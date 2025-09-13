ETV Bharat / lifestyle

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

প্ৰতিবছৰে মা কোন বাহনত আহিব আৰু কোন বাহনত যাব তথা প্ৰত্যেকটি বাহনৰ আগমণে কি সূচায় কিদৰে জানিব পাৰি আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানি লওক-

Sharadiya Durga Puja 2025: Maa Durga's Vahan Gaj Significance and Key Details
মা দুৰ্গা পূজা ধৰালৈ কোন বাহনত আহিব তথা এই বাহনৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ? (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ উৎসৱ মা দুৰ্গাৰ পূজাৰ এক অনন্য উৎসৱ ৷ ন দিনীয়া এই উৎসৱত মা দুৰ্গাৰ নটা ভিন্ন ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ একে সময়তে প্ৰতি বছৰে দুৰ্গা পূজাত (Durga Puja 2025) মা দুৰ্গা বিভিন্ন বাহনত উঠি আহে, যাৰ নিজস্ব বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ কিন্তু মা কোন বাহনত আহিব আৰু কোন বাহনত যাব তথা প্ৰত্যেকটি বাহনৰ আগমণে কি সূচায় কিদৰে জানিব পাৰি আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভ মহুৰত

Sharadiya Durga Puja 2025: Maa Durga's Vahan Gaj Significance and Key Details
মা দুৰ্গা পূজা ধৰালৈ কোন বাহনত আহিব তথা এই বাহনৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ? (Getty Images)

২২ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ০১:২৩ বজাৰ আহিন মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ প্ৰতিপদ তিথিত মহালয়াৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰম্ভ হ’ব ৷ একে সময়তে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত নিশা ০২:৫৫ বজাত ইয়াৰ অন্ত পৰিব ৷ এনে পৰিস্থিতিত ২০২৫ চনৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব মহালয়া অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজাৰ শুভাৰম্ভণি ৷ ইফালে, ২৮ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ষষ্ঠী আৰু ২ অক্টোৱৰ তাৰিখে হৈছে দশমী ৷

Sharadiya Durga Puja 2025: Maa Durga's Vahan Gaj Significance and Key Details
মা দুৰ্গা পূজা ধৰালৈ কোন বাহনত আহিব তথা এই বাহনৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ? (Getty Images)

এইবাৰ কোনখন বাহনত আহিব মা দুৰ্গা ?

সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গা পূজা ৷ দেৱী ভাগৱত পুৰাণৰ মতে, যদি সোমবাৰৰ পৰা দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হয়, তেন্তে দেৱী দুৰ্গা হাতীত উঠি আহি উপস্থিত হয় ৷

শ্লোক

"শশী সূৰ্য্য গজাৰুধা শনিভৌমে তুৰাংগেমে ৷ গুৰু শুক্ৰেচা দোলায়ং বুধে নৌকাপ্ৰকীৰ্ততা ৷"

হাতীত উঠি মা দুৰ্গাৰ আগমন শুভ লক্ষণ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ই শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক ৷ কোৱা হৈছে যে ই ভাল বৰষুণ, প্ৰচুৰ ফচল আৰু কৃষকৰ সমৃদ্ধিৰ ইংগিত দিছে ৷

Sharadiya Durga Puja 2025: Maa Durga's Vahan Gaj Significance and Key Details
মা দুৰ্গা পূজা ধৰালৈ কোন বাহনত আহিব তথা এই বাহনৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ? (Getty Images)

হাতীত আগমনৰ গুৰুত্ব

দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মা দুৰ্গাৰ বাহন নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ আগমনৰ দিনটোৰ ওপৰত ৷ মা দুৰ্গাৰ হাতীত উঠি অহাটো অতি শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ হাতীক সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তিৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ হাতীত উঠি মা দুৰ্গা আহি উপস্থিত হ’লে সুখৰ চিন ৷ ইয়াৰ লগতে চৌদিশে সুখ-সমৃদ্ধিৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ ইয়াৰ লগতে ই সকলো ভক্তৰ বাবে সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক ৷ মাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা বা বোধন ষষ্ঠীৰ দিনা হ’লেও কিন্তু দেৱীৰ মত্যলৈ আগমনৰ তিথি কিন্তু সপ্তমী ৷ সেয়ে সপ্তমী কোন বাৰে পৰিছে সেয়া জনাটো খুবেই দৰকাৰ ৷ একেদৰে দশমী কোনবাৰে পৰিছে সেয়া জনাটোও জৰুৰী আৰু ইয়াৰ ওপৰতে দেৱীয়ে কোন বাহনত উভতি যাব সেয়া নিৰ্ণয় কৰে ৷

দুৰ্গা পূজাৰ অন্যান্য বাহন আৰু ইয়াৰ তাৎপৰ্য

Sharadiya Durga Puja 2025: Maa Durga's Vahan Gaj Significance and Key Details
মা দুৰ্গা পূজা ধৰালৈ কোন বাহনত আহিব তথা এই বাহনৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ? (Getty Images)
  • সোমবাৰ বা দেওবাৰ - হাতীত আগমন (সুখ, সমৃদ্ধি আৰু ভাল বৰষুণ)
  • শনিবাৰ বা মঙলবাৰ - ঘোঁৰাত আগমন (যুদ্ধ আৰু ৰাজনৈতিক দিশত অস্থিৰতাই বিৰাজ কৰে)
  • বৃহস্পতিবাৰ বা শুকুৰবাৰ - পাল্কিত আগমন (মহামাৰী, ভূমিকম্প, খৰাং)
  • বুধবাৰ - নাৱত আগমন (বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা)

তৎস্বত্বেও দেৱীৰ যদি কোনো বিশেষ বাহনত আগমন বা গমন হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত লাভ হয় নে ক্ষতি এইবিষয়ে ভিন্ন জনৰ ভিন্ন মত আছে ৷

লগতে পঢ়ক

  1. দুৰ্গা পূজা হওক বা নৱৰাত্ৰি! পৰিধান কৰিব পাৰে এইসমূহ সুন্দৰ কাণফুলি
  2. পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য
  3. পাৰ্টিৰ পৰা ডেটিঙলৈকে! অনুসৰণ কৰিব পাৰে এইসকল অসমীয়া অভিনেত্ৰীৰ পিংক লুক

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARADIYA DURGA PUJA 2025MAA DURGA’S VAHANSPIRITUAL MEANINGS OF DURGA VAHANশাৰদীয় দুৰ্গা পূজাDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.