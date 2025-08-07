আজি ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস ৷ সমগ্ৰ দেশতে আজিৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ দেশৰ শিপিনী সকলৰ শিল্প কৰ্মক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ লগতে গৌৰৱ বৃদ্ধি আৰু তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে ২০১৫ চনৰ পৰা ৭ আগষ্টৰ দিনটো সমগ্ৰ দেশতে 'ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস' হিচাপে উদযাপন কৰি অহা হৈছে l ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ দেশৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অসমৰ গৌৰৱ সংযুক্তা দত্তই আগবঢ়াইছে এক বিশেষ সন্মান ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰে সজ্জিত এটি হস্তবুনিত অংগবস্ত্ৰৰ জৰিয়তে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু হস্ততাঁত শিল্পক পুনৰুজ্জীৱিত কৰা ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সংযুক্তা দত্তৰ মতে, “এই প্ৰতীকধর্মী সৃষ্টি খনে দেশৰ তাঁত শিল্পী সমাজৰ প্ৰতিও সন্মান জ্ঞাপন কৰে ৷ হস্ততাত ক্ষেত্ৰখন উজলাই তোলাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু অম্লান উৎসাহ দেখুৱাই আহিছে, এই অংগবস্ত্ৰখন তাৰেই এক নিগঢ় প্ৰতিচ্ছবি ৷” লগতে এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে দেশৰ তাঁত শিল্পী সকলৰ হেঁপাহ আৰু পৰম্পৰাগত শিল্পক নতুন উৎসাহ আৰু স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ৷
সংযুক্তা দত্তৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ সন্দৰ্ভত কয়,' দৰাচলতে
হস্ততাত মোৰ পৰিচয় বুলি ভাবো ৷ হস্ততাত মোৰ বাবে আত্মা হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2015 চনৰ পৰা 7 আগষ্টৰ দিনটোত এই হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ লগতে সন্মান দিয়াৰ অৰ্থে মই এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ ৷ মই সপোনটো দেখিছিলোঁ আৰু মোৰ শিপিনী সকলে বহুত কষ্ট আৰু চেষ্টাৰে এইয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ এই অংগবস্ত্ৰখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ 20 দিন সময় লাগিছিল ৷ অংগবস্ত্ৰখনত মালবেৰী চিল্ক আৰু গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷'
উল্লেখ্য যে, অসমৰ ৰেচম শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছিলে দত্তই ৷ ভাৰতৰ বিখ্যাত ফেশ্বন শ্ব’বোৰৰ সমান্তৰালকৈ লেকমে ফেশ্বন উইক, FDCI, লণ্ডন ফেশ্বন শ্ব’ আদি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ফেশ্বন শ্ব’ত অংশগ্ৰহণেৰে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ৷
আগশাৰীৰ ফেশ্বন শ্ব’ লেকমে ফেশ্বন শ্ব’ত নিজৰ ডিজাইন প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া মহিলা হৈছে সংযুক্তা দত্ত ৷ লেকমে ফেশ্বন শ্ব’ত অংশগ্ৰহণৰ পিছত আৰু পাছলৈ উভতি চাব লগীয়া হোৱা নাই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সংযুক্তাই ৷
ইয়াৰোপৰি বিশ্বৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ সকলৰ বাবে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফেশ্বন প্লেটফৰ্ম বুলি বিবেচিত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকতো সংযুক্তা দত্তৰ ডিজাইনে সমাদৰ লভিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সন্মানীয় চাৰিটা ফেশ্বন উইকৰ ভিতৰত অন্যতম পেৰিছ ফেশ্বন উইকতো ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সংযুক্তা দত্তৰ পাত-মুগা বিশেষ নৱতম ফেশ্বন সম্ভাৰৰ শ্ব’ “চিকি-মিকি’য়ে ৷
শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠতম প্ৰতিভা, সৌন্দৰ্য আৰু ফেশ্বনৰ মহাপীঠ কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ ৰেড কাৰ্পেটত ডিজাইনাৰ সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন কৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ৰেড কাৰ্পেটত খোজ দিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন দুগৰাকীকৈ ছুপাৰ মডেল মিৰ্কা অক্টাভিয়া হেণ্ড্ৰ' আৰু ভেলেৰিয়া হ্জেৰটেনাছে ৷
জনাই দিও যে, সংযুক্তা দত্ত কেৱল এগৰাকী ডিজাইনাৰেই নহয়—তেওঁ এক চিন্তা ৷ তেওঁ প্ৰমাণ কৰিছে যে যদি আবেগ থাকে তেন্তে যিকোনো পৰম্পৰাগত বস্তুৱেই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে ৷ আজি তেওঁ নিজৰ সপোনক লৈ বিভ্ৰান্ত হৈ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মহিলা, বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটি প্ৰেৰণা ৷
অসমৰ পৰম্পৰাগত চাদৰ-মেখেলাক বিশ্বৰ ফেশ্বন মেপত স্থান দিয়াটো তেওঁৰ বাবে সহজ কাম নাছিল ৷ কিন্তু সংযুক্তা দত্তই কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সাংস্কৃতিক মোহ আৰু ফেশ্বনৰ গভীৰ বুজাবুজিৰে ইয়াক সম্ভৱ কৰি তুলিলে ৷ আজি যেতিয়া এগৰাকী বিদেশী মহিলাই চাদৰ-মেখেলা পৰিধান কৰে, তেতিয়া তেওঁ কেৱল এখন কাপোৰ পিন্ধাই নহয়— তেওঁ পিন্ধিছে অসমৰ সংস্কৃতি, মাটি আৰু আত্মা ৷
