শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ কি কৰে অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখাই ? প্ৰিয় খাদ্য কি - ACTRESS SHILPISHIKHA DEVI

অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱীৰ দৈনিক ৰুটিন কি, কেনেধৰণৰ খাদ্য খাই ভালপায় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে, নিজৰ যত্ন কেনেদৰে লয়, ইটিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত জনালে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে

ACTRESS SHILPISHIKHA DEVI
শৰীৰক সুস্থ ৰাখিবলৈ কি কৰে অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখাই ? প্ৰিয় খাদ্য কি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2025 at 5:37 PM IST

ধাৰাবাহিক তথা ভ্ৰাম্যমাণজগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱী ৷ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অভিমান'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পীশিখাই ২০১৭-১৮ চনত খোজ পেলাইছিল ভ্ৰাম্যমাণজগতত ৷ ই টিভিৰ ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে জনায় তেওঁৰ দৈনিক ৰুটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্রিয় খাদ্যলৈ বহু কথা ৷

অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ দৈনিক ৰুটিন কি ?

দৈনিক ৰুটিনৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কয়,'মোৰ দৈনিক ৰুটিনখন একেবাৰে সাধাৰণ ৷ পুৱা ৬ টা বজাত সাৰ পাওঁ কিন্তু বিছনাৰ পৰা উঠি আহোঁতে দেৰি হয় ৷ সাৰ পাই এক-ডেৰ ঘন্টামান সময় বিছনাতে মোৰ কণ্যাৰ লগত কটাও ৷ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰুটিন নাই ৷ দিনত মই এসাজে ভাত খাওঁ ৷ দিনৰ ১-২ বজাৰ ভিতৰত ভাত খাবলৈ চেষ্টা কৰো ৷ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু শাওনৰ মাহ চলি আছে এই দিনকেইটাত সম্পূৰ্ণ বইল খাদ্য খাই আছোঁ ৷ সেইটোও এটা যত্ন বুলিয়ে কব লাগিব, কাৰণ দৈনিক যিহেতু মাছ-মাংস আদি খাই থকাই হয়, সেয়ে শৰীৰটোকো অকমান জিৰণি লাগে ৷ তাৰ বাবে সপ্তাহত অন্তত দুদিন হ'লেও বইল খাদ্য খাওঁ ৷

অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱী (ETV Bharat Assam)

কেনে ধৰণৰ খাদ্য খাই ভাল পায় অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ?

প্রিয় খাদ্যৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,'

শাক-পাচলি মই খুব খাওঁ ৷ পূৰৈ শাকৰ বাহিৰে সকলোবোৰ শাকেই মোৰ প্ৰিয় ৷ লগতে ফল খাই মই ভাল পাওঁ ৷ দৈনিক এবিধ হলেও ফল খাবলৈ চেষ্টা কৰো ৷ সমান্তৰালভাৱে গাখীৰৰে তৈয়াৰী সকলোবোৰ খাদ্য, পিঠা-লাডু খাই ভাল পাওঁ ৷ আটাইতকৈ প্রিয় হৈছে মিঠাই ৷ লগতে পায়স খাই মই বহুত ভাল পাওঁ ৷ মুঠৰ ওপৰত ৰেষ্টোৰেণ্টৰ খাদ্যত কৈ ঘৰত বনোৱা খাদ্য খাই মই বহুত ভাল পাওঁ ৷ লগতে আলু পিটিকা, মাছ পিটিকা, বইল মাংস আদি খাই ভাল পাওঁ ৷

নিজৰ যত্ন কেনেদৰে লয়

নিজৰ যত্নৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কয়,' নিজৰ যত্ন বুলি তেনেকুৱা একো নাই ৷ চুলিৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব নাৰিকল তেল লগাও, লগতে জবা ফুল, জেতুকা আদি লগোৱা হয় ৷ ছালৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈ যোৱা ফল সমূহ পেষ্ট কৰি মই মুখত লগাও ৷ লগতে মই মেডিটেছন কৰো ৷

The Daily Routine and Wellness Secrets of Actress Shilpishikha Devi: A Glimpse into Her Balanced Life
অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱী (ETV Bharat Assam)

অভিনয় জগতখনত কেনেদৰে খোজ পেলালে শিল্পীশিখাই

অভিনয় যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই কেতিয়াও আচলতে ভৱা নাছিলো যে মই অভিনয় কৰিম । পৰিয়ালৰ মন আছিল মই সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাটো । সেইবাবে মোক গানৰ স্কুলতো নাম লগাই দিছিল । কিন্তু কালক্ৰমত সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বিপৰীতে মই অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়ৰ পৰাই মই নাটক কৰি আহিছো । তেনেদৰে নাটক কৰি থকাৰ পাছত মোক এদিন এগৰাকী চিনাকি খুৰাই 'মহাৰথী কৰ্ণ' ধাৰাবাহিকখনৰ লগত জড়িত আছিল । ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে ছোৱালী প্ৰয়োজন হোৱাত মোক মাতি পঠিয়ালে । তেনেদৰে অভিনয় জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি ।"

'অভিমান' ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে

জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অভিমান'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল অভিনেত্ৰী গৰকীয়ে । সেই সন্দৰ্ভত শিল্পী শিখাই কয়, "অভিমান ধাৰাবাহিকখন মই ২০১৬ চনত কৰিছিলো । কিন্তু তাৰ পূৰ্বেও মই বহুকেইখন ধাৰাবাহিকতে অভিনয় কৰিছিলো । মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা হিচাপে অভিমানখন মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক । ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে মোৰ অডিশ্বন লোৱা হৈছিল ।"

ভ্ৰাম্যমাণ জগতত কেনেদৰে খোজ পেলাইছিল ?

The Daily Routine and Wellness Secrets of Actress Shilpishikha Devi: A Glimpse into Her Balanced Life
অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱী (ETV Bharat Assam)

ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাই কয়, "অভিমান ধাৰাবাহিকখনৰ পাছতে মোৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ২০১৭-১৮ চনত মই বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ জড়িতে এই জগতখনত খোজ পেলাইছিলো । সেই যাত্রাটো মোৰ বাবে খুব এটা মিঠা অনুভৱ আছিল । বহুতে কয় ভ্ৰাম্যমাণৰ অভিজ্ঞতা খুব বেছি তিতা, কিন্তু মোৰ বাবে নহ'ল । সেই টীমটো খুব বেছি ভাল আছিল ।"

