া দিৱস কেৱল “উদযাপন দিৱস” নহয় বৰঞ্চ এক সজাগতা অভিযান—ই আমাক শিকাইছে যে সমতা আৰু সন্মান প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অধিকাৰ, যিয়েই হাতেৰে লিখি নাথাকক কিয় ৷

