ETV Bharat / lifestyle

কেনে হ’ব মেট গালা 2025ৰ সাজ-পোচাক ? জানক সবিশেষ - MET GALA 2025

প্ৰতি বছৰে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰে মেট গালা অনুষ্ঠিত হয় ৷ যিয়ে অতিথিসকলৰ সাজ-পোছাক আৰু সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ সজ্জা নিৰ্ধাৰণ কৰে ৷ এইবাৰ মেট গালাৰ থিম হৈছে “Superfine: Tailoring Black Style” ৷ এই থিমটোৱে ব্লেক ফেশ্বন, বিশেষকৈ “ব্লেক ডেণ্ডিজম”(Black Dandyism) উদযাপন কৰিব ৷ ডেণ্ডিজম আছিল ১৮ আৰু ১৯ শতিকাৰ কৃষ্ণাংগ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত এক ফেশ্বন, য’ত ক্লাছিক টেইলাৰিং, আকৰ্ষণীয় সাজ-পোছাক আৰু ষ্টাইলিছ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ এই থিমটো ডিজাইন কৰিছিল ফেশ্বন বিশেষজ্ঞ মনিকা এলৰ “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” নামৰ কিতাপখনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বুলি কোৱা হয় ৷

মেট গালা ২০২৫ৰ ড্ৰেছ কোড কি হ’ব ?

এইবাৰৰ ড্ৰেছ কোড হৈছে “Tailored for You”, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে টেলৰ্ড আউটফিট আৰু ক্লাছিক মেন্সৱেৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হ’ব ৷ ড্ৰেছ কোড ক’লা ডেণ্ডিজমৰ ঐতিহাসিক শিপাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত আৰু ইয়াত চুটিং,ফৰ্মেল ফেশ্বন, আৰু পাৰফেক্ট ফিটিং কৰা সাজ-পোছাক দেখা যাব ৷ মেট গালাৰ ৰেড কাৰ্পেটত সদায় দেখা যায় অনন্য সাজ-পোছাক ৷ এনে ক্ষেত্ৰত এইবাৰো বহু চেলিব্ৰিটিয়ে এই ড্ৰেছ কোডৰ সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা দি নতুন ট্ৰেণ্ড স্থাপন কৰিব পাৰে ৷