কেইদিনমান পূৰ্বে জনপ্ৰিয় ছবি পৰিচালক সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ আইকনিক ছবি দেৱদাস উপভোগ কৰিছিলো ৷ মাধুৰী, ঐশ্বৰ্য, শ্বাহৰুখ খান আৰু অন্য অভিনেতাসকলে খুবেই সুন্দৰকৈ ছবিখনত বঙালী সমাজৰ ৰীতি-নীতি পৰম্পৰা আদিক খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে কিন্তু ছবিখন চাই থকাৰ মাজতে মাধুৰীয়ে কোৱা এটি সংলাপে মোৰ মনত চাপ বহুৱাইছিল আৰু মই ভাবিছিলো যে বৰ্তমান সমাজত এইবিষয়ে আলোচনা নহয় কিয়! সংলাপটি আছিল ''দৱায়ফ কী মিট্টি মিলাকৰ হি দুৰ্গা কী মূৰ্তি উভৰতি হ্যে, ঔৰ য়েহ মিট্টী ইটনি কমজোৰ নহী'' এয়া কিন্তু কেৱল চিনেমাৰ কল্পকাহিনী নহয় প্ৰকৃতকে এয়া বাস্তৱ ৷ ইয়াৰ পিচত বহু তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছিল যে, দুৰ্গাৰ পূজাৰ বাবে তৈয়াৰ হোৱা মূৰ্তি পতিতালয়ৰ চোতালৰ মাটিৰ অবিহনে আধৰুৱা ৷
আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম-
আহি আছে দুৰ্গা পূজা । এই উৎসৱ অসমৰ লগতে পশ্চিম বংগৰ বাবেও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ দুৰ্গা পূজা বুলি ক’লে পশ্চিম বংগ আৰু অসমত এক বিশেষ আনন্দই বিৰাজ কৰে ৷ আহিন মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অসমবাসীৰ মনত পূজা পূজা আমেজ এটা গঢ় লৈ উঠিছে । দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজকসকলো এতিয়া খুবেই ব্যস্ত । ইতিমধ্যে দুৰ্গা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামো কেইমাহমান আগৰে পৰাই আৰম্ভ কৰিছে শিল্পীসকলে । কিন্তু এই প্ৰতিমাসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় পতিতালয়ৰ মাটি । শুনিবলৈ আচৰিত হ’লেও এয়াই সত্য ৷
হয়, আপুনি জানি আচৰিত হ’ব যে, দুৰ্গা দেৱীৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে পতিতালয়ৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই মাটি অবিহনে দুৰ্গা পূজা আধৰুৱা ৷ কিন্তু পতিতালয়ক মানুহে ‘অশুদ্ধ’ বুলি গণ্য কৰে ৷ পতিতালয়ত থকা মহিলাসকলক ‘অশুচি’ বুলি গণ্য কৰে তথাকথিত সমাজে কিন্তু দেৱী আদ্যশক্তিৰ মাটিৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ‘অশুচি’ পতিতালয়ৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন কিয় ?
প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিক যথেষ্ট পবিত্ৰ গণ্য কৰা হয় । দেৱী মাৰ মূৰ্তিত প্ৰথম পৰশ দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই বিশেষ মাটি । হিন্দু ৰীতি-নীতি অথবা সমাজত প্ৰচলিত বিশ্বাস অনুসৰি গংগা নদীৰ পাৰৰ মাটি, গৰুৰ গোবৰ, গো-মূত্ৰ আৰু পতিতালয়ৰ বাহিৰৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰাটো যথেষ্ট জৰুৰী । কিয়নো ইয়াৰ অবিহনে মূৰ্তি নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় ।
পৌৰাণিক ব্যাখ্যা অনুসৰি দেৱী দুৰ্গাৰ দৃষ্টিত সকলো সমান । কিন্তু দেহোপজীৱিনীসকল দেৱীৰ দৃষ্টিত বেছি সন্মানীয় । কিয়নো, পুৰুষে পতিতালয়লৈ গৈ তাত নিজৰ জীৱনৰ সঞ্চিত সকলো গুণ হেৰুৱাই থৈ আহে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে পতিতালয়ৰ পৰা বুটলি আনে পাপ । সেয়েহে পতিতালয়ৰ মাটি গুণেৰে ভৰপূৰ । গতিকে পতিতালয়ৰ সেই ‘বিশুদ্ধ’ মাটি অবিহনে দেৱীৰ মূৰ্তি আধৰুৱা আৰু এই মাটিক পুণ্য মাটি বা পবিত্ৰ মাটি হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷
পৰম্পৰাগত বিশ্বাস অনুসৰি পতিতাৰ হাতেৰেই উপহাৰ, আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগে প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ মাটি । যিহেতু এই মাটিক পুণ্য মাটি বুলি ধৰা হয়, পূৰ্বতে এই পবিত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা মাটি পুৰোহিতসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল । বৰ্তমান মৃণ্ময় শিল্পীসকলেই নিজেই গ্ৰহণ কৰে এই মাটি । জোৰ কৰি কোনেও এই মাটি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অন্যথা এই মাটিৰ কোনো মূল্য নাথাকে ৷
ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি “পুণ্য মাটি”ৰ গুৰুত্ব
- দুৰ্গা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি পবিত্ৰ আৰু বিধি অনুসৰি কৰা হয় ।
- মাটি সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত মৃৎশিল্পীসকলে চাৰিটা বিশেষ স্থানৰ পৰা মাটি আনে আৰু সেয়া হৈছে-
- গংগা পাৰৰ মাটি
- কোনো মন্দিৰ বা পৱিত্ৰ স্থানৰ পৰা অনা মাটি
- ঘৰৰ চোতালৰ পৰা অনা মাটি
- পতিতালয়ৰ পৰা অহা মাটি
- পৰম্পৰা অনুসৰি পতিতালয়ৰ পৰা মাটি লোৱা হয় যেতিয়া তাত বসবাস কৰা মহিলাগৰাকীয়ে (বাৰবণিতা) আনন্দেৰে অনুমতি দিয়ে ।
- এই পৰম্পৰা হৈছে এই কথাৰ প্ৰতীক যে, দুৰ্গা পূজা কেৱল সাধু-সন্ত বুলি গণ্য কৰা লোকৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণৰ পিচতহে হয় ৷
পৌৰাণিক কাহিনী
অৱশ্যে ইয়াৰ আঁৰত আন এক পৌৰাণিক ব্যাখ্যাও আছে । পুৰাণত কোৱা অনুসৰি, বিশ্বামিত্ৰ মুনিয়ে জ্ঞান লাভৰ আশাত কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল আৰু সেয়ে ইন্দ্ৰ দেৱতাই এই কথাত ভয় খাই সৰগৰ অপেশ্বৰী মেনকাক ধ্যান ভংগ কৰিবলৈ ঋষিৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে । ঋষিৰ ধ্যান ভংগ কৰাটো সহজ কাম নহয় । যি কাম নিজে দেৱৰাজে কৰিব নোৱাৰিলে, সেই কাম মেনকাই সম্পন্ন কৰিলে । ইয়াৰ পিছৰ পৰা অপ্সৰাসকলেও এই পূজাৰ ভাগ পায় । কোৱা হয় যে,এইবাবে দুৰ্গাপূজাত পতিতালয়ৰ চোতালৰ মাটিৰ যথেষ্ট মহত্ব আছে । এইবিষয়ে বলিউদৰ বোলছবি 'দেৱদাস'তো উল্লেখ আছে ।
লগতে দুৰ্গা দেৱীক ৯টা ৰূপত পূজা কৰা হয় । দেৱীৰ এই নৱম ৰূপটো পতিতাৰ প্ৰতিনিধি । অষ্টকন্যা পূজাৰ পিছত দেৱীৰ এই নৱম ৰূপটোক পূজা কৰা হয় । এই নটা ৰূপ হৈছে হৈছে নৃত্যশিল্পী, কপালিনী, ধোপানী, নপিতানি, ব্ৰাহ্মণী, শূদ্ৰাণী, গোৱালিনী, মালিনী আৰু পতিতা । যিসকল সমাজৰ দৃষ্টিত নিম্ন, যিসকলক বছৰজুৰি অশুদ্ধ জ্ঞান কৰা হয়, তেওঁলোকক দেৱী বন্দনাৰ সময়ত সাধাৰণ মানুহে পূজা কৰে ।
সাধাৰণতে আমি নৱ দুৰ্গাৰ পূজাৰ কথাহে শুনিবলৈ পাওঁ, কিন্তু কিছুমান তান্ত্ৰিক আৰু লোকশক্তিৰ পৰম্পৰাত আন এক “নৱ-কন্য পূজন”ৰো বৰ্ণনা পোৱা যায় । ইয়াত ন গৰাকী কন্যাই কেৱল বালিকা হোৱাই নহয় বৰঞ্চ সমাজৰ পৰা অৱহেলিত বা নিম্ন বুলিও গণ্য কৰা শ্ৰেণীৰ মহিলা ।
এই নটা ৰূপ হৈছে
১) নর্তকী (নাচ কৰা মহিলা)
২) কপালিনী (শ্মশান বা তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত মহিলা)
৩) ধোপানী (ধোবা মহিলা)
৪) নাপিতানী (নাপিতৰ পত্নী)
৫) ব্ৰাহ্মণী (ব্ৰাহ্মণৰ পত্নী)
৬) শূদ্ৰাণী (শুদ্ৰ জাতিৰ মহিলা)
৭) গোৱালীনী (গোৱালিনী, গৰু ম’হ পালন কৰা মহিলা)
৮) মালিনী (মালিৰ পত্নী, ফুল বিক্ৰেতা)
৯) পতিতা (দেহোপজীৱিনী)
এওঁলোকৰ পূজা কিয় কৰা হয় ?
• সমাজৰ দৃষ্টিত এই ৰূপবোৰক “অস্পৃশ্য” বা “হীন” বুলি গণ্য কৰা হৈছিল ।
• দেৱী পূজাৰ সময়ত এওঁলোকক দেৱীৰ স্বৰূপ হিচাপে পূজা কৰা–ইয়াৰ পৰা এই কথাই প্ৰমাণ হয় যে, দেৱী আদিশক্তি সকলোতে সমানে বিদ্যমান হৈ আছে ৷ লাগিয়ে সেয়া সমাজে তাক নীচ বা উচ্চই নাভাবক কিয় ৷
সমাজে কাৰোবাক নিম্ন বা মহান বুলি গণ্য কৰক সকলোৰে মাজত মা শক্তি সমানে উপস্থিত থকাৰ প্ৰতীক।
• এই পৰম্পৰাই আমাক এই কথাও শিকাইছে যে দেৱী কেৱল মন্দিৰ আৰু ব্ৰাহ্মণতে সীমাবদ্ধ নহয়, কিন্তু প্ৰতিগৰাকী নাৰী, প্ৰতিটো জীৱ আৰু প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মাজতেই বিদ্যমান ।
• কিছুমান তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ আৰু লোক পৰম্পৰাত এই পৰম্পৰাৰ কথা উল্লেখ আছে ।
• বিশেষকৈ শাক্ত তান্ত্ৰিক পদ্ধতিত “সমাজৰ দ্বাৰা তিৰস্কৃত”ক দেৱীৰ ৰূপ হিচাপে পূজা কৰাৰ পৰম্পৰা আছে ।
• বংগ, অসম, ওড়িশা আৰু নেপালৰ কিছুমান ঠাইত শক্তি পূজা পদ্ধতিত এই মান্যতা আছে ।
শিৱৰ বৰদান
লোককথাত কোৱা হৈছে যে, এসময়ত কিছুমান পতিতাই গংগাত স্নান কৰি আছিল । এজন সাধুক (প্ৰকৃততে শিৱক) স্নান সহায় কৰিছিল । সন্তুষ্ট হৈ শিৱই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিয়ে যে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকৰ চোতালৰ মাটি দুৰ্গা মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । এই পৰম্পৰা তেতিয়াৰ পৰাই চলি আহিছে ।
প্ৰাচীন ধৰ্ম গ্ৰন্থৰ পণ্ডিত তথা জাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীয়ে এই সন্দৰ্ভ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে, এই প্ৰথা ১৮ শতিকাৰ পূৰ্বৰ নহয় ৷ ভাদুড়ীয়ে কয়, ‘ধৰ্ম শাস্ত্ৰত এই প্ৰথাৰ কোনো উল্লেখ নাই ৷ সম্ভৱতঃ ১৮ শতিকাত ইয়াৰ প্ৰচলন হৈছিল, যেতিয়া ভাৰতৰ এই অংশত দুৰ্গা পূজা এটি ডাঙৰ উৎসৱ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷
তেওঁ কয় যে, সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক ঠাই দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰথাৰ বিকাশ ঘটিছিল, বিশেষকৈ সকলো নাৰীয়ে দেৱীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰি, যিটো ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ চণ্ডীমংগলত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কোনো নাৰীক বাদ দিলে দেৱীৰ পূজা আধৰুৱা হৈ ৰ‘ব বুলিও বিশ্বাস কৰা হৈছিল ৷ "দুৰ্গা সকলোৰে মাতৃ ৷ বঙালীসকলেও তেওঁক মাতৃ হিচাপে গণ্য কৰে ৷ গতিকে, মই ভাবো এই প্ৰথাৰ বিকাশ ঘটিছিল জীৱনৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মহিলাক এটি বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ৷"
তেওঁ কয়, গংগা নদীৰ পাৰৰ মাটি, গোমুত্ৰ, গৰুৰ গোবৰ আৰু পতিতালয়ৰ চোতালৰ পৰা অনা মাটি ৷ দেহোপজীৱিনীৰ বাসস্থানৰ পৰা অনা মাটিৰ অবিহনে মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰ্য অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ’ব ৷ দেৱী দুৰ্গা মূৰ্তি সৃষ্টিৰ বাবে ‘পুণ্য মাটি’ৰ সমান অনুপাত থাকিব লাগিব ৷ আটাইতকৈ মৌলিক প্ৰশ্নটো হ’ল ব্ৰাহ্মণে অনুকূল মাটি ক’ৰ পৰা পায় ? যুগ যুগ ধৰি চলি অহা ৰীতি-নীতি, গৌৰৱ, পৰম্পৰা এতিয়াও ভাৰতৰ বহু ঠাইত নিষেধাজ্ঞা ৷ ৰেড লাইটৰ ঠাইত দেশৰ পৰা ‘ধন্য মাতি’ বিচাৰিব লাগে ৷ এই পবিত্ৰ মাটিক কিয় পছন্দ কৰা হৈছে আৰু মুকলি ভূখণ্ডৰ পৰা অনা হৈছে সেই বিষয়ে এতিয়াও বহুতৰে মনত বিভ্ৰান্তি আছে ৷
যেতিয়া পুৰোহিতসকলে এই মাটি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দেহোপজীৱিনীৰ ঘৰলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে মাটি ল’বলৈ অনুমতি বিচাৰিব লাগে । তেতিয়াহে দেহোপজীৱিনীসকলে তেওঁলোকক এই মাটি ল’বলৈ অনুমতি দিয়ে । অৰ্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বছৰটোৰ ভিতৰত মানুহে অসন্মানেৰে চোৱা দেহোপজীৱিনীসকলক সন্মান জনাই বছৰত এবাৰহে শক্তিৰ পূজাৰ উৎসৱ পালন কৰিব পাৰে । এই বাৰ্তা যে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক নাৰী শক্তি হিচাপে সমান মৰ্যাদা দিছে ।
সমাজত লুকাই থকা অন্তৰ্বিৰোধ
এই পৰম্পৰা অতি বিড়ম্বনাৰ হয় । পূজাই পূৰ্ণতা লাভ কৰিবলৈ জৰুৰী পতিতালয়ৰ পৰা অনা মাটি । কিন্তু যিসকল দেহোপজীৱিনীৰ পৰা এই মাটি লোৱা হয়, তেওঁলোকক প্ৰায়ে পূজা মণ্ডপতো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় ।
এই সন্দৰ্ভত আৰু বিতংভাৱে জানিবলৈ আমি পাৰমিতা চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে কথা পাতিছিলো, পাৰমিতা চক্ৰৱৰ্তী হৈছে যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যায়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ ৰীডাৰ ৷ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা দুৰ্বাৰ মহিলা সমন্বয় কমিটিৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছে তেওঁ ৷ স্মৰ্তব্য যে, কলকাতাৰ দেহোপজীৱিনী/যৌনকৰ্মীসকলৰ অধিকাৰ, মৰ্যাদাৰ হকে কাম কৰি আছে এই সংস্থাটোৱে ৷ (Kumartuli Durga idols)
তেওঁ কয় যে, সোণাগাচি (কলকাতা) এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ পতিতালয়ৰ এলেকা । ইয়াৰ মহিলাসকলে প্ৰতি বছৰে মৃৎশিল্পীসকলক মাটি দিয়ে, কিন্তু পূজাৰ মূলস্থলীৰ পৰাও তেওঁলোকক দূৰত ৰখা হয় ।
দেহোপজীৱিনীসকলৰ দুৰ্গা পূজা
- এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্বাৰ মহিলা সমন্বয় সমিতি (DMSS) নামৰ এটা সংগঠনে ২০১২ চনত নিজাকৈ দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ কৰিছিল ।
- ইয়াত থকা মূৰ্তিবোৰো পতিতালয়ৰ মাটিৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হয় ।
- কিন্তু পাৰ্থক্যটো হ’ল এই পূজাত দেহোপজীৱিনীসকলে নিজেই আয়োজক, ভক্ত আৰু মূল অংশগ্ৰহণকাৰী ।
- এটা সংগঠনে তেওঁলোকৰ সমাজৰ সন্মুখত এক সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰে ।
শিল্প আৰু থীম পেণ্ডেলত দেহোপজীৱিনীৰ চিত্ৰণ
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা বহু দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে দেহোপজীৱিনীৰ জীৱনক বিষয়বস্তু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
পেণ্ডেলবোৰ দেহোপজীৱিনীৰ ৰাজপথৰ দৰেই সজাই তোলা হয় ।
দেৱীক এনেদৰে সজোৱা হয় যিয়ে দেহোপজীৱিনীসকলৰ সংগ্ৰাম আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানৰ জীৱনক প্ৰতিফলিত কৰে ।
দেৱীয়ে ধনী আৰু দুখীয়া, শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধৰ মাজত বৈষম্য নকৰে বুলি সমাজলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস ।
জনাই দিও যে, এই পৰম্পৰা কেৱল বংগতে সীমাৱদ্ধ নহয় । কাশী, লক্ষ্ণৌ আৰু অসমতো এই পৰম্পৰা আছে যাক অনেক দিন ধৰি অনুসৰণ কৰি অহা হৈছে ৷
সামাজিক বাৰ্তা: সকলোৰে প্ৰতি সন্মান
- দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ ব্যৱহাৰ এটি ডাঙৰ উদাহৰণ:
- ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে, দেৱী সকলোৰে মাজত আছে —লাগিলে সমাজৰ দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য বা উপেক্ষিত ।
- এই প্ৰথাই কোনো ব্যক্তিক “পৱিত্ৰ” বা “অপৱিত্ৰ” হ’ব পাৰে বুলি ধাৰণাটোক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
- ই সমাজখনক সৰ্বাংগীনতা আৰু সমতাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰে ।
- সমসাময়িক আলোচনা: ইণ্টাৰনেট আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ চিন্তাধাৰা
- বহুতে ইয়াক সমাজত লুকাই থকা ভণ্ডামি মানসিকতাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ বুলি গণ্য কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লিখিছে যে,
“মৃৎশিল্পীয়ে যেতিয়া পতিতালয়ৰ পৰা মাটি আনে, এই কথাই আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, দুৰ্গা পূজা সকলোৰে বাবে, বৰঞ্চ সেই সকল লোকৰ বাবেও যাক আমি পাহৰি যাওঁ ।”
লগতে পঢ়ক