ETV Bharat / lifestyle

কেৱল মোদকেই নহয়, লাডুও হয় বাপ্পাৰ প্ৰিয়! ইয়াৰ আঁৰত আছে এটি ৰোচক কাহিনী - GANESH CHATURTHI 2025

মোদকেই নহয় বাপ্পাক কিয় আগবঢ়োৱা হয় লাডুৰ ভোগ ৷ গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা লাডু আগবঢ়োৱাটো কিয় শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় জানো আহক-

Not only modaks Laddus Are Lord Ganesha's Favourite: The Untold Story Behind Bappa's Beloved Sweet
কেৱল মোদকেই নহয়, লাডুও হয় বাপ্পাৰ প্ৰিয়! ইয়াৰ আঁৰত আছে এটি ৰোচক কাহিনী (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 23, 2025 at 5:22 PM IST

4 Min Read

এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱ ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ সনাতন ধৰ্মত গণেশ চতুৰ্থীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই উৎসৱ মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ বহু ৰাজ্যত অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ এই ভব্য উৎসৱ চাবলগীয়া ৷ ইয়াত প্ৰায় সকলো ঘৰতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে গণপতি বাপ্পাৰ পূজা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে বাপ্পাক তেওঁৰ প্ৰিয় ভোগ আগবঢ়োৱা হয় ৷

মানুহে বিশ্বাস কৰে যে, ভগৱান গণেশে কেৱল মোদকহে ভাল পায় ৷ লগতে, তেওঁ কেৱল মোদকৰ ভোগহে ভাল পায় ৷ কিন্তু এনে নহয় এইবিধ প্ৰসাদ নিজৰ ঠাইত একেবাৰে শুদ্ধ ৷ কিন্তু আপোনালোকক জনাই দিও যে, মোদকৰ বাহিৰেও ভগৱান গণেশে লাডু খাবলৈ বৰ ভাল পায় ৷ বাপ্পাক লাডুও আগবঢ়াব পাৰে ৷ এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী কি ? গতিকে এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক -

ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱো

আপোনালোকক জনাই দিও যে, গণেশ চতুৰ্থী ভাৰতবাসীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় উৎসৱ আৰু ইয়াক ধুমধামেৰেও উদযাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ বিশেষত্ব হ’ল ই ধৰ্ম, জাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক একত্ৰিত কৰে ৷ ১০ দিনীয়া এই উৎসৱ কেৱল ভগৱান গণেশৰ জন্মৰ উদযাপন নহয়, ই মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ কাম কৰে ৷ এই সময়খিনিতে গণপতি ধৰালৈ নামি আহি নিজৰ ভক্তক আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷

বাপ্পাইও লাডু কিয় বৰ ভাল পায় ?

মোদকৰ বাহিৰেও গণেশে লাডুও বৰ ভাল পায় ৷ আপুনি নিশ্চয় প্ৰায়ে দেখিছে যে, তেওঁৰ মূৰ্তি আৰু ছবিত তেওঁৰ হাতত মতিচূৰ লাডু দেখা যায় ৷ ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ এই মিঠাইৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ স্পষ্ট হৈ পৰে ৷ গণেশ চতুৰ্থীৰ ভোগত নাৰিকল লাডু আৰু তিলৰ লাডুও অতি শ্ৰদ্ধাৰে আগবঢ়োৱা হয় ৷ মতিচূৰ লাডুও আগবঢ়োৱা হয় ৷ মোদকৰ দৰে লাডুও প্ৰত্যেক ঘৰতে সহজে বনাব পৰা মিঠাই, যিটো ভক্তি আৰু মৰমেৰে ভগৱানক আগবঢ়োৱা হয় ৷

কিয় আগবঢ়োৱা হয় লাড়ু

ভগৱান গণেশে কিয় লাডু ভাল পায় তাৰ আঁৰত কিছু কাহিনী আছে ৷ কোৱা হয় যে, এবাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ ষষ্ঠ অৱতাৰ পৰশুৰামৰ সৈতে গণেশৰ কাজিয়া হৈছিল ৷ এই সময়তে গণেশৰ দাঁত ভাঙি যায় ৷ বহুত কষ্ট পিচত তেওঁ একো খাব পৰা নাছিল ৷ তাৰ পাছত মা পাৰ্বতীয়ে তেওঁক লাডু খাবলৈ দিয়ে আৰু সেই লাডু ইমান কোমল আছিল যে মুখত দিয়াৰ লগে লগেই গলি গৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই ভগৱান গজাননক মতিচূৰ লাডু আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

পঢ়ক এই কাহিনীও

একে সময়তে আন এটা কাহিনী হ’ল, এসময়ত ধনৰ দেৱতা কুবেৰে গণেশক নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ ধন-সম্পত্তিৰ পৰিচয় দিছিল ৷ এতিয়া গণেশ জীয়ে ধন-সম্পত্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নাছিল, বৰঞ্চ সুস্বাদু খাদ্যৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত আছিল ৷ গণেশৰ পেট পূৰ কৰিব পৰাই কুবেৰৰ ঘৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য নাছিল বাবে গণেশ জীৰ ভোক শেষ হোৱা নাছিল ৷ খাদ্য শেষ হোৱাৰ পিছত কুবেৰৰ পাকঘৰত ৰখা কেঁচা খাদ্য আৰু সোণৰ বাচন-বৰ্তনো পিচত বাপ্পাই খাবলৈ ধৰিলে ৷

মা পাৰ্বতীয়ে কুবেৰক সহায় কৰিলে

ইয়াৰৰ পাছত ধন-সম্পত্তিৰ অন্ত পৰাৰ আশংকাত কুবেৰে ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি গ’ল ৷ তাৰ পাছত মাকে কুবেৰক লাড়ু আৰু ভাত দি গণেশ জীক খুৱাবলৈ ক’লে ৷ কুবেৰ ঘৰলৈ উভতি আহি গণেশক লাডু আগবঢ়ালে ৷ লাডু আৰু ভাত খোৱাৰ পাছত গণেশৰ ভোক সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ’ল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই গণেশক লাডু আগবঢ়োৱাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে ৷

বহু প্ৰকাৰৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হয়

আপোনালোকক জনাই দিও যে, ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ তেওঁক লাডু আগবঢ়োৱা শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে লাডু গণপতিক আগবঢ়োৱা ৷ এতিয়া ভাৰতত বহু ধৰণৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. Ganesh Chaturthi 2023: ঘৰতে অতি সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰক গণপতিৰ প্ৰিয় মোদক
  2. Ganesh Chaturthi 2023: এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীত এনেদৰে প্ৰসন্ন কৰক গণেশ বাবাক
  3. গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে জানক পূজাৰ মুহূৰ্ত লগতে গণেশ দেৱতাক অৰ্পন কৰক এইসমূহ সামগ্ৰী

এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱ ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ সনাতন ধৰ্মত গণেশ চতুৰ্থীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই উৎসৱ মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ বহু ৰাজ্যত অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ এই ভব্য উৎসৱ চাবলগীয়া ৷ ইয়াত প্ৰায় সকলো ঘৰতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে গণপতি বাপ্পাৰ পূজা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে বাপ্পাক তেওঁৰ প্ৰিয় ভোগ আগবঢ়োৱা হয় ৷

মানুহে বিশ্বাস কৰে যে, ভগৱান গণেশে কেৱল মোদকহে ভাল পায় ৷ লগতে, তেওঁ কেৱল মোদকৰ ভোগহে ভাল পায় ৷ কিন্তু এনে নহয় এইবিধ প্ৰসাদ নিজৰ ঠাইত একেবাৰে শুদ্ধ ৷ কিন্তু আপোনালোকক জনাই দিও যে, মোদকৰ বাহিৰেও ভগৱান গণেশে লাডু খাবলৈ বৰ ভাল পায় ৷ বাপ্পাক লাডুও আগবঢ়াব পাৰে ৷ এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী কি ? গতিকে এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক -

ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱো

আপোনালোকক জনাই দিও যে, গণেশ চতুৰ্থী ভাৰতবাসীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় উৎসৱ আৰু ইয়াক ধুমধামেৰেও উদযাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ বিশেষত্ব হ’ল ই ধৰ্ম, জাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক একত্ৰিত কৰে ৷ ১০ দিনীয়া এই উৎসৱ কেৱল ভগৱান গণেশৰ জন্মৰ উদযাপন নহয়, ই মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ কাম কৰে ৷ এই সময়খিনিতে গণপতি ধৰালৈ নামি আহি নিজৰ ভক্তক আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷

বাপ্পাইও লাডু কিয় বৰ ভাল পায় ?

মোদকৰ বাহিৰেও গণেশে লাডুও বৰ ভাল পায় ৷ আপুনি নিশ্চয় প্ৰায়ে দেখিছে যে, তেওঁৰ মূৰ্তি আৰু ছবিত তেওঁৰ হাতত মতিচূৰ লাডু দেখা যায় ৷ ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ এই মিঠাইৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ স্পষ্ট হৈ পৰে ৷ গণেশ চতুৰ্থীৰ ভোগত নাৰিকল লাডু আৰু তিলৰ লাডুও অতি শ্ৰদ্ধাৰে আগবঢ়োৱা হয় ৷ মতিচূৰ লাডুও আগবঢ়োৱা হয় ৷ মোদকৰ দৰে লাডুও প্ৰত্যেক ঘৰতে সহজে বনাব পৰা মিঠাই, যিটো ভক্তি আৰু মৰমেৰে ভগৱানক আগবঢ়োৱা হয় ৷

কিয় আগবঢ়োৱা হয় লাড়ু

ভগৱান গণেশে কিয় লাডু ভাল পায় তাৰ আঁৰত কিছু কাহিনী আছে ৷ কোৱা হয় যে, এবাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ ষষ্ঠ অৱতাৰ পৰশুৰামৰ সৈতে গণেশৰ কাজিয়া হৈছিল ৷ এই সময়তে গণেশৰ দাঁত ভাঙি যায় ৷ বহুত কষ্ট পিচত তেওঁ একো খাব পৰা নাছিল ৷ তাৰ পাছত মা পাৰ্বতীয়ে তেওঁক লাডু খাবলৈ দিয়ে আৰু সেই লাডু ইমান কোমল আছিল যে মুখত দিয়াৰ লগে লগেই গলি গৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই ভগৱান গজাননক মতিচূৰ লাডু আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

পঢ়ক এই কাহিনীও

একে সময়তে আন এটা কাহিনী হ’ল, এসময়ত ধনৰ দেৱতা কুবেৰে গণেশক নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ ধন-সম্পত্তিৰ পৰিচয় দিছিল ৷ এতিয়া গণেশ জীয়ে ধন-সম্পত্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নাছিল, বৰঞ্চ সুস্বাদু খাদ্যৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত আছিল ৷ গণেশৰ পেট পূৰ কৰিব পৰাই কুবেৰৰ ঘৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য নাছিল বাবে গণেশ জীৰ ভোক শেষ হোৱা নাছিল ৷ খাদ্য শেষ হোৱাৰ পিছত কুবেৰৰ পাকঘৰত ৰখা কেঁচা খাদ্য আৰু সোণৰ বাচন-বৰ্তনো পিচত বাপ্পাই খাবলৈ ধৰিলে ৷

মা পাৰ্বতীয়ে কুবেৰক সহায় কৰিলে

ইয়াৰৰ পাছত ধন-সম্পত্তিৰ অন্ত পৰাৰ আশংকাত কুবেৰে ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি গ’ল ৷ তাৰ পাছত মাকে কুবেৰক লাড়ু আৰু ভাত দি গণেশ জীক খুৱাবলৈ ক’লে ৷ কুবেৰ ঘৰলৈ উভতি আহি গণেশক লাডু আগবঢ়ালে ৷ লাডু আৰু ভাত খোৱাৰ পাছত গণেশৰ ভোক সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ’ল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই গণেশক লাডু আগবঢ়োৱাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে ৷

বহু প্ৰকাৰৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হয়

আপোনালোকক জনাই দিও যে, ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ তেওঁক লাডু আগবঢ়োৱা শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে লাডু গণপতিক আগবঢ়োৱা ৷ এতিয়া ভাৰতত বহু ধৰণৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. Ganesh Chaturthi 2023: ঘৰতে অতি সহজ পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰক গণপতিৰ প্ৰিয় মোদক
  2. Ganesh Chaturthi 2023: এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীত এনেদৰে প্ৰসন্ন কৰক গণেশ বাবাক
  3. গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে জানক পূজাৰ মুহূৰ্ত লগতে গণেশ দেৱতাক অৰ্পন কৰক এইসমূহ সামগ্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

MODAK VS LADDU STORYWHY GANESHA LOVES LADDUSINTERESTING STORIES OF GANPATIগণেশ চতুৰ্থী ২০২৫GANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.