ETV Bharat / lifestyle

শৈলীৰ লগতে পৰিৱেশৰ বাবেও উত্তম এই বেগ, জানক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ই কিয় অতিকৈ জনপ্ৰিয় ? - TOTE BAGS

ভাল পোচাকৰ লগতে ভাল বেগ এটাইও ব্যক্তিত্ব খুবেই প্ৰভাৱ পেলায়, আজিকালি টোট বেগ খুবেই ট্ৰেণ্ডত আছে কিন্তু এই টোট বেগ দৰাচলতে হয় কি জানো আহক-

TOTE BAGS
শৈলীৰ লগতে পৰিৱেশৰ বাবেও উত্তম এই বেগ, জানক যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ই কিয় অতিকৈ জনপ্ৰিয় ? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 28, 2025 at 4:29 PM IST

4 Min Read

আজিকালি মানুহ পৰিবেশৰ প্ৰতি অতি সচেতন হৈ পৰিছে । যুৱ প্ৰজন্মেও পৰিৱেশ অনুকূল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় । সেইবাবেই আজিকালি টোট বেগ ফেশ্বনৰ ধাৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এই বেগবোৰ মজবুত কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ হেণ্ডেল বা তলত ডাঠ চামৰা থাকে । এই বেগ প্ৰাকৃতিক কেনভাছ পাট বা নাইলনৰ সহায়ত তৈয়াৰ হ’ব পাৰে ।

বিশেষ কথাটো হ’ল ইহঁতে প্লাষ্টিকৰ বেগৰ দৰে পৰিৱেশৰ কোনো ক্ষতি নকৰে । আগতে বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিবলৈ টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে টোট বেগৰ ফেশ্বন আৰু ট্ৰেণ্ড দুয়োটা সলনি হৈছে । এতিয়া কলেজ, পাৰ্টি, উৎসৱ, কাৰ্যালয়, যিকোনো ঠাইতে টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

টোট বেগ মানে কি ?

টোট আমেৰিকান শব্দ, যাৰ অৰ্থ হ’ল হাতত ধৰি কঢ়িয়াই নিয়া । টোট বেগ পৰম্পৰাগতভাৱে কেনভাছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । টোট বেগৰ বিশেষত্ব হ’ল ই অতি টেকসই, লেপটপ এটাও ইয়াত সহজে ফিট হ’ব পাৰে ।

ৰূপ সলনি হৈছে

আগতে টোট বেগবোৰ খোলা আৰু বেগৰ দৰে দেখা গৈছিল যদিও এতিয়া এই ধাৰাটো সলনি হৈছে । এতিয়া বেগবোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰত আহে, য’ত আপুনি অধিক বস্তু কঢ়িয়াই নিব পাৰে । চামৰা, পাট, ক্ৰ’চেট, কপাহী কাপোৰেৰে তৈয়াৰী বেগ বাছি ল’ব পাৰে । কিছুমানৰ চেক ডিজাইনত পোহৰৰ ছাপ আছে, আনহাতে কিছুমানৰ কেৱল কঠিন চামৰাৰ । আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বেছি ৰঙীন বস্তু ভাল পোৱা নাই, তেওঁলোকে সহজ আৰু কঠিন ৰঙৰ বস্তু ভাল পায় । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে টোট বেগ বহুত ভাল পাইছে । বজাৰত ২০০ টকাৰ পৰা ২০০০ টকালৈ টোট বেগ পোৱা যায় ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

যুৱক-যুৱতীসকলে নূন্যতম আৰু সহজ ভাল পাইছে

আই টি কোম্পানীত কাম কৰা কিম আগৰৱালে কয় যে, আগতে আগতে আমি কুল আৰু ট্ৰেণ্ডি বেগ ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ আই টি পেছাদাৰী চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে । আমি নূন্যতম চিন্তাৰে সহজ কিন্তু সাধাৰণ দিশবোৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো । বহুত বস্তু টোট বেগত একেলগে আহে, সেইবাবেই অফিচৰ বাবে দুটা পৃথক বেগ কঢ়িয়াই নিব নালাগে । ৰঙৰ ক্ষেত্ৰতো এই বেগ বহু দিশতেই ভাল । বেইজ, ব্ৰাউন, ক’লা আদি কঠিন ৰং ইয়াত পোৱা যায় ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম কেৱল ফেশ্বন বা ট্ৰেণ্ডত সীমাবদ্ধ নহয়, নিজৰ পছন্দৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আৰু সজাগতাক গুৰুত্ব দিয়ে ৷ টোট বেগ ইয়াৰ এক উত্তম উদাহৰণ ৷ কেৱল শৈলী আৰু উপযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় বৰঞ্চ ই পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দিশতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে ৷ নৱ প্ৰজন্মই যেতিয়া প্লাষ্টিকৰ বেগৰ সলনি কাপোৰ বা পাটৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে অজানিতে প্ৰদূষণ হ্ৰাস, প্ৰাকৃতিক সম্পদ সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰত অৰিহণা যোগাইছে ৷

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

টোট বেগৰ বিশেষত্ব হ’ল ইয়াক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, টেকসই আৰু ফেশ্বনেবল এক্সেচৰিজ হিচাপেও কাম কৰে ৷ এই কাৰণেই কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ পৰা পেছাদাৰীলৈকে সকলোৱে ভাল পাইছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও সেইবোৰত প্ৰিন্ট, উদ্ধৃতি বা ব্যক্তিগতকৃত ডিজাইন লোৱাৰ বিকল্পইও তেওঁলোকক যুৱক-যুৱতীসকলৰ পৰিচয় আৰু ব্যক্তিত্বৰ অংশ কৰি তোলে ৷

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

গতিকে ক’ব পাৰি যে আজিৰ টোট বেগ কেৱল এটা বেগ নহয়, বৰঞ্চ এটা চিন্তা আৰু আন্দোলনৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ৷ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰা, প্লাষ্টিকৰ দৰে ক্ষতিকাৰক বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থকা, আমাৰ ফেশ্বনক দায়বদ্ধ কৰাৰ ধাৰণা এইটোৱেই ৷ যুৱক-যুৱতীসকলে যেতিয়া এনে চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াহে এটা নিকা, সেউজীয়া আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যত সম্ভৱ হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. আপোনাৰ সাধাৰণ শাৰীও হৈ পৰিব আকৰ্ষণীয় যেতিয়া টেইলাৰক চিলাবলৈ দিব শিল্পা শ্বেট্টীৰ এই ব্লাউজৰ ডিজাইন
  2. প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বিশেষ সন্মান দেশৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ
  3. ৮০ দশকৰ ৰেখাৰ ষ্টাইল কিয় আজিও আনতকৈ পৃথক ? যাক অনুসৰণ কৰিলে আলিয়া ভাটেও

আজিকালি মানুহ পৰিবেশৰ প্ৰতি অতি সচেতন হৈ পৰিছে । যুৱ প্ৰজন্মেও পৰিৱেশ অনুকূল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় । সেইবাবেই আজিকালি টোট বেগ ফেশ্বনৰ ধাৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এই বেগবোৰ মজবুত কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ হেণ্ডেল বা তলত ডাঠ চামৰা থাকে । এই বেগ প্ৰাকৃতিক কেনভাছ পাট বা নাইলনৰ সহায়ত তৈয়াৰ হ’ব পাৰে ।

বিশেষ কথাটো হ’ল ইহঁতে প্লাষ্টিকৰ বেগৰ দৰে পৰিৱেশৰ কোনো ক্ষতি নকৰে । আগতে বজাৰৰ পৰা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিবলৈ টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে টোট বেগৰ ফেশ্বন আৰু ট্ৰেণ্ড দুয়োটা সলনি হৈছে । এতিয়া কলেজ, পাৰ্টি, উৎসৱ, কাৰ্যালয়, যিকোনো ঠাইতে টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

টোট বেগ মানে কি ?

টোট আমেৰিকান শব্দ, যাৰ অৰ্থ হ’ল হাতত ধৰি কঢ়িয়াই নিয়া । টোট বেগ পৰম্পৰাগতভাৱে কেনভাছৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । টোট বেগৰ বিশেষত্ব হ’ল ই অতি টেকসই, লেপটপ এটাও ইয়াত সহজে ফিট হ’ব পাৰে ।

ৰূপ সলনি হৈছে

আগতে টোট বেগবোৰ খোলা আৰু বেগৰ দৰে দেখা গৈছিল যদিও এতিয়া এই ধাৰাটো সলনি হৈছে । এতিয়া বেগবোৰ যথেষ্ট ডাঙৰ আকাৰত আহে, য’ত আপুনি অধিক বস্তু কঢ়িয়াই নিব পাৰে । চামৰা, পাট, ক্ৰ’চেট, কপাহী কাপোৰেৰে তৈয়াৰী বেগ বাছি ল’ব পাৰে । কিছুমানৰ চেক ডিজাইনত পোহৰৰ ছাপ আছে, আনহাতে কিছুমানৰ কেৱল কঠিন চামৰাৰ । আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বেছি ৰঙীন বস্তু ভাল পোৱা নাই, তেওঁলোকে সহজ আৰু কঠিন ৰঙৰ বস্তু ভাল পায় । এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে টোট বেগ বহুত ভাল পাইছে । বজাৰত ২০০ টকাৰ পৰা ২০০০ টকালৈ টোট বেগ পোৱা যায় ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

যুৱক-যুৱতীসকলে নূন্যতম আৰু সহজ ভাল পাইছে

আই টি কোম্পানীত কাম কৰা কিম আগৰৱালে কয় যে, আগতে আগতে আমি কুল আৰু ট্ৰেণ্ডি বেগ ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ আই টি পেছাদাৰী চিন্তাধাৰা সলনি হৈছে । আমি নূন্যতম চিন্তাৰে সহজ কিন্তু সাধাৰণ দিশবোৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো । বহুত বস্তু টোট বেগত একেলগে আহে, সেইবাবেই অফিচৰ বাবে দুটা পৃথক বেগ কঢ়িয়াই নিব নালাগে । ৰঙৰ ক্ষেত্ৰতো এই বেগ বহু দিশতেই ভাল । বেইজ, ব্ৰাউন, ক’লা আদি কঠিন ৰং ইয়াত পোৱা যায় ।

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম কেৱল ফেশ্বন বা ট্ৰেণ্ডত সীমাবদ্ধ নহয়, নিজৰ পছন্দৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব আৰু সজাগতাক গুৰুত্ব দিয়ে ৷ টোট বেগ ইয়াৰ এক উত্তম উদাহৰণ ৷ কেৱল শৈলী আৰু উপযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় বৰঞ্চ ই পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দিশতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে ৷ নৱ প্ৰজন্মই যেতিয়া প্লাষ্টিকৰ বেগৰ সলনি কাপোৰ বা পাটৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত টোট বেগ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে অজানিতে প্ৰদূষণ হ্ৰাস, প্ৰাকৃতিক সম্পদ সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰত অৰিহণা যোগাইছে ৷

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

টোট বেগৰ বিশেষত্ব হ’ল ইয়াক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, টেকসই আৰু ফেশ্বনেবল এক্সেচৰিজ হিচাপেও কাম কৰে ৷ এই কাৰণেই কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ পৰা পেছাদাৰীলৈকে সকলোৱে ভাল পাইছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও সেইবোৰত প্ৰিন্ট, উদ্ধৃতি বা ব্যক্তিগতকৃত ডিজাইন লোৱাৰ বিকল্পইও তেওঁলোকক যুৱক-যুৱতীসকলৰ পৰিচয় আৰু ব্যক্তিত্বৰ অংশ কৰি তোলে ৷

Tote Bags: A Sustainable and Stylish Choice for Today's Youth
টোট বেগ মানে কি ? (Getty Images)

গতিকে ক’ব পাৰি যে আজিৰ টোট বেগ কেৱল এটা বেগ নহয়, বৰঞ্চ এটা চিন্তা আৰু আন্দোলনৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে ৷ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰা, প্লাষ্টিকৰ দৰে ক্ষতিকাৰক বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থকা, আমাৰ ফেশ্বনক দায়বদ্ধ কৰাৰ ধাৰণা এইটোৱেই ৷ যুৱক-যুৱতীসকলে যেতিয়া এনে চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াহে এটা নিকা, সেউজীয়া আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যত সম্ভৱ হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. আপোনাৰ সাধাৰণ শাৰীও হৈ পৰিব আকৰ্ষণীয় যেতিয়া টেইলাৰক চিলাবলৈ দিব শিল্পা শ্বেট্টীৰ এই ব্লাউজৰ ডিজাইন
  2. প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বিশেষ সন্মান দেশৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তৰ
  3. ৮০ দশকৰ ৰেখাৰ ষ্টাইল কিয় আজিও আনতকৈ পৃথক ? যাক অনুসৰণ কৰিলে আলিয়া ভাটেও

For All Latest Updates

TAGGED:

ECO FRIENDLY FASHIONECO FRIENDLY BAGSENVIRONMENT FRIENDLY BAGSটোটৰ বেগৰ মানে কিTOTE BAGS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.