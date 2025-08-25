গণপতিৰ আগমন আৰু এনে পৰিস্থিতি মোদকৰ নাথাকিব সেয়া জানো সম্ভৱ! গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱৰ পৰম্পৰাগত ভোগ-প্ৰসাদ আৰু উকাদিচে মোদক পিঠাগুড়িৰে তৈয়াৰ কৰি ভাপত ৰন্ধা হয় যদিও সময়ৰ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে সোৱাদ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মোদকৰ বহু নতুন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আহি আছে ৷ ই কেৱল সুস্বাদু হোৱাই নহয়, স্বাস্থ্যৰ বাবেও উপকাৰী ৷
মোদকৰ এক নতুন ৰূপ
পৰম্পৰাগত ৰূপত ভাপত আৰু ভাজি পেলাই মোদক বনোৱাৰ উপৰিও আন বহুতো কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি মোদক তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায় ৷ বেকিঙে মোদকবোৰক বিস্কুটৰ দৰে খৰখৰীয়া টেক্সচাৰ দিব পাৰে, আনহাতে গ্ৰীলিং কৰি প্ৰস্তুত কৰা মোদকৰ সুগন্ধিয়ে মনক তৃপ্তি দিয়ে ৷ একে ক্ৰমত বাদামৰ মাখন বা খেজুৰেৰে তৈয়াৰী ঠাণ্ডা মোদকে এক বেলেগ সতেজ ভাৱে প্ৰদান কৰে ৷ আনকি কিছুমান চেফে ‘ছৌছ-ভিড’ ষ্টীমিং ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে মোদকৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু সোৱাদ সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰি ৰাখে ৷ ডিপ ফ্ৰাইড মোদকতকৈ এয়াৰ ফ্ৰাইড মোদক পাতল আৰু কম তেলীয়া ৷ কিন্তু পিঠাগুৰিটো অলপ কোমল কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ এয়াৰ ফ্ৰায়াৰত বস্তুবোৰ সোনকালে শুকাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷ এই মোদকবোৰ বাহিৰৰ পৰা অতি মচমছীয়া হৈ পৰে ৷ মোদকৰ বাহিৰৰ ফালে অলপ ঘিউ বা নাৰিকল তেল লগালে সোণালী ৰং পোৱা যায় ৷ গুড় আৰু নাৰিকলৰ দৰে অলপ বেছি আৰ্দ্ৰ হ’লে মোদকৰ খৰখৰীয়া বাহিৰৰ তৰপটোৰ সৈতে এক সুস্বাদু মোদক আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ৷
সোৱাদ কোনো গুণে কম নহয়
উদ্ভাৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে চেনি নোহোৱাকৈ চকলেট মোদক স্বাস্থ্য আৰু ৰুচিৰ নিখুঁত ভাৰসাম্য, মিঠাৰ বাবে খেজুৰ বা গুৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ অতিৰিক্ত তেল এৰাই চলিব বিচৰাসকলৰ বাবে এয়াৰ ফ্ৰাইড মোদক অতি উত্তম ৷ ৰাগী, জোৱাৰৰ আটাৰে তৈয়াৰী শ্ৰী আন্না মোদক, নাৰিকল গাখীৰেৰে তৈয়াৰী নিৰামিষ মোদকো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ৷ বাদাম, বীজ আৰু ৱেই প্ৰ’টিন থকা মোদকৰ সোৱাদ কিন্তু কোনো গুণে কম নহয় ৷
প্ৰাকৃতিক মিঠাৰ যাদু
ভাৰতীয় পাকঘৰবোৰ সদায় প্ৰাকৃতিক মিঠাৰে ভৰি আছে ৷ খেজুৰ, ডিমৰু, কিচমিচ আৰু গুড়ে কেৱল মিঠাই নহয়, সোৱাদ আৰু টেক্সচাৰো বৃদ্ধি কৰে ৷ কুঁহিয়াৰৰ গুড়ে সুন্দৰ সুগন্ধি প্ৰদান কৰাৰ
বিপৰীতে খেজুৰ গুড়ে কেৰামেল টফিৰ দৰে সোৱাদ দিয়ে ৷ ডিমৰু কিচমিচৰ মিঠা সোৱাদৰ বিষয়ে আৰু কি ক’ব এতিয়া মোদকতো ইয়াৰ সংমিশ্ৰণেৰে আমি এক অপূৰ্ব সোৱাদ যুক্ত কৰিব পাৰো ৷ খেজুৰৰ গুড়ৰ সৈতে অলপ ইলাচিৰ সোৱাদ, কেশৰ লগত কাঠবাদাম, বাটাৰৰ মিশ্ৰণ, ডাৰ্ক চকলেটৰ সৈতে কমলাৰ বাকলিৰ অকনমান, গুলকাণ্ডৰ সৈতে চিয়া গুটিৰ মিশ্ৰণ, এই ধৰণেৰে মোদকৰ সোৱাদ আপুনি দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷ আমাৰ দেশী সোৱাদতো বিদেশী সোৱাদ ভালদৰে মিহলি হৈ আছে, য’ত বাকলাভাৰ সোৱাদ, মধ্য এছিয়াৰ মিঠাইৰ সোৱাদ, মাচাৰ সোৱাদ, হেজেলনাট প্ৰেলিন কেকৰ অনন্য সোৱাদ আৰু কুইনোয়া বা চিয়া বীজৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷ এই সকলোবোৰে মোদকটোক ফিউজন টুইষ্ট দিয়ে, আনহাতে পৰম্পৰাগত সোৱাদো অটুত থাকে ৷
গোলাপ-পিষ্টা মোদকৰ ৰেচিপি
এই গণেশ চতুৰ্থীত, এক নতুন আৰু অনন্য প্ৰসাদ গোলাপ-পিষ্টাৰ মোদক আপুনিও ঘৰতে অতি সহজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ৷ এই মোদক ভাৰতীয় মিঠাই আৰু মধ্য এছিয়াৰ বাকলাভাৰ (Baklava)এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ ৷
প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ:
বাহিৰৰ আৱৰণৰ বাবে: ১ কাপ কাঠবাদামৰ গুৰি, এক চামুচ ঘিউ, খেজুৰৰ পেষ্ট
ষ্টাফিঙৰ বাবে: মিহিকৈ কটা পিষ্টা, শুকান গোলাপৰ পাহি, ইলাচিৰ গুড়ি, খেজুৰৰ গুড়
পদ্ধতি:
প্ৰথমে মোদকৰ ওপৰভাগৰ বাবে নৰমকৈ পিঠাগুৰি মঠি লওক ৷ এটা ডাঙৰ বাটিত কাঠবাদামৰ আটা লওক ৷ তাত এক চামুচ ঘিউ আৰু খেজুৰ পেষ্ট দি ভালদৰে মিহলাই লওক ৷ মসৃণ আৰু কোমল পিঠাগুৰি গঠন হোৱালৈকে মঠি থাকক ৷ মনত ৰাখিব যে, পিঠাগুৰিৰ মিশ্ৰণটো যাতে বেছি কঠিন নহয়, বেছি ঢিলাও নহয় ৷ এতিয়া ষ্টাফিং প্ৰস্তুত কৰক ৷ এটা বাটিত মিহিকৈ কটা পিষ্টা, শুকান গোলাপৰ পাহি, ইলাচি গুড়ি আৰু খেজুৰ গুড় দি ভালদৰে মিহলাই লওক ৷ এতিয়া ছাঁচত পাতল ঘিউ লগাই মোদক বনাব আৰু তেল দিব ৷ গুড়ি কৰা কাঠবাদামখিনি অলপ সৰু অংশ লৈ হাতেৰে ৰুটিৰ দৰে চেপেটা কৰি তাত ষ্টাফিঙখিনি ভৰাই লওক, ইয়াৰ পিছত অলপ পিঠাগুৰিৰ সহায়ত তলৰ অংশখিনি বন্ধ কৰি দিয়ক ৷ এতিয়া সকলো মোদক ৩০ মিনিট ফ্ৰীজত থৈ দিব যাতে ভালদৰে চেট হয় ৷ অকনমান ঘিউ দি গণপতিক পৰিবেশন কৰক আৰু আপুনিও উপভোগ কৰক ৷
