জীৱনৰ ব্লেক বক্স মানে কি ? ইয়াৰ দ্বাৰা কিদৰে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক উন্নত কৰিব পাৰে - LIFE BLACK BOX MEANING

বিমান দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহিলে প্ৰথমে বিচাৰি উলিওৱা হয় ব্লেক বক্স ৷ এই যন্ত্ৰটোৱে প্ৰতিখন বিমানৰ বাস্তৱ কাহিনী কয় ৷ ইয়াত মানুহৰ চকুৱে নপৰা সকলোবোৰ কথা লিপিবদ্ধ কৰা হয় – শব্দ, দিশ, চিষ্টেমৰ স্থিতি, ক্ৰুৰ কথা-বতৰা আৰু শেষ মুহূৰ্ত ৷ কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আমাৰ জীৱনতো এনে এক ব্লেক বক্স থাকিব পাৰে ? হয় আমাৰ চিন্তা, অনুভৱ, দৈনন্দিন অভ্যাস, সিদ্ধান্ত আৰু সংগ্ৰাম লিপিবদ্ধ কৰা এটা ব্লেক বক্স ? তেতিয়া আমি ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নিজকে বুজিব নোৱাৰিম নে ?

এইটোৱেই হৈছে "জীৱনৰ ব্লেক বক্স" – এক নতুন দৃষ্টিভংগী, যিয়ে আপোনাক নিজৰ জীৱনৰ গভীৰতাৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰে ৷

ব্লেক বক্স: এটা উপমা

ব্লেক বক্সটো নিশ্চিতভাৱে এটা কাৰিকৰী যন্ত্ৰ যদিও ই এক গভীৰ উপমাও হৈ পৰিছে ৷ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা এক ধাৰণা ৷

প্ৰতিদিনে আমাৰ মনলৈ হাজাৰ হাজাৰ চিন্তা আহে, আমি বহু সিদ্ধান্ত লওঁ, কেতিয়াবা আমি সুখী, কেতিয়াবা দুখী–কিন্তু এই সকলোবোৰৰ কোনো পদ্ধতিগত ৰেকৰ্ড আমি নাৰাখোঁ ৷ এই কাৰণেই আমি প্ৰায়ে নিজৰ বিষয়ে অজ্ঞাত হৈ থাকোঁ ৷

ব্লেক বক্স বনোৱাৰ অৰ্থ হ’ল নিজৰ জীৱনটোক বুজাৰ এক সৎ প্ৰচেষ্টা ৷

জীৱনৰ ব্লেক বক্স কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব ?

১/ জাৰ্নেলিং: মনৰ নথিপত্ৰ

প্ৰতি নিশা ১০ মিনিট সময় উলিয়াই দিনটোৰ কথাবোৰ ডায়েৰীত লিখি থওক ৷ যেনে-

আপুনি দিনটোত কি কৰিলে ?

কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিলে ?

কি ভাল লাগিল, কি বেয়া লাগিল ?

এই অভ্যাস কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ আচৰণৰ আৰ্হি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷ আপোনাৰ ভয়, আপোনাৰ সপোন, আপোনাৰ বিভ্ৰান্তি – সকলোবোৰ শব্দৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিব ৷ এই ডায়েৰীখন আপোনাৰ ব্লেক বক্স হৈ পৰিব য’ত আপুনি আপোনাৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন সকলোবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷

“When you write it down, you give it shape. And when you give it shape, you can understand it.” অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি কোনো কথা লিপিবদ্ধ কৰিব আকাৰ দিব তেতিয়া আপুনি বুজিব পাৰিব আপোনাৰ জীৱনত কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ সাল-সলনি তথা নতুনত্ব আহিছে বা আপুনি নিজক কিমানখিনি সলনি কৰিছে ৷

২/ অভ্যাস অনুসৰণ

প্ৰতিদিনে কি খায়, কিমান সময় টোপনি যায়, কিমান পানী খায়, কিমান খোজ কঢ়া — এই সকলোবোৰ আপোনাৰ অভ্যাসৰ প্ৰতিফলন ৷

আপুনি Notion, Habitica, বা এটা সাধাৰণ habit tracker ৰ দৰে মোবাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ এই এপসমূহে আপোনাৰ দৈনন্দিন মাইক্ৰ’-বিহেভিয়াৰৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত, আপোনাক নিজৰ বিষয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিয়ে ৷

৩/ মুড লগিং: আৱেগক নিৰীক্ষণ কৰা

কেতিয়াবা আমি কেৱল “মই ভালেই আছো” বুলিয়েই আমাৰ প্ৰকৃত অনুভৱক দমন কৰি ৰাখো ৷ কিন্তু যদি আপুনি প্ৰতিদিনে ইমোজি বা শব্দ এটাৰে আপোনাৰ মেজাজ ৰেকৰ্ড কৰে — তেন্তে আপুনি নিজৰ উত্থান-পতন বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ৷

কোনকেইটা দিনত আপুনি বেছি সুখী আছিল, কি কি বস্তুৱে মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰে, কেতিয়া বিৰতিৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব ৷

ব্লেক বক্সৰ দ্বাৰা আপুনি কি লাভ কৰিব ?