এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিৰল সংযোগ! পূজাৰ সময়ত এইসমূহ নিয়ম মানি সন্তুষ্ট কৰক বাবা বিশ্বকৰ্মাক

এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিৰল সংযোগ! পূজাৰ সময়ত এইসমূহ নিয়ম মানি সন্তুষ্ট কৰক বাবা বিশ্বকৰ্মাক
প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰৰ পূজা অতি উলহ-মালহৰে পালন কৰা হয় ৷ এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানিব ? জানি লওক পূজাৰ শুভ সময়-
Published : September 16, 2025 at 3:48 PM IST
প্ৰতিবছৰে ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰৰ পূজা অতি উলহ-মালহৰে পালন কৰা হয় ৷ দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণিতে পূজা কৰা হয় বিশ্বকৰ্মাক ৷ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে বিশ্বকৰ্মা বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজাত ৰাশি পৰিবৰ্তন কৰিব সূৰ্যই, পুৱাই সূৰ্যদেৱতাক অৰ্পণ কৰক এই জল ৷ প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিত বিশ্বখনিকৰৰ পূজা কৰা হয় ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা বা বিশ্বকৰ্মা জয়ন্তী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ কৰ্ণাটক, পশ্চিম বংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওড়িশা আৰু ত্ৰিপুৰাটো পালন কৰা হয় ৷
হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বকৰ্মাক বিশ্বৰ নিৰ্মাতা আৰু দেৱতাসকলৰ খনিকৰ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে অষ্টম বসু প্ৰভাস আৰু যোগসিদ্ধাৰ পুত্ৰ হৈছে বিশ্বকর্মা ৷ বিশ্বখনিকৰৰ আৰাধনা বিশেষকৈ উদ্য়োগ, প্ৰতিষ্ঠান, কাৰখানা আদিত কৰা হয় যদিও বৰ্তমান প্ৰায়সংখ্য়ক লোকৰ ঘৰতো পূজা অনুষ্ঠিত কৰা দেখা যায় ৷
কিদৰে কৰিব বিশ্বকৰ্মাৰ উপাসনা ?
প্ৰত্য়েক পূজাৰে নিৰ্দিষ্ট বৈদিক নিয়ম থাকে ৷ বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনা কি কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে জ্যোতিষ আচাৰ্য অৰুণ পণ্ডিতে কয় যে, বিশ্বখনিকৰৰ আৰাধনাৰ সময় ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা ১২ বাজি ৪৮ মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিলে ভাল ৷ পূজাৰ দিনা পুৱা সোনকালে গা-ধুই আপোনাৰ ঘৰত থকা বিশ্বকৰ্মাৰ ফটোত গংগাজলৰে শোধন কৰি ল'ব ৷ তাৰ পাছত ধুপ-ধূনা নৈবদ্যৰে পূজা পাঠ আগবঢ়াব ৷
যদিহে ঘট স্থাপন কৰি পূজা কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে ঘট স্থাপনৰেও কৰিব পাৰে ৷ মন কৰিব ঘটৰ কাপোৰখন যাতে বগা বা হালধীয়া হয় ৷ ৫ গছি ঘিঁউ চাকি জ্বলাই আপোনাৰ বাহনত পূজা দিব আৰু সেন্দুৰৰ ৫টাকৈ ৰঙা ফোঁট দিব ৷ যান-বাহন পূজা কৰাৰ পাছত আমি সকলোৱে গাড়ীত মালা পিন্ধাও, এই মালা হালধীয়া বা বগা ফুলৰ হ'লে ভাল ৷ এই পবিত্ৰ দিনটোত কাজিয়া অথবা তৰ্ক-বিতৰ্কত কেতিয়াও লিপ্ত নহ'ব ৷ সূৰ্যই গতি পৰিবৰ্তন কৰি সিংহ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ গমনৰ দিনটোতেই বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধৰ্মৰ মতে পূজাৰ সময় আৰু তিথি চন্দ্ৰৰ গতি পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হয় ৷ কিন্তু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিন আৰু তাৰিখ সূৰ্যৰ গতি পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ যিহেতু সেইদিনা ভাদ মাহৰ শেষ দিন আৰু সূৰ্যই ৰাশি পৰিবৰ্তন কৰিব গতিকে সূৰ্যক আৰাধনা কৰিলে অতি শুভ বুলি মন্তব্য কৰে জ্যোতিষ আচাৰ্য অৰুণ পণ্ডিতে ৷
বিশ্বকৰ্মা পূজাত বিৰল সংযোগ! মিলিব চাৰিটা দুৰ্লভ শুভযোগ
বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ দিনা প্ৰতিজন হিন্দুধৰ্মৰ লোকে নিজৰ সঁজুলি, মেচিন, যান-বাহন পৰিষ্কাৰ কৰি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক বৈদিকভাৱে পূজা কৰে ৷ এইবৰ্ষৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত ৪টাকৈ বিৰল শুভ যোগ ঘটিব ৷ যোগকেইটা হৈছে অমৃত সিদ্ধি যোগ, সৰ্বৰ্থ সিদ্ধি যোগ, গুৰুপূষ্য যোগ, শিৱ যোগ এই চাৰিটা অমূল্য শুভ যোগৰ উদয় হৈছে ৷
জ্যোতিষ আচাৰ্য অৰুণ পণ্ডিতে কয় যে, এই যোগকেইটাৰ সন্দৰ্ভত কয় যে অমৃত সিদ্ধি যোগৰ সৃষ্টি হ'লে মানুহৰ শাৰিৰীক আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰত সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ সৰ্বৰ্থসিদ্ধি যোগত কাৰ্যত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰে ৷ বহুদিন ধৰি আপুনি যদি কিবা কামত বাধা পাই আছে, হোৱা কামটো নোহোৱা হৈছে তেন্তে এই যোগত সকলো সিদ্ধি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
গুৰু পুষ্য যোগত মানুহৰ জ্ঞান, বুদ্ধি আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ উন্নতি ঘটে ৷ আমাৰ জীৱনৰ এজন গুৰুৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ গুৰু থাকিলে আমাৰ জীৱনৰ বহু কাম সহজ হৈ পৰে ৷ গুৰুক যিহেতু জ্ঞানদাতা বুলি কোৱা হয়, গতিকে এই শুভযোগত জ্ঞান-বুদ্ধিৰ বিকাশ হয় ৷
শিৱযোগ আৰু একাদশীৰ সংযোগত মানুহ পাপমুক্ত হয় আৰু মনোকামনা পূৰণ হয় ৷ এই বিৰল চাৰিটা যোগৰ সমন্বয়ৰ বাবে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ গুৰুত্ব এইবাৰ অধিক বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশ্বখনিকৰৰ পূজা বিশেষকৈ ব্যৱসায়ী, শ্ৰমিক, চালক, অভিযন্তা আৰু কাৰিকৰী শিল্পৰ লগত জড়িত সকলে অতি আন্তৰিকতাৰে কৰিব লাগে ৷ এই পূজাৰ সময়ত দান কৰিব পাৰিলেও অতি শুভ বুলি মন্তব্য কৰে জ্যোতিষ আচাৰ্য অৰুণ পণ্ডিতে ৷
লগতে পঢ়ক