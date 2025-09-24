ETV Bharat / lifestyle

নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা পৰিধান কৰক এই বিশেষ ৰঙৰ পোচাক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলক আপোনাৰ লুক

নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা দেৱী চন্দ্ৰঘন্টাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই দিনটোৰ ৰং হালধীয়া, জানো আহক আপুনি কিদৰে এই ৰঙৰ ষ্টাইলিং কৰিব পাৰে-

Navratri 2025
নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা পৰিধান কৰক এই বিশেষ ৰঙৰ পোচাক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলক আপোনাৰ লুক (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read
নৱৰাত্ৰিৰ উৎসৱ (Navratri 2025) প্ৰতি বছৰে ভক্তি আৰু উৎসাহেৰে পালন কৰা হয় ৷ ন দিন ধৰি দেৱী দুর্গাৰ নটা ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ৷ প্ৰতিটো দিনতে এটা নিৰ্দিষ্ট ৰং থাকে, যাৰ ফলত ইতিবাচক শক্তি আৰু শুভ ফল পোৱা যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা দেৱী চন্দ্ৰঘন্টাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই দিনটোত দেৱীৰ প্ৰিয় ৰং হৈছে হালধীয়া ৷

এই ৰং শক্তি, উৎসাহ, সুখৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ কিন্তু মহিলাসকলে প্ৰায়ে ভাবি থাকে যে এক ৰঙৰ সাজৰ দ্বাৰা (Navratri Day 3 Colour) কেনেকৈ নতুন আৰু ষ্টাইলিছ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ৷ যদি আপুনিও একেই কথা ভাবিছে, তেন্তে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৷ আজি আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ৫টা সহজ আৰু স্মাৰ্ট ষ্টাইলিং টিপছ যিয়ে আপোনাক নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা হালধীয়া ৰঙৰ সাজতো অনন্য আৰু আকৰ্ষণীয় দেখাত সহায় কৰিব ৷

এথনিক ৱেৰ বাছনি কৰক

নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰাটো সদায় এটি উত্তম বিকল্প ৷ ইচ্ছা কৰিলে হালধীয়া ৰঙৰ শাৰী, ছালৱাৰ চুট, অনাৰকলি পিন্ধিব পাৰে ৷ দিনৰ পূজা আৰু গৰ্বা নাইটৰ বাবে ৰেচম বা জৰ্জেট শাৰী এখন আৰামদায়ক হ’ব, লগতে আপোনাৰ লুকত ৰজাঘৰীয়া স্পৰ্শও যোগ কৰিব ৷ যদি আপুনি আধুনিক আৰু পৰম্পৰাগত উপাদানৰ মিশ্ৰণ বিচাৰে, তেন্তে হালধীয়া পালাজ' চেট বা কেপ ষ্টাইলৰ কুৰ্তাৰ দৰে ভাৰত-পশ্চিমীয়া সাজ-পোছাকৰ কথা চিন্তা কৰক ৷

কনট্ৰাষ্টিং ৰং ব্যৱহাৰ কৰক

কেৱল হালধীয়া ৰঙৰ বাবে বিকল্প লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, আপুনি বিপৰীতমুখী ৰং অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, ৰঙা, সেউজীয়া বা গোলাপী ৰঙে হালধীয়াৰ সৈতে এক উত্তম যোৰ কৰে ৷ হালধীয়া শাড়ীৰ সৈতে ৰঙা ব্লাউজ বা হালধীয়া চুটৰ সৈতে সেউজীয়া দুপাট্টাই আপোনাৰ লুক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব ৷ এই ষ্টাইলিং ট্ৰিকে আনকি সাধাৰণ সাজ-পোছাকেও উৎসৱৰ সময়ত এটি অনন্য লুক আপোনাক প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷

গহনাৰে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰক

যিকোনো উৎসৱমুখৰ ৰূপ সম্পূৰ্ণ কৰাত গহনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ সোণালী বা কুণ্ডন গহনা হালধীয়া ৰঙৰ সৈতে সৰ্বোত্তম দেখা যায় ৷ যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে দীঘল কাণফুলি আৰু বেংগল বাছি লওক ৷ যদি আপুনি মিনিমালিষ্ট লুক পছন্দ কৰে, তেন্তে ষ্টেটমেন্ট কাণফুলি যথেষ্ট ৷ শাড়ীৰ সৈতে লাইট নেকপিছে আপোনাৰ লুক বৃদ্ধি কৰিব ৷

মেকআপ আৰু হেয়াৰষ্টাইলৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক

হালধীয়া ৰঙৰ সাজ-পোছাক পিন্ধিলে গধুৰ মেকআপৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৷ লাইট বেছ, নগ্ন লিপষ্টিক, আৰু কাজলৰ সহায়ত আপোনাৰ চকুৰ সংজ্ঞা দিয়ক ৷ যদি আপুনি উজ্জ্বল ৰূপ পছন্দ কৰে তেন্তে ৰঙা বা মেৰুণ ৰঙৰ লিপষ্টিকও গ্ৰহণযোগ্য ৷ আপুনি আপোনাৰ চুলিখিনি বান আৰু গজৰাৰে ষ্টাইল কৰিব পাৰে, বা চুলিখিনি পাতল কাৰ্লৰ সৈতে ঢিলা কৰি দি উৎসৱমুখৰ স্পৰ্শ যোগ কৰিব পাৰে ৷

সঠিক জোতা আৰু হেণ্ডবেগ বাছনি কৰি লওক

জোতা আৰু হেণ্ডবেগৰ দৰে আনুষংগিক বস্তুও আপোনাৰ ৰূপৰ লগত মিলাব লাগিব ৷ সোণালী বা এম্ব্ৰয়ডাৰী কৰা জুটিছ, চেণ্ডেল বা হিল হালধীয়া পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকৰ সৈতে ভাল দেখা যাব ৷ সৰু পটলি বেগ বা ক্লাচে আপোনাৰ ৰূপটোক আৰু অধিক জাতিগত আৰু উৎসৱমুখৰ কৰি তুলিব ৷

