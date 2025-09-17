বিশ্ব খনিকৰ 'বিশ্বকৰ্মা পূজা' উপলক্ষে আপোনজনলৈ প্ৰেৰণ কৰক এইসমূহ শুভেচ্ছা বাৰ্তা
আজি সকলোৱে অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিছে বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী ৷ এই বিশেষ দিনটোত আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লোকক এই সুন্দৰ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা জনাব পাৰে-
Published : September 17, 2025 at 12:33 PM IST
ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক ‘বিশ্ব খনিকৰ’ বুলি কোৱা হয় ৷ বেদ-পুৰাণত তেওঁক দেৱতাৰ অভিযন্তা বুলি কোৱা হৈছে ৷ কোৱা হয় যে আজিলৈকে বিখ্যাত হৈ থকা ভব্য প্ৰাসাদ, ঐশ্বৰিক নগৰ আৰু দেৱতাৰ আচৰিত অট্টালিকা, এই সকলোবোৰ বিশ্বকৰ্মাৰ কল্পনা আৰু কাৰুকাৰ্যৰ ফল ৷ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক কেৱল দেৱতাৰ স্থপতি নহয়, জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলিও কোৱা হয় ৷ তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যৰ বাবে স্বৰ্গ, লংকা, দ্বাৰকা আদি চহৰ আজিও অমৰ নিদৰ্শন হৈয়ে আছে ৷
হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঐশ্বৰিক স্থপতি আৰু অভিযন্তা বুলি গণ্য কৰা হয় । ভগৱান ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাবে দ্বাৰকা নগৰ, দেৱ-দেৱীৰ বাবে বিভিন্ন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰকে ধৰি দেৱতাৰ আকাশী বাসস্থানৰ নিৰ্মাণ বিশ্বকৰ্মাই কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
কোৱা হয় যে সাগৰ মন্থনৰ পৰাই জন্ম লৈছিল বিশ্বকৰ্মাই । আটাইতকৈ জটিল, সুন্দৰ আৰু ভয়ংকৰ বস্তু সৃষ্টি কৰা ঐশ্বৰিক শিল্পী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৱেই দেৱতাৰ ঐশ্বৰিক ৰথ আৰু অস্ত্ৰও নিৰ্মাণ কৰিছিল । তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মানুহে উদ্যম আৰু নিষ্ঠাৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰে ।
পৃথিৱীত যান্ত্ৰিক অংশ আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ সকলোবোৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই সৃষ্টি আৰু উৎপত্তি কৰিছে বুলি বিশ্বাস আছে ৷ সৃষ্টিকৰ্তা হোৱাৰ বাবে তেওঁক ব্ৰহ্মৰ ৰূপ বা অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ বিশ্বকৰ্মাৰ বিষয়ে কোৱা হয় যে এজন মহান ঋষি হোৱাৰ লগতে তেওঁ এজন মহান শিপিনী আৰু ব্ৰহ্ম জ্ঞানীও আছিল ৷ ইয়াৰ বাবেই তেওঁ ভাগৱদ পদবীও লাভ কৰিছিল ৷
- বিশ্বকৰ্মাই আপোনাৰ সকলো দুখ দূৰ কৰক, ঈশ্বৰ ধ্যান কৰি সিদ্ধি লাভ কৰক ৷ মনৰ পৰা সন্দেহ আঁতৰাই পেলাওক ৷ অপৰিসীম শক্তি লাভ কৰক ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা!
- দ্বাৰকা, সুদৰ্শন চক্ৰ, মহাদেৱৰ ত্ৰিশূল, স্বৰ্গৰ সৃষ্টিকৰ্তা বিশ্বকৰ্মাই আপোনাৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰ কৰি তোলক! বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা ৷
- বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ হওক ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা!
- পৃথিৱীৰ প্ৰথম অভিযন্তা, বিশ্ব খনিকৰৰ আশীৰ্বাদে আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰি তোলক ৷ বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
- যিয়েই বিশ্বকৰ্মাৰ নাম লয়, তেওঁ নিশ্চয়কৈ ফল পায় ৷ আপোনালোকলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা…
- বিশ্বকৰ্মা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টিকৰ্তা ৷ অতুলনীয় উজ্জ্বলতা, তেওঁ জগতৰ দাতা, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল ৷
- ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই আপোনাক জ্ঞান দিয়ক, সকলোৰে হৃদয় শিখাৰে জ্বলি উঠক ৷ বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
- বিশ্বকৰ্মা সদায় আমাৰ হৃদয়ত বাস কৰে ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা!
- বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদত জীৱনৰ পৰা সকলো দুখ নোহোৱা হওক, বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তীৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
- কৰ্মত বিশ্বাসীসকলৰ লগত বিশ্বকৰ্মা সদায় থাকে! বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ ৷
- ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰক, আপোনাৰ ঘৰ সুখ আৰু আনন্দৰে ভৰি পৰক, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
