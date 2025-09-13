অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী
অতীজৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি কেতিয়া পালন কৰা হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? এই দিনটোত এনেদৰে আপোনজনক জনাওক শুভেচ্ছা...
Published : September 13, 2025 at 11:21 AM IST
কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি অসমত ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিতহে জন্মাষ্টমী পালন কৰাৰ নিয়ম আছে ৷ শাওণ মাহত অসমত জন্মাষ্টমী পালন নকৰে ৷ সেয়ে অসমত ২৮ ভাদত পালন কৰা হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ৷ ইংৰাজীৰ তাৰিখ অনুসৰি ১৪ ছেপ্তেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰিব কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৷ ৰাজ্য চৰকাৰেও ১৪ ছেপ্টেম্বৰ দিনটোত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে ১৬ আগষ্টত বৃন্দাবনকে ধৰি ব্ৰজধামত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱ অতি আনন্দেৰে পালন কৰা হৈছে ৷
এই উৎসৱ উপলক্ষে বহু ভক্তই উপবাসে থাকি কৃষ্ণ বন্দনা কৰে ৷ মাজ নিশা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পিছত পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ শেষত উপবাস ভংগ কৰে ভক্তসকলে ৷ ইফালে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উক্ত দিনা বেছিভাগ ৰাজ্যতে স্থানীয় বা ৰাজ্যিক বন্ধৰ দিন বুলি ঘোষণা কৰে ৷
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজহুৱা কৃষ্ণ মন্দিৰৰ বাহিৰেও অধিকাংশ মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ ঘৰতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বন্দনা কৰে ৷ ভগৱানক ভোগ হিচাবে তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্য সামগ্ৰী যেনে মাখন, মিশ্ৰিৰ মিঠাই, শুকান ফল, লাড়ু আদি আগবঢ়োৱা হয় ৷ লগতে ভক্তসকলৰ মাজতো এই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয় ৷ এইবোৰৰ উপৰিও ভক্তসকলে মন্দিৰত ভগৱানৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য সামগ্ৰী, বস্ত্ৰ, গহনা আদিও আগবঢ়োৱা দেখা যায় ৷
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীত কৃষ্ণক কি ভোগ আগবঢ়াব ?
শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰ অতি প্ৰিয় ভোগ হৈছে মাখন মিশ্ৰি ভোগ ৷ ঘৰত বিশুদ্ধ মাখন মিশ্ৰি থাকিলে ভগৱানে চুৰ কৰি খাবলৈ আহে ৷ তাৰোপৰি ৫৬ ভোগ দিব প আগবঢ়াব পাৰি ৷
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছাবাণী
এই শুভ অনুষ্ঠানটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মবাৰ্ষিকী হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ উৎসৱত মানুহে ইজনে সিজনক অভিনন্দন জনায় ৷ আপুনিও এই বাৰ্তাসমূহৰ জৰিয়তে আপোনজনক কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ৷
ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো ৷ আশা কৰো, ভাৰতীয় আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰাণপুৰুষগৰাকীৰ আশীৰ্বাদে আপোনাৰ জীৱন সুখময় কৰি তোলক ৷
গোকুলত বাস কৰে, যিয়ে গোপীসকলৰ সৈতে কৰিছিল ৰাসলীলা, সেয়া হৈছে কৃষ্ণ … কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা থাকিল!
ত্ৰিজগতৰ পতি প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পবিত্ৰ দিনটোত সকলোৰে মংগল কামনা কৰি প্ৰভুৰ চৰণত এভাগি ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!
পৰম আৰাধ্য, ত্ৰিজগতৰ পতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!
শ্ৰীকৃষ্ণৰ অমৃত বাণী আৰু স্বৰ্গীয় আভাই আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি আহিছে ৷ ত্ৰিভুৱনৰ সৰ্বশক্তিমান গৰাকীৰ মহান বাণীসমূহক সাৰোগত কৰি আমি জীৱনত একতা, নিষ্ঠা আৰু ভক্তিভাৱেৰে কাম কৰি যাব লাগিব ৷ শুভ জন্মাষ্টমী
সকলোলৈ শ্ৰী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ প্ৰভু কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰে আমাৰ জীৱন শান্তি, প্ৰেম, আৰু সম্প্ৰীতিৰে ভৰাই তোলক ৷
আপোনাৰ জীৱন কৃষ্ণ প্ৰেম আচৰণৰ দৰে ৰঙীন আৰু আনন্দদায়ক হওঁক ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!
এই জন্মাষ্টমীয়ে আপোনাক কৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ ঐশ্বৰিক প্ৰেমৰ স্পৰ্শ দিয়ক ৷ শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ উপস্থিতিৰ আনন্দ আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদৰ মধুৰতাৰে ভৰি থকা
জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ৷
আৰু ভক্তিৰে ভৰাই তুলিব ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
জন্মাষ্টমীৰ স্পৰ্শই ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰতি আপোনাৰ হৃদয়ক মৰম, ভগৱান কৃষ্ণই আপোনাক সুস্বাস্থ্য, সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰে আশীৰ্বাদ কৰক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ ঐশ্বৰিক সুৰবোৰে আপোনাৰ জীৱনক
সম্প্ৰীতি আৰু শান্তিৰে ভৰাই তোলক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ জ্ঞানে আপোনাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰক,
আৰু তেওঁৰ প্ৰেমে আপোনাক সদায় সুৰক্ষা কৰক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
এই পৱিত্ৰ দিনটোত, ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ আপোনাক
আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক স্পৰ্শ কৰক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
আপোনাৰ জন্মাষ্টমী দিনটোত হৃদয় ভক্তিৰে ভৰি থাকক
আৰু আপোনাৰ ঘৰ সুখেৰে ভৰি থাকক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ প্ৰেমৰ ৰং আৰু তেওঁৰ ঐশ্বৰিক
অনুগ্ৰহেৰে আপোনাৰ জীৱন ভৰি থাকক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
ভগৱান কৃষ্ণৰ জন্ম অতি উৎসাহ
আৰু ভক্তিৰে উদযাপন কৰোঁ আহক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ জীৱনলৈ
সমৃদ্ধি আৰু সফলতা আনি দিয়ক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
জন্মাষ্টমীৰ আনন্দই আপোনাৰ ঘৰলৈ
প্ৰেম, হাঁহি আৰু সুখ কঢ়িয়াই আনক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
আহক দুষ্ট প্ৰভুৰ জন্ম
ভক্তি আৰু মৰমেৰে পৰিপূৰ্ণ
হৃদয়েৰে উদযাপন কৰো ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণই আপোনাৰ সকলো
চিন্তা পৰা মুক্ত কৰক
আৰু আপোনাক সীমাহীন
মৰম আৰু আনন্দ দিয়ক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদই
আপোনাক ধাৰ্ম্মিকতাৰ পথত
পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰে আপোনাৰ জীৱনক
চিৰন্তন আনন্দেৰে ভৰাই তুলক ৷
এয়া মোৰ প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা
শুভ জন্মাষ্টমী!
আপোনাক ভগৱান কৃষ্ণৰ
প্ৰতি প্ৰেম, শান্তি আৰু
ভক্তিৰে ভৰা
জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা
জনালো ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
এই পৱিত্ৰ দিনটোত, কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক উপস্থিতি
আপুনি কৰা সকলো ভাল কামৰ সৈতে থাকক ৷
শুভ জন্মাষ্টমী!
ভগৱান কৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদই
আপোনাৰ জীৱনক আনন্দ আৰু
সুখেৰে ভৰাই তুলিব ৷
এই কামনাৰে …….
শুভ জন্মাষ্টমী!
