কি হৈছে ৰাকুল প্ৰীতৰ যাৰ বাবে তেওঁ ডিঙিত পৰিধান কৰিছে এই বগা পেচ - RAKUL PREET HEALTH PATCH

শেহতীয়াকৈ ৰাকুল প্ৰীতক বিমানবন্দৰত পাপাৰাজ্জীয়ে এইটি বগা ৰঙৰ পেচ তেওঁৰ ডিঙিত লাগি থকা পৰিলক্ষিত কৰে, কিন্তু এই বগা ৰঙৰ পেচ দৰাচলতে হয় কি জানো আহক-

Rakul Preet's Smart Health Patch: How This Wearable Device Monitors Your Body and Boosts Wellness
কি হৈছে ৰাকুল প্ৰীতৰ যাৰ বাবে তেওঁ ডিঙিত পৰিধান কৰিছে এই বগা পেচ (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 30, 2025 at 12:02 PM IST

বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তিয়ে যিদৰে আমাৰ জীৱনটো সহজ কৰি তুলিছে, স্বাস্থ্য খণ্ডও এই ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থকা নাই ৷ পূৰ্বে মানুহে নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ চিকিৎসক বা লেবৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল, কিন্তু এতিয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যাই এনেধৰণৰ যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে যিবোৰ আপুনি আপোনাৰ শৰীৰত পৰিধান কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি ২৪ ঘণ্টাই আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যবোৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰে এটা হ'ল - স্মাৰ্ট হেল্থ পেচ ৷

এই সৰু বৃত্তাকাৰ পেচটো দেখাত সৰু তথা সাধাৰণ বস্তু যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষমতা মিনি হাস্পতালতকৈ কম নহয় ৷ ই ছালত আঠা লাগি শৰীৰৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য নিৰীক্ষণ কৰে আৰু ডাটা আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন বা ক্লাউড চিষ্টেমৰ সৈতে সংযোগ কৰে ৷ যিয়ে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত তথ্য প্ৰদান কৰে ৷ ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে জানো আহক-

স্মাৰ্ট হেল্থ পেচ মানে কি ?

স্মাৰ্ট হেল্থ পেচ হৈছে পৰিধান কৰিব পৰা চিকিৎসা সঁজুলি যিটো ছালত প্ৰয়োগ কৰা হয় ৷ ই ইলেক্ট্ৰনিক চেন্সৰ, মাইক্ৰ’প্ৰচেছৰ আৰু Wireless transmissionৰ দ্বাৰা গঠিত ৷ পেচটোৱে আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰ্যকলাপ আৰু স্বাস্থ্যৰ সংকেতসমূহ অহৰহ জুখি ইয়াৰ ওপৰত এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে ৷

ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ’ল –

  • ৰোগৰ আগতীয়াকৈ চিনাক্তকৰণ
  • স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ
  • চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ মাজত উন্নত যোগাযোগ
  • লেব পৰীক্ষা অবিহনে বাস্তৱ সময়ৰ প্ৰতিবেদন

ই কেনেকৈ কাম কৰে ?

  • ছালৰ সৈতে সংস্পৰ্শ: পেচটো পোনে পোনে ছালত লগাব লাগে ৷
  • চেন্সৰ সক্ৰিয়: ইয়াত সংস্থাপিত চেন্সৰসমূহে শৰীৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ যেনে হৃদস্পন্দন, ৰক্ত শৰ্কৰা, অক্সিজেনৰ মাত্ৰা, শৰীৰৰ উষ্ণতা আদি জুখিব পাৰে ৷
  • তথ্য সংগ্ৰহ: পেচে এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মাইক্ৰ’চিপত সংৰক্ষণ কৰে ৷
  • Wireless transmission: এই তথ্য ব্লুটুথ বা ৱাই-ফাইৰ জৰিয়তে মোবাইল এপ বা চিকিৎসকৰ কম্পিউটাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
  • বিশ্লেষণ: ৰোগীয়ে নিজেও এপটোত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা চাব পাৰে আৰু চিকিৎসকেও বাস্তৱ সময়ত তথ্য লাভ কৰিব পাৰে ৷

স্মাৰ্ট হেল্থ পেচৰ প্ৰকাৰ

গ্লুক’জ নিৰীক্ষণ পেচ

  • ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই অতি উপযোগী ৷
  • বেজীৰ খোচ নোখোৱাকৈ ৰক্ত শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ জুখিব পাৰে ৷
  • অবিৰত নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা হঠাৎ বৃদ্ধি বা হ্ৰাসৰ সতৰ্কবাণী ৷

হৃদস্পন্দন আৰু ইচিজি পেচ

  • হৃদস্পন্দন আৰু ইচিজিৰ আৰ্হি ৰেকৰ্ড কৰে ৷
  • হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰোকৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ চিনাক্ত কৰে ৷

তাপমাত্ৰা নিৰীক্ষণ পেচ

  • শৰীৰৰ উষ্ণতা জুখিবলৈ সহায়ক ৷
  • সময়ত জ্বৰ, সংক্ৰমণ বা যিকোনো ৰোগ ধৰা পেলাব পাৰি ৷

ড্ৰাগ ডেলিভাৰী পেচ

  • এইবোৰ ঔষধেৰে ভৰপূৰ যি ছালৰ মাজেৰে লাহে লাহে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে ৷
  • বিষ নিৰাময়, হৰম’ন থেৰাপী বা নিকোটিন সলনি কৰাত উপযোগী ৷

ফিটনেছ ট্ৰেকিং পেচ

  • নিদ্ৰাৰ মানদণ্ড, কিমান কেলৰি হ্ৰাস হৈছে, কাৰ্যকলাপৰ মাত্ৰা আৰু মানসিক চাপ নিৰীক্ষণ কৰে ৷
  • ক্ৰীড়াবিদ আৰু ফিটনেছ অনুৰাগীৰ বাবে উপকাৰী ৷

ইয়াৰ উপকাৰিতা

  • বিষহীন পৰীক্ষা – ৰক্ত শৰ্কৰা বা আন পৰীক্ষাৰ বাবে বেজীৰ খোচ খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷
  • ২৪×৭ নিৰীক্ষণ – অবিৰত আৰু বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য উপলব্ধ ৷
  • ৰোগৰ আগতীয়া ধৰা পেলোৱা – সৰু সৰু পৰিৱৰ্তনো তৎক্ষণাত ধৰা পৰে ৷
  • চিকিৎসকৰ সৈতে দূৰৱৰ্তী সংযোগ – বহু দূৰত থাকিলেও চিকিৎসকে ৰোগীৰ তথ্য চাব পাৰে ৷
  • সুবিধাজনক আৰু লঘু – সৰু আকাৰৰ, সহজে ছালত লগাব পাৰি ৷
  • জীৱনশৈলীত সহায়ক – টোপনি, মানসিক চাপ আৰু ফিটনেছৰ মাত্ৰা উন্নত কৰাত সহায়ক ৷

সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাহ্বান

  • খৰচ – বৰ্তমান এই প্ৰযুক্তি ব্যয়বহুল আৰু সকলোৰে বাবে ক্ৰয় কৰাটো সম্ভৱ নহয় ৷
  • তথ্যৰ গোপনীয়তা – স্বাস্থ্য তথ্যৰ সুৰক্ষা এটা ডাঙৰ বিষয় ৷
  • সঠিকতা – কিছুমান পেচ লেব পৰীক্ষাৰ দৰে সঠিক নহ’বও পাৰে ৷
  • ডিভাইচৰ বিজুতি – বেটাৰীৰ নিষ্কাশন বা চেন্সৰৰ বিকলতাই ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷

ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা

  • অনাগত সময়ত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷
  • এই পেচবোৰৰ সহায়ত কেন্সাৰ, বৃক্ক আৰু যকৃতৰ লগত জড়িত ৰোগৰ নিৰীক্ষণো সম্ভৱ হ’ব ৷
  • কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ সহায়ত এই পেচবোৰে ৰোগ সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰোগীক সতৰ্ক কৰি দিব পাৰিব ৷
  • স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত চিকিৎসক আৰু ৰোগীৰ মাজত ভাৰ্চুৱেল সংযোগ আৰু অধিক সহজ হৈ পৰিব ৷
  • গ্ৰামাঞ্চল আৰু দুৰ্গম ঠাইত এই প্ৰযুক্তিয়ে চিকিৎসালয়লৈ নোযোৱাকৈ এগৰাকী ব্যক্তিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷

উপসংহাৰ

আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ জগতখনত এই স্মাৰ্ট হেল্থ পেচ এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ ৷ ই কেৱল ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰীক্ষণ সহজ কৰি তোলাই নহয়, ৰোগী আৰু চিকিৎসক দুয়োকে বাস্তৱ সময়ত সংযোগ স্থাপনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ৷ যদিও, ইয়াৰ খৰচ আৰু ডাটা সুৰক্ষাৰ সমস্যাসমূহ এতিয়াও সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, কিন্তু অনাগত বৰ্ষত ই প্ৰতিখন ঘৰতে এটা সাধাৰণ ডিভাইচত পৰিণত হ’ব পাৰে ৷

আগন্তুক সময়ত স্মাৰ্ট হেল্থ পেচ আমাৰ দৈনন্দিন স্বাস্থ্যকৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হ’ব বুলি ক’লেও ভুল নহ’ব, ঠিক যেনেকৈ স্মাৰ্টফোন বৰ্তমান আমাৰ জীৱনৰ এটা অংশ ৷

