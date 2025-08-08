ধাৰাবাহিক তথা ভ্ৰাম্যমাণজগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শিল্পীশিখা দেৱী ৷ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অভিমান'ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পীশিখাই ২০১৭-১৮ চনত খোজ পেলাইছিল ভ্ৰাম্যমাণজগতত ৷ ই টিভিৰ ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে জনায় তেওঁৰ দৈনিক ৰুটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্রিয় খাদ্যলৈ বহু কথা ৷
অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ দৈনিক ৰুটিন কি ?
দৈনিক ৰুটিনৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কয়,'মোৰ দৈনিক ৰুটিনখন একেবাৰে সাধাৰণ ৷ পুৱা ৬ টা বজাত সাৰ পাওঁ কিন্তু বিছনাৰ পৰা উঠি আহোঁতে দেৰি হয় ৷ সাৰ পাই এক-ডেৰ ঘন্টামান সময় বিছনাতে মোৰ কণ্যাৰ লগত কটাও ৷ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰুটিন নাই ৷ দিনত মই এসাজে ভাত খাওঁ ৷ দিনৰ ১-২ বজাৰ ভিতৰত ভাত খাবলৈ চেষ্টা কৰো ৷ কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু শাওনৰ মাহ চলি আছে এই দিনকেইটাত সম্পূৰ্ণ বইল খাদ্য খাই আছোঁ ৷ সেইটোও এটা যত্ন বুলিয়ে কব লাগিব, কাৰণ দৈনিক যিহেতু মাছ-মাংস আদি খাই থকাই হয়, সেয়ে শৰীৰটোকো অকমান জিৰণি লাগে ৷ তাৰ বাবে সপ্তাহত অন্তত দুদিন হ'লেও বইল খাদ্য খাওঁ ৷
কেনে ধৰণৰ খাদ্য খাই ভাল পায় অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ?
প্রিয় খাদ্যৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,'
শাক-পাচলি মই খুব খাওঁ ৷ পূৰৈ শাকৰ বাহিৰে সকলোবোৰ শাকেই মোৰ প্ৰিয় ৷ লগতে ফল খাই মই ভাল পাওঁ ৷ দৈনিক এবিধ হলেও ফল খাবলৈ চেষ্টা কৰো ৷ সমান্তৰালভাৱে গাখীৰৰে তৈয়াৰী সকলোবোৰ খাদ্য, পিঠা-লাডু খাই ভাল পাওঁ ৷ আটাইতকৈ প্রিয় হৈছে মিঠাই ৷ লগতে পায়স খাই মই বহুত ভাল পাওঁ ৷ মুঠৰ ওপৰত ৰেষ্টোৰেণ্টৰ খাদ্যত কৈ ঘৰত বনোৱা খাদ্য খাই মই বহুত ভাল পাওঁ ৷ লগতে আলু পিটিকা, মাছ পিটিকা, বইল মাংস আদি খাই ভাল পাওঁ ৷
নিজৰ যত্ন কেনেদৰে লয়
নিজৰ যত্নৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে কয়,' নিজৰ যত্ন বুলি তেনেকুৱা একো নাই ৷ চুলিৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব নাৰিকল তেল লগাও, লগতে জবা ফুল, জেতুকা আদি লগোৱা হয় ৷ ছালৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈ যোৱা ফল সমূহ পেষ্ট কৰি মই মুখত লগাও ৷ লগতে মই মেডিটেছন কৰো ৷
অভিনয় জগতখনত কেনেদৰে খোজ পেলালে শিল্পীশিখাই
অভিনয় যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মই কেতিয়াও আচলতে ভৱা নাছিলো যে মই অভিনয় কৰিম । পৰিয়ালৰ মন আছিল মই সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাটো । সেইবাবে মোক গানৰ স্কুলতো নাম লগাই দিছিল । কিন্তু কালক্ৰমত সংগীতৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বিপৰীতে মই অভিনয়ৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো । অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়ৰ পৰাই মই নাটক কৰি আহিছো । তেনেদৰে নাটক কৰি থকাৰ পাছত মোক এদিন এগৰাকী চিনাকি খুৰাই 'মহাৰথী কৰ্ণ' ধাৰাবাহিকখনৰ লগত জড়িত আছিল । ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে ছোৱালী প্ৰয়োজন হোৱাত মোক মাতি পঠিয়ালে । তেনেদৰে অভিনয় জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো । সেয়াই আছিল আৰম্ভণি ।"
'অভিমান' ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে
জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অভিমান'ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল অভিনেত্ৰী গৰকীয়ে । সেই সন্দৰ্ভত শিল্পী শিখাই কয়, "অভিমান ধাৰাবাহিকখন মই ২০১৬ চনত কৰিছিলো । কিন্তু তাৰ পূৰ্বেও মই বহুকেইখন ধাৰাবাহিকতে অভিনয় কৰিছিলো । মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা হিচাপে অভিমানখন মোৰ প্ৰথম ধাৰাবাহিক । ধাৰাবাহিকখনৰ বাবে মোৰ অডিশ্বন লোৱা হৈছিল ।"
ভ্ৰাম্যমাণ জগতত কেনেদৰে খোজ পেলাইছিল ?
ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাই কয়, "অভিমান ধাৰাবাহিকখনৰ পাছতে মোৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ২০১৭-১৮ চনত মই বৃন্দাবন থিয়েটাৰৰ জড়িতে এই জগতখনত খোজ পেলাইছিলো । সেই যাত্রাটো মোৰ বাবে খুব এটা মিঠা অনুভৱ আছিল । বহুতে কয় ভ্ৰাম্যমাণৰ অভিজ্ঞতা খুব বেছি তিতা, কিন্তু মোৰ বাবে নহ'ল । সেই টীমটো খুব বেছি ভাল আছিল ।"
