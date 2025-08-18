হিন্দু ধৰ্ম আৰু ভাৰত নিৰামিষভোজী খাদ্যৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত আৰু সেয়েহে হিন্দু মন্দিৰত বিতৰণ কৰা প্ৰসাদ প্ৰায়ভাগতে নিৰামিষ ৷ অৱশ্যে বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, সদায় তেনেকুৱা নহয় ৷ দৰাচলতে ভাৰতৰ কিছুমান মন্দিৰ আছে যিয়ে আমিষ প্ৰসাদ আৰু বিবিধ ধৰণৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে ৷ বৈচিত্ৰময় আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ মন্দিৰ আছে, আৰু এই মন্দিৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় আজি আমি এই বিষয়েই বিতংভাৱে চকু ফুৰাওঁ আহক-
- অসমৰ কামাখ্যা মন্দিৰ
এই তালিকাৰ প্ৰথম আৰু অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্দিৰ হৈছে অসমৰেই কামাখ্যা মন্দিৰ ৷ গুৱাহাটীত অৱস্থিত এই হিন্দু দেৱী কামাখ্যাৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত ৷ এই মন্দিৰটো অম্বুবাচী মেলাৰ বাবেও বিখ্যাত, এই মেলাৰ সময়ত দেৱীক “খাছি” মাংসৰ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় ৷ খাচী হৈছে ছাগলী বলি, এই প্ৰসাদ সেৱন কৰিলে আশীৰ্বাদ পোৱা যায় বুলি ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে ৷ অম্বুবাচী মেলা হৈছে বাৰিষা আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰ্ষিক মেলা ৷
ইয়াত দুটা ভোগ বনোৱা হয় যিবোৰ দেৱীক অৰ্পণ কৰা হয় ৷ ইয়াৰে এটা ভেজ হোৱাৰ বিপৰীতে আনটো আমিষ খাদ্য ৷ আচৰিত কথাটো হ’ল দুয়োটা ভোগ পিয়াঁজ & নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ আমিষভোজী ভোগটো ছাগলীৰ মাংসৰে তৈয়াৰ কৰা হয়, যিটো মা কামাখ্যাক আগবঢ়াই তাৰ পিছত সিজোৱা হয় ৷ লগতে কেতিয়াবা চাটনিৰ ৰূপত মাছ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এইবোৰ দেৱীক দুপৰীয়া ১ৰ পৰা ২ বজাৰ ভিতৰত আগবঢ়োৱা হয় আৰু এই ভোগ আগবঢ়োৱাৰ সময়ত মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ হৈ থাকে ৷
এই মন্দিৰত দেৱীৰ ঋতুস্ৰাৱৰ তেজেৰ কাপোৰৰ টুকুৰাক প্ৰসাদ হিচাপে বিতৰণ কৰা হয় ৷ ভক্তসকলে ইয়াক পবিত্ৰ আৰু শুভ বুলি গণ্য কৰে ৷ এয়া এইবাবে আচৰিত কথা যে বহু হিন্দু পৰম্পৰাই নাৰীক ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত অশুদ্ধ বুলি গণ্য কৰে আৰু তেওঁলোকক মন্দিৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নিদিয়ে ৷ এই দেৱীক প্ৰজনন ক্ষমতাৰ দেৱী বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু স্থানীয় লোকেও তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰে ৷
হিন্দু পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি কামাখ্যা দেৱী সতী দেৱীৰ শৰীৰৰ অংগৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা প্ৰাচীন হিন্দু তান্ত্ৰিক দেৱী বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ কিংবদন্তি অনুসৰি, সতীৰ নিৰ্জীৱ শৰীৰ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰি যেতিয়া ভগৱান শিৱই নিজৰ তাণ্ডৱ (বিনাশৰ মহাজাগতিক নৃত্য) কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁৰ যোনি নামেৰে জনাজাত যৌনাংগ আজি কামাখ্যা মন্দিৰ থিয় হৈ থকা ঠাইত পৰিল ৷ এইদৰে এই মন্দিৰটো দেৱী শক্তিৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত মন্দিৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ৷ দেৱী কালিৰ লগতো জড়িত ৷
- হিমাচল প্ৰদেশৰ কামাখ্যা মন্দিৰ
হিমাচল প্ৰদেশৰ আন এটা কামাখ্যা মন্দিৰ, য'ত আমিষ খাদ্য বিতৰণ কৰা হয়, হিমাচল প্ৰদেশৰ শিমলাৰ সমীপত অৱস্থিত ৷ ইয়াৰ উপৰিও আমিষ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱাৰ পৰম্পৰাও অনুসৰণ কৰে ৷ ইয়াত এটা ছাগলী বলি দিয়া হয়, আৰু সেই মাংস প্ৰসাদ হিচাপে সিজোৱা হয়, যিটো ভক্তৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় ৷
- কাল ভৈৰৱ মন্দিৰ, উজ্জয়িন
মধ্য প্ৰদেশৰ উজ্জয়িনত অৱস্থিত কাল ভৈৰৱ মন্দিৰ ভৈৰৱৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে ৷ কল ভৈৰ্ব হৈছে ভগৱান শিৱৰ এক উগ্ৰ ৰূপ যি তান্ত্ৰিক উপাসকসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয়, আৰু ভৈৰৱ ভৈৰৱক সুৰা আৰু মাংস আগবঢ়াই তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ এই দেৱতাক মদৰ লগতে আমিষ প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় আৰু ভক্তসকলেও প্ৰসাদ হিচাপে সামান্য অংশ লাভ কৰে ৷
- কমলেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰ, গোৱা
গোৱাৰ অঞ্জুনা অঞ্চলত অৱস্থিত কমলেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰটো আমিষ খাদ্যৰ বাবে জনাজাত আন এক মন্দিৰ ৷ এই মন্দিৰটো হিন্দু ধ্বংসৰ দেৱতা ভগৱান শিৱৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে ৷ মূল দেৱতা এইদৰে লিংগম যিটো হৈছে ভগৱান শিৱৰ পৰম্পৰাগত হিন্দু আইকনিক উপস্থাপন ৷ ইয়াৰ অনন্য প্ৰসাদ বিতৰণৰ বাবে জনাজাত, য'ত মন্দিৰটোৱে ভক্তসকলক মাছৰ প্ৰসাদ আগবঢ়ায় ৷ এই মাছৰ খাদ্য সতেজকৈ ধৰি প্ৰসাদ হিচাপে সিজোৱা হয় ৷ যদিও এই মন্দিৰত বিভিন্ন হিন্দু উৎসৱ পালন কৰা হয়, মহা শিৱৰাত্ৰি অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ ৷
- বাবা বালাক নাথ মন্দিৰ, হিমাচল প্ৰদেশ
বাবা বালাক নাথ মন্দিৰ হৈছে অআমিষ প্ৰসাদৰ বাবে জনাজাত আন এক মন্দিৰ ৷ হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰ জিলাৰ এই মন্দিৰটো বাবা বালাক নাথৰ নামত উচৰ্গা কৰা হৈছে ৷ বাবা বালাক নাথ আছিল এজন পূজনীয় হিন্দু সাধু ৷ মন্দিৰত ছাগলী বলি দিয়াৰ পৰম্পৰা বহু পুৰণি, বলি দিয়া ছাগলীৰ মাংস ৰান্ধি ভক্তৰ মাজত প্ৰসাদ হিচাপে বিতৰণ কৰা হয় ৷
- মুনিয়াণ্ডি স্বামী মন্দিৰ, তামিলনাডু
তামিলনাডুৰ মাদুৰাইৰ বদকমপট্টি নামৰ এখন সৰু গাঁৱত ভিত্তি কৰি এই মন্দিৰত ৩ দিনীয়া বাৰ্ষিক এক অস্বাভাৱিক উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ভগৱান মুনিয়াদীক সন্মান জনাই, যিটো ভগৱান শিৱৰ অৱতাৰ হিচাপে পৰিচিত মুনীশ্বৰাৰৰ আন এটা নাম ৷ দেখাত এই মন্দিৰত প্ৰসাদ হিচাপে চিকেন & মাটন বিৰিয়ানী পৰিবেশন কৰা হয় ৷
- ওড়িশাৰ বিমলা মন্দিৰ
দেৱী বিমলা বা বিমলা (দুৰ্গাৰ অৱতাৰ) বাস কৰা এই মন্দিৰত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মাংস আৰু মাছ আগবঢ়োৱা দেখা যায় ৷ উৰিষ্যাৰ পুৰিৰ জগন্নাথ মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰক শক্তি পীঠৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ দুৰ্গা পূজা উৎসৱৰ সময়ত পবিত্ৰ মাৰ্কণ্ডা মন্দিৰৰ টেংকিৰ পৰা মাছ ৰান্ধি বিমলা দেৱীক অৰ্পণ কৰা হয় ৷ কেৱল সেয়াই নহয়, ভোৰ হোৱাৰ আগতে এই দিনবোৰত বলি দিয়া ‘হে ছাগলী’টো ৰান্ধি তাইক আগবঢ়াই দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ পিছত এই দুয়োটা ব্যঞ্জনকে ‘বিমলা পৰুছা’ বা প্ৰসাদ হিচাপে সমগ্ৰ বলিদানৰ সাক্ষীসকলক বিতৰণ কৰা হয় ৷ আমোদজনক কথাটো হ’ল ভগৱান জগন্নাথৰ মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ খোলাৰ আগতেই এই সকলোবোৰ ঘটে ৷
- উত্তৰ প্ৰদেশৰ তৰকুলহা দেৱী মন্দিৰ
উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰত অৱস্থিত এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে বাৰ্ষিক খিচাৰি মেলাৰ আয়োজন হোৱাৰ বাবে মানুহৰ ভিৰ হয় ৷ এই মন্দিৰটো মানুহৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে জনাজাত ৷ চৈত্ৰা নৱৰাত্ৰিৰ এই মন্দিৰটো চাবলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে আহে আৰু ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ লগে লগে দেৱীক ছাগলী আগবঢ়ায় ৷ ইয়াৰ পিছত এই মাংস ৰান্ধনীসকলে মাটিৰ পাত্ৰ/পাত্ৰত ৰান্ধি ভকতসকলক প্ৰসাদ হিচাপে প্ৰদান কৰে ৷
- পৰছনিক কদাভু মন্দিৰ, কেৰেলাৰ
কলিযুগত জন্ম হোৱা ভগৱান বিষ্ণু আৰু শিৱৰ অৱতাৰ হিচাপে পৰিচিত ভগৱান মুথাপ্প্নৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত মন্দিৰ ৷ নামনিত তেওঁক কেইবাটাও নামেৰে জনা যায় আৰু বেছিভাগ প্ৰসাদতে টডিৰ লগতে জ্বলাই দিয়া মাছ ভগৱান মুথাপ্পানক আগবঢ়োৱা হয় আৰু কোৱা হয় যে তেনে কৰিলে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা পূৰণ হ’ব পাৰে ৷ ইয়াক আৰু প্ৰসাদ হিচাপে দিয়া হয় মন্দিৰলৈ অহা ভক্তসকলক ৷
- দক্ষিণেশ্বৰ কালি মন্দিৰ, পশ্চিম বংগ
এইটো আন এক শক্তি পীঠ যি দেৱী দুৰ্গা ভক্তৰ মাজত যথেষ্ট বিখ্যাত ৷ এই মন্দিৰত দেৱীক ভোগত মাছ আগবঢ়োৱা হয় যিটো তাৰ পিছত দেৱীক পূজা কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় ৷ অৱশ্যে এই মন্দিৰৰ ভিতৰত কোনো পশু বলি কৰা নহয় ৷
- চীনা কালি মন্দিৰ, কলকাতা: নুডলছ আৰু মমোছ
কলকাতাৰ মাজমজিয়াত ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰা এটা মন্দিৰ নিহিত হৈ আছে ৷ সাধাৰণতে মিঠাই আগবঢ়োৱা পৰম্পৰাগত কালী মন্দিৰৰ দৰে নহয়, এই মন্দিৰত প্ৰসাদ হিচাপে চাইনিছ নুডলছ আৰু ম’ম’ বিতৰণ কৰা হয় ৷ এই অনন্য পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল চীনৰ গৃহযুদ্ধৰ সময়ত, যেতিয়া বহু চীনা অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে নিজৰ ৰান্ধনী পৰম্পৰা লগত লৈ কলকাতাত বসতি স্থাপন কৰিছিল ৷
- কেমোথ শ্ৰী সুব্ৰমণ্য স্বামী মন্দিৰ, কেৰেলা
কেৰালাত কেম’থ শ্ৰী সুব্ৰমণ্য স্বামী মন্দিৰৰ অস্বাভাৱিক প্ৰসাদ – মাঞ্চ চকলেট বাৰ আদিৰ বাবেই "মাঞ্চ মুৰুগন মন্দিৰ" উপনাম লাভ কৰিছে ৷ এই মধুৰ পৰম্পৰাৰ উৎপত্তি প্ৰসাদটোৰ দৰেই আনন্দদায়ক ৷ স্থানীয় তথ্য অনুসৰি প্ৰায় এদশক পূৰ্বে এই প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া এজন সৰু ল’ৰাই চঞ্চলভাৱে মন্দিৰৰ ঘণ্টা বজাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক বকাবকি কৰা হৈছিল ৷ সেই নিশা শিশুটি অসুস্থ হৈ জ্বৰীয়া অৱস্থাত লৰ্ড মুৰুগানৰ নাম আওৰাই থাকিল ৷ উদ্বিগ্ন হৈ পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁক পিছদিনা পুনৰ মন্দিৰলৈ আনি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে ৷ দেৱতাক কিবা এটা আগবঢ়াবলৈ কোৱাত ল’ৰাজনে তেওঁৰ হাতত থকা একমাত্ৰ বস্তুটো আগবঢ়াই দিলে— মাঞ্চ চকলেট বাৰ আৰু অলপ পিছতে তেওঁ অসুস্থৰ পৰা সুস্থ হৈ পৰে ত৷
লগতে পঢ়ক