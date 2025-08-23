এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ উৎসৱ ২০২৫ চনৰ ২৭ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ সনাতন ধৰ্মত গণেশ চতুৰ্থীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই উৎসৱ মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ বহু ৰাজ্যত অতি আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থীৰ এই ভব্য উৎসৱ চাবলগীয়া ৷ ইয়াত প্ৰায় সকলো ঘৰতে ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে গণপতি বাপ্পাৰ পূজা কৰা হয় ৷ ইয়াৰ লগতে বাপ্পাক তেওঁৰ প্ৰিয় ভোগ আগবঢ়োৱা হয় ৷
মানুহে বিশ্বাস কৰে যে, ভগৱান গণেশে কেৱল মোদকহে ভাল পায় ৷ লগতে, তেওঁ কেৱল মোদকৰ ভোগহে ভাল পায় ৷ কিন্তু এনে নহয় এইবিধ প্ৰসাদ নিজৰ ঠাইত একেবাৰে শুদ্ধ ৷ কিন্তু আপোনালোকক জনাই দিও যে, মোদকৰ বাহিৰেও ভগৱান গণেশে লাডু খাবলৈ বৰ ভাল পায় ৷ বাপ্পাক লাডুও আগবঢ়াব পাৰে ৷ এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী কি ? গতিকে এই বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক -
আপোনালোকক জনাই দিও যে, গণেশ চতুৰ্থী ভাৰতবাসীৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় উৎসৱ আৰু ইয়াক ধুমধামেৰেও উদযাপন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ বিশেষত্ব হ’ল ই ধৰ্ম, জাতি আৰু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক একত্ৰিত কৰে ৷ ১০ দিনীয়া এই উৎসৱ কেৱল ভগৱান গণেশৰ জন্মৰ উদযাপন নহয়, ই মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ কাম কৰে ৷ এই সময়খিনিতে গণপতি ধৰালৈ নামি আহি নিজৰ ভক্তক আশীৰ্বাদ দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
মোদকৰ বাহিৰেও গণেশে লাডুও বৰ ভাল পায় ৷ আপুনি নিশ্চয় প্ৰায়ে দেখিছে যে, তেওঁৰ মূৰ্তি আৰু ছবিত তেওঁৰ হাতত মতিচূৰ লাডু দেখা যায় ৷ ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ এই মিঠাইৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণ স্পষ্ট হৈ পৰে ৷ গণেশ চতুৰ্থীৰ ভোগত নাৰিকল লাডু আৰু তিলৰ লাডুও অতি শ্ৰদ্ধাৰে আগবঢ়োৱা হয় ৷ মতিচূৰ লাডুও আগবঢ়োৱা হয় ৷ মোদকৰ দৰে লাডুও প্ৰত্যেক ঘৰতে সহজে বনাব পৰা মিঠাই, যিটো ভক্তি আৰু মৰমেৰে ভগৱানক আগবঢ়োৱা হয় ৷
ভগৱান গণেশে কিয় লাডু ভাল পায় তাৰ আঁৰত কিছু কাহিনী আছে ৷ কোৱা হয় যে, এবাৰ ভগৱান বিষ্ণুৰ ষষ্ঠ অৱতাৰ পৰশুৰামৰ সৈতে গণেশৰ কাজিয়া হৈছিল ৷ এই সময়তে গণেশৰ দাঁত ভাঙি যায় ৷ বহুত কষ্ট পিচত তেওঁ একো খাব পৰা নাছিল ৷ তাৰ পাছত মা পাৰ্বতীয়ে তেওঁক লাডু খাবলৈ দিয়ে আৰু সেই লাডু ইমান কোমল আছিল যে মুখত দিয়াৰ লগে লগেই গলি গৈছিল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই ভগৱান গজাননক মতিচূৰ লাডু আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷
একে সময়তে আন এটা কাহিনী হ’ল, এসময়ত ধনৰ দেৱতা কুবেৰে গণেশক নিজৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি নিজৰ ধন-সম্পত্তিৰ পৰিচয় দিছিল ৷ এতিয়া গণেশ জীয়ে ধন-সম্পত্তিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নাছিল, বৰঞ্চ সুস্বাদু খাদ্যৰ প্ৰতিহে আকৰ্ষিত আছিল ৷ গণেশৰ পেট পূৰ কৰিব পৰাই কুবেৰৰ ঘৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য নাছিল বাবে গণেশ জীৰ ভোক শেষ হোৱা নাছিল ৷ খাদ্য শেষ হোৱাৰ পিছত কুবেৰৰ পাকঘৰত ৰখা কেঁচা খাদ্য আৰু সোণৰ বাচন-বৰ্তনো পিচত বাপ্পাই খাবলৈ ধৰিলে ৷
ইয়াৰৰ পাছত ধন-সম্পত্তিৰ অন্ত পৰাৰ আশংকাত কুবেৰে ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি গ’ল ৷ তাৰ পাছত মাকে কুবেৰক লাড়ু আৰু ভাত দি গণেশ জীক খুৱাবলৈ ক’লে ৷ কুবেৰ ঘৰলৈ উভতি আহি গণেশক লাডু আগবঢ়ালে ৷ লাডু আৰু ভাত খোৱাৰ পাছত গণেশৰ ভোক সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ’ল ৷ তেতিয়াৰ পৰাই গণেশক লাডু আগবঢ়োৱাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে ৷
আপোনালোকক জনাই দিও যে, ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ তেওঁক লাডু আগবঢ়োৱা শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীৰ বাবে লাডু গণপতিক আগবঢ়োৱা ৷ এতিয়া ভাৰতত বহু ধৰণৰ লাডু তৈয়াৰ কৰা হয় ৷
