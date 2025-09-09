ETV Bharat / lifestyle

দুৰ্গা পূজা হওক বা নৱৰাত্ৰি! পৰিধান কৰিব পাৰে এইসমূহ সুন্দৰ কাণফুলি

আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বলীউডৰ কেইগৰাকীমান তাৰকাই পৰিধান কৰা কাণফুলিৰ কিছুমান ডিজাইন চাও আহক-

JHUMKA DESIGNS FOR FESTIVE SEASON
দুৰ্গা পূজা হওক বা নৱৰাত্ৰি! পৰিধান কৰিব পাৰে এইসমূহ সুন্দৰ কাণফুলি (INSTAGRAM)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 9, 2025 at 4:32 PM IST

গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা প্ৰায় উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান দিন পিচত সকলোৱে উদযাপন কৰিব নৱৰাত্ৰি অৰ্থাৎ দুৰ্গা পূজা আৰু সেয়ে আমি সকলোৱে আমাৰ কাপোৰ আৰু আনুষংগিক বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈছো যাতে উৎসৱৰ বতৰত সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব পাৰো ৷ আমি যেতিয়াই গহনা বুলি ভাবো, তেতিয়াই আমাৰ মনলৈ প্ৰথমে আহে কাণফুলি – নহয় জানো?! কাণফুলি নিঃসন্দেহে আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ যিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ সাজ-পোছাকত এক উজ্বলতা যোগ কৰে ৷ কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাণফুলি পৰিধান কৰিলে উৎসৱৰ বতৰত ভাল দেখা তাকে লৈ বহুতে খেলি-মেলিত পৰে ৷ সেয়া লাগিলে সাধাৰণ কাণফুলিয়েই হওক বা আটাইতকৈ গ্লেমাৰাছ কাণফুলিয়েই হওক ৷ গতিকে, এই উৎসৱৰ বতৰৰ বাবে আমি কিছুমান এলিগেন্ট কাণফুলিৰ বিকল্প আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যাক পৰিধান কৰি আপুনি এটি গ্লেমাৰাছ আৰু আকৰ্ষণীয় দেখাব পাৰে যিয়ে নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে বলীউডৰ কেইগৰাকীমান তাৰকাই পৰিধান কৰা কাণফুলিৰ কিছুমান ডিজাইন চাও আহক-

উৎসৱৰ বতৰৰ বাবে কাণফুলি

গোল্ডেন ষ্টাডছ

বৰ্গ আকৃতিৰ সোণালী সৰ্পিল ষ্টড যিকোনো জনগোষ্ঠীয় সাজ-পোছাকৰ সৈতে পিন্ধিবলৈ এক উত্তম পছন্দ ৷ বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ সৈতে সৰ্পিল ডিজাইনটো অত্যন্ত সুন্দৰ দেখা যায়, আৰু একে সময়তে ফেশ্বনৰ সোৱাদ যোগ কৰে ৷ এই ষ্টডবোৰ যিকোনো জনগোষ্ঠীয় সাজ-পোছাকৰ সৈতে অতি সুন্দৰ দেখা যাব, সেয়া পৰম্পৰাগত শাৰী হওক, লেহেংগা হওক বা ছালোৱাৰ কামিজ হওক ৷ আপোনাক খুবেই ধুনীয়া আৰু ষ্টাইলিছ দেখা যাব ৷

মুকুতাৰ কাণফুলি

উৎসৱৰ বাবে ড্ৰপ ইয়াৰৰিং এটা চিৰসেউজ পছন্দ! এই সহজ অথচ জটিল ধাতুৰ কাম আৰু চিকচিকিয়া মুকুতাৰ সংমিশ্ৰণ ষ্টাইলিছ আৰু অত্যাধুনিক দেখা যায় ৷ চলন্ত মুকুতাৰ অতিৰিক্ত গতিশীলতাই স্বকীয়তাৰ স্পৰ্শ যোগ কৰে যিটো যিকোনো উৎসৱমুখৰ সাজ-পোছাকৰ সৈতে আচৰিত ধৰণে দেখা যাব ৷

চান্দবালি

মুকুতাৰ ডিজাইনৰ সৈতে চান্দবালি উৎসৱৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প হ’ব পাৰে ৷ মুকুতাৰ আৰ্হিৰ সুন্দৰ জটিল ডিজাইনবোৰে এটি ৰাজকীয় স্পৰ্শ যোগ কৰে; চান্দবালিৰ আকৃতি মুখত অত্যন্ত ধুনীয়া দেখা যায় ৷ এই কাণফুলিবোৰ উৎসৱৰ বাবে নিখুঁত বিকল্প যাক পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকৰ সৈতে পিন্ধি আপুনি যিকোনো উৎসৱতে গ্লেমাৰ যোগ কৰিব পাৰে ৷

চেইন কাণফুলি

আপোনাৰ উৎসৱমুখৰ ৰূপত এটা টুইষ্ট দিবলৈ চুলিৰ শৃংখলৰ কাণফুলি বাছি লওক ৷ এই সুক্ষ্ম শিকলিবোৰে কাণৰ চাৰিওফালে মেৰিয়াই এটা মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰে ৷ এটা চিকচিকিয়া আপডো বা ঢিলা ঢৌৰ সৈতে, এই চেইনৰ কাণফুলিয়ে যোগ কৰে, আপোনাৰ সামগ্ৰিক শৈলী বৃদ্ধি কৰে ৷

সামগ্ৰিকভাৱে উৎসৱমুখৰ কাণফুলিৰ সঠিক পছন্দই আপোনাৰ সমগ্ৰ ৰূপটোক আচৰিত, ষ্টাইলিছ আৰু আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিব পাৰে ৷ সেয়া লাগিলে সোণালী ৰঙৰ কাণফুলিয়েই হওক বা মুকুতাৰ কাণফুলি হওক, চাণ্ডবালি হওক বা চেইন কাণফুলি হওক ৷ প্ৰতিটো শৈলীয়ে আপোনাৰ উৎসৱমুখৰ ৰূপত এক বেলেগ মনোমোহাতা যোগ কৰে ৷ এনে কাণফুলি বাছি লোৱাটোৱে সাজ-পোছাকৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰাই নহয় আপোনাৰ ব্যক্তিত্বকো উজ্জ্বল কৰি তোলে ৷ গতিকে, এই উৎসৱৰ বতৰত আপোনাৰ আনুষংগিক বস্তুবোৰ বুদ্ধিমানৰূপে বাছি লওক আৰু আপোনাৰ শৈলীত গ্লেমাৰ আৰু কৌশল যোগ কৰক ৷

