৭৫ বছৰ বয়সতো কেনেকৈ ইমান ফিট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ? এয়া হৈছে আঁৰৰ ৰহস্য

৭৫ বছৰ বয়সতো কেনেকৈ ইমান ফিট প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ? এয়া হৈছে আঁৰৰ ৰহস্য
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে জানো আহক এই বয়সতো নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ তেওঁ কি কৰে ?
Published : September 17, 2025 at 4:11 PM IST
শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ বাবেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰিচিত ৷ তেওঁ বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ তেওঁ প্ৰতিটো দিন অত্যন্ত ব্যস্ততাত কটায় ৷ কাৰণ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাবে তেওঁ বহু দায়িত্বত বান্ধ খাই থাকে ৷ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো পুৱা শুই উঠাৰ পৰা খাদ্য আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপলৈকে তেওঁৰ জীৱনশৈলীত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে ৷ তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলক ফিট হৈ থাকিবলৈও অনুপ্ৰাণিত কৰে আৰু এই কাৰণেই তেওঁ ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টো আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে মানুহক দৈনন্দিন কাম-কাজত শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় কৰি ৰখা আৰু খাদ্যৰ প্ৰতি সচেতন কৰা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৭৫ সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে জানক তেওঁ ফিট হৈ থাকিবলৈ কি কৰে ?
আজিৰ সময়ত মানুহে কম বয়সতে বহু ধৰণৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ বেয়া ৰুটিন ৷ বেছিভাগ মানুহেই কয় যে, তেওঁলোকৰ সময়সূচী অতি ব্যস্ত আৰু ইয়াৰ বাবে শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ বা খাদ্যৰ ৰুটিন অনুসৰণ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় ৷ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইমান ব্যস্ত থকাৰ পিছতো স্বাস্থ্য আৰু ফিটনেছক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পুৱাৰ ৰুটিন
বহু ধৰণৰ বৈঠক, সমাৱেশৰ বাবে বহু সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মাজনিশালৈকে অনিদ্ৰাৰে কটাবলগীয়া হয়, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেওঁ পিছদিনাৰ ৰুটিনক অনিয়মিত নকৰে ৷ খবৰ অনুসৰি, পুৱা চাৰি বজাত নৰেন্দ্ৰ মোদী সাৰ পায় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ৰ পৰাই এয়া তেওঁৰ ৰুটিন ৷ এইদৰে তেওঁ প্ৰায় তিনি-চাৰি ঘণ্টা টোপনি পায় ৷ পুৱা সাৰ পোৱাৰ পিছত কিছু সময় খোজ কাঢ়ে ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও সূৰ্য নমস্কাৰ আৰু যোগাসন, ধ্যান তেওঁৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ অংশ ৷ যিয়ে তেওঁক শক্তিশালী কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷
পুষ্টিকৰ উপাদানৰে সমৃদ্ধ খাদ্য
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে, তেওঁ খাদ্যৰ প্ৰতি বৰ বেছি আকৰ্ষিত নহয়, গতিকে তেওঁ য’তেই যায় তাতেই সাধাৰণ খাদ্য খাই ভাল পায় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ খাদ্যাভ্যাস অতি সহজ যদিও পুষ্টিৰে ভৰপূৰ ৷ পুৱা আদাৰ চাহ খায় ৷ ইয়াৰ বাহিৰেও ব্ৰেকফাষ্টত সিজোৱা বা পোৰা বস্তু থাকে, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খাদ্যত তেল অতি কম গ্ৰহণ কৰে ৷ এবাৰ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে, তেওঁ চজিনা বা ড্ৰামষ্টিকৰ পৰঠাও নিজৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ৷
উপবাসে থকা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কমেও ৫ দশক অৰ্থাৎ ৫০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি নৱৰাত্ৰিত উপবাস পালন কৰি আহিছে ৷ তেওঁ নিজেই এটা সাক্ষাৎকাৰত এই কথা উল্লেখ কৰি কয় যে, তেওঁৰ বাবে ই এক অনুশাসনতকৈও কম নহয় ৷ উপবাসৰ সময়ত তেওঁ দিনটোত এবাৰহে ফল-মূল খায় ৷ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ’ল, তেওঁ ন দিনত বেলেগ বেলেগ ফল নাখায়, বৰঞ্চ যদি প্ৰথম দিনাই অমিতা খাইছে, তেন্তে প্ৰতিদিনে অমিতা খাই থাকে ৷
সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পিছত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগতীয়াকৈ ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পিছত খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ আমাৰ আয়ুৰ্বেদতো কোৱা হৈছে যে, ৰাতি সূৰ্যাস্তৰ পিছত একো খাব নালাগে ৷ ইয়াৰ ফলত পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ সমগ্ৰ শৰীৰে খাদ্যৰ সঠিক উপকাৰ লাভ কৰে ৷ এইদৰে খাদ্যাভ্যাস সুষম কৰি ৰাখি আৰু দৈনন্দিন জীৱনত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰি আপুনিও সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে ৷
শেষত এই কথাই ক’ব পাৰি যে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফিটনেছ আৰু স্বাস্থ্য তেওঁৰ অনুশাসিত ৰুটিন, সুষম খাদ্য, মানসিক ধৈৰ্যৰ ফল ৷ ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দি যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰে ৷ যোগ, সূৰ্য নমস্কাৰ, ধ্যান, সহজ আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য, সময়মতে খাদ্য খোৱা, উপবাসে তেওঁৰ জীৱনৰ অংশ, যিয়ে তেওঁক কেৱল শক্তিশালী আৰু সতেজ কৰাই নহয়, তেওঁৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যও বজাই ৰাখে ৷ যদি আমিও দৈনন্দিন জীৱনত সৰু সৰু পৰিৱৰ্তন কৰি নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰো আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ প্ৰতি মনোযোগ দিওঁ, তেন্তে আমি এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰ জীৱনে আমাক শিকাইছে যে উপযুক্ত অনুশাসন আৰু ইতিবাচক চিন্তাধাৰাৰে ব্যস্ত জীৱনতো ফিটনেছক অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰি ৷
