Lakme Fashion Week 2025ত প্ৰদৰ্শিত হ’ল ফেশ্বন তথা শিল্পৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ; চাওক ফটো

Lakme Fashion Week 2025ত প্ৰদৰ্শিত হ'ল ফেশ্বন তথা শিল্পৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ
আৰম্ভ হ’ল Lakme Fashion Week 2025 ৷ ভাৰতীয় ফেশ্বন ডিজাইন কাউন্সিল (FDCI)ৰ সৈতে সহযোগিতাত আৰম্ভ হ’ব ফেশ্বনৰ এই মহা উৎসৱ-
Published : October 10, 2025 at 1:04 PM IST
ভাৰতৰ ফেশ্বন ৰাজধানীত ৮ অক্টোবৰৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে Lakme Fashion Week 2025 ৷ ভাৰতীয় ফেশ্বন ডিজাইন কাউন্সিল (FDCI)ৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি এই ফেশ্বন উইকৰ অপেনিং নাইটত দৰ্শকক পৰম্পৰাগত আৰু সমসাময়িক ফেশ্বনৰ এক অনন্য সংমিশ্ৰণ দাঙি ধৰে ৷
এই বিশেষ সন্ধিয়াত তিনিজন ডিজাইনাৰ—অকাৰো, আনাভিলা আৰু দ্য এডিটে তেওঁলোকৰ আচৰিত সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় শিল্প আৰু ক্ৰাফ্টৰ এক অনন্য আভাস দাঙি ধৰে ৷
- আনাভিলা - এটি কোমল তথা মার্জিত সংগ্রহ
অপেনিং নাইটৰ আৰম্ভণি হৈছিল আনাভিলাৰ কোমল আৰু মাৰ্জিত সংগ্ৰহৰ পৰা ৷ তেওঁৰ শ্ব’টো আছিল এটি দৃশ্যগত কবিতাৰ দৰে, লিনেন আৰু অৰ্গেনজা কাপোৰক তৰল আৰু নূন্যতম শৈলীত উপস্থাপন কৰা হৈছিল ৷ Soft shades like pastel blush pink, muted yellow, আৰু pale greenৰ দৰে কোমল শ্বেডবোৰে তেওঁৰ সংগ্ৰহত এক আকৰ্ষণীয় আবেদন যোগ কৰিছিল ৷ ৰাণৱেত অৰ্গাঞ্জাৰ শাৰী, টেচেল আৰু প্লাংগিং নেকলাইন থকা ব্লাউজৰ সৈতে ষ্টাইল কৰা হৈছিল ৷
- অকাৰো - সমসাময়িক আৰু জ্যামিতিৰ সংমিশ্ৰণ
ইয়াৰ পিছত গৌৰৱ জয় গুপ্তাৰ লেবেল অকাৰোৱে মঞ্চত উঠি পৰিবেশত নতুন শক্তিৰ সঞ্চাৰ দাঙি ধৰিছিল ৷ ধাতুৰ ৰেচম, ৰামধেনুৰ দৰে ৰং আৰু ভাস্কৰ্য্যৰ চিলোৱাটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভাৰতীয় বস্ত্ৰশিল্পক আধুনিক টুইষ্ট দিছিল ৷ অভাৰছাইজ ব্লেজাৰ, মেটালিক চাৰ্ট, আৰু দীঘল, ফ্ল’ই স্কাৰ্ট পিন্ধা মডেলসকলে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷
- কুঞ্জৰ সম্পাদনা - পৰম্পৰাৰ এক সুন্দৰ উপস্থাপন
উন্মোচনী নিশাৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম অনুষ্ঠান আছিল দ্য এডিট বাই দ্য কুঞ্জ, য’ত ভাৰতীয় হস্তশিল্পক এক নতুন পোহৰত উপস্থাপন কৰা হৈছিল ৷ সংকলনত খামিৰ, ইৰো ইৰো, পিয়ক্স, আৰু আন বহু ব্ৰেণ্ডৰ ধুনীয়া হাতেৰে বোৱা ড্ৰেপ আছিল ৷ চেটিনাদ আৰু মন্দিৰ সীমান্তৰ শাড়ীয়ে আধুনিক ৰূপত পৰম্পৰাগত শিল্পকলাৰ উপস্থাপন কৰিছিল ৷
- মঞ্চত ফেশ্বনৰ সৈতে সংস্কৃতিৰ আভাস
এই বিশেষ সন্ধিয়াটো আৰু অধিক স্মৰণীয় কৰি তুলিছিল ভাৰতনাট্যমৰ নৃত্যশিল্পী সুহাইল ভানৰ লাইভ প্ৰদৰ্শনে ৷ মুকলি অনুষ্ঠানত সুনীল ছেঠী, অমৃত ৰাজ, অৰ্চোলা ডি কাষ্ট্ৰোকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ফেশ্বন আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ নেতা উপস্থিত থাকে ৷ একেটা মঞ্চতে এফ ডি চি আইৰ ‘ছাষ্টেনেবল ফেশ্বন ডিকচনেৰী’ও মুকলি কৰা হয় ৷
অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ ৯ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে এনআইএফ গ্ল’বেলে শ্ব’ষ্টপাৰ পলক তিৱাৰীৰ সৈতে নিজৰ শ্ব’ ‘দ্য ৰাণৱে’ৰ বাবে নিজৰ সংগ্ৰহ উপস্থাপন কৰে ৷ শ্ব’টোৰ দ্বিতীয় দিনা এন আই এফ গ্ল’বেলে উপস্থাপন কৰে নিজৰ ‘দ্য ৰাণৱে’ সংকলন ৷ প্ৰতিটো সংকলনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানো আহক:
- এন আই এফ গ্ল’বেলে নিজৰ সংগ্ৰহসমূহ উপস্থাপন কৰে
গাচৰ শেহতীয়া সংকলন ‘ৰিকলিং’ এল এফ ডব্লিউত প্ৰদৰ্শিত হয় ৷ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পুৰণি গীত ‘পুৰোনো ছেই ডাইনেৰ কোথা’ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল, যাৰ অৰ্থ হৈছে ‘পুৰণি দিনৰ স্মৃতি’ ৷ অতীতৰ মিঠা আৰু তিতা-মিঠা স্মৃতিবোৰক উদযাপন কৰি সংকলনটোত ইক’-প্ৰিণ্ট, বাংলা লিপিৰ ব্লক প্ৰিন্ট, কান্থা চিলাই, আৰু এৰী ৰেচম, চান্দেৰী ৰেচম, পশমিনা ৰেচম, লিনেন ৰেচম, আৰু কৰ্ডৰয় আদি প্ৰাকৃতিক কাপোৰত ক্ৰুৱেল এম্ব্ৰয়ডাৰী আদিৰ বৈশিষ্ট্য আছিল ৷
- শ্ব'ষ্টপাৰ হ'ল পলক তিৱাৰী
এন আই এফৰ ‘দ্য ৰাণৱে’ সংগ্ৰহৰ শ্ব’ষ্টপাৰ আছিল অভিনেত্ৰী পলক তিৱাৰী ৷ নিজৰ অনন্য ৰূপ আৰু সাজ-পোছাকেৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিছিল ৷ ৰাণৱে সংগ্ৰহৰ শ্ব’ষ্টপাৰ হিচাপে তাই বগা চাৰ্টৰ ওপৰত ডেনিম ড্ৰেছ পিন্ধিছিল ৷ ড্ৰেছটোত কঁকালত প্ৰিণ্টেড বেল্ট এটা আছিল, আৰু তাই ক’লা ষ্ট্ৰেপি হিল, টাই আৰু বেগ এটাৰে নিজৰ লুকটো সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৷
- সাতজন ডিজাইনাৰে সংগ্ৰহ উপস্থাপন কৰিছে
‘ৰিইমেজিনড হেয়াৰলুমছ’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত এন আই এফ গ্ল’বেলৰ শ্ব’কেছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাতজন ডিজাইনাৰৰ পাঁচটা সংগ্ৰহ উপস্থাপন কৰা হয় ৷ এই থিম অনুসৰণ কৰি মুম্বাইৰ ডিজাইনাৰ জেনিকা নাহৰ আৰু দ্বীতি জৈন, চুৰাটৰ মহেক জাৰিৱালা, কলকাতা অনুৰূপ সাহা আৰু বৰ্ণালী গৰৈ আৰু হেনছি পেটেলে তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহসমূহ উপস্থাপন কৰে ৷
ৰাণৱেত ৰাজস্থানী কুইল্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুচ্চ এম্ব্ৰয়ডাৰী, বংগৰ কন্ঠৰ পৰা গুজৰাটী ৰত্ন এম্ব্ৰয়ডাৰীলৈকে সকলো প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ৷
জনাই দিও যে, 10 অক্টোৱৰ অৰ্থাৎ আজি লেকমে ফেশ্বন উইকত প্ৰদৰ্শিত হ’ব অসম সন্তান সংযুক্তা দত্তৰ ফেশ্বন কাল্যেকশ্বন ৷
