নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত আৰু অনুচিত জানো আহক...

নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম মানি চলাটো উচিত । অন্যথা পূজা অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে...

Navratri Fasting Rules: Essential Guidelines for Devotees to Follow
নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত আৰু অনুচিত জানো আহক... (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2025 at 10:16 AM IST

4 Min Read
হিন্দু ধৰ্মত শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি বা দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এইবাৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি আৰু ইয়াৰ অন্ত পৰিব ২ অক্টোবৰত ৷ এই ন দিনত দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ এইসময়ত ভক্তসকলেও দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি উপবাস পালন কৰে ৷ সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত উপবাসৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম মানি চলাটো জৰুৰী, অন্যথা উপবাস আধৰুৱা হৈ থাকিব পাৰে ৷

সঁচাকৈয়ে হিন্দু ধৰ্মত শাৰদীয় নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই ন দিনত দুৰ্গা দেৱীৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ এই সময়ছোৱাত ভক্তসকলে পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰে দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰি ব্ৰত পালন কৰে ৷ যদি এই সময়ত সঁচা হৃদয়েৰে দেৱী দুৰ্গাৰ যদি আৰাধনা কৰা হয় নিজৰ ভক্তৰ সকলো কামনা পূৰণ কৰে ৷ উপবাসৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিবলৈ উপবাসৰ ব্যক্তিজনে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম মানি চলিব লাগিব ৷ ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক ভুলৰ ফলত উপবাস আধৰুৱা হ’ব পাৰে ৷ গতিকে, নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে জানো আহক...

Navratri Fasting Rules
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ নীতি নিয়ম (GETTY IMAGES)

নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত নহয় ?

  • নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত খং আৰু নেতিবাচক চিন্তা পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ এই সময়ত আনৰ বেয়া কথা বা মিছা কথা কোৱা উচিত নহয় ৷
  • নৱৰাত্ৰিত উপবাস পালন কৰাসকলে বিচনাত শুব নালাগে বা কোমল বিচনা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷
  • সাধাৰণতে ভক্তসকলে দিনটোত মাত্ৰ এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি নৱৰাত্ৰিৰ উপবাস পালন কৰে ৷ এইদৰে উপবাস পালন কৰাসকলে মাজতে ফল-মূল খাব নালাগে ৷ কিন্তু শাৰীৰিক সমস্যা থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় ৷
Navratri Fasting Rules
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ নীতি নিয়ম (GETTY IMAGES)
  • নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত যদি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে উপবাসে থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই সময়ত উপবাসৰ নিয়ম মানি চলাটো কঠিন হ’ব পাৰে ৷
  • গুৰুতৰ শাৰীৰিক সমস্যা থকা বা যিসকলে উপবাস ভঙাৰ কথা ভাবে তেন্তে তেওঁলোকে নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
  • নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত ঘৰতে তামসিক খাদ্য প্ৰস্তুত নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও এই নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷
  • উপবাস পালন কৰাসকলে খাদ্যত সাধাৰণ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ ই উপবাস ভংগ কৰিব পাৰে ৷ উপবাসৰ সময়তহে সেন্ধা নিমখ যাক ৰক চল্ট বুলিও কোৱা হয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷

নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত ?

Navratri Fasting Rules
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ নীতি নিয়ম (GETTY IMAGES)
  • নৱৰাত্ৰিৰ উপবাস পালন কৰাসকলে সদায় সত্য কথা ক’ব লাগে, মনক শান্ত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু দেৱীৰ ধ্যান কৰিব লাগে ৷
  • নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত ব্ৰক্ষ্মচাৰ্য পালন কৰাটো উচিত ৷
  • এই সময়ছোৱাত ক্ষমা, দয়া, উদাৰতা, উৎসাহৰ বিকাশ কৰা উচিত আৰু আসুৰিক অনুভূতিৰ পৰা আঁতৰি থকাটো উচিত ৷
  • সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমী দিনা যদি উপবাস ভংগ কৰিব লাগে তেন্তে কুমাৰী কন্যাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি খুৱাই দিব লাগে ৷ দেৱীৰ নামত হোমযজ্ঞ (অগ্নিযজ্ঞ) আৰু পূজা (পূজা) কৰিব লাগে ৷
  • প্ৰতিদিনে পুৱা আৰু গধূলি সম্পূৰ্ণ বিধি-বিধান অনুসৰি দেৱীৰ পূজা কৰিব লাগে ৷
Navratri Fasting Rules
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ নীতি নিয়ম (GETTY IMAGES)
  • প্ৰদীপ জ্বলাইহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
  • নৱৰাত্ৰিৰ ন দিনত দুৰ্গা দেৱীৰ নটা ৰূপ পূজা কৰি আৰতি কৰিব লাগে ৷
  • শাস্ত্ৰ অনুযায়ী নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উপবাস পালন কৰা হয় ৷ বহুতে দিনটোত এবাৰহে খায়, কোনোৱে কেৱল ফল-মূল খাইহে থাকে, কোনোবাই পানী খায়, কোনোবাই তুলসীপাত মিহলাই গংগা জল সেৱন কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত দিনটোত এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা সকলে ৰক চল্ট বা সেন্ধা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
  • নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত দুৰ্গা সপ্তশতীৰ পাঠ কৰিব লাগে ৷ দৈনিক এটা অধ্যায় পাঠ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক পূজাৰ সময়ত দেৱী দুৰ্গাক তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্য ভোগ হিচাপে আগবঢ়াব লাগে ৷

লগতে পঢ়ক

  1. নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা পৰিধান কৰক এই বিশেষ ৰঙৰ পোচাক আৰু বিশেষ কৰি তোলক আপোনাৰ নৱৰাত্ৰি
  2. নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সকলোকে এনেদৰে জনাওক শুভকামনা
  3. দুৰ্গা পূজাত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব আপুনি! যেতিয়া অনুসৰণ কৰিব অভিনেত্ৰীসকলৰ এই শাৰীৰ লুক

