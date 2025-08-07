প্ৰতি বছৰে শাওন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্বন্ধৰ প্ৰতীক ৰাখী বা ৰাখীবন্ধন উদযাপন কৰা হয় ৷ এই শুভ অনুষ্ঠানত গংগাকে ধৰি পবিত্ৰ নদীত স্নান আৰু ধ্যান কৰি বহু সংখ্যক ভক্তই লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ পূজা কৰা হয় ৷ একে সময়তে পূজাৰ অন্তত ভগ্নীসকলে ভাতৃক হাতৰ মণিবন্ধত ৰাখী বান্ধে ৷ একে সময়তে ভাতৃয়ে-ভগ্নীক উপহাৰ দিয়ে ৷ লগতে সুখ-দুখত সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷ সমগ্ৰ দেশতে এই উৎসৱ অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় ৷
যদি জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদৰ তথ্য অনুসৰি, দশক দশকৰ পাছত ৰক্ষা বন্ধন (Raksha Bandhan 2025)ৰ দিনা এক বিৰল মহাসংযোগ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৷ এই মহাসংযোগ ১৯৩০ চনৰ লগত মিল আছে ৷ সৰল ভাষাত ক’বলৈ গ’লে দিন, নক্ষত্ৰমণ্ডল, পূৰ্ণিমাৰ সংযোগ, ৰাখী বন্ধাৰ সময় প্ৰায় একেই ৷ এই যোগবোৰত লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ উপাসনা কৰি ৰাখী বান্ধিলে দুগুণ ফলাফল পোৱা যাব ৷ ইয়াৰ বিষয়ে সকলো জানো আহক-
ৰাখীবন্ধনৰ শুভ মুহূৰ্ত (Raksha Bandhan 2025 Shubh Muhurat)
বৈদিক পঞ্চাংগৰ মতে, অহা ৮ আগষ্টৰ দিনৰ ০২:১২ বজাৰ পৰা শাওন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হ’ব ৷ একে সময়তে ৯ আগষ্টৰ দুপৰীয়া ০১:২৪ বজাত পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ অন্ত পৰিব ৷ অৱশ্যে ভদ্ৰকাল ৮ আগষ্টৰ নিশা ০২:১২ বজাৰ পৰা ৯ আগষ্টৰ মধ্যৰাত্ৰি ০১:৫২ বজালৈ থাকিব ৷ ইয়াৰ বাবে ৮ আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে ৯ আগষ্টত ৰাখীবন্ধনৰ উৎসৱ পালন কৰা হ’ব ৷ ভদ্ৰা পৃথিৱীত থকাৰ সময়ত শুভ কাম কৰা নহয় ৷ ইয়াৰ বাবে ৰাখীবন্ধন উৎসৱ পিছদিনা যেতিয়া ভদ্ৰা ছায়াত থাকে তেতিয়া এই উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷
ৰাখীবন্ধনৰ সঠিক সময়
৯ আগষ্টত ৰাখী বান্ধিবলৈ সঠিক সময় পুৱা ৫:৪৭ বজাৰ পৰা ৯:০৭ বজালৈ বজালৈ, পুৱা ১০:৪৮ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১:২৪ বজালৈ ৷ এই সময়লৈকে ভগ্নীয়ে ভাতৃক ৰাখী বান্ধিব পাৰে ৷ ইয়াৰ পিছত ভদ্ৰকালৰ আৰম্ভণি হ’ব ৷ বহু সময়ৰ পিচত এনেকুৱা হোৱা দেখা গৈছে যে এইবাৰ ৰাখীবন্ধনত ভদ্ৰাৰ ছায়া পৰা দেখা যোৱা নাই ৷ কিন্তু এইটোও মনত ৰখাটো উচিত যে ৰাহুকাল পুৱা ৯:০৭ বজাৰ পৰা ১০:৪৭ বজালৈ থাকিব । গতিকে এই সময়ত ভাতৃৰ হাতত ৰাখী বন্ধাৰ পৰা বিৰত থাকক ।
ৰাখীবন্ধনৰ শুভ সংযোগ (Raksha Bandhan 2025 Shubh Yog)
সুৰক্ষা বন্ধনৰ দিনা সৌভাগ্য যোগৰ কাকতলীয়া কাণ্ড গঠন হৈছে ৷ ১০ আগষ্টৰ নিশা ০২:১৫ বজাত সমাপ্ত হ’ব সৌভাগ্য যোগ ৷ ইয়াৰ পিছত শোভান যোগ গঠন হ’ব ৷ একে সময়তে সৰ্বৰ্থ সিদ্ধি যোগৰ কাকতলীয়া দিন পুৱা ০৫:৪৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ০২:২৩ বজালৈ ৷ ইয়াৰ লগতে শ্ৰাৱণ নক্ষত্ৰ (Sharavan Nakshatra Muhurat) দিনৰ ০২:২৩ বজালৈ ৷ আনহাতে কৰণ, বাভ আৰু বালাভ আছে ৷ এই যোগসমূহত ৰাখী উৎসৱ পালন কৰা হ’ব ৷
১৯৩০ চনৰ পঞ্চাংগ
বৈদিক পঞ্চাংগ হিচাপ অনুসৰি পোন প্ৰথমে ১৯৩০ চনৰ ৯ আগষ্ট শনিবাৰে ৰাখীবন্ধনৰ উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল ৷ এই দিনটোতে পূৰ্ণিমাৰ সৌভাগ্য যুগৰ সংযোগ সন্ধিয়া ০৪:২৭ বজালৈকে থাকিব ৷ একে সময়তে নিশা ০২:০৭ বজাৰ পৰা পূৰ্ণিমাৰ তিথিৰ আৰম্ভণি হ’ব ৷ এইদৰে পূৰ্ণিমাৰ তিথিত মাত্ৰ ৫ মিনিটৰ পাৰ্থক্য থাকে ৷ সৌভাগ্য যুগৰ সংযোগ ১০ আগষ্টৰ পুৱা ০৫:২১ বজাৰ পৰা হ’ব ৷ শাওন নক্ষত্ৰ আছিল নিশা ০৪:৪১ বজালৈ থাকে ৷ একে সময়তে বাৱ আৰু বালাৱ কৰণৰ কাকতলীয়া সংঘটিত হৈছিল ৷ মুঠৰ ওপৰত ৯৫ বছৰৰ পাছত ৰাখী উৎসৱ একেদিনাই আৰু একে সময়তে, নক্ষত্ৰমণ্ডল আৰু যোগাসনত উদযাপন কৰা হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক