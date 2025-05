ETV Bharat / lifestyle

আপোনাৰ পাকঘৰত থকা এইসমূহ সামগ্ৰীৰে কৰিব পাৰে ঘৰুৱা চিকিৎসা - COMMON KITCHEN CURES

এখন ঘৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হৈছে পাকঘৰটো ৷ কেৱল যে ৰন্ধা বঢ়াৰ বাবেহে পাকঘৰতো ব্যৱহাৰ হয় এনে নহয় বহল অৰ্থত চাবলৈ হলে পাকঘৰক এখন সৰু সুৰা বৈদ্যশালা বা চিকিৎসালয়ৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি ৷ আমি ভুগি থকা সৰু সুৰা বেমাৰ কিছুমানৰ সহজ ঘৰুৱা সমাধান পাওঁ এই পাকঘৰতেই ৷ অতীতৰে পৰাই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলে প্ৰায়বোৰ ৰোগৰ ঘৰুৱা চিকিৎসাত পাকঘৰৰ বহুতো সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ আমি বহুতেই জনা নজনাকৈয়ে এতিয়াও সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছো বা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৷ কিন্তু তাৰ মাজতে আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা সাধাৰণ বস্তুবোৰ অৱহেলা কৰো আৰু গুৰুত্ব নিদিও ৷

কিবা অসুখ হ’লেও যধে মধে বিভিন্ন ঔষধ খাই নিজৰ শৰীৰৰ কেতিয়াবা অপকাৰহে কৰো বুলি কলেও ভুল নহয় ৷ অৱশ্যে ৰোগ চাইহে চিকিৎসা বাৰু! তথাপি সৰু সৰু অসুখ বিষুখ হ'লে আচলতে প্ৰথমতে আমি পাকঘৰৰ সাধাৰণ বস্তুৰে ঘৰুৱা চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰো ৷ আমি খাই থকা বস্তুবোৰ যেতিয়া কোনো অসুখৰ বাবে ঔষধ হৈ পৰে ভাবি চাওকচোন কিমান ভাল লাগে! এষাৰ কথা আছে নহয়- Your food should be your medicine. But medicine should not be your food. সেয়েহে পাকঘৰৰ বস্তুৰ দ্বাৰা আমি কিদৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব পাৰি জানো আহক-

আদা

পাকঘৰ শুৱনি এবিধ মছলা হৈছে আদা ৷ প্ৰায়বোৰ ব্যঞ্জনতে আদা অকণমান দিলে খাবলৈ সোৱাদ বেছি হয় ৷ কিছুমান সৰু সুৰা ৰোগৰ সহজ ঘৰুৱা আদা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ৷ যেনে-

১) আভোক, বদহজম, পেটত গেছ হ'লে, বমি বমি অনুভৱ হ'লে কেঁচা আদা সৰু সৰুকৈ কাটি অকণমান ক'লা নিমখৰ লগত খালে সুফল পোৱা যায় ৷ নাইবা আদাৰ ৰস এচামুছ, পদিনাৰ ৰস এচামুছ, এচিকুট ক'লা নিমখ দি খালে সুফল পোৱা যায় ৷ আদাৰ লগত ক'লা নিমখ আৰু নেমুৰ ৰস মিহলাই আহাৰ খোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ আগত খালেও সুফল পোৱা যায় ৷ আদাই লালটি গ্ৰন্থি সমূহ সক্ৰিয় কৰি তোলে

২) চৰ্দি, কাহ, ঋতু সলনি হোৱাৰ সময়ত হোৱা বিভিন্ন কফজনীত সমস্যাত আদা ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পোৱা যায় ৷ ইয়াৰ বাবে তলত দিয়া দিহাকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে-

একাপ পানীত এটুকুৰা সৰু আদাৰ টুকুৰা থেতেলাই লৈ দি উতলিবলৈ দিব লাগে ৷ উতলি যেতিয়া আধা কাপ পানী থাকিব তেতিয়া জুইৰ পৰা নমাই অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত নেমুৰ ৰস আৰু মৌ অকণমান দি সেৱন কৰক ৷

আদাৰ ৰস এচামুছ, তুলসীৰ ৰস এচামুছ, শেৱালি পাতৰ ৰস আধা চামুচ, মৌ এচামুছ দি দুভাগ কৰি দিনে দুবাৰ খাব ৷

কাঁচকল

পেটৰ অসুখত কাঁচকল বহুত উপকাৰী ৷ হঠাতে কেনেবাকৈ পেট চলিলে বা কাৰোবাৰ যদি ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰিৰ সমস্যা আছে তেন্তে তেনে লোকে কেচা কাচকল এডোখৰ খুন্দি তাৰ ৰসৰ লগত অকণমান কলা নিমখ দি গৰম কৰি খাব পাৰে ৷ ই খুব তৎক্ষণাত ভাল ফলাফল দিয়ে ৷ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজে সময়ে এনেকুৱা পেটৰ সমস্যা হৈ থাকে ৷ সেয়েহে পাকঘৰত কাঁচকল ৰাখি থলে মাকসকলৰ বহু চিন্তা নিশ্চয় দূৰ হ'ব ৷ পেট চলিলে কাঁচকল সিজাই খালেও বহু খিনি আৰাম পায় ৰোগীয়ে ৷ সেয়ে দেখাত সাধাৰণ আৰু এলাগী যেন লাগিলেও কাঁচকল প্ৰত্যেকৰে পাকঘৰত ৰাখিব লাগে ৷

হালধি

হালধিৰ হালধীয়া ৰঙে ব্যঞ্জনৰ ৰং ধুনীয়া কৰে আৰু ঔষধি গুণো বৃদ্ধি কৰে ৷ হালধিৰ বীজাণুনাশক গুণ আছে আৰু ই তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে ৷ কটা চিঙা ঘাঁ আদিত হালধি গুৰি লগালেও সুফল পোৱা যায় ৷ তলত হালধিৰ কেইটামান দিহা দিয়া হৈছে-