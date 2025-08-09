অংগদান বা দেহদান এক মহৎ দান ৷ কোনো এজন ব্যক্তি যিকোনো এটা অংগ বিকল হ’লে তেওঁক আনৰ অংগৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ ভাৰতৰ দৰে দেশত জনসংখ্যা বিপুল হ’লেও অংগদানৰ হাৰ অতি কম ৷ অৱশ্যে বৰ্তমান দেশত অংগৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়িছে ৷ প্ৰতি বছৰে ১৩ আগষ্টত সমগ্ৰ বিশ্বতে অংগদান দিৱস পালন কৰা হয় ৷ শাস্ত্ৰ অনুযায়ী অংগদান কৰা উচিত নে অনুচিত ? এই কথা ক’লে বৃন্দাবনৰ আধ্যাত্মিক গুৰু প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে ৷
এই সন্দৰ্ভত ভক্তৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁতে প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে কয়, ‘আমি যদি সুস্থ আৰু জীয়াই থকা অৱস্থাত অংগ দান কৰো, তেন্তে সেয়া ঠিকেই আছে ৷ কিন্তু আমাৰ ব্ৰেইন ডেড হ’লে অংগদান কৰা উচিত নহয় ৷ কাৰণ সেই পৰিস্থিতিত অংগদানৰ অৰ্থ হ’ল অংগদান কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত ল’ব নোৱাৰি ৷’
তদুপৰি প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে কয় যে, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে জীৱিত অৱস্থাত অংগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে সেয়া কৰিব লাগে ৷ তেওঁ ক’লে, ‘মোৰ চকুৰে যদি আন কোনোবাই চাব পাৰে, তেন্তে ভাল হ’ব ৷ কাৰণ ধৰক মই মৰিছো বা মোৰ মৃত্যু হৈছে, কোনোবাই মোৰ অংগবোৰ পালে ভাল হ’ব ৷ মই তেনেকৈয়ে ভাবো ৷ কিন্তু অৱশ্যেই এই ক্ষেত্ৰত দাতাৰ স্বীকৃতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷’
এই প্ৰেক্ষাপটত প্ৰেমানন্দ মহাৰাজে দধিচি মুনিৰ বিষয়ে ক’লে আৰু তেওঁ কয় যে, তেওঁ নিজৰ শৰীৰৰ হাড় জগতৰ মংগলৰ বাবে দিছিল ৷ যাৰ পৰা বজ্ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয় যে, কোনোবাই যদি পৃথিৱী আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰি অংগদান কৰে, তেন্তে সেয়া ভাল কথা ৷
প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ মতামত: অংগদান – উচিত নে অনুচিত ?
কোনো ব্যক্তিয়ে যদি জীয়াই থকা অৱস্থাত কোনো অংগ (যেনে নেত্ৰ) দান কৰে তেন্তে সেয়া এক সৎ আৰু পূণ্য কাম ৷ এই প্ৰসংগত বহু উদাহৰণ দিয়া হৈছে য’ত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে “মোৰ চকুৱে যদি আন কাৰোবাক দেখাত সহায় কৰিব পাৰে, তেন্তে সেয়া হ’ব ভাল কাম ৷” কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াত দাতাৰ সন্মতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
মগজু মৃত ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অংগদান কৰাটো শাস্ত্ৰ অনুসৰি বাঞ্ছনীয় নহয় ৷ প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ মতে মগজু মৃত অৱস্থাত ব্যক্তিজনৰ উদ্দেশ্য স্পষ্ট নহয়, আৰু অংগদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সৰ্বোচ্চ স্বাক্ষৰৰ অভাৱ (দাতাৰ সন্মতি); সেয়েহে ইয়াক সঠিক বুলি গণ্য কৰা নহয় ৷
তেওঁ ধধিচি মুনিৰ উদাহৰণো ভাগ কৰিছিল—যিজনে নিজৰ হাড়বোৰ “জগতৰ কল্যাণৰ বাবে” দান কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ উপকাৰ আৰু কল্যাণৰ উদ্দেশ্যে অংগদান কৰে তেন্তে সেয়া এক অত্যন্ত শুভ কৰ্ম ৷
প্ৰেমানন্দ মহাৰাজৰ মতে, অংগদানৰ মূল্য আৰু ইয়াৰ ধৰ্মীয় মংগল নিৰ্ভৰ কৰে যিটো পৰিস্থিতি আৰু আৱেগত অংগদান কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত ৷ জীৱন্ত অৱস্থাত, নিজৰ সন্মতি সাপেক্ষে আৰু দান-বৰঙণিৰে কৰা অংগদান শাস্ত্ৰ মতে গুণ আৰু শুভ ৷ সেৱা আৰু দয়াৰ সৰ্বোচ্চ নিদৰ্শন ৷ আনহাতে, মগজু মৃত অৱস্থাত, য’ত ব্যক্তিজনৰ স্পষ্ট ইচ্ছাৰ বিষয়ে জনা নাযায়, তেনে অৱস্থাত শাস্ত্ৰই অংগদানক উপযুক্ত বুলি নাভাবে ৷ গতিকে অংগদান সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সদায় স্বেচ্ছামূলক, সজাগতা আৰু ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰে লোৱা উচিত, যাতে এই কাৰ্য্য সঁচা অৰ্থত মানৱতা আৰু কল্যাণৰ প্ৰতীক হ’ব পাৰে ৷
