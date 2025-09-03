অনন্ত আম্বানীৰ ওজনক লৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰায়ে বহুলোকে বহু কথাই উল্লেখ কৰে ৷ বহুতে আচৰিত হৈছে যে ব্যৱসায়ী টাইকুনজনে কেনেকৈ এবছৰত ১০০ কেজিতকৈ অধিক ওজন হ্ৰাস কৰিছিল ৷ ২০১৭ চনত অনন্তৰ মাতৃ নীতা আম্বানীয়ে হাঁপানীৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ বিষয়ে আৰু এই ৰোগৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে তেওঁক কেনেকৈ ষ্টেৰইড দিয়া হৈছিল সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰে ৷ ফলত আকৌ এবাৰ তেওঁৰ ওজন কেনেকৈ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে সেই বিষয়েও উল্লেখ কৰিছে ৷
কি আছিল অনন্ত আম্বানীৰ ফিটনেছ ৰুটিন ?
২০১৬ চনত অনন্তই ১৮ মাহত ১০৮ কেজি ওজন কমাই যাত্ৰাত তেওঁৰ লগত থকা সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ৷ এই ৰূপান্তৰ কিতাপত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে কাৰণ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ওজন কমোৱাৰ বাবে সকলো কাম কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে ৷
বাতৰিৰ বাতৰি অনুসৰি তেওঁ নিজৰ দিনটোৰ পাঁচৰ পৰা ছয় ঘণ্টা নিজৰ ফিটনেছ ৰুটিনত উচৰ্গা কৰিছিল, য’ত খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ উপৰিও প্ৰতিদিনে ২১ কিলোমিটাৰ খোজ কঢ়া, যোগাসন, ওজন প্ৰশিক্ষণ আৰু উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন কাৰ্ডিঅ’ ব্যায়াম আদি আছিল ৷ তেওঁক ব্যক্তিগতকৃত, কম কাৰ্বযুক্ত, চেনিবিহীন, উচ্চ প্ৰটিনযুক্ত সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যও দিয়া হৈছিল, যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মনযোগেৰে খাদ্য গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ৷
কি আছিল অনন্ত আম্বানীৰ ফিটনেছ ৰুটিন ?
২০১৬ চনত অনন্তই ১৮ মাহত ১০৮ কেজি ওজন কমাই যাত্ৰাত তেওঁৰ লগত থকা সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল ৷ ঔদ্যোগপতিগৰাকীয়ে ওজন কমাবলৈ যিমান পাৰে সিমান কাম কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ এই ৰূপান্তৰে এটি অভিলেখৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷
খবৰ অনুসৰি তেওঁ নিজৰ দিনটোৰ পাঁচৰ পৰা ছয় ঘণ্টা নিজৰ ফিটনেছ ৰুটিনত উচৰ্গা কৰিছিল, য’ত খাদ্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ উপৰিও প্ৰতিদিনে ২১ কিলোমিটাৰ খোজ কঢ়া, যোগাসন, ওজন প্ৰশিক্ষণ আৰু উচ্চ তীব্ৰতাসম্পন্ন কাৰ্ডিঅ’ ব্যায়াম আদি আছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁক কম কাৰ্বযুক্ত, চেনি নথকা, উচ্চ প্ৰটিনযুক্ত সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্যও দিয়া হৈছিল, য’ত অংশ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু মনযোগেৰে খাদ্য গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ৷
অনন্ত আম্বানী হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত
হাঁপানী হ’ল এনে এক অৱস্থা য’ত আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ বায়ুপথ প্ৰভাৱিত হয় ৷ এই গুৰুতৰ ৰোগে আপোনাৰ বায়ুপথ প্ৰদাহ হোৱাৰ লগতে সংকীৰ্ণ কৰি তোলে ৷ গতিকে আপোনাৰ বায়ুপথৰ মাজেৰে বায়ু পাৰ হোৱাটো অতি কঠিন ৷ যদিও হাঁপানীৰ কোনো নিৰাময় নাই, তথাপিও এনে চিকিৎসাৰ লগতে ঔষধো আছে যিয়ে ৰোগীক লক্ষণসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ তেনে এটা চিকিৎসা হ’ল ষ্টেৰইড ৷ ২০১৭ চনত নীতা আম্বানীয়ে বুজাই দিছিল যে, এই ষ্টেৰইড-ড্ৰাগছৰ ফলত কেনেদৰে মেদবহুলতা হ’ল ৷
জাৰ্নেল অৱ ক্লিনিকেল মেডিচিনত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত হাঁপানী ৰোগীৰ মেদবহুলতা আৰু ওজন বৃদ্ধিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ওপৰত চকু ৰাখিছিল ৷ ইয়াত কোৱা হৈছে যে হাঁপানী ৰোগীৰ অতিৰিক্ত ওজন আৰু মেদবহুলতাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আনতকৈ ৩১.১% আৰু ৪৬.০% বেছি ৷
হাঁপানীৰ বাবে ষ্টেৰইড কেতিয়া দিয়া হয়
হাঁপানীৰ চিকিৎসা প্ৰায়ে ষ্টেৰইডৰ দ্বাৰা কৰা হয় যাতে বায়ুপথৰ প্ৰদাহ কম হয় ৷ ইয়াৰ ফলত হাঁপানীৰ লগত জড়িত লক্ষণসমূহ প্ৰতিৰোধ বা পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে ৷ পালমোন’লজিষ্ট ডাঃ শ্ৰীবাৎস লোকেশ্বৰনে বুজাইছে যে “যিকোনো মাৰাত্মক হাঁপানীৰ বাবে ষ্টেৰইডৰ শ্বট কেইদিনমানৰ বাবে দিব লাগে ৷
বিশেষকৈ যেতিয়া আন ঔষধে তেওঁলোকৰ লক্ষণসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, বা তীব্ৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত য’ত ব্ৰংকিয়ল পেচেজৰ প্ৰদাহ দ্ৰুতভাৱে হ্ৰাস কৰিব লাগে, তেনে লোকৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷”
ষ্টেৰইডে কিয় ওজন বৃদ্ধি কৰে ?
ষ্টেৰইডৰ বাবে শৰীৰৰ ওজন বাঢ়ি যায় ৷ ইহঁতৰ সেৱনে ভোক বৃদ্ধি কৰে, পানী ধৰি ৰখাৰ লগতে শৰীৰত চৰ্বিৰ বিতৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় ৷ ডাঃ লোকেশ্বৰনে কয়, “এই ঔষধে কোষে গ্লুক’জ কেনেকৈ জমা হয় আৰু মুক্ত কৰে, চৰ্বিৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়া কেনেকৈ হয়, প্ৰ’টিন কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে আদি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ছালৰ তলৰ মেদবহুল কলা বৃদ্ধি পায় ৷”
দ্য জাৰ্নেল অৱ এজমাত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি হাঁপানীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ কৰ্টিক’ষ্টেৰয়ডৰ শক্তিয়ে ৰোগীৰ বিএমআইত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ ড’জ যিমানেই বেছি হ’ব সিমানেই বিএমআই বৃদ্ধি পায় ৷
হাঁপানী ৰোগীৰ বাবে ফিটনেছ
অনন্ত আম্বানীৰ ওজন হ্ৰাসৰ যাত্ৰা প্ৰেৰণাদায়ক হৈ পৰিছে ৷ ১০০ কিলোগ্ৰাম ওজন কমাটো কোনো সহজ কাম নহ’লেও এইটোও মন কৰিবলগীয়া যে এই ওজন কমাব পৰাটো এবছৰৰ ভিতৰতে হৈছে ৷ খবৰ অনুসৰি তেওঁ দিনটোত পাঁচৰ পৰা ছয় ঘণ্টা ধৰি ৱৰ্কআউট কৰিছিল, য’ত কাৰ্ডিঅ’, যোগাসন, ওজন প্ৰশিক্ষণৰ লগতে দীঘলীয়া খোজ কঢ়াও আছিল ৷ ব্যক্তিগতকৃত খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ জীৱনশৈলীৰ কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন যেনে পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু মানসিক চাপৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আদিও কৰিছিল ৷
যদি আপুনি হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে মন কৰিবলগীয়া যে হাঁপানীৰ বাবে ষ্টেৰইডৰ হ্ৰস্বম্যাদী ব্যৱহাৰে ওজন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই বুলি ডাঃ লোকেশ্বৰনে কয় ৷
তেওঁ কয়, “ষ্টেৰয়ড গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ওজন কমাবলৈ হ’লে ফল-মূল, শাক-পাচলি, চৰ্বিহীন প্ৰটিন, গোটা শস্যকে ধৰি ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷” শাৰীৰিক ব্যায়াম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, য’ত এৰোবিক ব্যায়াম আৰু শক্তি প্ৰশিক্ষণ অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব পাৰে ৷
অনন্ত আম্বানীৰ ওজন হ্ৰাসৰ খাদ্য
ফিটনেছ লেভেলত কাম কৰাৰ উপৰিও অনন্তৰ আছিল সুষম খাদ্য পৰিকল্পনা ৷ তেওঁ চেনি নথকা, উচ্চ প্ৰটিন আৰু কম কাৰ্বযুক্ত বিকল্প গ্ৰহণ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছিল ৷ তেওঁ প্ৰতিদিনে ১২০০-১৪০০ কেলৰিতকৈ বেছি কেলৰি নাখালে ৷ অংকুৰিত শস্য, দালি, সতেজ সেউজীয়া শাক-পাচলি আৰু দুগ্ধজাত সামগ্ৰী তেওঁৰ খাদ্যৰ অংশ আছিল ৷ তেওঁৰ পৰিষ্কাৰ খাদ্য আৰু প্ৰাকৃতিক ওজন হ্ৰাসৰ ব্যৱস্থাই তেওঁক সুস্থ আৰু সুষম জীৱনশৈলী বজাই ৰখাত সহায় কৰিছিল ৷
ষ্টেৰইডৰ দ্বাৰা ওজন বৃদ্ধি কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি
প্ৰথম পদক্ষেপটো হ’ল আপুনি কি ধৰণৰ ষ্টেৰইড সেৱন কৰি আছে, আপুনি কি ৰোগ আছে আৰু আপুনি কি ধৰণৰ ঔষধ গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে চিকিৎসকৰ সৈতে কথা পাতিব লাগে ৷ চিকিৎসকে আপোনাক বেলেগ মাত্ৰাও দিব পাৰে ৷
ডাঃ লোকেশ্বৰনে কয়, “হাঁপানী ৰোগত ষ্টেৰইড ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভয় নকৰিব ৷ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসকৰ সৈতে ষ্টেৰইডৰ বিকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক ৷ বহু নতুন অণুৰ সৃষ্টি হৈছে যিয়ে ষ্টেৰইডৰ সঘনাই ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰে ৷”
আমি আদৰ্শগতভাৱে ওজন বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ যিবোৰ পদক্ষেপ লওঁ, সেইবোৰেই ওজন কমাবলৈ লোৱাৰ প্ৰয়োজন ৷ কম কেলৰিযুক্ত ফল-মূল, আৰু আঁহযুক্ত খাদ্যই সহায় কৰিব পাৰে ৷ আমেৰিকান জাৰ্নেল অৱ ক্লিনিকেল নিউট্ৰিচনতো উল্লেখ আছে যে ২৫-৩০ গ্ৰাম প্ৰটিনে ওজন আৰু ভোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী খোৱা, সক্ৰিয় হৈ থকা, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে টোপনি অহা আদিয়েও সহায় কৰিব পাৰে ৷
ষ্টেৰইডৰ আন কিছুমান পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও থাকিব পাৰে
এলাৰ্জী, এজমা এণ্ড ক্লিনিকেল ইমিউন’লজীত প্ৰকাশিত এই অধ্যয়ন অনুসৰি ষ্টেৰইড ব্যৱহাৰৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’ল ওজন বৃদ্ধি ৷ কিন্তু ওজন বৃদ্ধিৰ উপৰিও হাঁপানীৰ চিকিৎসাৰ বাবে কৰ্টিক’ষ্টেৰয়ড ব্যৱহাৰ কৰিলে হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া, উচ্চ ৰক্তচাপ, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ছালৰ কাৰ্য্যক্ষমতা দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত সঘনাই সংক্ৰমণ হোৱা, মেজাজৰ দোলাচল, অষ্টিঅ’পৰ’ছিছ আৰু কেটাৰেক্ট/গ্ল’ক’মা আদি কেইবাটাও অতিৰিক্ত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া দেখা যায় ৷
আমেৰিকান লাং এছ’চিয়েশ্যনেও হাঁপানীৰ সৈতে ওজনৰ বেয়া সম্পৰ্কৰ কথা কয় ৷ ইয়াত কোৱা হৈছে যে উচ্চ বিএমআই (৩০ বছৰৰ ওপৰত) হ’লে হাঁপানী ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে উচ্চ বিএমআই থকা লোকসকলে হাঁপানীৰ ঔষধৰ প্ৰতি কম বিএমআই থকা লোকৰ দৰে সঁহাৰি নিদিয়ে ৷ হাঁপানীৰ অন্যান্য জটিলতা যেনে ডিপ্ৰেছন আৰু অবষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়াও উচ্চ বিএমআইৰ সৈতে জড়িত ৷
