নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত আৰু অনুচিত জানো আহক...

নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম মানি চলাটো উচিত । অন্যথা পূজা অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে...
Published : September 24, 2025 at 10:16 AM IST
হিন্দু ধৰ্মত শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি বা দুৰ্গা পূজাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এইবাৰ ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি আৰু ইয়াৰ অন্ত পৰিব ২ অক্টোবৰত ৷ এই ন দিনত দেৱী দুৰ্গাৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ এইসময়ত ভক্তসকলেও দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি উপবাস পালন কৰে ৷ সেয়ে এনে পৰিস্থিতিত উপবাসৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিবলৈ কিছুমান নিয়ম মানি চলাটো জৰুৰী, অন্যথা উপবাস আধৰুৱা হৈ থাকিব পাৰে ৷
সঁচাকৈয়ে হিন্দু ধৰ্মত শাৰদীয় নৱৰাত্ৰিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ এই ন দিনত দুৰ্গা দেৱীৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ এই সময়ছোৱাত ভক্তসকলে পূৰ্ণ ৰীতি-নীতিৰে দেৱী দুৰ্গাক পূজা কৰি ব্ৰত পালন কৰে ৷ যদি এই সময়ত সঁচা হৃদয়েৰে দেৱী দুৰ্গাৰ যদি আৰাধনা কৰা হয় নিজৰ ভক্তৰ সকলো কামনা পূৰণ কৰে ৷ উপবাসৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিবলৈ উপবাসৰ ব্যক্তিজনে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম মানি চলিব লাগিব ৷ ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক ভুলৰ ফলত উপবাস আধৰুৱা হ’ব পাৰে ৷ গতিকে, নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কি কৰিব লাগে আৰু কি কৰিব নালাগে জানো আহক...
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত নহয় ?
- নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত খং আৰু নেতিবাচক চিন্তা পৰিহাৰ কৰিব লাগে ৷ এই সময়ত আনৰ বেয়া কথা বা মিছা কথা কোৱা উচিত নহয় ৷
- নৱৰাত্ৰিত উপবাস পালন কৰাসকলে বিচনাত শুব নালাগে বা কোমল বিচনা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৷
- সাধাৰণতে ভক্তসকলে দিনটোত মাত্ৰ এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি নৱৰাত্ৰিৰ উপবাস পালন কৰে ৷ এইদৰে উপবাস পালন কৰাসকলে মাজতে ফল-মূল খাব নালাগে ৷ কিন্তু শাৰীৰিক সমস্যা থকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় ৷
- নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত যদি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে উপবাসে থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এই সময়ত উপবাসৰ নিয়ম মানি চলাটো কঠিন হ’ব পাৰে ৷
- গুৰুতৰ শাৰীৰিক সমস্যা থকা বা যিসকলে উপবাস ভঙাৰ কথা ভাবে তেন্তে তেওঁলোকে নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত উপবাসে থাকিব নালাগে ৷
- নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত ঘৰতে তামসিক খাদ্য প্ৰস্তুত নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলেও এই নিয়ম মানি চলিব লাগে ৷
- উপবাস পালন কৰাসকলে খাদ্যত সাধাৰণ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ ই উপবাস ভংগ কৰিব পাৰে ৷ উপবাসৰ সময়তহে সেন্ধা নিমখ যাক ৰক চল্ট বুলিও কোৱা হয় ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷
নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত কি কৰাটো উচিত ?
- নৱৰাত্ৰিৰ উপবাস পালন কৰাসকলে সদায় সত্য কথা ক’ব লাগে, মনক শান্ত কৰি ৰাখিব লাগে আৰু দেৱীৰ ধ্যান কৰিব লাগে ৷
- নৱৰাত্ৰিৰ উপবাসৰ সময়ত ব্ৰক্ষ্মচাৰ্য পালন কৰাটো উচিত ৷
- এই সময়ছোৱাত ক্ষমা, দয়া, উদাৰতা, উৎসাহৰ বিকাশ কৰা উচিত আৰু আসুৰিক অনুভূতিৰ পৰা আঁতৰি থকাটো উচিত ৷
- সপ্তমী, অষ্টমী আৰু নৱমী দিনা যদি উপবাস ভংগ কৰিব লাগে তেন্তে কুমাৰী কন্যাসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি খুৱাই দিব লাগে ৷ দেৱীৰ নামত হোমযজ্ঞ (অগ্নিযজ্ঞ) আৰু পূজা (পূজা) কৰিব লাগে ৷
- প্ৰতিদিনে পুৱা আৰু গধূলি সম্পূৰ্ণ বিধি-বিধান অনুসৰি দেৱীৰ পূজা কৰিব লাগে ৷
- প্ৰদীপ জ্বলাইহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷
- নৱৰাত্ৰিৰ ন দিনত দুৰ্গা দেৱীৰ নটা ৰূপ পূজা কৰি আৰতি কৰিব লাগে ৷
- শাস্ত্ৰ অনুযায়ী নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উপবাস পালন কৰা হয় ৷ বহুতে দিনটোত এবাৰহে খায়, কোনোৱে কেৱল ফল-মূল খাইহে থাকে, কোনোবাই পানী খায়, কোনোবাই তুলসীপাত মিহলাই গংগা জল সেৱন কৰে ৷ এনে পৰিস্থিতিত দিনটোত এবাৰহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা সকলে ৰক চল্ট বা সেন্ধা নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷
- নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত দুৰ্গা সপ্তশতীৰ পাঠ কৰিব লাগে ৷ দৈনিক এটা অধ্যায় পাঠ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক পূজাৰ সময়ত দেৱী দুৰ্গাক তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্য ভোগ হিচাপে আগবঢ়াব লাগে ৷
