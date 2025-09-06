বছৰটোৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ:ইয়াৰ ফলত কি প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ ৰাশিত ?

কাইলৈ দৃশ্যমান হ’ব বছৰটোৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ, ইয়াৰ ফলত কোন ৰাশিত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন-
জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত (দেওবাৰ) ভাৰতত সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ দেখা যাব ৷ এয়া হ’ব বছৰৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ ৷ এই গ্ৰহণ পূৰ্বভদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ আৰু কুম্ভ ৰাশিত হ’ব ৷ গতিকে পূৰ্বভদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ আৰু কুম্ভ ৰাশিত জন্মগ্ৰহণ কৰা লোকে এই গ্ৰহণ চোৱাটো উচিত নহয় ৷
চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দিনা সূৰ্য, বুধ আৰু কেতু সিংহ ৰাশিত থাকিব ৷ চন্দ্ৰ ৰাহু কুম্ভ ৰাশিত, মংগল কন্যা ৰাশিত থাকিব ৷ মিথুন ৰাশিত বৃহস্পতি, কৰ্কট ৰাশিত শুক্ৰ আৰু শনি মীন ৰাশিত থাকিব ৷ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে পিত্ৰু পক্ষ ৷ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ৯ ঘণ্টাৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সুতক কালত শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম বা ব্ৰাহ্মণ ভোজন কৰোৱাটো উপযুক্ত হ’ব নে নাই এই সন্দৰ্ভত মানুহৰ মনত বহু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
পিত্ৰু পক্ষৰ পূজা কেনেকৈ কৰিব: এই বিষয়ে পণ্ডিতসকলৰ স্পষ্ট মতামত আছে, যে গ্ৰহণৰ সুতক সময় সূত্ৰগ্ৰহণৰ ১২:৫৭ বজাৰ পিছত আৰম্ভ হ’ব, গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ৰাদ্ধ তৰ্পন পানী দিয়াৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাটোৱেই উত্তম হ’ব ৷ লগতে ব্ৰাহ্মণ ভোজৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাতে সুতক কালৰ প্ৰভাৱে পূজা আৰু অন্যান্য কামত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে ৷
চন্দ্ৰগ্ৰহণ সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখা যাব: ২০২৫ চনৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত হোৱা সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতৰ বাহিৰেও সমগ্ৰ এছিয়া, আফ্ৰিকা, ইউৰোপ, অষ্ট্ৰেলিয়া, চীন, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ, নাইজেৰিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, থাইলেণ্ড, জাৰ্মানী, ৰাছিয়া, জাপান, তুৰস্ক, ইটালী, ফ্ৰান্স, স্পেইন, নেদাৰলেণ্ড, ব্ৰিটেইন আদি দেশত দেখা যাব ৷
চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ চলিব: জ্যোতিষী বিমল জৈনে জনাইছে যে ভদ্ৰপদ শুক্ল পক্ষৰ পূৰ্ণিমাৰ তাৰিখ ৬ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ মাজনিশাৰ পিছত ১:৪২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৭ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ নিশা ১১:৩৯ বজালৈকে চলিব ৷
ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমৰ তথ্য অনুসৰি এই দিনটোত নিশা ৯:৫৭ বজাৰ পৰা, মাজভাগ নিশা ১১:৪১ বজাত আৰু মাজনিশাৰ পিছত ১:২৭ বজাত চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব ৷ সম্পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা হ’ব ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট ৷ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সুতক গ্ৰহণৰ ৯ ঘণ্টা আগতে অৰ্থাৎ দিনটোৰ ১২:৫৭ বজাত আৰম্ভ হ’ব ৷ সূৰ্যগ্ৰহণৰ স্পৰ্শৰ সময়ত, মাজভাগ আৰু শেষত গা ধোৱাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আছে ৷
গ্ৰহণকালত কি কৰিব আৰু কি কৰিব নালাগে: জ্যোতিষী বিমল জৈনে কয় যে সুতক যুগ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ হৈ থাকে ৷ সুতক কালত হাস্যৰস, মনোৰঞ্জন, শুই থকা, খোৱা-বোৱা, দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি বা মূৰ্তি স্পৰ্শ কৰা, অসাৰ কথা-বতৰা, অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণ, বিতৰ্ক আদি নিষিদ্ধ ৷ এই সময়ছোৱাত যিমান পাৰি মৌনতা ৰক্ষা কৰি নিজৰ দৈনন্দিন গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ৷
গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰাটো সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ ৷ শিশু, বৃদ্ধ আৰু ৰোগীয়ে ঔষধ ইত্যাদি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷সুতক পিৰিয়ডৰ আগতে তুলসী পাত বা কুশ বিশুদ্ধতাৰ বাবে খাদ্য, গাখীৰ আৰু পানীত ৰাখিব লাগে ৷ যিমানদূৰ সম্ভৱ নিজৰ প্ৰিয় দেৱ-দেৱীক স্মৰণ কৰি পৰিষ্কাৰ আৰু নিৰ্জন ঠাইত তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে ৷ সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত গা ধুই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি তাৰ পিছত নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী দান-বৰঙণি কৰিব লাগে ৷ সুতক যুগৰ আগতেই দান-বৰঙণিৰ বাবে সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি দান-বৰঙণি কৰাৰ সংকল্প ল’ব লাগে ৷ সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত স্নান কৰাৰ পিছত সকলো বস্তু দক্ষিণৰ লগতে এজন ব্ৰাহ্মণক দান কৰিব লাগে ৷
চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ বিশ্ব মঞ্চত: চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বতে দেখা যাব ৷ গ্ৰহৰ ট্ৰেনজিটৰ ফলত পৃথিৱীৰ বহু জাতি প্ৰভাৱিত হ’ব ৷ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণত বিশেষ আলোড়ন হ’ব, ষ্টক, ফ্যুচাৰ আৰু মেটেল মাৰ্কেটৰ উত্থান-পতনৰ লগতে উত্থান-পতন হ’ব ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, পানী, স্থল, বিমান দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হ’ব পাৰে ৷ কোনো কোনো ঠাইত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব ৷ বহু দেশত ক্ষমতা সলনি হ’ব আৰু শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত অভিযোগ আৰু প্রতিৰোধৰ অভিযোগ বৃদ্ধি পাব ৷ বতৰতো অদ্ভুত পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো ফলপ্ৰসূ হ’ব ৷
এই লোকসকলে সাৱধান হ’ব লাগে: জ্যোতিষী বিমল জৈনে কয় যে যিসকল লোকে শনিৰ অধৈয়া বা সদে সতী বা ৰাশিফল অনুসৰি গ্ৰহসমূহৰ মহাদাশ, অন্তৰ্দশ বা প্ৰত্যন্তৰ্দশ প্ৰতিকূল বা ৰাহু বা কেতু চন্দ্ৰৰ লগত আছে, তেওঁলোকে অতি সাৱধান হ’ব লাগে ৷ লগতে মানসিকভাৱে চন্দ্ৰ সম্পৰ্কীয় মন্ত্ৰ জপ কৰক ৷ মানসিকভাৱে আপোনাৰ প্ৰিয় দেৱতাক পূজা কৰক ৷
বাৰটা ৰাশিৰ ওপৰত চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ
মেষ ৰাশি- নতুন সংস্পৰ্শ লাভজনক, ধন উপাৰ্জনৰ ভাল সুযোগ, শত্ৰুক পৰাজিত ৷
বৃষ ৰাশি- কামৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা, অসুবিধা হ্ৰাস ৷
মিথুন ৰাশি- হতাশাৰ অৱস্থা, ক্ৰোধৰ অতিৰিক্ততা, আৰ্থিক দিশত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷
কৰ্কট ৰাশি- ব্যয় বৃদ্ধি, কামত উদাসীনতা, বস্তুগত সুখ হ্ৰাস ৷
সিংহ ৰাশি- গ্ৰহৰ অৱস্থা প্ৰতিকূল, স্বাস্থ্যৰ সুখ হ্ৰাস, বিতৰ্ক সম্ভৱ ৷
কন্যা ৰাশি- স্বাস্থ্য ভালে থাকিব, পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হ’ব, হঠাৎ লাভ পোৱাৰ আশংকা ৷
তুলা ৰাশি- সফলতাত বাধা, প্ৰৱঞ্চনাৰ ভয়, কিছুমান প্ৰচেষ্টা অসাৰ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি- কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত হতাশা, মানসিক অশান্তি, স্বাস্থ্য বেয়া ৷
ধনু ৰাশি- উপাৰ্জনৰ নতুন উৎস উপলব্ধ, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গভীৰ হোৱা ৷
মকৰ ৰাশি- সময় অসন্তুষ্টিজনক, কামৰ প্ৰতি উদাসীনতা, পৰিকল্পনা আধৰুৱা ৷
কুম্ভ ৰাশি- শত্ৰু ফলপ্ৰসূ, গ্ৰহৰ অৱস্থান প্ৰতিকূল, জটিলতা ফলপ্ৰসূ, শিশুক লৈ চিন্তা বাঢ়িব পাৰে ৷
মীন ৰাশি- সুনামৰ আঘাত, অত্যধিক খং, দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা ৷
ৰাশি অনুযায়ী দান লাভজনক
মেষ ৰাশি- ৰঙা কাপোৰ, ৰঙা চন্দন, ঘেঁহু, গুড়, তাম, প্ৰবাল, মচুৰ দাইল, ঘিউ, কস্তুৰী, ৰঙা ফুল ৷
বৃষ ৰাশি- বগা ফুল, বগা চন্দন, চাউল, ৰূপ, ঘিউ, বগা কাপোৰ, চেনিৰ মিঠাই, গাখীৰ, সুগন্ধি, দৈ ৷
মিথুন ৰাশি- চন্দ্ৰ, কস্তুৰী, ব্ৰঞ্জ, সেউজীয়া কাপোৰ, প্ৰবাল, চেনিৰ মিঠাই, ঘিউ, সকলো ফুল, হাতীদাঁত, কৰ্পূৰ, ফল ৷
কৰ্কট ৰাশি- বগা ফুল, বগা কাপোৰ, চাউল, চেনি, ৰূপ, মুকুতা, দৈ, শংখ, কৰ্পূৰ, বগা চন্দন, চেনিৰ মিঠাই ৷
সিংহ ৰাশি- ৰঙা ফুল, ৰঙা কাপোৰ, ৰুবি, কেশৰ, তাম, ঘিউ, ঘেঁহু, গুড়, ৰঙা চন্দন, সোণ, ৰঙা প্ৰবাল ৷
কন্যা ৰাশি- সেউজীয়া ফুল, কস্তুৰী, ব্ৰঞ্জ, সেউজীয়া গ্ৰাম, সেউজীয়া কাপোৰ, পান্না, ঘিউ, হাতীদাঁত, কৰ্পূৰ, সেউজীয়া ফল, প্ৰবাল, চেনিৰ মিঠাই ৷
তুলা ৰাশি- সুগন্ধি, বগা ফুল, চাউল, ৰূপ, ঘিউ, বগা কাপোৰ, চেনিৰ মিঠাই, গাখীৰ, দৈ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি- ঘেঁহু, গুড়, তাম, প্ৰবাল, ৰঙা ফুল, ৰঙা কাপোৰ, ৰঙা চন্দন, মচুৰ দাইল, ঘিউ, কস্তুৰী ৷
ধনু ৰাশি- হালধীয়া কাপোৰ, চৰণীয়া দালি, হালধি, হালধীয়া ফল, হালধীয়া ফুল, পিতল, টপাজ, চেনিৰ মিঠাই, কিতাপ, দেশী ঘিউ ৷
মকৰ ৰাশি- ক’লা চৰণ, ক’লা তিল, তেল, ক’লা কাপোৰ, লোহা, কস্তুৰী, ঘোঁৰাৰ চপ্পল, ক’লা কাঠৰ চপ্পল, নীলাস ইত্যাদি ৷
কুম্ভ ৰাশি- ক'লা কাপোৰ, ক'লা তিল, ক'লা উৰাদ, তিলৰ তেল, লোহা, ক'লা ছাতি, কাষ্ট্ৰি, নীলা ৷
মীন ৰাশি- চৰণীয়া মচুৰ দাইল, হালধীয়া কাপোৰ, হালধি, হালধীয়া ফুল, হালধীয়া ফল, সোণ, চেনি, কিতাপ, টপাজ, দেশী ঘিউ ইত্যাদি ৷
