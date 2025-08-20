ETV Bharat / lifestyle

ভাদ মাহত একেবাৰেই নকৰিব এই কাম অন্যথা হ'ব ডাঙৰ লোকচান!

আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদ মাহ সেয়ে এই মাহত আমি কিছুমান কাম কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, আনহাতে এই সময়ত কিছুমান কাম কৰাটো উচিত নহয়-

Things You Should Avoid Doing in Bhadra Month: Religious Beliefs and Significance
ভাদ মাহত একেবাৰেই নকৰিব এই কাম অন্যথা হ’ব ডাঙৰ লোকচান (BHADRA MONTH RULES)
Published : August 20, 2025 at 11:08 AM IST

অসমত ভাদ মাহক খুবেই এটি পৱিত্ৰ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি শাওণৰ মাহৰ পাছত ভাদ মাহ আৰম্ভ হয় ৷ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদ মাহ ৷ আজি ৩ ভাদ ৷ ভাদ মাহত অসমৰ মন্দিৰ-নামঘৰ সমূহত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিকে ধৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ৷ দিনে-নিশাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰত চলে নাম-কীৰ্তন ৷

প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে ভাদ মাহৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আৰু গুৰুত্ব আছে ৷ বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মত ভাদ মাহৰ মান্যতা অধিক ৷ কোৱা হয়, এই মাহটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জন্ম লাভ কৰিছিল ৷ সেয়ে এই মাহটোত নাম-কীৰ্তন আদি অধিক পৰিমাণে কৰা দেখা যায় ৷ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ ৷ হিন্দু ধৰ্মত এই মাহটোৰ যথেষ্ঠ মান্যতা আছে ৷ এই মাহটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জন্মলাভ কৰিছিল ৷

পৱিত্ৰ ভাদ মাহত বহু নীতি-নিয়মৰ মাজৰে চলা হয় ৷ ভাদ মাহত কিছুমান বিশেষ-বিশেষ কাম-কাজ কৰা হয় যাৰ ফলত আমাৰ জীৱনৰ পৰা অপায়-অমংগল দূৰ কৰিব পাৰো, আনহাতে কিছুমান বিশেষ-বিশেষ কাম ভাদ মাহত একেবাৰে কৰা নহয় আজি আমি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-

BHADRA MONTH RULES
ভাদ মাহত আমি কি কৰা উচিত আৰু অনুচিত (FACEBOOK)

কোৱা হয় যে, ভাদ মাহত নাম-কীৰ্তন পাঠ কৰিব লাগে ৷ অসমতো ভাদ মাহ আৰম্ভ হোৱা লগে গাঁৱৰ আইসকল নামঘৰলৈ গৈ প্ৰতিদিনে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা দেখা যায় ৷ বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো নামঘৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৷ বিভিন্ন নামঘৰত গৈ ঘৰৰ মংগলৰ অৰ্থে সেৱা জনাইছে ভকত-বৈষ্ণৱে ৷

কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ হিচাপে এইটো মাহত মানুহে কিছুমান কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী হেমন্ত বৰুৱাই কয় যে, বিশেষ নিয়ম অনুসৰি ভাদ মাহত মানুহে মাছ, মাংস, মৌ, গুড়, সেউজীয়া শাক-পাচলি, মূলা আৰু বেঙেনা আদি খাব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা হ'ব পাৰে ৷ এই মাহটো আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ বাবে শুভ বুলি মনা হয় ৷ বিশেষকৈ ভাদ মাহত মানুহে মৌৰ আৰু তেলজাতীয় খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷

BHADRA MONTH RULES
ভাদ মাহত আমি কি কৰা উচিত আৰু অনুচিত (GETTY IMAGES)

ভাদ পূৰ্ণিমাত পূণ্য নদীত স্নান কৰাতো পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দৰিদ্ৰক দান কৰিব পৰাতো শুভ ৷ শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসী অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ভাদ মাহত বহুজনে গোটেই মাহটো সাত্বিক আহাৰো গ্ৰহণ কৰে ৷

নিয়ম অনুসৰি ভাদ মাহত মাছ, মাংস, মৌ, গুড়, সেউজীয়া শাক-পাচলি, মূলা, টেঙা আৰু বেঙেনা আদি খাব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷

BHADRA MONTH RULES
ভাদ মাহত আমি কি কৰা উচিত আৰু অনুচিত (FACEBOOK)

ভাদ মাহত তেল জাতীয়ৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা একেবাৰে বিৰত থাকিব লাগে ৷ এই সময়ত পাচন ক্ৰিয়া দুৰ্বল হৈ থাকে ৷ ভাদ মাহত মচলাযুক্ত খাদ্যও এই মাহত খাব নালাগে ৷

স্বাস্থ্যৰ বাবে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য অতি বেয়া ৷ বিশেষকৈ ভাদ মাহত এনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা একেবাৰে বিৰত থাকিব লাগে ৷ ভাদ মাহত দাড়ি-চুলি কাটিলেও নিজৰ তথা ঘৰখনৰ অপায়-অমংগল হয় বুলি বিশ্বাস আছে ৷

BHADRA MONTH RULES
ভাদ মাহত আমি কি কৰা উচিত আৰু অনুচিত (FACEBOOK)

ভাদ মাহটোত দান কৰাতো ভাল ৷ এই মাহত দিনত এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ভাল বুলি কোৱা হয় ৷ ভাদ মাহত সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত পালন কৰিব পৰাতো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

BHADRA MONTH RULES
ভাদ মাহত আমি কি কৰা উচিত আৰু অনুচিত (FACEBOOK)

এই সময়ত পাচন ক্ৰিয়া দুৰ্বল হৈ থাকে ৷ মচলাযুক্ত খাদ্যও এই মাহত খাব নালাগে ৷ ইয়াৰোপৰি স্বাস্থ্যৰ বাবে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য অতি বেয়া ৷ বিশেষকৈ ভাদ মাহত এনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা একেবাৰে বিৰত থাকিব লাগে ৷ সমান্তৰালভাৱে এই মাহটোত মানুহে দান কৰাতো ভাল আৰু সদায় ইশ্বৰক স্মৰণ কৰিব লাগে ৷ এই মাহত দিনত এবাৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ভাল বুলি কোৱা হয় ৷ শাৰীৰিক শক্তি লাভৰ বাবে ভাদ মাহত পঞ্চগব্য অৰ্থাৎ গাখীৰ, দৈ, ঘিউ, গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ আৰু গৰুৰ গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷

