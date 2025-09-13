ETV Bharat / lifestyle

অসমত কেতিয়া পালিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি কেতিয়া পালন কৰা হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? এই দিনটোত এনেদৰে আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা...

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 13, 2025

5 Min Read
কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি অসমত ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিতহে জন্মাষ্টমী পালন কৰাৰ নিয়ম আছে ৷ শাওণ মাহত অসমত জন্মাষ্টমী পালন নকৰে ৷ সেয়ে অসমত ২৮ ভাদত পালন কৰা হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ৷ ইংৰাজীৰ তাৰিখ অনুসৰি ১৪ ছেপ্তেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিব কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৷ ৰাজ্য চৰকাৰেও ১৪ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ১৬ আগষ্টত বৃন্দাবনকে ধৰি ব্ৰজধামত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱ অতি আনন্দেৰে পালন কৰা হৈছে ৷

এই উৎসৱ উপলক্ষে বহু ভক্তই উপবাসে থাকি কৃষ্ণ বন্দনা কৰে ৷ মাজ নিশা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ শেষত উপবাস ভংগ কৰে ভক্তসকলে ৷ ইফালে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত দিনা বেছিভাগ ৰাজ্যতে স্থানীয় বা ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন বুলি ঘোষণা কৰে ৷

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজহুৱা কৃষ্ণ মন্দিৰৰ বাহিৰেও অধিকাংশ মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ ঘৰতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা কৰে ৷ ভগৱানক ভোগ হিচাবে তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্য সামগ্ৰী যেনে মাখন, মিশ্ৰিৰ মিঠাই, শুকান ফল, লাড়ু আদি আগবঢ়োৱা হয় ৷ লগতে ভক্তসকলৰ মাজতো এই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় ৷ এইবোৰৰ উপৰিও ভক্তসকলে মন্দিৰত ভগৱানৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, গহনা আদিও আগবঢ়োৱা দেখা যায় ৷

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2025 (Getty Images)

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীত কৃষ্ণক কি ভোগ আগবঢ়াব ?

শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ অতি প্ৰিয় ভোগ হৈছে মাখন মিশ্ৰি ভোগ ৷ ঘৰত বিশুদ্ধ মাখন মিশ্ৰি থাকিলে ভগৱানে চুৰ কৰি খাবলৈ আহে ৷ তাৰোপৰি ৫৬ ভোগ দিব প আগবঢ়াব পাৰি ৷

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছাবাণী

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2025 (Getty Images)

এই শুভ অনুষ্ঠানটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মবাৰ্ষিকী হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ উৎসৱত মানুহে ইজনে সিজনক অভিনন্দন জনায় ৷ আপুনিও এই বাৰ্তাসমূহৰ জৰিয়তে আপোনজনক কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷

ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ৷ আশা কৰো, ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰাণপুৰুষগৰাকীৰ আশীৰ্বাদে আপোনাৰ জীৱন সুখময় কৰি তোলক ৷

গোকুলত বাস কৰে, যিয়ে গোপীসকলৰ সৈতে কৰিছিল ৰাসলীলা, সেয়া হৈছে কৃষ্ণ … কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা থাকিল!

ত্ৰিজগতৰ পতি প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ দিনটোত সকলোৰে মংগল কামনা কৰি প্ৰভুৰ চৰণত এভাগি ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!

পৰম আৰাধ্য, ত্ৰিজগতৰ পতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!

শ্ৰীকৃষ্ণৰ অমৃত বাণী আৰু স্বৰ্গীয় আভাই আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি আহিছে ৷ ত্ৰিভুৱনৰ সৰ্বশক্তিমান গৰাকীৰ মহান বাণীসমূহক সাৰোগত কৰি আমি জীৱনত একতা, নিষ্ঠা আৰু ভক্তিভাৱেৰে কাম কৰি যাব লাগিব ৷ শুভ জন্মাষ্টমী

সকলোলৈ শ্ৰী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ প্ৰভু কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰে আমাৰ জীৱন শান্তি, প্ৰেম, আৰু সম্প্ৰীতিৰে ভৰাই তোলক ৷

আপোনাৰ জীৱন কৃষ্ণ প্ৰেম আচৰণৰ দৰে ৰঙীন আৰু আনন্দদায়ক হওঁক ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!

এই জন্মাষ্টমীয়ে আপোনাক কৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ ঐশ্বৰিক প্ৰেমৰ স্পৰ্শ দিয়ক ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণৰ উপস্থিতিৰ আনন্দ আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদৰ মধুৰতাৰে ভৰি থকা

জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৷

আৰু ভক্তিৰে ভৰাই তুলিব ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

জন্মাষ্টমীৰ স্পৰ্শই ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰতি আপোনাৰ হৃদয়ক মৰম, ভগৱান কৃষ্ণই আপোনাক সুস্বাস্থ্য, সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰে আশীৰ্বাদ কৰক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ ঐশ্বৰিক সুৰবোৰে আপোনাৰ জীৱনক

সম্প্ৰীতি আৰু শান্তিৰে ভৰাই তোলক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণৰ জ্ঞানে আপোনাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰক,

আৰু তেওঁৰ প্ৰেমে আপোনাক সদায় সুৰক্ষা ক​ৰক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2025 (Getty Images)

এই পৱিত্ৰ দিনটোত, ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ আপোনাক

আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক স্পৰ্শ ক​ৰক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

আপোনাৰ জন্মাষ্টমী দিনটোত হৃদয় ভক্তিৰে ভৰি থাকক

আৰু আপোনাৰ ঘৰ সুখেৰে ভৰি থাকক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ ৰং আৰু তেওঁৰ ঐশ্বৰিক

অনুগ্ৰহেৰে আপোনাৰ জীৱন ভৰি থাকক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্ম অতি উৎসাহ

আৰু ভক্তিৰে উদযাপন কৰোঁ আহক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ জীৱনলৈ

সমৃদ্ধি আৰু সফলতা আনি দিয়ক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2025 (Getty Images)

জন্মাষ্টমীৰ আনন্দই আপোনাৰ ঘৰলৈ

প্ৰেম, হাঁহি আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

আহক দুষ্ট প্ৰভুৰ জন্ম

ভক্তি আৰু মৰমেৰে পৰিপূৰ্ণ

হৃদয়েৰে উদযাপন ক​ৰো ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

কৃষ্ণই আপোনাৰ সকলো

চিন্তা পৰা মুক্ত কৰক

আৰু আপোনাক সীমাহীন

মৰম আৰু আনন্দ দিয়ক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদই

আপোনাক ধাৰ্ম্মিকতাৰ পথত

পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

Krishna Janmashtami 2025 in Assam: Date, Wishes, Quotes, Status Messages, and Greetings
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2025 (ETV Bharat Assam)

কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰে আপোনাৰ জীৱনক

চিৰন্তন আনন্দেৰে ভৰাই তুলক ৷

এয়া মোৰ প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা

শুভ জন্মাষ্টমী!

আপোনাক ভগৱান কৃষ্ণৰ

প্ৰতি প্ৰেম, শান্তি আৰু

ভক্তিৰে ভৰা

জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা

জনালো ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

এই পৱিত্ৰ দিনটোত, কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক উপস্থিতি

আপুনি কৰা সকলো ভাল কাম​ৰ সৈতে থাকক ৷

শুভ জন্মাষ্টমী!

ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদই

আপোনাৰ জীৱনক আনন্দ আৰু

সুখেৰে ভৰাই তুলিব ৷

এই কামনাৰে …….

শুভ জন্মাষ্টমী!

