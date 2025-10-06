অৰ্থৰ অভাৱ নহ'বলৈ লক্ষ্মী পূজাত কি কি কৰিব জানি লওক
Published : October 6, 2025 at 5:37 PM IST
আজি ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মী পূজা ৷ শৰৎ পূৰ্ণিমাৰ দিনা লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হয় ৷ সোমবাৰে দিনৰ 12 বাজি 24মিনিট 13 চেকেণ্ডৰ পৰা মঙলবাৰৰ পুৱা 9 বাজি 17 মিনিট 36 চেকেণ্ডত পূজাৰ তিথি আছে ৷ এই সময়ছোৱাত দেৱীক কেনেদৰে আৰধনা কৰিব এই সন্দৰ্ভত জনালে জ্যোতিষ সম্ৰাজ্ঞী ড৹ কৰবী বেজবৰুৱাই ৷
গোটেই বছৰটোত অৰ্থৰ অভাৱ নহবলৈ লক্ষ্মী পূজাত বিধি হিচাপে কি কৰিব ?
গোটেই বছৰটোত অৰ্থৰ যাতে অভাৱ নহয়, টকা-পইচাৰ যাতে অপব্যৱহাৰ নহয়, প্ৰয়োজন অনুসৰি যাতে পইচা পায় তাৰ বাবে এই লক্ষ্মী পূজাত হালধি বা হালধিৰ গাঁঠিৰ পূজা কৰিব পাৰে ৷ লগতে কড়ি পূজা কৰিব পাৰে ৷ মা লক্ষ্মীৰ চৰণত শৰাই আগবঢ়াওতে এখন ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত তাত তিনি গাঁঠি হালধিৰ টুকুৰা ধুই তাত এটকীয়া খুচৰা পইচা দিব আৰু লগতে অকণমান সেন্দুৰ দিব ৷ হালধি আপুনি দাম-দৰ নকৰাকৈ ক্ৰয় কৰিব আৰু যি গাঁঠিয়ে নিদিয়ে কিয় নভগাকৈ থব ৷ লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰাৰ লগতে হালধি তিনি গাঁঠি খৰাহী বা শৰাইৰ ওপৰত থৈ পূজা কৰিব ৷ পূজাৰ অন্তত অৰ্থাৎ যেতিয়া চাকি বন্তি নুমাব তেতিয়া উক্ত দিনটোতে হালধিখিনি এখন ৰঙা কাপোৰেৰে বান্ধি আপোনাৰ কেচ বক্সত থৈ দিব ৷
আনহাতে, কড়ি হৈছে সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত ওলোৱা এবিধ সম্পদ ৷ যি মা লক্ষ্মীৰ খুবেই প্রিয় ৷ লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা হালধীয়া কাপোৰ এখনত ১১ টা কড়ি লৈ তাত হালধিৰে এটা এটা ফোট দি যাব ৷ হালধিখিনিৰ সৈতে অকমান গোলাপ জল বা গংগাজল মিহলি কৰি লব ৷ বান্ধি খৰাহী বা শৰাইত হালধীয়া কাপোৰৰ ওপৰত থৈ পূজা কৰিব ৷ পূজাৰ অন্তত হালধীয়া কাপোৰেৰে বান্ধি আপোনাৰ কেচ বক্সত থৈ দিব ৷
এনেদৰে এই সামগ্ৰীখিনি এবছৰলৈ ৰাখিব আৰু আগন্তুক বৰ্ষৰ লক্ষ্মী পূজাত পুনৰ এনেদৰে কৰিব ৷ নতুনখিনি থোৱাৰ পাছত পুৰণিখিনি উলিয়াই জলপ্ৰবাহিত কৰিব ৷
লক্ষ্মী পূজাত কেনেদৰে দেৱীক সন্তুষ্ট কৰিব ?
লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা, লক্ষ্মী মাৰ চৰণত ঘিউ চাকি জ্বলাব পাৰে ৷ আনহাতে লক্ষ্মী মাৰ পদুম ফুল খুব প্রিয়, সেয়ে পদুম ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰে, লগতে নীলা অপৰাজিতা ফুল দিব পাৰে ৷ লগতে লক্ষ্মী মাৰ চৰণত সেন্দুৰ অৰ্পণ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰসাদ হিচাপে যিকোনো মিঠা প্ৰসাদ অৰ্পণ কৰিব পাৰে ৷
(বিঃদ্রঃ এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখিত তথ্যসমূহ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ, পৌৰাণিক কাহিনী আৰু পৰম্পৰাগত বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা হৈছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য কেৱল সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় তথ্য ভাগ-বতৰা কৰা । ইয়াৰ উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি, সম্প্ৰদায় বা বিশ্বাস ব্যৱস্থাক আঘাত কৰা নহয় । আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল পাঠকক অৱগত কৰা । ইটিভি ভাৰতে এই তথ্য নিশ্চিত কৰা নাই ।)
