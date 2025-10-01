দশেৰা-দেৱী বিসৰ্জন চাবলৈ মেলালৈ গৈ আছে নেকি ? তেন্তে একেবাৰেই নকৰিব এই ভুল
বিজয়া দশমীৰ দিনা ৰাৱণ দহনৰ বাবে মেলা আৰু দেৱীৰ বিসৰ্জনৰ বাবে বিপুল জনসমাগম হয়, এনে পৰিস্থিতিত সামান্যতম অসাৱধানতাও এক ভয়াৱহ বিপদত পৰিণত হ’ব পাৰে
কাইলৈ অন্ত পৰিব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ৷ বিজয়া দশমী কেৱল এক উৎসৱেই নহয়, ই হৈছে শৈশৱৰ সোণালী স্মৃতি, বন্ধু-বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে কটোৱা আনন্দৰ মুহূৰ্তৰ ভঁৰাল ৷ কিন্তু আপুনি কৰা কিছুমান ভুলে এই আনন্দত বাধা জন্মাব পাৰে ৷ সেয়ে এনে সময়ত সাৱধান তথা সচেতন দুয়োটাই হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ৷
কিন্তু চিন্তা নকৰিব, কাৰণ এই বিজয়া দশমীত আপুনি কিছু কথা মানি চলিলে অতি সুকলমে বিজয়া দশমী উদযাপন কৰিব পাৰিব । বিজয়া দশমী(দশেৰা) হৈছে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ৰ বিজয় উদযাপন কৰা উৎসৱ । এই দিনটোত কৰা কিছুমান কাৰ্যই জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় । গতিকে এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত কেইটামান কথা মনত ৰখাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
যদি আপুনি দশেৰা মেলা বা বিসৰ্জনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে, তেন্তে এই ভুলবোৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব -
- সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব
যদি আপুনি বিজয়া দশমী উপলক্ষে বিসৰ্জনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বা মেলালৈ যায়, তেন্তে এনে পৰিস্থিতিত প্ৰায়ে অত্যধিক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেয়ে নিজৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি সৰ্বপ্ৰথমে গুৰুত্ব দিয়ক । যদি সন্তানক লগত লৈ গৈছে, তেন্তে তেওঁলোকৰ হাত এৰা নিদিব আৰু সন্তানৰ পকেটত নিজৰ নাম, ফোন নম্বৰ থকা সৰু টোকা এখন ৰাখিব । চোৰৰ পৰা সাৱধান হওক আৰু সদায় নিজৰ মানিবেগ বা ম’বাইল ফোন আগফালৰ পকেটত ৰাখক ।
- আৰামদায়ক জোতা পিন্ধক
দেৱীৰ বিসৰ্জনত বহুদূৰ খোজকঢ়াৰ লগতে থিয় হৈ থাকিবলগীয়া হ’ব পাৰে । গতিকে ফেশ্বনেবল আৰু অস্বস্তিকৰ অনুভৱ কৰা জোতা পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক । আৰামদায়ক স্প’ৰ্টছ শ্বু বা চেণ্ডেল বাছি লওক, যাতে আপুনি ভাগৰ অনুভৱ নকৰাকৈ দেৱীৰ বিসৰ্জন বা মেলা আদি উপভোগ কৰিব পাৰে ।
- অত্যধিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নুফুৰিব
গধুৰ বেগ বা বয়বস্তু লৈ ভিৰৰ মাজেৰে খোজকঢ়াৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ কেৱল প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যেনে - পানীৰ বটল, কিছু নগদ ধন আৰু নিজৰ ফোনটো লৈ যাওক । ইচ্ছা কৰিলে সৰু শ্লিং বেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
- দামী বস্তু পৰিধান নকৰিব
দেৱীৰ বিসৰ্জনৰ সময়ত বা মেলা আদিত হোৱা অত্যাধিক ভিৰৰ বাবে প্ৰায়ে দামী গহনা বা মূল্যৱান সামগ্ৰী হেৰুওৱাৰ আশংকা থাকে । সেয়ে সাধাৰণ বস্ত্ৰ আৰু দামী গহনা ঘৰৰ সুৰক্ষিত স্থানত থৈ যাওক । ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ মেলা উপভোগ কৰিব পাৰিব ।
- খাদ্য আৰু পানীয়ৰ প্ৰতি সচেতন হওক
মেলাথলীত পোৱা বা পথৰ দাঁতিত মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰা যিকোনো খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো ভাল লাগিলেও ই স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ক্ষতিকাৰক বিবেচিত হ’ব পাৰে ৷ এই খাদ্যসমূহ মুকলিকৈ ৰখাৰ ফলত নাইবা খাদ্যত অত্যধিক ভাজি বা মছলাযুক্ত খাদ্য খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে । গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক । কেৱল পৰিষ্কাৰ দোকানৰ পৰা খাওক আৰু পানীৰ বটল এটা লগত লৈ যাওক যাতে আপুনি হাইড্ৰেটেড হৈ থাকে ।
- ফটকা আৰু জুইৰ পৰা আঁতৰি থাকক
ৰাৱণ দাহন বা দেৱীৰ বিসৰ্জনৰ সময়ত অসাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে নাইবা আতচবাজীৰ বাবেও জ্বলা-পোৰাৰ আশংকা থাকে । সেয়ে সদায় নিজকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি সুৰক্ষিত হৈ থাকক ।
- স্বাস্থ্যক সদায় প্ৰাধান্য দিয়ক
যদি কোনো লোক হাঁপানী ৰোগত আক্ৰান্ত, উশাহ-নিশাহৰ সমস্যাত ভূগিছে বা ভাগৰ অনুভৱ কৰিছে, বিশেষকৈ বৃদ্ধ লোকসকল ভিৰ বা ধোঁৱা ওলোৱা এনে ঠাইৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখক ।
- যান-বাহনৰ নিয়মক আওকাণ নকৰিব
দেৱীৰ বিসৰ্জন আৰু মেলাৰ সময়ত যান-বাহনৰ ভিৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক । সেয়ে খৰখেদাকৈ পথ পাৰ হোৱা বা যান-বাহনৰ নিয়ম ভংগ কৰাটো বিপদজনক হ’ব পাৰে ।
বিজয়া দশমী অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ৰ বিজয়ৰ প্ৰতীক ৷ দশেৰা বা বিজয়া দশমীত ৰাৱণ দাহন, মূৰ্তি বিসৰ্জন, মেলা আদিত বিশেষ উৎসাহ আৰু অত্যধিক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় । এই ভিৰৰ মাজত মানুহ প্ৰায়ে অসাৱধান হৈ পৰে, যাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা আৰু অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় ৷ শিশু আৰু বৃদ্ধক অকলে এৰি দিয়া, যান-বাহনৰ নিয়মক আওকাণ কৰা, ভিৰৰ মাজত দামী গহণা পিন্ধা, আতচবাজী বা ৰাৱণ দাহনৰ নিচেই ওচৰতে থিয় হোৱা আদিৰ দৰে ভুলে গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷
অলপ সচেতনতা আৰু সাৱধানতাৰে এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি ৷ শিশুক নিজৰ ওচৰতে ৰখা, বাহিৰলৈ যাওতে গহণা আৰু নগদ ধন লগত নৰখা, স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা, নিৰাপদ দূৰত্বৰ পৰা আতচবাজী প্ৰদৰ্শন উপভোগ কৰা আৰু যান-বাহন সম্পৰ্কীয় নিয়ম মানি চলা - এই সকলোবোৰ সৰু সৰু পদক্ষেপে কেৱল আমাক সুৰক্ষিত কৰাই নহয়, আমাৰ পৰিয়াল আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়াকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে ।
এই পবিত্ৰ উৎসৱক আমি কেৱল আনন্দ আৰু মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যম বুলি গণ্য কৰাই নহয়, বৰং এই সময়ত নিজৰ লগতে আপোনজনৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো উচিত । সত্য কথাটো হ’ল নিৰাপত্তা আৰু সাৱধানতাৰে পালন কৰা উৎসৱেহে সঁচাকৈয়ে আনন্দ আৰু ইতিবাচক শক্তি কঢ়িয়াই আনে ।
এই বিজয়া দশমী উৎসৱক উপভোগ কৰক, কিন্তু সতৰ্কতা আৰু নিজৰ দায়িত্ব কেতিয়াও পাহৰি নাযাব । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ উৎসৱৰ উদযাপন নিৰাপদ আৰু স্মৰণীয় হৈ পৰিব ।
