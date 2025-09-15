কিয় প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস ? এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি ?

কিয় প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস ? এই দিনটোৰ বিশেষত্ব কি ?
প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰত এটি বিশেষ কাৰণত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় জানো আহক এই দিনটোৰ বিশেষত্ব নো কি ?
অভিযন্তাসকল হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমাজৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ আঁৰত থকা অখ্যাত নায়ক । তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনী ধাৰণা, সমস্যা সমাধানৰ সামৰ্থ্য আৰু কাৰিকৰী দক্ষতাই এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ আধাৰ স্থাপন কৰে । ভাৰতত তেওঁলোকৰ অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস পালন কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই বিশেষ দিনটোত কেৱল অভিযন্তাসকলৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাক স্বীকৃতি দিয়াই নহয়, ভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ অগ্ৰণী কিংবদন্তী মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্ম জয়ন্তীও উদযাপন কৰা হয় ।
এজন দূৰদৰ্শী অভিযন্তাৰ জন্ম
ছাৰ মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়, যাক 'ছাৰ' এমভি বুলি জনা যায় তেওঁৰ ১৮৬১ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ কৰ্ণাটকৰ মুদ্দেনাহাল্লি নামৰ গাঁৱত জন্ম হৈছিল । চিক্কাবাল্লাপুৰত তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ হয় ।
বিশ্বেশ্বৰায়ে মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ত কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল আৰু পাছত অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যাত ডিপ্লোমা লাভ কৰিবলৈ পুনেৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে । তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু ব্যতিক্ৰমী দক্ষতাই তেওঁক ১৮৮৩ চনত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল ।
আধুনিক ভাৰতৰ স্থপতিবিদ
শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিচত বিশ্বেশ্বৰায়ে এগৰাকী অভিযন্তা হিচাপে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । তেওঁ তেতিয়াৰ বোম্বাই চৰকাৰৰ পৰা সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিছিল । এইটো এক উল্লেখযোগ্য কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল ।
বিশ্বেশ্বৰায়ৰ কৃতিত্ব অপৰিসীম । ১৯১২ চনৰ পৰা ১৯১৮ চনলৈ মহীশূৰৰ দিৱান হিচাপে তেওঁ মহীশূৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ৰাজা সগৰা বান্ধ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ডেক্কান মালভূমি জলসিঞ্চন প্ৰণালী স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অৱদান উল্লেখযোগ্য আছিল ।
তেওঁৰ এক উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ হৈছে পানীৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ স্বয়ংক্ৰিয় দুৱাৰ থকা খণ্ড প্ৰণালী । যিয়ে ভাৰতত পানী ব্যৱস্থাপনাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল । তেওঁ হায়দৰাবাদৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বান সুৰক্ষা প্ৰণালীয়ে দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনাত তেওঁৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ ভিতৰত আছে মহীশূৰ চাবোন কাৰখানা, বেংগালুৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ষ্টেট বেংক অফ মহীশূৰ, মহীশূৰ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল ৱৰ্কচ আৰু চৰকাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় ।
ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ ১৯৬১ চনত মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে । তেওঁ প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰে আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
সন্মান আৰু স্বীকৃতি
- অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে ১৯৫৫ চনত তেওঁক ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান 'ভাৰত ৰত্ন'ৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
- ৰজা পঞ্চম জৰ্জে তেওঁক ব্ৰিটিছ নাইটহুড প্ৰদান কৰে । অসামৰিক অভিযন্তা প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত 'ছাৰ' উপাধিও তেওঁ লাভ কৰে ।
- গুগলে ২০১৮ চনত তেওঁৰ জন্মদিনত ডুডল মুকলি কৰি তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
- তেওঁ ভাৰতীয় বিজ্ঞান কংগ্ৰেছৰ ১৯২৩ চনৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল । যাৰ দ্বাৰা বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক জগতত তেওঁৰ মৰ্যাদা স্পষ্ট হৈ পৰে ।
এজন বহুমুখী দূৰদৰ্শী
সুন্দৰ কেৰিয়াৰৰ বাহিৰেও ছাৰ এম. বিশ্বেশ্বৰায় এজন বহুমুখী ব্যক্তি আছিল যি দেশৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাইছিল । তেওঁ শিক্ষা আৰু গৱেষণা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদৰ্শন কৰি 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ চাইন্স বাংগালোৰ'ৰ পৰিচালনা পৰিষদত সেৱা আগবঢ়াইছিল । পাছত তেওঁ টাটা আইৰণ এণ্ড ষ্টীল গভৰ্ণিং ব'ৰ্ডৰ সদস্য হয় ।
বিশ্বেশ্বৰায়ৰ সাহিত্যিক দক্ষতাও লক্ষণীয় আছিল । তেওঁ তেওঁৰ কৰ্মজীৱনত দুখন কিতাপ ৰচনা কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত "ৰিষ্ট্ৰিকেটিং ইণ্ডিয়া" আৰু "নেশ্যন বিল্ডিং" তেওঁৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ১৯৬২ চনত তেওঁৰ মৃত্যু সময়লৈকে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ আৰু অভিযান্ত্ৰিক উৎকৰ্ষতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ সমৰ্পণ অব্যাহত আছিল । আজি তেওঁৰ আত্মা সমগ্ৰ দেশৰ অভিযন্তাসকলৰ হৃদয় আৰু মনত জীয়াই আছে ।
ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱসক দূৰদৰ্শী অভিযন্তা ছাৰ মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায় আৰু দেশৰ প্ৰগতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা সকলো অভিযন্তাৰ প্ৰতি এক উপযুক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে দেখা যায় । উদ্ভাৱন, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি এক অক্লান্ত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দ্বাৰা চিহ্নিত তেওঁৰ অৱদানে প্ৰজন্মৰ অভিযন্তাসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে । ভাৰতে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিকৰ জনক ছাৰ এমভিৰ অদম্য মনোভাৱ মনত ৰখা আৰু দেশৰ বিকাশত অভিযন্তাসকলৰ অমূল্য অৱদানক সন্মান আৰু উদযাপন অব্যাহত ৰখাটো অপৰিহাৰ্য ।
অভিযন্তা দিৱস ২০২৫ৰ বাবে বিষয়বস্তু
সংগঠক সংস্থা বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি অভিযন্তা দিৱসৰ বিষয়বস্তু প্ৰতি বছৰে ভিন্ন হ’ব পাৰে ৷ কিন্তু শেহতীয়া বিষয়বস্তুসমূহে উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা, আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ ২০২৫ চনৰ বাবে এটা সম্ভাৱ্য বিষয়বস্তু হ’ব পাৰে:
“এটা বহনক্ষম ভৱিষ্যত অভিযান্ত্ৰিকীকৰণ”
এই বিষয়বস্তুৱে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, স্বচ্ছ শক্তি, আৰু সম্পদ ব্যৱস্থাপনাৰ দৰে বিশ্বব্যাপী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অভিযান্ত্ৰিক সমাধানসমূহ কেনেদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
