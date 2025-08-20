অসমত ভাদ মাহক খুবেই এটি পৱিত্ৰ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ অসমীয়া পঞ্জিকা অনুসৰি শাওণৰ মাহৰ পাছত ভাদ মাহ আৰম্ভ হয় ৷ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পৱিত্ৰ ভাদ মাহ ৷ আজি ৩ ভাদ ৷ ভাদ মাহত অসমৰ মন্দিৰ-নামঘৰ সমূহত পালন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিকে ধৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ৷ দিনে-নিশাই ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰত চলে নাম-কীৰ্তন ৷
প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে ভাদ মাহৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আৰু গুৰুত্ব আছে ৷ বিশেষকৈ হিন্দু ধৰ্মত ভাদ মাহৰ মান্যতা অধিক ৷ কোৱা হয়, এই মাহটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জন্ম লাভ কৰিছিল ৷ সেয়ে এই মাহটোত নাম-কীৰ্তন আদি অধিক পৰিমাণে কৰা দেখা যায় ৷ কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ ৷ হিন্দু ধৰ্মত এই মাহটোৰ যথেষ্ঠ মান্যতা আছে ৷ এই মাহটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই জন্মলাভ কৰিছিল ৷
পৱিত্ৰ ভাদ মাহত বহু নীতি-নিয়মৰ মাজৰে চলা হয় ৷ ভাদ মাহত কিছুমান বিশেষ-বিশেষ কাম-কাজ কৰা হয় যাৰ ফলত আমাৰ জীৱনৰ পৰা অপায়-অমংগল দূৰ কৰিব পাৰো, আনহাতে কিছুমান বিশেষ-বিশেষ কাম ভাদ মাহত একেবাৰে কৰা নহয় আজি আমি এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক-
কোৱা হয় যে, ভাদ মাহত নাম-কীৰ্তন পাঠ কৰিব লাগে ৷ অসমতো ভাদ মাহ আৰম্ভ হোৱা লগে গাঁৱৰ আইসকল নামঘৰলৈ গৈ প্ৰতিদিনে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা দেখা যায় ৷ বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিটো নামঘৰ হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৷ বিভিন্ন নামঘৰত গৈ ঘৰৰ মংগলৰ অৰ্থে সেৱা জনাইছে ভকত-বৈষ্ণৱে ৷
কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাহ হিচাপে এইটো মাহত মানুহে কিছুমান কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ এই সন্দৰ্ভত জ্যোতিষী হেমন্ত বৰুৱাই কয় যে, বিশেষ নিয়ম অনুসৰি ভাদ মাহত মানুহে মাছ, মাংস, মৌ, গুড়, সেউজীয়া শাক-পাচলি, মূলা আৰু বেঙেনা আদি খাব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা হ'ব পাৰে ৷ এই মাহটো আধ্যাত্মিক অনুশীলনৰ বাবে শুভ বুলি মনা হয় ৷ বিশেষকৈ ভাদ মাহত মানুহে মৌৰ আৰু তেলজাতীয় খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷
ভাদ পূৰ্ণিমাত পূণ্য নদীত স্নান কৰাতো পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দৰিদ্ৰক দান কৰিব পৰাতো শুভ ৷ শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসী অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ভাদ মাহত বহুজনে গোটেই মাহটো সাত্বিক আহাৰো গ্ৰহণ কৰে ৷
নিয়ম অনুসৰি ভাদ মাহত মাছ, মাংস, মৌ, গুড়, সেউজীয়া শাক-পাচলি, মূলা, টেঙা আৰু বেঙেনা আদি খাব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হ’ব পাৰে ৷
ভাদ মাহত তেল জাতীয়ৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা একেবাৰে বিৰত থাকিব লাগে ৷ এই সময়ত পাচন ক্ৰিয়া দুৰ্বল হৈ থাকে ৷ ভাদ মাহত মচলাযুক্ত খাদ্যও এই মাহত খাব নালাগে ৷
স্বাস্থ্যৰ বাবে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য অতি বেয়া ৷ বিশেষকৈ ভাদ মাহত এনে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা একেবাৰে বিৰত থাকিব লাগে ৷ ভাদ মাহত দাড়ি-চুলি কাটিলেও নিজৰ তথা ঘৰখনৰ অপায়-অমংগল হয় বুলি বিশ্বাস আছে ৷
ভাদ মাহটোত দান কৰাতো ভাল ৷ এই মাহত দিনত এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে ভাল বুলি কোৱা হয় ৷ ভাদ মাহত সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত পালন কৰিব পৰাতো অত্যন্ত শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
শাৰীৰিক শক্তি লাভৰ বাবে ভাদ মাহত পঞ্চগব্য অৰ্থাৎ গাখীৰ, দৈ, ঘিউ, গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ আৰু গৰুৰ গোবৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
