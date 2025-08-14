ETV Bharat / lifestyle

স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ এনেদৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰক এইসমূহ ত্ৰিৰঙী খাদ্য - INDEPENDENCE DAY 2025

স্বাধীনতা দিৱসত দেশৰ এই বিশেষ দিনটোক স্মৰণ কৰি কেইটামান ত্ৰিৰঙী ব্যঞ্জনৰ আগবঢ়োৱা হ’ল । যিসমূহ সহজে আপুনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে-

INDEPENDENCE DAY 2025
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ এনেদৰে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰক এইসমূহ ত্ৰিৰঙী খাদ্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 14, 2025 at 5:15 PM IST

4 Min Read

কাইলৈ সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই উপলক্ষে দেশপ্ৰেমৰ ৰং কেৱল হৃদয়তে নহয় আপোনাৰ পাকঘৰতো ভৰাই তুলিব পাৰিব ৷ হয়, এই বিশেষ দিনটোত ঘৰতে এই ৩টা ত্ৰিৰঙী ব্যঞ্জন বনাওক, যিবোৰ কেৱল দেখিবলৈ ধুনীয়াই নহয়, খাবলৈও অতি সোৱাদযুক্ত হয় ৷

এই সোৱাদযুক্ত আৰু সহজ ৰেচিপিবোৰৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ পৰিয়াল আৰু অতিথিসকলক সুখী কৰিব পাৰে আৰু উদযাপনৰ আনন্দ দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ আহক, তেন্তে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত এই ত্ৰিৰঙী খাদ্যসমূহ (Indian Tricolor Dishes) কিদৰে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি জানি লওক-

  • ত্ৰিৰঙী পুলাও

যদি আপুনি চাউল ভাল পায় তেন্তে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে পাকঘৰত ত্ৰিৰঙী পুলাও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ৷ (Indian Tricolor Dishes)ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈও অতি সহজ আৰু ই আপোনাৰ মূল খাদ্যক বিশেষ কৰি তুলিব ৷

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী পুলাও (ETV Bharat Assam)

ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ’ব:

কমলা ৰং: চাউলত কমলা ৰঙৰ ৰং দিবলৈ কুটি লোৱা গাজৰ বা বিলাহী পিউৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷

বগা ৰং: ইয়াৰ বাবে সাধাৰণ সিজোৱা বাছমতী চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷

সেউজীয়া ৰং: পালেং শাকৰ পিউৰি বা সেউজীয়া শাক-পাচলি যেনে মটৰ, বীন ব্যৱহাৰ কৰি চাউলত সেউজীয়া ৰং দিব পাৰে ৷

মাত্ৰ এই তিনিটা ৰঙৰ ভাত একেলগে সজাই গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰক ৷ বিশ্বাস কৰক ইয়াৰ সোৱাদ আৰু সুগন্ধি দুয়োটাই হৃদয় জয় কৰিব ৷

  • ত্ৰিৰঙী স্মুদি

যদি আপুনি স্বাস্থ্যকৰ আৰু সতেজ কিবা এটা চেষ্টা কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এই ত্ৰিৰঙী স্মুদিটোৱেই হৈছে সৰ্বোত্তম বিকল্প ৷ শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক উভয়ে খুব ভাল পাব ৷

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী স্মুদি (ETV Bharat Assam)

ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ’ব:
কমলা ৰং: আম, অমিতা, বা গাজৰ দৈ বা গাখীৰৰ সৈতে মিহলাই স্মুদি বনাওক ৷

বগা ৰং: কল, দৈ আৰু নাৰিকল মিহলাই গাঢ় স্মুদি বনাব পাৰে ৷

সেউজীয়া ৰং: পাণৰ পাত, পদিনা বা কিৱি মিহলাই সেউজীয়া স্মুদি প্ৰস্তুত কৰক ৷

এই তিনিটা তৰপ লাহে লাহে এটা দীঘল গিলাচত ঢালি পৰিবেশন কৰক ৷ আপোনাৰ সুস্বাদু আৰু স্বাস্থ্যকৰ ত্ৰিৰঙী স্মুদি সাজু হৈছে ৷

  • ত্ৰিৰঙী চেণ্ডউইচ

যদি আপোনাৰ বেছি সময় নাই, তেন্তে এই ত্ৰিৰঙী চেণ্ডুইচটোৱেই আটাইতকৈ সহজ আৰু মজাৰ খাদ্য ৷ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট বা সন্ধিয়াৰ জলপানতো বনাব পাৰে ৷

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী চেণ্ডউইচ (ETV Bharat Assam)

ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ’ব:

কমলা ৰং: ব্ৰেডত বিলাহী, গাজৰ আৰু মেয়নেজ পেষ্ট লগাওক ৷

বগা ৰং: মাজৰ স্তৰৰ বাবে পনীৰ বা সিজোৱা আলুৰ পিটিকা ব্যৱহাৰ কৰক ৷

সেউজীয়া ৰং: শেষত সেউজীয়া ৰঙৰ বাবে পদিনা, ধনীয়া আৰু সেউজীয়া জলকীয়াৰে তৈয়াৰী চাটনি লগাওক ৷

এই তিনিটা তৰপ একেলগে ৰাখি চেণ্ডুইচ বনাওক আৰু কেৰাহীত সোণালী বৰণৰ হোৱালৈকে ভাজিব বা নভজাকৈও খাব পাৰে আৰু এয়া আপোনাৰ তৎক্ষণাত ত্ৰিৰঙী চেণ্ডুইচটো ৰেডি হৈ গ’ল ৷

ইয়াৰ লগতে আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে

  • ত্ৰিৰঙী পানীয়

স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আপুনি এটা আচৰিত ত্ৰিৰঙী পানীয় বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । কিৱি, আইচক্ৰীম আৰু আমৰ সৈতে আপুনি সহজেই এই স্বাস্থ্যকৰ তিনিৰঙী পানীয় বনাব পাৰে । গিলাচত কমলা, বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ এই পানীয়টো সকলোৱে ভাল পাব ।

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী পানীয় (ETV Bharat Assam)
  • ত্ৰিৰঙী ইডলী

যদি আপুনি ইডলী খাবলৈ ভাল পায়, তেন্তে আপোনাৰ ইডলীকো ৰঙীন ত্ৰিৰঙী টুইষ্ট দিব পাৰে । প্লেটত সজাই থোৱা ৰঙীন ইডলী সকলোৱে ভাল পাব । গাজৰ আৰু পালেং ব্যৱহাৰ কৰি কমলা আৰু সেউজীয়া ৰং দিব পাৰে ।

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী ইডলী (ETV Bharat Assam)
  • ত্ৰিৰঙী পাস্তা

যদি আপুনি ভাৰতীয় টুইষ্টৰ সৈতে ইটালীয় খাদ্য ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এই ত্ৰিৰঙী পাস্তা ৰেচিপিয়ে আপোনাৰ ৰুচি পূৰণ কৰিব । স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত আপোনাৰ পাস্তাক ত্ৰিৰঙী টুইষ্ট দিয়ক । বিলাহী, ব্ৰকলি, বগা পাস্তা আদি শাক-পাচলি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ত্ৰিৰঙী জলপান সোনকালে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ।

This Independence Day, Make Special Tricolor Dishes at Home
ত্ৰিৰঙী পাস্তা (ETV Bharat Assam)

