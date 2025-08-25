“জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব্ব গুণাকৰ
যাকেৰি নাহিকে উপাম |
তোহাৰি চৰণে ৰেণু শত কৌটি
বাৰেক কৰোহোঁ প্ৰণাম ||"
“শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ
জানা যেন কল্পতৰু
তাহান্ত বিনাই নাহি নাহি নাহি
আমাৰ পৰম গুৰু ৷ ৷ “
আজি ৪৫৭ সংখ্যক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ সেয়ে আজি ভক্তিৰসত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈছে ৷ নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা থান, বৰপেটা সত্ৰ, গোলাঘাট আঠখেলিয়া নামঘৰ, ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰতো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ আজি অতি ধুম-ধামেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, মাজুলীৰ সত্ৰ নামঘৰতো পুৱাৰে পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ মাৰ্গদৰ্শক হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল অসমীয়া আধ্যাত্মিক জীৱনৰ এক ভেটি নিৰ্মাতা ৷ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা গুৰুজনাই আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক প্ৰমূল্যবোধ তথা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি তেওঁ অসমীয়া সমাজ জীৱনক একত্ৰিত কৰিছিল ৷ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পুৰোধা ব্যক্তিসত্তা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজি ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে ৷
প্ৰতিজন অসমীয়াই শ্ৰদ্ধাৰে পালন কৰি আহিছে শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ এই পবিত্ৰ দিনটোত গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰ ৷ পুৱাৰে পৰা নামঘৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই আহি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰতো পালন কৰা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱাতো পুৱাৰে পৰা নাম-কীৰ্তন, হৰিনামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৷ ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো দীঘলীয়া সময় ধৰি পালন কৰি অহা হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷ ইফালে, পুৱাৰ পৰাই হৰি নামৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলী ৷
শংকৰদেৱৰ জন্ম তাৰিখ সম্বন্ধে কেইবাটাও মতবাদ চলি আছে ৷ কথা গুৰু চৰিতৰ মতে, “কাৰ্তিকৰ সংক্ৰান্তি : বাৰ বৃহস্পতিবাৰ : তিথি পূৰ্ণিমা : শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ মধ্য নিশা জ্যোতিষক (১৩৭১ : তেৰশ একসতৰি শকত) আন কোনো কোনোৰ মতে, আহিন মাহৰ পাঁচদিন যোৱাত শুক্লা দশমী তিথি শুকুৰবাৰ, ৰাতি চাৰিদণ্ড যোৱাত ১৩৭১ শকত শংকৰদেৱৰ জন্ম হয় ৷ ৰামচৰণ ঠাকুৰে লিখিছে,
“আশ্বিন প্ৰৱেশি পাঞ্চদিন বহি গৈল ৷
সেহি দিনা শংকৰদেৱৰ জন্ম ভৈল ৷
শুকুলা দশমী আসি ভৈল শুক্ৰবাৰে ৷’’
চৰিতকাৰ দৈত্যাৰি ঠাকুৰ, ৰামানন্দ দ্বিজ আৰু ভূষণ দ্বিজই চন তাৰিখৰ উল্লেখ নকৰাকৈ মাত্ৰ জন্ম মাহৰ উল্লেখ কৰিছে ৷ “বাঁহী’’ত প্ৰকাশিত এটি মত, “ ১৩৭১ শকৰ কাৰ্তিক সংক্ৰান্তিৰ অমাৱস্যা তিথিৰ বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা শংকৰদেৱৰ জন্ম হয়’’ ৷ এই সকলোবোৰ মত মিলালে শংকৰদেৱৰ জন্ম ১৩৭১ শকৰ কাতি নাইবা আহিনৰ নাইবা ফাগুণৰ বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা বুলি মানিব পাৰি ৷ ইংৰাজী চন মতে ১৪৪৯ চন ৷ শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ আছিল কুসুম্বৰ ভূঞা আৰু মাতৃৰ নাম সত্যসন্ধ্যা ৷
১৪৭০ চনত তেওঁৰ সূৰ্যৱতীৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ সম্পন্ন হয় ৷ প্ৰথম তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰে ১৪৮১পৰা ১৪৯৩ চনলৈকে ৷ ১৫৪৬ চনত আহোম ৰজাৰ ৰোষত পৰি কোঁচৰাজ্যলৈ যায় ৷ অসমত তেওঁ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে ৷ ১৫৬৮ চনত তেওঁৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয় ৷ তেওঁৰ ৰচনাৱলী-কীৰ্তনঘোষা, বৰগীত, হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান, চিহ্ন যাত্রা, কুৰুক্ষেত্ৰ, পত্নী প্ৰসাদ ইত্যাদি ৷ মহাপুৰুষজনাই সৃষ্টি কৰা নামঘৰ আৰু সত্ৰ অসমীয়া কৃষ্টিৰ বৰখুটা ৷
লগতে পঢ়ক