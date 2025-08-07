Essay Contest 2025

ETV Bharat / lifestyle

চকলেট-কাপোৰ-টকা দিয়াতকৈ এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক দিয়ক এইসমূহ অনন্য উপহাৰ - RAKSHA BANDHAN 2025

ৰাখীবন্ধন কেৱল এক উৎসৱেই নহয়, এই উৎসৱে ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজৰ এনাজৰীৰ বান্ধোন আৰু অধিক মজবুত কৰি তোলে, এইবাৰ আপুনি আপোনাৰ ভগ্নীক উপহাৰস্বৰূপ কি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে-

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
চকলেট-কাপোৰ-টকা দিয়াতকৈ এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক দিয়ক এইসমূহ অনন্য উপহাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 7, 2025 at 5:19 PM IST

5 Min Read

ৰাখীবন্ধন কেৱল এক উৎসৱেই নহয়, ভাই-ভনীৰ মাজত প্ৰেম, বিশ্বাস আৰু আৱেগৰ প্ৰতীক ৷ এই উৎসৱৰ আঁৰত বহুতো ঐতিহাসিক আৰু ধৰ্মীয় কাহিনী আছে, ইয়াৰে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কাহিনীটো হ’ল মহাভাৰত যুগৰ ৷

কোৱা হয় যে, যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই শিশুপালক সুদৰ্শন চক্ৰৰে হত্যা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ আঙুলিত আঘাত পাইছিল ৷ তেতিয়া দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ শাড়ীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঙুলিত বান্ধি দিয়ে ৷

এই সৰল প্ৰেমভাৱৰ বিনিময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই জীৱন দ্ৰৌপদীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুখ-দুখত তেওঁৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে, তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াক ৰাখীবন্ধন উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ই ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ অংগ হৈ পৰে ৷

এই দিনটোত প্ৰতিজন ভাতৃয়ে ভগ্নীক বিশেষ আৰু স্মৰণীয় কিবা এটা দিব বিচাৰে, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই চকলেট, কাপোৰ বা টকা দিয়াটো এতিয়া অলপ পুৰণি যেন লাগে ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
চকলেট-কাপোৰ-টকা দিয়াতকৈ এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক দিয়ক এইসমূহ অনন্য উপহাৰ (GETTY IMAGES)

এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ মাজৰ বহুতেই ভাবে যে এইবাৰ আমাৰ ভগ্নীক এনেকুৱা কিবা এটা দিয়া উটিচ যিটো তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু বহুদিনলৈ উপযোগী হ’ব ৷

এনে পৰিস্থিতিত আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি এই ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে কিছু বিকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে জানিম

  • পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ভগ্নীৰ বাবে ৫টা অনন্য উপহাৰৰ বিকল্প ?
  • কম বাজেটতো অনন্য উপহাৰ দিব পাৰিনে ?
  • ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি ?

প্ৰশ্ন- পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ভগ্নীৰ বাবে ৫টা অনন্য উপহাৰৰ ধাৰণা কি কি ?

উত্তৰ- ভাতৃ হিচাপে আপোনাৰ ভগ্নীৰ পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপহাৰ দিব পাৰে ৷ যদি তেওঁ পঢ়া-শুনা কৰি আছে, তেন্তে আপুনি এনেকুৱা বস্তু দিব পাৰে যিয়ে তেওঁৰ পঢ়া-শুনা সহজ আৰু ভাল কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

আনহাতে, যদি আপোনাৰ ভগ্নীে কাম কৰে বা গৃহিণী, তেন্তেও আপুনি তেওঁৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি উপহাৰ দিব পাৰে ৷

পঢ়া-শুনা কৰি থকা এগৰাকী ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে পঢ়া-শুনা কৰি আছে তেন্তে ব্যক্তিগতকৃত টোকা এখনৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ কেইখনমান দিব পাৰে ৷ তেওঁক আন কিছুমান বস্তুও দিব পাৰে ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
পঢ়া-শুনা কৰি থকা এগৰাকী ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী কৰ্মৰত মহিলা ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে কাম কৰি আছে, তেন্তে তেওঁ যে বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব সেয়া স্পষ্ট ৷ এনে পৰিস্থিতিত আপুনি তেওঁক ব্যক্তিগত যত্নৰ সামগ্ৰী উপহাৰ দিব পাৰে ৷

আপুনি তেওঁক এনেকুৱা গেজেটও উপহাৰ দিব পাৰে যিয়ে তেওঁৰ কাম সহজ কৰি তুলিব পাৰে ৷ এই কথা এটা গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি বুজি লওঁ আহক ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
এগৰাকী কৰ্মৰত মহিলা ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী গৃহিণী ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নী এগৰাকী গৃহিণী, তেন্তে তেওঁৰ বাবে উপহাৰ বাছি লওঁতে তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ, প্ৰয়োজন আৰু তেওঁৰ আৰামৰ কথা মনত ৰখাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ গোটেই দিনটো তেওঁ ঘৰখন চম্ভালে, পৰিয়ালটো চোৱাচিতা কৰে আৰু নিজৰ বাবে সময় কম পায় ৷

এনে পৰিস্থিতিত তেওঁক এনেকুৱা এটা উপহাৰ দিয়ক যিয়ে তেওঁৰ কাম সহজ কৰি তোলাই নহয়, তেওঁক কিছু শিথিলতাও দিয়ে ৷ এই কথা এটা গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি বুজি লওঁ আহক-

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
এগৰাকী গৃহিণী ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

সৃষ্টিশীল ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে পেইন্টিং, ক্ৰাফটিং, ডিজাইনিং, ভিডিঅ’গ্ৰাফী, ফটোগ্ৰাফী আদি সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেন্তে আপুনি তেওঁক বহুতো বস্তু উপহাৰ দিব পাৰে যিবোৰ তেওঁৰ বাবে উপযোগী হ’ব পাৰে ৷

এইবোৰ কথাই তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ সহায় কৰিব পাৰে ৷ এই কথা গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে বুজি লওঁ আহক ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
সৃষ্টিশীল ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

প্ৰশ্ন- বাজেট কম হ’লেও অনন্য উপহাৰ দিব পাৰিনে ?

উত্তৰ- ভগ্নীৰ বাবে অনন্য উপহাৰ বাছি লওঁতে, আপোনাৰ বাজেট ৫০০ টকা হওক বা ৫০,০০০ টকা হওক, আপুনি নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিটো ৰেঞ্জৰ কিবা এটা বিচাৰি পাব যিটো তেওঁৰ বাবে উপযোগী হ’ব ৷

প্ৰশ্ন- ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি ?

উত্তৰ- আজিকালি ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ এনে উপহাৰে সম্পৰ্কত আৱেগিক বন্ধন বৃদ্ধি কৰে আৰু স্মৃতিত থাকে ৷ ফটো, নাম বা আৱেগিক বাৰ্তা যোগ কৰি আপুনি তেওঁলোকক বিশেষ কৰি তুলিব পাৰে ৷

ফ’টো ফ্ৰেম, কাষ্টমাইজড মগ, কুশ্বন, ডায়েৰী, গহনা বা চুম্বক আদি বস্তু দিব পাৰে ৷ অনলাইন প্লেটফৰ্মত সহজেই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ৷

মাত্ৰ ফটো এখন আপলোড কৰক আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে উপহাৰটো আপোনাৰ ঠিকনাত উপস্থিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. ৮ নে ৯ ? ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সময় কি তথা এই সময়ত ৰাখী বান্ধিলে পাব দুগুণ লাভ
  2. ৰাখীবন্ধন 2025: 500 টকাৰ ভিতৰতেই মৰমৰ ভগ্নীক প্ৰদান কৰক এই উপহাৰ
  3. এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত থাকিব ভদ্ৰৰ ছায়া...ভাতৃক ৰাখি বান্ধিলে হ’ব বিপদ...জানি লওক শুভ মহুৰত - Raksha Bandhan 2024

ৰাখীবন্ধন কেৱল এক উৎসৱেই নহয়, ভাই-ভনীৰ মাজত প্ৰেম, বিশ্বাস আৰু আৱেগৰ প্ৰতীক ৷ এই উৎসৱৰ আঁৰত বহুতো ঐতিহাসিক আৰু ধৰ্মীয় কাহিনী আছে, ইয়াৰে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় কাহিনীটো হ’ল মহাভাৰত যুগৰ ৷

কোৱা হয় যে, যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই শিশুপালক সুদৰ্শন চক্ৰৰে হত্যা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁৰ আঙুলিত আঘাত পাইছিল ৷ তেতিয়া দ্ৰৌপদীয়ে নিজৰ শাড়ীৰ আচল ফালি শ্ৰীকৃষ্ণৰ আঙুলিত বান্ধি দিয়ে ৷

এই সৰল প্ৰেমভাৱৰ বিনিময়ত শ্ৰীকৃষ্ণই গোটেই জীৱন দ্ৰৌপদীক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুখ-দুখত তেওঁৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ বিশ্বাস কৰা হয় যে, তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াক ৰাখীবন্ধন উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু ই ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ অংগ হৈ পৰে ৷

এই দিনটোত প্ৰতিজন ভাতৃয়ে ভগ্নীক বিশেষ আৰু স্মৰণীয় কিবা এটা দিব বিচাৰে, কিন্তু প্ৰতিবাৰেই চকলেট, কাপোৰ বা টকা দিয়াটো এতিয়া অলপ পুৰণি যেন লাগে ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
চকলেট-কাপোৰ-টকা দিয়াতকৈ এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক দিয়ক এইসমূহ অনন্য উপহাৰ (GETTY IMAGES)

এনে পৰিস্থিতিত আমাৰ মাজৰ বহুতেই ভাবে যে এইবাৰ আমাৰ ভগ্নীক এনেকুৱা কিবা এটা দিয়া উটিচ যিটো তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু বহুদিনলৈ উপযোগী হ’ব ৷

এনে পৰিস্থিতিত আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি এই ৰাখীবন্ধনত ভগ্নীক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে কিছু বিকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে জানিম

  • পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ভগ্নীৰ বাবে ৫টা অনন্য উপহাৰৰ বিকল্প ?
  • কম বাজেটতো অনন্য উপহাৰ দিব পাৰিনে ?
  • ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি ?

প্ৰশ্ন- পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ভগ্নীৰ বাবে ৫টা অনন্য উপহাৰৰ ধাৰণা কি কি ?

উত্তৰ- ভাতৃ হিচাপে আপোনাৰ ভগ্নীৰ পেছা আৰু প্ৰয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপহাৰ দিব পাৰে ৷ যদি তেওঁ পঢ়া-শুনা কৰি আছে, তেন্তে আপুনি এনেকুৱা বস্তু দিব পাৰে যিয়ে তেওঁৰ পঢ়া-শুনা সহজ আৰু ভাল কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

আনহাতে, যদি আপোনাৰ ভগ্নীে কাম কৰে বা গৃহিণী, তেন্তেও আপুনি তেওঁৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি উপহাৰ দিব পাৰে ৷

পঢ়া-শুনা কৰি থকা এগৰাকী ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে পঢ়া-শুনা কৰি আছে তেন্তে ব্যক্তিগতকৃত টোকা এখনৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ কেইখনমান দিব পাৰে ৷ তেওঁক আন কিছুমান বস্তুও দিব পাৰে ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
পঢ়া-শুনা কৰি থকা এগৰাকী ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী কৰ্মৰত মহিলা ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে কাম কৰি আছে, তেন্তে তেওঁ যে বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব সেয়া স্পষ্ট ৷ এনে পৰিস্থিতিত আপুনি তেওঁক ব্যক্তিগত যত্নৰ সামগ্ৰী উপহাৰ দিব পাৰে ৷

আপুনি তেওঁক এনেকুৱা গেজেটও উপহাৰ দিব পাৰে যিয়ে তেওঁৰ কাম সহজ কৰি তুলিব পাৰে ৷ এই কথা এটা গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি বুজি লওঁ আহক ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
এগৰাকী কৰ্মৰত মহিলা ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী গৃহিণী ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নী এগৰাকী গৃহিণী, তেন্তে তেওঁৰ বাবে উপহাৰ বাছি লওঁতে তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম-কাজ, প্ৰয়োজন আৰু তেওঁৰ আৰামৰ কথা মনত ৰখাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ গোটেই দিনটো তেওঁ ঘৰখন চম্ভালে, পৰিয়ালটো চোৱাচিতা কৰে আৰু নিজৰ বাবে সময় কম পায় ৷

এনে পৰিস্থিতিত তেওঁক এনেকুৱা এটা উপহাৰ দিয়ক যিয়ে তেওঁৰ কাম সহজ কৰি তোলাই নহয়, তেওঁক কিছু শিথিলতাও দিয়ে ৷ এই কথা এটা গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি বুজি লওঁ আহক-

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
এগৰাকী গৃহিণী ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

সৃষ্টিশীল ভগ্নীৰ বাবে

যদি আপোনাৰ ভগ্নীে পেইন্টিং, ক্ৰাফটিং, ডিজাইনিং, ভিডিঅ’গ্ৰাফী, ফটোগ্ৰাফী আদি সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেন্তে আপুনি তেওঁক বহুতো বস্তু উপহাৰ দিব পাৰে যিবোৰ তেওঁৰ বাবে উপযোগী হ’ব পাৰে ৷

এইবোৰ কথাই তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ সহায় কৰিব পাৰে ৷ এই কথা গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে বুজি লওঁ আহক ৷

Rakshabandhan 2025 Gift Ideas; Rakhi Gifts For Sister & Brother
সৃষ্টিশীল ভগ্নীৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

প্ৰশ্ন- বাজেট কম হ’লেও অনন্য উপহাৰ দিব পাৰিনে ?

উত্তৰ- ভগ্নীৰ বাবে অনন্য উপহাৰ বাছি লওঁতে, আপোনাৰ বাজেট ৫০০ টকা হওক বা ৫০,০০০ টকা হওক, আপুনি নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিটো ৰেঞ্জৰ কিবা এটা বিচাৰি পাব যিটো তেওঁৰ বাবে উপযোগী হ’ব ৷

প্ৰশ্ন- ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি ?

উত্তৰ- আজিকালি ব্যক্তিগতকৃত উপহাৰৰ ধাৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ এনে উপহাৰে সম্পৰ্কত আৱেগিক বন্ধন বৃদ্ধি কৰে আৰু স্মৃতিত থাকে ৷ ফটো, নাম বা আৱেগিক বাৰ্তা যোগ কৰি আপুনি তেওঁলোকক বিশেষ কৰি তুলিব পাৰে ৷

ফ’টো ফ্ৰেম, কাষ্টমাইজড মগ, কুশ্বন, ডায়েৰী, গহনা বা চুম্বক আদি বস্তু দিব পাৰে ৷ অনলাইন প্লেটফৰ্মত সহজেই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ৷

মাত্ৰ ফটো এখন আপলোড কৰক আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে উপহাৰটো আপোনাৰ ঠিকনাত উপস্থিত হ’ব ৷

লগতে পঢ়ক

  1. ৮ নে ৯ ? ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সময় কি তথা এই সময়ত ৰাখী বান্ধিলে পাব দুগুণ লাভ
  2. ৰাখীবন্ধন 2025: 500 টকাৰ ভিতৰতেই মৰমৰ ভগ্নীক প্ৰদান কৰক এই উপহাৰ
  3. এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত থাকিব ভদ্ৰৰ ছায়া...ভাতৃক ৰাখি বান্ধিলে হ’ব বিপদ...জানি লওক শুভ মহুৰত - Raksha Bandhan 2024

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN 2025 DATERAKSHA BANDHAN GIFT IDEASRAKSHA BANDHAN SIGNIFICANCEৰাখীবন্ধনৰ উপহাৰRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

বিবাহ বিচ্ছেদ কেৱল অভিনেত্ৰীৰে নহয়, সাধাৰণ মানুহৰো হয়: শিল্পী শিখা দেৱী

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

এয়া কাজিৰঙাৰ সন্ন্যা সিনী- বেলিফুলত তাই আঁকিছে জীৱনৰ ৰঙচঙীয়া কাহিনী

চাকৰিৰ আশা এৰি কেঁচুৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি এতিয়া জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পাইছে; নাম তাইৰ তৃষ্ণামণি

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.