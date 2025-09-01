দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি তথা শিক্ষাবিদ ড° সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকী হিচাপে প্ৰতি বছৰে ৫ ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় । ড° সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ আছিল এগৰাকী শিক্ষক, পণ্ডিত আৰু দাৰ্শনিক ৷ এই দিৱস শিক্ষকসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে ৷ আজিৰ দিনটোতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ৷ সমগ্ৰ দেশৰ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত এই দিৱস অতি বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় ৷
প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱন উদ্ভাসিত হৈ থাকে তেওঁৰ জীৱনত দিকদৰ্শন কৰা শিক্ষকৰ পোহৰেৰে । এগৰাকী শিক্ষকে কেৱল পাঠ্যক্ৰমৰ জ্ঞান দিয়াই নহয়, জীৱনৰ মূল্যবোধ, অনুশাসন, আত্মবিশ্বাস আৰু নৈতিকতাৰ শিক্ষণো প্ৰদান কৰে । শিকায় জীৱন আগবঢ়াই নিয়াৰ সঠিক পাঠ । শিক্ষকৰ হাতত হাত ধৰিয়েই এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটে, চিন্তা শক্তি তথা বিচাৰ–বিবেচনাৰে হৈ উঠে এজন সুনাগৰিক ৷
শিক্ষক দিৱসৰ দিনটো দেশজুৰি নানা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। জীৱনৰ গুৰুগৰাকীক শ্ৰদ্ধা–সন্মান নিবেদনেৰে গুৰুভক্তিত গদগদ হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ । শিক্ষকসকলৰ বাবে ছাত্ৰ–ছাত্ৰীয়ে অংশ লয় নানা কলাত্মক কাৰ্যসূচীত । কেৱল সিমানেই নহয়, এই দিনটোত গুৰুৰ হাতত শিক্ষাৰ্থীয়ে তুলি দিয়ে যথাসাধ্য উপহাৰ ৷
যদি আপোনাৰ সন্তানেও এইবাৰ শিক্ষক দিৱসত নিজৰ প্ৰিয় শিক্ষকৰ বাবে উপহাৰ ল’ব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি সন্তানক এইক্ষেত্ৰত সঠিক উপহাৰৰ সন্ধান দিব পাৰে । চাওঁ আহক তেনে কেইটিমান উপহাৰৰ বিষয়ে–
কলম আৰু ডায়েৰী
প্ৰিয় শিক্ষকৰ বাবে কলম বা ডায়েৰী উপহাৰ স্বৰূপে দিয়াৰ প্ৰচলন আমাৰ সমাজত আছেই । এই দুয়োবিধ সামগ্ৰীৰে জীৱনত এক বিশেষ স্থান আছে। এটা কলম লগতে এক সন্মান তথা শ্ৰদ্ধাভৰা উক্তিৰে এখন ডায়েৰী উপহাৰ দিব পাৰে । এই উপহাৰে শিক্ষকসকলৰ মন প্ৰশান্ত কৰিব। তেওঁলোকে এই উপহাৰ সততে নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰে । এই ডায়েৰীখনত যেতিয়াই তেওঁলোকে কিবা এটা লিখিব, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মনত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ছবি মনলৈ আহিব ৷
হাতেৰে বনোৱা কাৰ্ড
যদি আপোনাৰ বাজেট কম বা আপুনি অধিক আৱেগিক উপহাৰ দিব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি হাতেৰে বনোৱা এখন কাৰ্ড বনাই শিক্ষকক উপহাৰ দিব পাৰে । এই কাৰ্ডত আপোনাৰ অনুভৱ, স্মৃতি আৰু জীৱনত লাভ কৰা শিক্ষণৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি কেইশাৰীমান বাক্য লিখিব পাৰে ৷
কিতাপ উপহাৰ দিয়ক
কিতাপতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ কি হ’ব পাৰে! গতিকে স্বাভাৱিকতেই শিক্ষকক উপহাৰ দিবলৈ কিতাপ এক উত্তম বিকল্প হ’ব । এখন কিতাপ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ বাবে জ্ঞান আহৰণৰ উৎস । গতিকে আপুনি দিয়া এই উপহাৰ শিক্ষকজনৰ ঘৰখনৰ বাবেই এক আদৰ্শ উপহাৰ হৈ পৰিব ৷
গছপুলি উপহাৰ দিয়ক
শিক্ষকক তেওঁৰ ঘৰ বা ডেস্কত ৰাখিব পৰা সৰু গছ যেনে মানী প্লাণ্ট, বনছাই উপহাৰ দিব পাৰে । ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি এক সৰু কাৰ্ড সংলগ্ন কৰি পাৰিব । বা আপুনি এক ডাঙৰ গছৰ পুলিও দিব পাৰে । আপোনাৰ এই উপহাৰ প্ৰকৃতিৰ বাবে হৈ পৰিব মহৎ দান ৷
লগতে পঢ়ক