বিশ্বকৰ্মা পূজা ২০২৫: প্ৰতিজন শ্ৰমিক তথা উদ্যোগৰ বাবে কিয় বিশেষ এই উৎসৱ ?
কাইলৈ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা বা বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী, প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰৰ পূজা অতি উলহ-মালহৰে পালন কৰা হয় । জানো আহক এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি
Published : September 16, 2025 at 11:27 AM IST
প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰৰ পূজা অতি উলহ-মালহৰে পালন কৰা হয় ৷ দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিতে পূজা কৰা হয় বিশ্বকৰ্মাক ৷ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে বিশ্বকৰ্মা বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ ৷ জনশ্ৰুতি মতে বিশ্বকৰ্মাই পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল লগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দ্বাৰকা নগৰী, ৰাৱণৰ স্বৰ্ণ লংকাও বিশ্বকৰ্মাৰ হাতৰ পৰশত জিলিকি উঠিছিল ৷ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনটোত লোহাৰৰ সঁজুলি, যন্ত্ৰ, যান-বাহন আদি কামৰ সা-সঁজুলি পূজা কৰা হয় ৷ এনে কৰিলে ব্যৱসায় বৃদ্ধি পায় আৰু ব্যৱসায়িক কাম-কাজ সফল হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
বিশ্বকৰ্মা পূজা বা বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী হিন্দু লোকসকলৰ এটা ধৰ্মীয় উৎসৱ ৷ স্থাপত্য দেৱতা বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদপুষ্ট হ’বলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় ৷ বাবা বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বৰ স্ৰষ্টা হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ তেওঁ কৃষ্ণ দেৱতাৰ ৰাজধানী দ্বাৰকা চহৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ ৰামায়ণত বৰ্ণনা কৰা লংকা চহৰকে ধৰি দেৱতাসকলৰ বাবে বহুতো কাল্পনিক অস্ত্ৰৰো তেওঁ সৃষ্টিকৰ্তা আছিল ৷ পাণ্ডৱসকলৰ মায়া সভা, ৰামায়ণত উল্লেখ কৰা ব্ৰহ্মাৰ পুষ্পক ৰথ, দেৱতাসকলৰ চলাচলৰ বাবে বিভিন্ন বাহন, দেৱপুৰী আৰু বিষ্ণুৰ সুদৰ্শন চক্ৰ, শিৱৰ ত্ৰিশূল, কুবেৰাৰ অস্ত্ৰ, কাৰ্তিকৰ শক্তি ইন্দ্ৰৰ বজ্ৰপাত আদি বিশ্বকৰ্মাৰে সৃষ্টি ৷ তেওঁ পুৰীৰ বিখ্যাত জগন্নাথ মূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ বিশ্বকৰ্মাক স্বৰ্গীয় সূত্ৰধৰ বুলিও কোৱা হয় ৷
বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিশেষত্ব
আন হিন্দু পূজাবোৰ চন্দ্ৰৰ গতিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷ কিন্তু বিশ্বকৰ্মাৰ উপাসনাৰ সময়ত সূৰ্যৰ গতি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ৷ এই নিয়ম অনুসৰি সূৰ্য সিংহ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিলে উত্তৰায়ণ আৰম্ভ হয় ৷ বিশ্বাস অনুসৰি, এই সময়তে দেৱতাসকলে তেওঁলোকৰ টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছিল আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছিল ৷
হিন্দু বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটো 'কন্যা সংক্ৰান্তি'ত পৰে ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা সাধাৰণতে প্ৰতি বছৰে ১৬ ৰ পৰা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পালন কৰা হয় ৷ বাংলাদেশ, ভাৰত, অসম, উত্তৰ প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যত সৌৰ বৰ্ষপঞ্জী অনুসৰি অৰ্থাৎ ভাদ মাহৰ অন্তিম দিনটোত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হয় ৷ চুবুৰীয়া নেপালতো এই উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় ৷
অৱশ্যে, কিছুমান অঞ্চলত গোবৰ্ধন পূজাৰ সৈতেও অৰ্থাৎ দিপাৱলীৰ এদিনৰ পিছত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হয় ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা মুখ্যত কাৰখানা, উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত উদযাপন কৰা হয় ৷ এই সময়ত, দোকান বা ঔদ্যোগিক সংগঠনৰ সকলো শ্ৰমিক একেলগে এটা ঠাইত একত্ৰিত হৈ বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁক উপাসনা কৰে ৷
কেৱল অভিযন্তা আৰু স্থপতিবিদেই নহয়, সকলো ধৰণৰ শিল্পী, কাঠমিস্ত্ৰী, যান্ত্ৰিক, লোহাৰ, সোণোৱাল, ঔদ্যোগিক শ্ৰমিক, কাৰখানাৰ শ্ৰমিক, ৱেল্ডাৰ আৰু আন বহুতো বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলেও এই দিনটোত বিশ্বকৰ্মাক উপাসনা কৰে ৷ তেওঁলোকে এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে, সুৰক্ষিত কামৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আৰু সৰ্বোপৰি তেওঁলোকৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত সফলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ আনহাতে, শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতিৰ মসৃণ সঞ্চালনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷ কেতিয়াবা শিল্পীসকলে বিশ্বকৰ্মাৰ নামত এই সঁজুলিবোৰ সমৰ্পণ কৰে আৰু সেই সময়ত সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷
আমি কিয় বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা উচিত ?
- কৰ্মৰ প্ৰতি সন্মান: এই পূজাই আমাক আমাৰ কৰ্ম আৰু সঁজুলিক সন্মান কৰিবলৈ শিকাই ৷ বিশ্বকৰ্মা বাবাক প্ৰণাম কৰি আমি আমাৰ শ্ৰম আৰু কৰ্মৰ গুৰুত্ব বুজিবলৈ এই উৎসৱ পালন কৰা উচিত ৷
- সমৃদ্ধি আৰু নিৰাপত্তা: এই দিনটোত পূজা কৰিলে ব্যৱসায়, উদ্যোগ আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত সমৃদ্ধি, নিৰাপত্তা আৰু সৌভাগ্যৰ সৃষ্টি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
- দক্ষতা আৰু সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি: ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিলে এজন ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাৱন আৰু দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ৷
- ইতিবাচক শক্তি: পূজাই কৰ্মক্ষেত্ৰত ইতিবাচক শক্তি আৰু অনুশাসনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ৷
- পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিক ধৰি ৰখা: এই উৎসৱ উদযাপন কৰিলে আমাৰ সংস্কৃতিৰ যি শিপা তাৰ সৈতে এক সংযোগৰ সৃষ্টি হয় আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সৈতে সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি পায় ৷
এইদৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত উৎসৱেই নহয়, ই নিষ্ঠা, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু কৰ্মৰ দিশত বিকাশৰ প্ৰেৰণা যোগায় ৷ গতিকে ইয়াক অতি শ্ৰদ্ধা আৰু উৎসাহেৰে উদযাপন কৰা উচিত ৷
